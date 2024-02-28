г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Экскурсия по выставке «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Ангел прилетел». Живопись из собрания музея.

Выставка произведений Евгения Орлова «Геометрия пространства. Северная вертикаль» (г. Санкт-Петербург).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Экскурсия «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Выставка «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка новогодних игрушек «Елочный старик» из частной коллекции.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

29 февраля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хозяин Арктики», посвящённое Дню белого медведя.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

28 февраля – 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения. (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Голос саамского народа. К 85-летию общественного деятеля Н.Е. Афанасьевой»; «Представительство МИД в г. Мурманске», посвящённая 30-летию представительства.

с. Ловозеро, Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов

Открыта выставка «Саамский костюм - символ народа и его истории.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Фотовыставка «Самое время жить». (16+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

До 29 февраля

«Жить жизнь». (16+)

«Театр – не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло». (12+)

«Имя подвига – Афганистан». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». (18+)

«Время Арктики». (12+)

«Служа искусству». (16+)

«Художники февраля». (16+)

«Загадочное искусство: Откройте для себя магию балета». (12+)

«Легенды северных народов». (12+)

«В лучах надежды». (18+)

«Отчизны воин – Родины солдат». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». Ко Дню защитника Отечества (18+)

«История страны в историях людей». (16+)

«ЕСТЕСТВЕННО!» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (12+)

«Научный потенциал России» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (16+)

«Д.И. Менделеев. Опережать время». (16+)

«Имя крылатое – Чкалов». (16+)

«Непобедимый Ушаков». (16+)

«Военное искусство». (16+)

«Из века в век: история России». (16+)

«Места силы России». (14+)

«Великий русский баснописец». (6+)

«Мужество, доблесть и честь: воины в литературе». Ко Дню защитника Отечества (16+)

«Жизнь как дорога: путь к себе». (16+)

«Лабиринты познания». (16+)

«Следствие вели…». (18+)

«Книги на все времена: Классика ХХ века». (18+)

«100 лет вместе с нами». (18+)

«Книги, которых ждали!». (18+)

«Семейная сага». (16+)

«Фантастическое путешествие». (12+)

«Зимние праздники – это вкусно!». (6+)

«Бусины, ленты, лоскуты». (6+)

«Мир в ожидании чудес». (6+)

«Спортивная зима». (12+)

«Сам себе психолог». (16+)

«Любовь: дар или испытание?». (18+)

«Лапы и хвосты». (6+)

«Секреты привлекательности». (6+)

«Кто Вы, доктор Фрейд?». (18+)

«Новые книги». (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 29 февраля (по записи)

Неделя безопасного Рунета.

До 29 февраля

Выставка «Мир фантастики и мифологии разных стран».

29 февраля - 12.00

Праздничное открытие комплексной выставки «Путешествие в Закавказье».

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА (ПО ЗАПИСИ)

Познавательное мероприятие «Сказки, навеянные тундрой».

Час мужества «Босоногий десант Сталинграда».

Познавательно-игровой праздник «Армия родная сильна богатырями».

Час истории «Служу России. День защитника Отечества».

3D тур «Боевая мощь России» по страницам книг о военной технике РФ.

Медиапутешествие «Наш Заполярный край» с элементами викторины по Мурманской области.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

28 февраля - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (12+)

28 февраля - 18.00

г. Оленегорск

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+).

2 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

3 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

3 марта - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

4 марта - 19.00

«Дурочка». Комедия в 2-х действиях. (16+)

6 марта - 19.00

«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

7 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

8 марта - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта». (16+)

9 марта - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

10 марта - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). (6+)

10 марта - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

13 марта - 19.00

«Дублеры, или Ищу обманутого мужа». Авантюрная комедия в 2-х актах. (12+)

16 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

17 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

22 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

23 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

24 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

27 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

31 марта - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

31 марта - 19.00

«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

4 апреля - 19.00

«Пила вино и хохотала. Красное». Основано на историях с женских форумов. Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета вместе с неугомонными Инной Егоровой и Аникой Быковой. (18+)

24 и 25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь». «Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 марта - 19.00

24 марта - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы Серебряного века. Премьера. (12+)

3 марта - 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

3 марта - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

9 марта - 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

10 марта - 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (6+)

10 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

16 марта - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)

17 марта - 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

17 марта - 19.00

«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

24 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

30 марта - 19.00

31 марта - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. Премьера. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 февраля - 19.00

Концерт «Песни бардов из советского кино» проекта «БАРД-ВАГОН» (г. Москва).

2 марта - 18.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Камерный зал.

3 марта - 17.00

Киномузыка. Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

8 марта - 14.00

«Сказки про мам». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

8 марта - 17.00

«КИНОмания». Ансамбль «Арт Синема». Арт-кафе.

9 марта - 12.00 и 14.00

«Мама, вперёд!». Спектакль для детей. Музыкальная гостиная.

10 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

10 марта - 18.00

Гала-концерт. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Концертный зал.

11 марта - 18.00

«От классики до джаза». Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений».

12 марта - 19.00

Концерт лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. А. Ключко (ф-но), А. Тарасевич-Николаев (ф-но). Концертный зал.

15 марта - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

16 марта - 18.00

«Слово летящее». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.

17 марта - 17.00

«Музыка из воздуха». Ю. Лотова (орган), П. Термен (терменвокс). Концертный зал.

20 марта - 19.00

«Ритмы Нового Света». Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд». Концертный зал.

27 марта - 19.00

«Отзвуки театра». Музыкально-драматический коллаж. Концертный зал.

30 марта - 18.00

Сольный концерт А. Клочкова (скрипка). Партия фортепиано М. Козырев. Камерный зал.

31 марта - 17.00

«Cantate Domino». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

4 апреля 19.00

Илья Бешевли, фортепиано. Композитор-неоклассик. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

29 февраля - 19.00

Поэтический вечер «Живая классика» современного поэта и чтеца Дмитрия Кравченко.

1 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

2 марта - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

2 марта - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

3 марта - 11.00 и 13.30

Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)

3 марта - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?». (2+)

7 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

9 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

9 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

10 марта - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

10 марта - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 марта - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

16 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

16 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок | 3+)

17 марта - 11.00 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

17 марта - 15.30 и 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

22 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юрий Хабаров. «Отрываясь от земли». (16+)

23 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

23 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

24 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

29 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 марта - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

1 марта - 17.00

Состоится открытие выставки «Керамика, рождённая огнём». Художники-керамисты из разных городов России представят свои произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, выполненные из глины при помощи дровяного обжига.

Куратор проекта, художник-керамист из Петрозаводска, Елена Тимофеева говорит о выставке с любовью: «Каждая представленная работа – уникальна, в её создании участвовали трое авторов: художник, печь и огонь. Благодаря такому тандему и рождается керамика в одном экземпляре. Эта технология сродни волшебству, поскольку большая часть процесса дровяного обжига скрыта от глаз, и можно только предположить, каков будет результат».

На открытии Елена расскажет о технике дровяного обжига керамики, экспонатах и ответит на вопросы посетителей.

9 марта – 18.00

Состоится творческая встреча с писательницей Евгенией Некрасовой (г. Москва). Поговорим на тему «Магический реализм и актуальная женская проза».

Евгения Некрасова – автор книг «Калечина-Малечина», «Сестромам. О тех, кто будет маяться», «Домовая любовь», «Золотинка», «Кожа» и других. В своих произведениях она смешивает фольклор, волшебство, современную повседневность и социальные проблемы. Тексты писательницы отличаются вплетением фольклорно-мифологических мотивов в язык повествования.

В рамках творческой встречи Евгения Некрасова поделится секретами писательского мастерства, представит авторскую серию, изданную в Редакции Елены Шубиной, и ответит на вопросы читателей.

Вход свободный по предварительной регистрации на https://vk.cc/cuQO7U

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

29 февраля - 14.00

Обзор периодических изданий «Февраль не злой, он просто любит спорить». (18+)

Фотовыставка

Юрий Шумилкин, «В объективе животные». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение февраля

Два урока «Из истории народного образования в Хибинах в 1930-е гг.». Школы г. Кировска.