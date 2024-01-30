АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
31 января - 17.00
Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».
В течение месяца
Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».
Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».
«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.
Выставка «Ангел прилетел».
Выставка «Природы нежный дар».
Выставка «Ода чернильнице».
Выставка «Дыхание Севера».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца
«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».
Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».
Выставка «Ёлочный старик».
Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».
Выставка «Фонарики-фонарики».
Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».
С 31 января
Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
Территориальный отдел в с. Ловозеро
(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)
Ежедневно, по заявкам
Обзорная экскурсия.
Территориальный отдел в п. Умба
(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)
Ежедневно, по заявкам
Обзорная экскурсия.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
31 января – 19.00
Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
30 января - 16.00
Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
31 января - 16.00
Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
Выставка:
«В лучах блокадного кинопроектора».
«Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Ночь перед Рождеством».
«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).
«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).
«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).
«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).
«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).
«Новые книги – новые встречи».
«Из века в век: история России».
«Я хочу на ручки!».
«Новогоднее настроение».
«Жанровое разнообразие: Повесть».
«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).
«Поэтический снегопад».
Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Встречайте новинки!».
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Литературный профиль «Научки».
«Ровесники «Научки».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Зимний сад на окне».
«Зима – время согревать друг друга».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца (по записи)
Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
Своя игра «Я и Государство».
Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.
Волшебный мастер-класс «Карта мечты».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
31 января - 19.00
Спектакль «Монолог женщины».
31 января - 13.00
п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1
Спектакль «Остров Непослушания».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
3 февраля - 18.00
Концерт «Музыка, согретая любовью» Праздничного хора Свято-Даниловского монастыря. Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. (12+)
4 февраля - 17.00
Концерт «Миры Джона Уильямса» ансамбля «ART CINEMA». (12+)
4 февраля - 18.00
Концерт «DSCH. Посвящается Дмитрию Шостаковичу». (12+)
10 февраля - 18.00
Концерт «Время белых стихов» солистки филармонии Е. Ефремовой. (12+)
16 февраля - 19.00
17 февраля - 18.00
Концерт «Jazz`n Tango». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) и артисты филармонии. (12+)
18 февраля - 17.00
Концерт «Буря и храм. Германия и Франция». Солистка – Анастасия Игошина (орган), Австрия. (12+)
23 февраля - 14.00
Концерт «Когда папа был маленьким» ансамбля «Легкие люди». (6+)
25 февраля - 12.00
Концерт «Папины Потешки». Автор и ведущая – Ирина Волокославская (кантеле). (0+)
25 февраля - 17.00
Концерт филармонического оркестра. Дирижер – Рустэм Абязов (г. Казань). Солист - Марк Дробинский (виолончель, Франция). (12+)
28 февраля - 19.00
Концерт «Песни бардов из советского кино» проекта «БАРД-ВАГОН» (г. Москва).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
2 февраля - 19.00
Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (12+)
3 февраля - 14.00
Официальное открытие Года семьи в Мурманской области и показ спектакля «ЛедокоЛ». (5+)
4 февраля - 13.30
Спектакль «Умка». (4+)
4 февраля - 17.00
Спектакль «Новогодний переворот». (3+)
9 февраля - 19.00
Спектакль «Маленькие трагедии». (16+)
10 февраля - 13.30
Спектакль «Аленький цветочек». (5+)
10 февраля - 19.00
Спектакль «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
11 февраля - 13.30
Спектакль «Золотой ключик». (5+)
11 февраля - 17.00
Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)
16 февраля - 19.00
Спектакль «Алиса в Стране чудес». (12+)
17 февраля - 13.30
Спектакль «Чудо в перьях». (4+)
17 февраля - 17.00
Спектакль «Муха-Цокотуха». (3+)
18 февраля - 13.30
Спектакль «Сказки бабушки Зимы». (4+)
18 февраля - 17.00
Спектакль «Маша и медведь». (2+)
22 февраля - 19.00
Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)
24 февраля - 13.30
Спектакль «Дюймовочка». (5+)
24 февраля - 17.00
Спектакль «Красная Шапочка». (3+)
25 февраля - 11.00 и 13.30
Спектакль «ЛедокоЛ». (5+)
25 февраля - 17.00
Спектакль «Теремок». (3+)
29 февраля - 19.00
Поэтический вечер «Живая классика» современного поэта и чтеца Дмитрия Кравченко.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
2 февраля - 17.00
Мастер-класс «Зайчик Поп-Арт». (12+)
4 февраля - 18.00
Вечер памяти писателя и журналиста Дмитрия Коржова. (16+)
9 февраля - 17.00
Мастер-класс «Мечты о море». (16+)
9 февраля - 17.00
Лекция-концерт «Саамская музыка». (12+)
10 февраля - 18.30
Лекция российского палеоантрополога Станислава Дробышевского «Любовь в каменном веке» в рамках областной акции «Все вокруг – наука». (16+)
18 февраля - 17.30
«Кинозал 21А». Показ фильма «Ромео и Джульетта», 2023 г. (12+)
21 февраля - 18.00
Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Книга года». (16+)
25 февраля - 17.30
«Кинозал 21А». Показ фильма «История рыцаря», 2021 г. (18+)
Планетарий «Просто космос»
Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58.
4 февраля - 14.30
Мастер-класс «Создание значка со своим изображением». (6+)
11 февраля - 14.30
Мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинга». (12+)
18 февраля - 14.30
Мастер-класс «Двигающаяся открытка» (6+)
25 февраля - 14.30
Мастер-класс по создания брелока из термомозаики (6+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
30 января - 14.00
Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)
1 февраля - 14.00
Начало работы фотовыставки Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)
3 февраля - 14.00
Встреча читателей с участниками проекта «Говорящая книга». (12+)
8 февраля - 10.00
Начало работы выставки книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)
8 февраля - 14.00
Околокнижная викторина «Наука без скуки – наука в художественной литературе» в группе «ВКонтакте». (16+)
8 февраля - 14.00
Информационно-краеведческий навигатор «На заполярном поле бранном вступил солдат в смертельный бой». (16+)
9 февраля - 12.00
г. Мурманск, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов
Вечер-встреча «Край ветров, припорошенный снегом». (6+)
9 февраля - 14.30
г. Мурманск, Дом-интернат для престарелых и инвалидов
Вечер-встреча «Край ветров, припорошенный снегом». (6+)
13 февраля - 15.00
с. Ловозеро
Открытие выставки «Небесные покровители». (6+)
16 февраля – 16.00
Встреча «Прикоснись к Арктике» с участниками экспедиции на Землю Франца-Иосифа. (12+)
20 февраля
Интеллектуальная игра «Солдатская смекалка». (12+)
22 февраля – 12.00
Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)
27 февраля - 12.00
г. Кола
Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку Кольского района имени М.В. Ломоносова. (18+)
29 февраля - 14.00
Обзор периодических изданий «Февраль не злой, он просто любит спорить». (18+)
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
2 февраля
Комплекс мероприятий, посвящённых Дню разгрома немецко-фашистский войск в Сталинградской битве.
2–26 февраля
г. Полярные Зори
I региональный (XIII открытый районный) конкурс – выставка художественного творчества обучающихся и преподавателей ДШИ, ДХШ «Салма - АРТ» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».
3 февраля
г. Полярные Зори
I региональный (VI районный) смотр-конкурс сольного и ансамблевого пения преподавателей ДМШ, ДШИ «Ступени совершенства – 2024» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори-2024.
8 февраля - 12.30
Командная игра «Имена на все времена», посвященная Дню Российской науки.
10 февраля
г. Полярные Зори
I региональный (VI открытый районный) конкурс исполнительского мастерства обучающихся ДМШ и ДШИ на народных и духовых инструментах «Classiс&Jazz» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».
17 февраля
I региональный (V открытый районный) конкурс обучающихся ДМШ и ДШИ по классу фортепиано (ДПОП и ОП музыкальный инструмент) «Чудесные клавиши».
17 и 18 февраля
VI региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит».
21 февраля
Акция «Язык родной, дружу с тобой», посвящённая Международному дню родного языка.
22 февраля - 12.30
Викторина «Герои и героизм», посвященная Дню защитника Отечества
24 февраля
г. Полярные Зори
I региональный (X открытый районный) конкурс хорового пения обучающихся ДМШ и ДШИ «Звонкие голоса» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
21 февраля
Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для получателей услуг ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН».
22 февраля
Экскурсионный день в архиве.
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
7 и 21 февраля
Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «Семейный калейдоскоп» (Году семьи посвящается) в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».
15 февраля - 15.00
Лекция «Бессмертный подвиг Ленинграда» (к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады).
г. Апатиты, Библиотека семейного чтения г. Апатиты.
16 февраля - 15.00
Лекция «Из истории зимних видов спорта в Хибинах».
г. Апатиты, Центральная городская библиотека г. Апатиты.
21 февраля - 12.00
Лекция «История Апатитов до образования города».
г. Апатиты, для участников Центра общения старшего поколения «Радость» г. Апатиты.
В течение февраля
Два урока «Из истории народного образования в Хибинах в 1930-е гг.». Школы г. Кировска.