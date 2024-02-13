г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

17 февраля - 17.00

Лекция «XI-XVII века. Время великих иконописцев. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий, Симон Ушаков» из цикла «Десять веков русского искусства».

18 февраля - 12.00

Мероприятие «Подарок любимой книге» по созданию закладки.

22 февраля - 14.00

Мастер-класс «Брошь из фетра» ко Дню защитника Отечества.

24 февраля - 12.00

Мероприятие для детей «Набойка» с мастер-классом.

25 февраля - 12.00

Мастер-класс «Куколка-красавица, красная девица» по созданию народной куклы.

До 18 февраля

Выставка «Ода чернильнице». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

До 25 февраля

Фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад» из собрания Мультимедиа Арт-музея (г. Москва).

Выставка «Природы нежный дар». Графика Романа Рэиляну. Детская школа искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск).

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Экскурсия по выставке «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Ангел прилетел». Живопись из собрания музея.

Выставка произведений Евгения Орлова «Геометрия пространства. Северная вертикаль» (г. Санкт-Петербург).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

17 февраля - 13.00

Музейный урок «Величава, будто пава». Вышивка Русского Севера» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

17 февраля - 15.00

Тематическое мероприятие «В гости к Винни-Пуху». Из цикла «Путешествие в сказку».

18 февраля - 13.00

Музейный урок «Секреты лаковой миниатюры» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4. Из собрания музея.

18 февраля - 15.00

Мастер-класс «Гималайская сюита». Техника «Холст, темпера».

24 февраля – 13.00

Тематическое мероприятие «День былинного богатыря Ильи Муромца».

24 февраля - 16.00

Лекция «Казимир Малевич» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

25 февраля - 13.00

Музейный урок «Цветочный букет. Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4. Из собрания музея.

25 февраля - 15.00

Тематическое мероприятие «Чебурашка, дядя Фёдор и другие» из цикла «Путешествие в сказку».

До 18 февраля

Выставка «Эхо вдохновения» работ учеников Мурмашинская детская школа искусств.

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Экскурсия «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Выставка «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка новогодних игрушек «Елочный старик» из частной коллекции.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

16 февраля - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

21 февраля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Подарок для героя», посвящённое Дню защитника Отечества.

22 февраля - 15.00

Мероприятие «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвящённое 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

29 февраля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хозяин Арктики», посвящённое Дню белого медведя.

До 25 февраля

Выставка «Лоскуточки, лоскутики 2024». Выставка работ членов клуба «Лоскутное шитьё».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

13 февраля - 19.00

Спектакль «Любовнички» с участием популярных российских артистов театра и кино Максима Киселёва, Сергея Глушко, Карины Зверевой, Юлии Захаровой и других. (16+)

14 февраля - 18.00

«Танцплощадка» (вечер отдыха для людей старшего поколения). (50+)

17 февраля

Женский форум «Звезда Севера».

18 февраля - 15.00

Романовский бал.

18 февраля - 16.00

Юбилейный концерт ансамбля русский народных инструментов «Русские потешки».

21 февраля - 19.00

Концерт Ярослава Сумишевского. (12+)

22 февраля

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

24 и 25 февраля

г. Апатиты, Апатитский городской дом культуры имени Егорова В. К.

«Арктические сезоны» областной смотр НСК и ОСК Мурманской области «Заполярная зима».

27 февраля – 19.00

Концерт группы «Северный флот». (16+)

28 февраля – 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения. (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Голос саамского народа. К 85-летию общественного деятеля Н.Е. Афанасьевой»; «Представительство МИД в г. Мурманске», посвящённая 30-летию представительства.

14 февраля - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы» по выставке «Сокровища контрабандистов».

14 февраля - 16.00

Музейное занятие «Если в сердце живет любовь».

17 февраля - 14.00

Встреча «В гостях у саамской сказки» с Афанасьевой Н.Е. на выставке «Край ты мой просторный, Север бородатый…».

18 февраля - 15.00

Музейное занятие «От зуйка до большака».

21 февраля - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

22 февраля - 16.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

25 февраля - 11.00

Музейное занятие «Сила Севера».

25 февраля - 14.00

Презентация книги «Варзино» в рамках встречи с Афанасьевой Н.Е. на выставке «Край ты мой просторный, Север бородатый…».

с. Ловозеро, Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов

Открыта выставка «Саамский костюм - символ народа и его истории.

16 февраля - 15.00

Медиа беседа «Афганская война 1979-1989».

п. Умба, Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов

15 февраля - 12.00

Виртуальная выставка «Время выбрало нас...».

17 февраля - 15.00

Семейный выходной «Знакомимся с музейной семьей».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

13 февраля - 15.00

Публичная встреча «Они заслужили, чтоб их не забыли». Ко Дню памяти воинов-интернационалистов. (12+)

13, 15, 20, 22 и 27 февраля - 15.00

«Основы работы на ПК» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

13 и 15 февраля - 18.00

Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)

14 февраля - 14.00

Лекция и мастер-класс «Олений народ» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

14, 16 и 21 февраля - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

15, 20, 22 февраля - 9.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

15 февраля - 14.00

Беседа «Человек рождается здоровым». (12+)

16 февраля - 15.00

Лекция «Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

16 февраля - 17.00

Мастер-класс «Корзиночка из джута крючком». (16+)

17 февраля - 13.00

Лекция «Говорит и показывает Мурманск». (16+)

17 февраля - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

18, 22, 25 и 27 февраля - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

18 февраля - 14.00

Встреча «Говорим по-русски». (16+)

18 февраля - 17.00

Тренинг «Офисные программы и приложения». (12+)

20 февраля - 10.00-22.00

Информационная акция «Неделя русского языка». (12+)

21 февраля - 10.00

Информационная акция «Неделя русского языка». (12+)

21 февраля - 13.00

Интерактивная беседа «Страна героев: история Золотой Звезды». Цикл интерактивных бесед «Героическая история в лицах». Ко Дню защитника Отечества. (16+)

22 февраля - 10.00-21.00

Информационная акция «Неделя русского языка». (12+)

24 февраля - 18.00

Занятие Клуба разговорного английского языка. (16+)

25 февраля - 14.00

Занятия клуба «Покорители Рунета» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

25 февраля - 17.00

Заседание Книжного клуба «Переплёт». (16+)

До 25 февраля

Выставка картин заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко «Digital-art», ЗАТО г.Североморск. (16+)

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Фотовыставка «Самое время жить». (16+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

До 29 февраля

«Жить жизнь». (16+)

До 29 февраля

«Театр – не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло». (12+)

25 февраля

«Книги, которых ждали!». (18+)

14-29 февраля

«Имя подвига – Афганистан». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». (18+)

20-25 февраля

«Да возвеличится слово русское!». (12+)

27-29 февраля

«Время Арктики». (12+)

До 29 февраля

«Служа искусству». (16+)

«Художники февраля». (16+)

«Загадочное искусство: Откройте для себя магию балета». (12+)

«Легенды северных народов». (12+)

«В лучах надежды». (18+)

«Отчизны воин – Родины солдат». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». Ко Дню защитника Отечества (18+)

«История страны в историях людей». (16+)

«ЕСТЕСТВЕННО!» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (12+)

«Научный потенциал России» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (16+)

«Д.И. Менделеев. Опережать время». (16+)

«Имя крылатое – Чкалов». (16+)

«Непобедимый Ушаков». (16+)

«Военное искусство». (16+)

«Из века в век: история России». (16+)

«Места силы России». (14+)

«Великий русский баснописец». (6+)

«Мужество, доблесть и честь: воины в литературе». Ко Дню защитника Отечества (16+)

«Жизнь как дорога: путь к себе». (16+)

«Лабиринты познания». (16+)

«Следствие вели…». (18+)

«Книги на все времена: Классика ХХ века». (18+)

«100 лет вместе с нами». (18+)

«Книги, которых ждали!». (18+)

«Семейная сага». (16+)

«Фантастическое путешествие». (12+)

«Зимние праздники – это вкусно!». (6+)

«Бусины, ленты, лоскуты». (6+)

«Мир в ожидании чудес». (6+)

«Спортивная зима». (12+)

«Сам себе психолог». (16+)

«Любовь: дар или испытание?». (18+)

«Лапы и хвосты». (6+)

«Секреты привлекательности». (6+)

«Кто Вы, доктор Фрейд?». (18+)

«Новые книги». (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 15 февраля (по записи)

Театрализованное представление «Сказки таинственной Лапландии».

До 15 февраля

Областной конкурс чтецов «Земля под Северным сиянием».

До 18 февраля (по записи

Буккроссинг «Книжные феи».

До 20 февраля (по записи)

Познавательный час «Саамы – оленный народ».

До 25 февраля (по записи)

Комикс-игра «Суматоха».

До 29 февраля (по записи)

Неделя безопасного Рунета.

15 февраля - 10.00

Традиционные Краеведческие премьеры.

18 февраля (по записи)

Презентация «Мне хочется Вам нежное сказать».

18 февраля - 14.00

Мастер-класс «Снеговик без снега».

19-22 февраля

Час истории «Служу России. День защитника Отечества».

19-25 февраля

Мастер-класс «Ex Libris» по изготовлению закладки.

19-29 февраля

Выставка «Мир фантастики и мифологии разных стран».

25 февраля - 14.00

Творческий мастер-класс «Библионяня. Открытка с любовью».

29 февраля - 12.00

Праздничное открытие комплексной выставки «Путешествие в Закавказье».

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА (ПО ЗАПИСИ)

Познавательное мероприятие «Сказки, навеянные тундрой».

Час мужества «Босоногий десант Сталинграда».

Познавательно-игровой праздник «Армия родная сильна богатырями».

Час истории «Служу России. День защитника Отечества».

3D тур «Боевая мощь России» по страницам книг о военной технике РФ.

Медиапутешествие «Наш Заполярный край» с элементами викторины по Мурманской области.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

14 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

14 февраля - 18.30

г. Кировск

Спектакль «Страсти по Торчалову». (16+).

14 февраля - 19.00

Спектакль «Покровские ворота». Московский театр музыкальной антрепрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ». (16+).

15 февраля - 19.00

Спектакль «Прибайкальская кадриль». (16+)

16 февраля - 19.00

Спектакль «Пёс идёт домой». (12+)

17 февраля - 19.00

Спектакль «Волки и овцы». (12+)

18 февраля - 12.00

Спектакль для детей «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». (0+)

18 февраля - 19.00

Спектакль «Малая Кузёма». (16+)

21 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

21 февраля - 19.00

Спектакль «Кроткая» с участием популярного российского актёра театра и кино Евгения Сидихина (г. Санкт-Петербург). (18+)

21 февраля - 14.00

г. Мурманск, КЦСОН «Центр помощи молодым инвалидам»

Мастер-класс «Театр - двери в сказку». (6+)

22 февраля - 18.00

г. Апатиты

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+).

23 февраля - 19.00

Шоу «Аргентинское танго» хореографического коллектива «Los Potros Malambo» (Аргентина). (12+)

24 февраля - 12.00

Спектакль для детей «Остров Непослушания». (6+)

25 февраля - 19.00

Спектакль «Маскарад». (16+)

28 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

28 февраля - 18.00

г. Оленегорск

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 февраля - 19.00

Спектакль «Не всё коту Масленица».

18 февраля - 12.00

Спектакль «Кошкин дом».

18 февраля - 19.00

Спектакль «Туман над заливом».

24 февраля - 19.00

Спектакль «Кто-то должен уйти...».

25 февраля - 12.00

Спектакль «Вождь краснокожих».

25 февраля - 19.00

Спектакль «Ботинки на толстой подошве».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 февраля - 19.00

17 февраля - 18.00

Концерт «Jazz`n Tango». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) и артисты филармонии. (12+)

18 февраля - 17.00

Концерт «Буря и храм. Германия и Франция». Солистка – Анастасия Игошина (орган), Австрия. (12+)

23 февраля - 14.00

Концерт «Когда папа был маленьким» ансамбля «Легкие люди». (6+)

25 февраля - 12.00

Концерт «Папины Потешки». Автор и ведущая – Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

25 февраля - 17.00

Концерт филармонического оркестра. Дирижер – Рустэм Абязов (г. Казань). Солист - Марк Дробинский (виолончель, Франция). (12+)

28 февраля - 19.00

Концерт «Песни бардов из советского кино» проекта «БАРД-ВАГОН» (г. Москва).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

16 февраля - 19.00

Спектакль «Алиса в Стране чудес». (12+)

17 февраля - 13.30

Спектакль «Чудо в перьях». (4+)

17 февраля - 17.00

Спектакль «Муха-Цокотуха». (3+)

18 февраля - 13.30

Спектакль «Сказки бабушки Зимы». (4+)

18 февраля - 17.00

Спектакль «Маша и медведь». (2+)

22 февраля - 19.00

Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)

24 февраля - 13.30

Спектакль «Дюймовочка». (5+)

24 февраля - 17.00

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Спектакль «ЛедокоЛ». (5+)

25 февраля - 17.00

Спектакль «Теремок». (3+)

29 февраля - 19.00

Поэтический вечер «Живая классика» современного поэта и чтеца Дмитрия Кравченко.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

18 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «Ромео и Джульетта», 2023 г. (12+)

21 февраля - 18.00

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Книга года». (16+)

25 февраля - 17.30

«Кинозал 21А». Показ фильма «История рыцаря», 2021 г. (18+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58.

18 февраля - 14.30

Мастер-класс «Двигающаяся открытка» (6+)

25 февраля - 14.30

Мастер-класс по создания брелока из термомозаики (6+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

13 февраля - 15.00

с. Ловозеро

Открытие выставки «Небесные покровители». (6+)

16 февраля – 16.00

Встреча «Прикоснись к Арктике» с участниками экспедиции на Землю Франца-Иосифа. (12+)

20 февраля

Интеллектуальная игра «Солдатская смекалка». (12+)

22 февраля – 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)

27 февраля - 12.00

г. Кола

Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку Кольского района имени М.В. Ломоносова. (18+)

29 февраля - 14.00

Обзор периодических изданий «Февраль не злой, он просто любит спорить». (18+)

Фотовыставка

Юрий Шумилкин, «В объективе животные». (6+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

До 26 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (XIII открытый районный) конкурс – выставка художественного творчества обучающихся и преподавателей ДШИ, ДХШ «Салма - АРТ» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

17 февраля

I региональный (V открытый районный) конкурс обучающихся ДМШ и ДШИ по классу фортепиано (ДПОП и ОП музыкальный инструмент) «Чудесные клавиши».

17 и 18 февраля

VI региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит».

21 февраля

Акция «Язык родной, дружу с тобой», посвящённая Международному дню родного языка.

22 февраля - 12.30

Викторина «Герои и героизм», посвященная Дню защитника Отечества

24 февраля

г. Полярные Зори

I региональный (X открытый районный) конкурс хорового пения обучающихся ДМШ и ДШИ «Звонкие голоса» в рамках фестиваля искусств «Полярные Зори - 2024».

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

21 февраля

Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для получателей услуг ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН».

22 февраля

Экскурсионный день в архиве.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

15 февраля - 15.00

Лекция «Бессмертный подвиг Ленинграда» (к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады).

г. Апатиты, Библиотека семейного чтения г. Апатиты.

16 февраля - 15.00

Лекция «Из истории зимних видов спорта в Хибинах».

г. Апатиты, Центральная городская библиотека г. Апатиты.

21 февраля - 12.00

Лекция «История Апатитов до образования города».

г. Апатиты, для участников Центра общения старшего поколения «Радость» г. Апатиты.

21 февраля

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «Семейный калейдоскоп» (Году семьи посвящается) в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

В течение февраля

Два урока «Из истории народного образования в Хибинах в 1930-е гг.». Школы г. Кировска.