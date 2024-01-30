г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

31 января - 17.00

Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».

В течение месяца

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».

«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.

Выставка «Ангел прилетел».

Выставка «Природы нежный дар».

Выставка «Ода чернильнице».

Выставка «Дыхание Севера».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца

«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».

Выставка «Ёлочный старик».

Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».

Выставка «Фонарики-фонарики».

Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».

С 31 января

Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

Территориальный отдел в с. Ловозеро

(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба

(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

31 января – 19.00

Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

30 января - 16.00

Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

31 января - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

Выставка:

«В лучах блокадного кинопроектора».

«Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

31 января - 19.00

Спектакль «Монолог женщины».

31 января - 13.00

п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1

Спектакль «Остров Непослушания».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 февраля - 18.00

Концерт «Музыка, согретая любовью» Праздничного хора Свято-Даниловского монастыря. Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. (12+)

4 февраля - 17.00

Концерт «Миры Джона Уильямса» ансамбля «ART CINEMA». (12+)

4 февраля - 18.00

Концерт «DSCH. Посвящается Дмитрию Шостаковичу». (12+)

10 февраля - 18.00

Концерт «Время белых стихов» солистки филармонии Е. Ефремовой. (12+)

16 февраля - 19.00

17 февраля - 18.00

Концерт «Jazz`n Tango». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) и артисты филармонии. (12+)

18 февраля - 17.00

Концерт «Буря и храм. Германия и Франция». Солистка – Анастасия Игошина (орган), Австрия. (12+)

23 февраля - 14.00

Концерт «Когда папа был маленьким» ансамбля «Легкие люди». (6+)

25 февраля - 12.00

Концерт «Папины Потешки». Автор и ведущая – Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

25 февраля - 17.00

Концерт филармонического оркестра. Дирижер – Рустэм Абязов (г. Казань). Солист - Марк Дробинский (виолончель, Франция). (12+)

28 февраля - 19.00

Концерт «Песни бардов из советского кино» проекта «БАРД-ВАГОН» (г. Москва).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 февраля - 19.00

Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (12+)

3 февраля - 14.00

Официальное открытие Года семьи в Мурманской области и показ спектакля «ЛедокоЛ». (5+)

4 февраля - 13.30

Спектакль «Умка». (4+)

4 февраля - 17.00

Спектакль «Новогодний переворот». (3+)

9 февраля - 19.00

Спектакль «Маленькие трагедии». (16+)

10 февраля - 13.30

Спектакль «Аленький цветочек». (5+)

10 февраля - 19.00

Спектакль «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

11 февраля - 13.30

Спектакль «Золотой ключик». (5+)

11 февраля - 17.00

Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)

16 февраля - 19.00

Спектакль «Алиса в Стране чудес». (12+)

17 февраля - 13.30

Спектакль «Чудо в перьях». (4+)

17 февраля - 17.00

Спектакль «Муха-Цокотуха». (3+)

18 февраля - 13.30

Спектакль «Сказки бабушки Зимы». (4+)

18 февраля - 17.00

Спектакль «Маша и медведь». (2+)

22 февраля - 19.00

Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)

24 февраля - 13.30

Спектакль «Дюймовочка». (5+)

24 февраля - 17.00

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Спектакль «ЛедокоЛ». (5+)

25 февраля - 17.00

Спектакль «Теремок». (3+)

29 февраля - 19.00

Поэтический вечер «Живая классика» современного поэта и чтеца Дмитрия Кравченко.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

2 февраля - 17.00

Мастер-класс «Зайчик Поп-Арт». (12+)

4 февраля - 18.00

Вечер памяти писателя и журналиста Дмитрия Коржова. (16+)

9 февраля - 17.00

Мастер-класс «Мечты о море». (16+)

9 февраля - 17.00

Лекция-концерт «Саамская музыка». (12+)

10 февраля - 18.30

Лекция российского палеоантрополога Станислава Дробышевского «Любовь в каменном веке» в рамках областной акции «Все вокруг – наука». (16+)

18 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «Ромео и Джульетта», 2023 г. (12+)

21 февраля - 18.00

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Книга года». (16+)

25 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «История рыцаря», 2021 г. (18+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58.

4 февраля - 14.30

Мастер-класс «Создание значка со своим изображением». (6+)

11 февраля - 14.30

Мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинга». (12+)

18 февраля - 14.30

Мастер-класс «Двигающаяся открытка» (6+)

25 февраля - 14.30

Мастер-класс по создания брелока из термомозаики (6+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

30 января - 14.00

Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)

1 февраля - 14.00

Начало работы фотовыставки Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)

3 февраля - 14.00

Встреча читателей с участниками проекта «Говорящая книга». (12+)

8 февраля - 10.00

Начало работы выставки книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

8 февраля - 14.00

Околокнижная викторина «Наука без скуки – наука в художественной литературе» в группе «ВКонтакте». (16+)

8 февраля - 14.00

Информационно-краеведческий навигатор «На заполярном поле бранном вступил солдат в смертельный бой». (16+)

9 февраля - 12.00

г. Мурманск, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов

Вечер-встреча «Край ветров, припорошенный снегом». (6+)

9 февраля - 14.30

г. Мурманск, Дом-интернат для престарелых и инвалидов

Вечер-встреча «Край ветров, припорошенный снегом». (6+)

13 февраля - 15.00

с. Ловозеро

Открытие выставки «Небесные покровители». (6+)

16 февраля – 16.00

Встреча «Прикоснись к Арктике» с участниками экспедиции на Землю Франца-Иосифа. (12+)

20 февраля

Интеллектуальная игра «Солдатская смекалка». (12+)

22 февраля – 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)

27 февраля - 12.00

г. Кола

Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку Кольского района имени М.В. Ломоносова. (18+)

29 февраля - 14.00

Обзор периодических изданий «Февраль не злой, он просто любит спорить». (18+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

2 февраля

Комплекс мероприятий, посвящённых Дню разгрома немецко-фашистский войск в Сталинградской битве.

2–26 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (XIII открытый районный) конкурс – выставка художественного творчества обучающихся и преподавателей ДШИ, ДХШ «Салма - АРТ» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

3 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (VI районный) смотр-конкурс сольного и ансамблевого пения преподавателей ДМШ, ДШИ «Ступени совершенства – 2024» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори-2024.

8 февраля - 12.30

Командная игра «Имена на все времена», посвященная Дню Российской науки.

10 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (VI открытый районный) конкурс исполнительского мастерства обучающихся ДМШ и ДШИ на народных и духовых инструментах «Classiс&Jazz» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

17 февраля

I региональный (V открытый районный) конкурс обучающихся ДМШ и ДШИ по классу фортепиано (ДПОП и ОП музыкальный инструмент) «Чудесные клавиши».

17 и 18 февраля

VI региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит».

21 февраля

Акция «Язык родной, дружу с тобой», посвящённая Международному дню родного языка.

22 февраля - 12.30

Викторина «Герои и героизм», посвященная Дню защитника Отечества

24 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (X открытый районный) конкурс хорового пения обучающихся ДМШ и ДШИ «Звонкие голоса» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

21 февраля

Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для получателей услуг ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН».

22 февраля

Экскурсионный день в архиве.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

7 и 21 февраля

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «Семейный калейдоскоп» (Году семьи посвящается) в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

15 февраля - 15.00

Лекция «Бессмертный подвиг Ленинграда» (к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады).

г. Апатиты, Библиотека семейного чтения г. Апатиты.

16 февраля - 15.00

Лекция «Из истории зимних видов спорта в Хибинах».

г. Апатиты, Центральная городская библиотека г. Апатиты.

21 февраля - 12.00

Лекция «История Апатитов до образования города».

г. Апатиты, для участников Центра общения старшего поколения «Радость» г. Апатиты.

В течение февраля

Два урока «Из истории народного образования в Хибинах в 1930-е гг.». Школы г. Кировска.