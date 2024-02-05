г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

10 февраля - 15.00

Мастер-класс «Хочу как Фернан Леже!» по живописи акрилом.

11 февраля - 15.00

Мастер-класс «Полимерная глина» по созданию фигурки животного.

17 февраля - 17.00

Лекция «XI-XVII века. Время великих иконописцев. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий, Симон Ушаков» из цикла «Десять веков русского искусства».

18 февраля - 12.00

Мероприятие «Подарок любимой книге» по созданию закладки.

22 февраля - 14.00

Мастер-класс «Брошь из фетра» ко Дню защитника Отечества.

24 февраля - 12.00

Мероприятие для детей «Набойка» с мастер-классом.

25 февраля - 12.00

Мастер-класс «Куколка-красавица, красная девица» по созданию народной куклы.

До 18 февраля

Выставка «Ода чернильнице». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

До 25 февраля

Фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад» из собрания Мультимедиа Арт-музея (г. Москва).

Выставка «Природы нежный дар». Графика Романа Рэиляну. Детская школа искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск).

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Экскурсия по выставке «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Ангел прилетел». Живопись из собрания музея.

Выставка произведений Евгения Орлова «Геометрия пространства. Северная вертикаль» (г. Санкт-Петербург).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

10 февраля - 13.00

Тематическое мероприятие «Самая северная сказка», посвящённое Международному Дню саамов.

10 февраля - 16.00

Лекция «Мария Васильева» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

11 февраля - 13.00

Тематическое мероприятие «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

11 февраля - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

17 февраля - 13.00

Музейный урок «Величава, будто пава». Вышивка Русского Севера» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

17 февраля - 15.00

Тематическое мероприятие «В гости к Винни-Пуху». Из цикла «Путешествие в сказку».

18 февраля - 13.00

Музейный урок «Секреты лаковой миниатюры» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4. Из собрания музея.

18 февраля - 15.00

Мастер-класс «Гималайская сюита». Техника «Холст, темпера».

24 февраля – 13.00

Тематическое мероприятие «День былинного богатыря Ильи Муромца».

24 февраля - 16.00

Лекция «Казимир Малевич» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

25 февраля - 13.00

Музейный урок «Цветочный букет. Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4. Из собрания музея.

25 февраля - 15.00

Тематическое мероприятие «Чебурашка, дядя Фёдор и другие» из цикла «Путешествие в сказку».

До 18 февраля

Выставка «Эхо вдохновения» работ учеников Мурмашинская детская школа искусств.

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Экскурсия «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Выставка «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка новогодних игрушек «Елочный старик» из частной коллекции.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

8 февраля - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

10 февраля - 13.00

Мастер-класс «Наш полярный край» по созданию открытки в технике «масляная живопись».

16 февраля - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

21 февраля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Подарок для героя», посвящённое Дню защитника Отечества.

22 февраля - 15.00

Мероприятие «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвящённое 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

29 февраля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хозяин Арктики», посвящённое Дню белого медведя.

До 25 февраля

Выставка «Лоскуточки, лоскутики 2024». Выставка работ членов клуба «Лоскутное шитьё».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 февраля - 19.00

Спектакль «Любовь и голуби» по пьесе В. Гуркина с участием популярной российской артистки театра и кино Аллы Довлатовой. (12+)

7 февраля - 19.00

Юмористический концерт И. Маменко. (12+)

9 февраля - 15.30

Церемония торжественного открытия областного историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России» им. В.С. Маслова, посвященного 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

9 февраля - 18.00

Концерт XVII областного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик», открытие фестиваля, концерт гостей.

10 февраля - 14.00

Областной военно-патриотический конкурс «Я – кадет России!».

11 февраля – 14.00

Гала-концерт XVII областного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик».

11 февраля - 15.00

Концерт «Классической вокальной музыки» ансамбля солистов «Орфей».

13 февраля - 19.00

Спектакль «Любовнички» с участием популярных российских артистов театра и кино Максима Киселёва, Сергея Глушко, Карины Зверевой, Юлии Захаровой и других. (16+)

14 февраля - 18.00

«Танцплощадка» (вечер отдыха для людей старшего поколения). (50+)

17 февраля

Женский форум «Звезда Севера».

18 февраля - 15.00

Романовский бал.

18 февраля - 16.00

Юбилейный концерт ансамбля русский народных инструментов «Русские потешки».

21 февраля - 19.00

Концерт Ярослава Сумишевского. (12+)

22 февраля

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

24 и 25 февраля

г. Апатиты, Апатитский городской дом культуры имени Егорова В. К.

«Арктические сезоны» областной смотр НСК и ОСК Мурманской области «Заполярная зима».

27 февраля – 19.00

Концерт группы «Северный флот». (16+)

28 февраля – 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения. (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

5 февраля - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история» на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

6 февраля - 14.00

Торжественное открытие выставки «Голос саамского народа. К 85-летию общественного деятеля Н.Е. Афанасьевой».

6 февраля - 16.00

Показ фильма «Светлый путь» на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

7 февраля - 15.00

Тематическая экскурсия «Непокоренные» по выставке «В лучах блокадного кинопроектора».

7 февраля - 16.00

Показ фильма «Чапаев» на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

9 февраля

Торжественное открытие выставки «Представительство МИД в г. Мурманске», посвящённая 30-летию представительства.

10 февраля - 14.00

Встреча «Саамское наследие» с Афанасьевой Н.Е. на выставке «Край ты мой просторный, Север бородатый…».

10 февраля - 15.00

Мастер-класс «Северная мастерица» от Русского культурного центра «Рябиновый край».

11 февраля - 16.30

Мастер-класс «Волшебные узоры».

14 февраля - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы» по выставке «Сокровища контрабандистов».

14 февраля - 16.00

Музейное занятие «Если в сердце живет любовь».

17 февраля - 14.00

Встреча «В гостях у саамской сказки» с Афанасьевой Н.Е. на выставке «Край ты мой просторный, Север бородатый…».

18 февраля - 15.00

Музейное занятие «От зуйка до большака».

21 февраля - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

22 февраля - 16.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

25 февраля - 11.00

Музейное занятие «Сила Севера».

25 февраля - 14.00

Презентация книги «Варзино» в рамках встречи с Афанасьевой Н.Е. на выставке «Край ты мой просторный, Север бородатый…».

с. Ловозеро, Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов

6 февраля - 12.00

Открытие выставки «Саамский костюм - символ народа и его истории.

6 февраля - 14.00

«Живущие на краю Земли».

16 февраля - 15.00

Медиа беседа «Афганская война 1979-1989».

п. Умба, Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов

9 и 10 февраля - 18.00

Молодёжное пространство «СОПКИ» Мастер класс «Красный тюльпан».

15 февраля - 12.00

Виртуальная выставка «Время выбрало нас...».

17 февраля - 15.00

Семейный выходной «Знакомимся с музейной семьей».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

6, 8, 15, 20, 22 февраля - 9.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

6, 8, 13, 15, 20, 22 и 27 февраля - 15.00

«Основы работы на ПК» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

6 февраля - 16.00

Презентация новых книг Центра народов Севера, к Международному Дню саамов (12+)

6, 8, 13 и 15 февраля - 18.00

Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)

7, 9, 14, 16 и 21 февраля - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

8 февраля - 10.00– 22.00

Областная просветительская акция «Все вокруг – наука». (12+)

8 февраля - 13.00

Лекция заведующего кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского арктического университета Михаила Васёхи «Достижения России в ХХI веке. Промышленные и цифровые технологии в Арктике» в рамках областной акции «Все вокруг – наука». (16+)

8 февраля - 13.00

Лекция старшего научного сотрудника Мурманского морского биологического института Инны Рыжик «Скажем спасибо водорослям!» в рамках областной акции «Всё вокруг - наука». (16+)

8 февраля - 14.30

Лекция заведующего отделом экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея Георгия Дзенисова «Древними тропами Кольского Севера» в рамках областной акции «Всё вокруг - наука». (16+)

9 февраля - 10.00– 22.00

Областная просветительская акция «Все вокруг – наука». (12+)

9 февраля - 13.00

Интеллектуальная игра «BrainShaker. Юниоры» Информационного центра по атомной энергии в рамках областной акции «Всё вокруг – наука». (12+)

9 февраля - 13.00

Квиз «Любите науку - это не скучно!» в рамках областной акции «Всё вокруг – наука». (12+)

9 февраля - 14.00

Творческая встреча с писателем, участником боевых действий в Афганистане Юрием Станиславовичем Гутяном. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов. (16+)

9 февраля - 15.00

«Арт-занятие: нейротренажеры для профилактики ухудшения памяти» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

10 февраля - 12.00- 22.00

Областная просветительская акция «Все вокруг – наука». (12+)

10 февраля - 13.00

Лекция «Воеводское управление Московского царства в XV-XVII вв.: порядок назначения, социальный статус, основные функции воевод». Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)

10 февраля - 17.00

24 февраля - 18.00

Занятие Клуба разговорного английского языка. (16+)

11, 18, 22, 25 и 27 февраля - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

11 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «Укрощение строптивой», 1980 г. (12+)

11 и 25 февраля - 14.00

Занятия клуба «Покорители Рунета» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

11 и 25 февраля - 17.00

Заседание Книжного клуба «Переплёт». (16+)

13 февраля - 15.00

Публичная встреча «Они заслужили, чтоб их не забыли». Ко Дню памяти воинов-интернационалистов. (12+)

14 февраля - 14.00

Лекция и мастер-класс «Олений народ» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

15 февраля - 14.00

Беседа «Человек рождается здоровым». (12+)

16 февраля - 15.00

Лекция «Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

16 февраля - 17.00

Мастер-класс «Корзиночка из джута крючком». (16+)

17 февраля - 13.00

Лекция «Говорит и показывает Мурманск». (16+)

17 февраля - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

18 февраля - 14.00

Встреча «Говорим по-русски». (16+)

18 февраля - 17.00

Тренинг «Офисные программы и приложения». (12+)

20 февраля - 10.00-22.00

Информационная акция «Неделя русского языка». (12+)

21 февраля - 10.00

Информационная акция «Неделя русского языка». (12+)

21 февраля - 13.00

Интерактивная беседа «Страна героев: история Золотой Звезды». Цикл интерактивных бесед «Героическая история в лицах». Ко Дню защитника Отечества. (16+)

22 февраля - 10.00-21.00

Информационная акция «Неделя русского языка». (12+)

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Фотовыставка «Самое время жить». (16+)

12 января - 25 февраля

Выставка картин заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко «Digital-art», ЗАТО г.Североморск. (16+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

До 10 февраля

«Наука открывает тайны» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (12+)

До 29 февраля

«Жить жизнь». (16+)

До 29 февраля

«Театр – не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло». (12+)

11 и 25 февраля

«Книги, которых ждали!». (18+)

14-29 февраля

«Имя подвига – Афганистан». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». (18+)

20-25 февраля

«Да возвеличится слово русское!». (12+)

27-29 февраля

«Время Арктики». (12+)

До 29 февраля

«Служа искусству». (16+)

«Художники февраля». (16+)

«Загадочное искусство: Откройте для себя магию балета». (12+)

«Легенды северных народов». (12+)

«В лучах надежды». (18+)

«Отчизны воин – Родины солдат». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». Ко Дню защитника Отечества (18+)

«История страны в историях людей». (16+)

«ЕСТЕСТВЕННО!» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (12+)

«Научный потенциал России» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (16+)

«Д.И. Менделеев. Опережать время». (16+)

«Имя крылатое – Чкалов». (16+)

«Непобедимый Ушаков». (16+)

«Военное искусство». (16+)

«Из века в век: история России». (16+)

«Места силы России». (14+)

«Великий русский баснописец». (6+)

«Мужество, доблесть и честь: воины в литературе». Ко Дню защитника Отечества (16+)

«Жизнь как дорога: путь к себе». (16+)

«Лабиринты познания». (16+)

«Следствие вели…». (18+)

«Книги на все времена: Классика ХХ века». (18+)

«100 лет вместе с нами». (18+)

«Книги, которых ждали!». (18+)

«Семейная сага». (16+)

«Фантастическое путешествие». (12+)

«Зимние праздники – это вкусно!». (6+)

«Бусины, ленты, лоскуты». (6+)

«Мир в ожидании чудес». (6+)

«Спортивная зима». (12+)

«Сам себе психолог». (16+)

«Любовь: дар или испытание?». (18+)

«Лапы и хвосты». (6+)

«Секреты привлекательности». (6+)

«Кто Вы, доктор Фрейд?». (18+)

«Новые книги». (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 15 февраля (по записи)

Театрализованное представление «Сказки таинственной Лапландии».

До 20 февраля (по записи)

Познавательный час «Саамы – оленный народ».

До 29 февраля (по записи)

Неделя безопасного Рунета.

5-15 февраля

Областной конкурс чтецов «Земля под Северным сиянием».

6 февраля - 14.15

Познавательно-игровое занятие «Саамский хоровод дружбы».

8 февраля (по записи)

«Автостопом по науке»: коллекция фактов из истории научных открытий.

10-18 февраля (по записи

Буккроссинг «Книжные феи».

11 февраля (по записи)

Волонтёрский познавательный проект «Открывая мир тишины».

12-25 февраля (по записи)

Комикс-игра «Суматоха».

15 февраля - 10.00

Традиционные Краеведческие премьеры.

18 февраля (по записи)

Презентация «Мне хочется Вам нежное сказать».

18 февраля - 14.00

Мастер-класс «Снеговик без снега».

19-22 февраля

Час истории «Служу России. День защитника Отечества».

19-25 февраля

Мастер-класс «Ex Libris» по изготовлению закладки.

19-29 февраля

Выставка «Мир фантастики и мифологии разных стран».

25 февраля - 14.00

Творческий мастер-класс «Библионяня. Открытка с любовью».

29 февраля - 12.00

Праздничное открытие комплексной выставки «Путешествие в Закавказье».

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА (ПО ЗАПИСИ)

Познавательное мероприятие «Сказки, навеянные тундрой».

Час мужества «Босоногий десант Сталинграда».

Познавательно-игровой праздник «Армия родная сильна богатырями».

Час истории «Служу России. День защитника Отечества».

3D тур «Боевая мощь России» по страницам книг о военной технике РФ.

Медиапутешествие «Наш Заполярный край» с элементами викторины по Мурманской области.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

7 февраля - 12.00

г. Кола

Спектакль для детей «Три желания Морозко». (6+)

7 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

7 февраля - 19.00

Моноспектакль «Парфюмер» с участием популярного российского актёра театра и кино Андрея Носкова. (16+)

8 февраля - 19.00

Спектакль «…Будем жить как боги?..». (16+)

9 февраля - 19.00

Спектакль «Тартюф». (16+)

10 февраля - 19.00

Спектакль «День отдыха». (16+)

11 февраля - 12.00

Спектакль для детей «Три желания Морозко». (6+)

11 февраля - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком». (16+)

14 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

14 февраля - 18.30

г. Кировск

Спектакль «Страсти по Торчалову». (16+).

14 февраля - 19.00

Спектакль «Покровские ворота». Московский театр музыкальной антрепрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ». (16+).

15 февраля - 19.00

Спектакль «Прибайкальская кадриль». (16+)

16 февраля - 19.00

Спектакль «Пёс идёт домой». (12+)

17 февраля - 19.00

Спектакль «Волки и овцы». (12+)

18 февраля - 12.00

Спектакль для детей «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». (0+)

18 февраля - 19.00

Спектакль «Малая Кузёма». (16+)

21 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

21 февраля - 19.00

Спектакль «Кроткая» с участием популярного российского актёра театра и кино Евгения Сидихина (г. Санкт-Петербург). (18+)

21 февраля - 14.00

г. Мурманск, КЦСОН «Центр помощи молодым инвалидам»

Мастер-класс «Театр - двери в сказку». (6+)

22 февраля - 18.00

г. Апатиты

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+).

23 февраля - 19.00

Шоу «Аргентинское танго» хореографического коллектива «Los Potros Malambo» (Аргентина). (12+)

24 февраля - 12.00

Спектакль для детей «Остров Непослушания». (6+)

25 февраля - 19.00

Спектакль «Маскарад». (16+)

28 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

28 февраля - 18.00

г. Оленегорск

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 февраля - 19.00

Спектакль «Семейка Краузе».

11 февраля - 12.00

Спектакль «Кот в сапогах».

11 февраля - 19.00

Спектакль «Суета сует».

17 февраля - 19.00

Спектакль «Не всё коту Масленица».

18 февраля - 12.00

Спектакль «Кошкин дом».

18 февраля - 19.00

Спектакль «Туман над заливом».

24 февраля - 19.00

Спектакль «Кто-то должен уйти...».

25 февраля - 12.00

Спектакль «Вождь краснокожих».

25 февраля - 19.00

Спектакль «Ботинки на толстой подошве».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 февраля - 18.00

Концерт «Время белых стихов» солистки филармонии Е. Ефремовой. (12+)

16 февраля - 19.00

17 февраля - 18.00

Концерт «Jazz`n Tango». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) и артисты филармонии. (12+)

18 февраля - 17.00

Концерт «Буря и храм. Германия и Франция». Солистка – Анастасия Игошина (орган), Австрия. (12+)

23 февраля - 14.00

Концерт «Когда папа был маленьким» ансамбля «Легкие люди». (6+)

25 февраля - 12.00

Концерт «Папины Потешки». Автор и ведущая – Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

25 февраля - 17.00

Концерт филармонического оркестра. Дирижер – Рустэм Абязов (г. Казань). Солист - Марк Дробинский (виолончель, Франция). (12+)

28 февраля - 19.00

Концерт «Песни бардов из советского кино» проекта «БАРД-ВАГОН» (г. Москва).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

9 февраля - 19.00

Спектакль «Маленькие трагедии». (16+)

10 февраля - 13.30

Спектакль «Аленький цветочек». (5+)

10 февраля - 19.00

Спектакль «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

11 февраля - 13.30

Спектакль «Золотой ключик». (5+)

11 февраля - 17.00

Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)

16 февраля - 19.00

Спектакль «Алиса в Стране чудес». (12+)

17 февраля - 13.30

Спектакль «Чудо в перьях». (4+)

17 февраля - 17.00

Спектакль «Муха-Цокотуха». (3+)

18 февраля - 13.30

Спектакль «Сказки бабушки Зимы». (4+)

18 февраля - 17.00

Спектакль «Маша и медведь». (2+)

22 февраля - 19.00

Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)

24 февраля - 13.30

Спектакль «Дюймовочка». (5+)

24 февраля - 17.00

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Спектакль «ЛедокоЛ». (5+)

25 февраля - 17.00

Спектакль «Теремок». (3+)

29 февраля - 19.00

Поэтический вечер «Живая классика» современного поэта и чтеца Дмитрия Кравченко.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

9 февраля - 17.00

Мастер-класс «Мечты о море». (16+)

9 февраля - 17.00

Лекция-концерт «Саамская музыка». (12+)

10 февраля - 18.30

Лекция российского палеоантрополога Станислава Дробышевского «Любовь в каменном веке» в рамках областной акции «Все вокруг – наука». (16+)

18 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «Ромео и Джульетта», 2023 г. (12+)

21 февраля - 18.00

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Книга года». (16+)

25 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «История рыцаря», 2021 г. (18+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58.

11 февраля - 14.30

Мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинга». (12+)

18 февраля - 14.30

Мастер-класс «Двигающаяся открытка» (6+)

25 февраля - 14.30

Мастер-класс по создания брелока из термомозаики (6+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

8 февраля - 10.00

Начало работы выставки книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

8 февраля - 14.00

Околокнижная викторина «Наука без скуки – наука в художественной литературе» в группе «ВКонтакте». (16+)

8 февраля - 14.00

Информационно-краеведческий навигатор «На заполярном поле бранном вступил солдат в смертельный бой». (16+)

9 февраля - 12.00

г. Мурманск, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов

Вечер-встреча «Край ветров, припорошенный снегом». (6+)

9 февраля - 14.30

г. Мурманск, Дом-интернат для престарелых и инвалидов

Вечер-встреча «Край ветров, припорошенный снегом». (6+)

13 февраля - 15.00

с. Ловозеро

Открытие выставки «Небесные покровители». (6+)

16 февраля – 16.00

Встреча «Прикоснись к Арктике» с участниками экспедиции на Землю Франца-Иосифа. (12+)

20 февраля

Интеллектуальная игра «Солдатская смекалка». (12+)

22 февраля – 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)

27 февраля - 12.00

г. Кола

Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку Кольского района имени М.В. Ломоносова. (18+)

29 февраля - 14.00

Обзор периодических изданий «Февраль не злой, он просто любит спорить». (18+)

Фотовыставка

Юрий Шумилкин, «В объективе животные». (6+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

До 26 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (XIII открытый районный) конкурс – выставка художественного творчества обучающихся и преподавателей ДШИ, ДХШ «Салма - АРТ» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

8 февраля - 12.30

Командная игра «Имена на все времена», посвященная Дню Российской науки.

10 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (VI открытый районный) конкурс исполнительского мастерства обучающихся ДМШ и ДШИ на народных и духовых инструментах «Classiс&Jazz» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

17 февраля

I региональный (V открытый районный) конкурс обучающихся ДМШ и ДШИ по классу фортепиано (ДПОП и ОП музыкальный инструмент) «Чудесные клавиши».

17 и 18 февраля

VI региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит».

21 февраля

Акция «Язык родной, дружу с тобой», посвящённая Международному дню родного языка.

22 февраля - 12.30

Викторина «Герои и героизм», посвященная Дню защитника Отечества

24 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (X открытый районный) конкурс хорового пения обучающихся ДМШ и ДШИ «Звонкие голоса» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

21 февраля

Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для получателей услуг ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН».

22 февраля

Экскурсионный день в архиве.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

7 и 21 февраля

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «Семейный калейдоскоп» (Году семьи посвящается) в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

15 февраля - 15.00

Лекция «Бессмертный подвиг Ленинграда» (к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады).

г. Апатиты, Библиотека семейного чтения г. Апатиты.

16 февраля - 15.00

Лекция «Из истории зимних видов спорта в Хибинах».

г. Апатиты, Центральная городская библиотека г. Апатиты.

21 февраля - 12.00

Лекция «История Апатитов до образования города».

г. Апатиты, для участников Центра общения старшего поколения «Радость» г. Апатиты.

В течение февраля

Два урока «Из истории народного образования в Хибинах в 1930-е гг.». Школы г. Кировска.