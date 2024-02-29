г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Экскурсия по выставке «Дыхание Севера». Графика Тамары Зуевой. К 95-летию со дня рождения художника.

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Ангел прилетел». Живопись из собрания музея.

Выставка произведений Евгения Орлова «Геометрия пространства. Северная вертикаль» (г. Санкт-Петербург).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Экскурсия «Слушай Ленинград. Музыка в осаждённом городе».

Выставка «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка новогодних игрушек «Елочный старик» из частной коллекции.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

29 февраля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хозяин Арктики», посвящённое Дню белого медведя.

1 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Место притяжения». К 30-летию создания клубного объединения «Гобелен».

6 марта - 11.00

Мероприятие с мастер-классом «Букет для мамы», посвящённое Международному женскому дню.

10 марта - 14.00

«Подарок женщине». Творческая встреча с народным самодеятельным коллективом ансамблем русской песни «Россияне».

14 марта - 14.00

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

16 марта - 13.30

«Масленица пришла - веселиться пора». Праздник для участников клубных формирований Отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

22 марта - 15.00

Мероприятие «Мир кукол», посвященное Международному дню кукольника. В программе мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы «Акань».

28 марта - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Выставки в течение месяца:

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания Мурманского областного художественного музея

С 1 марта

Выставка «Место притяжения» работ членов клуба «Гобелен».

К 30-летию создания клубного объединения (г. Мурманск).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 марта - 19.00

Концерт Алексея Архиповского. (6+)

3 марта - 14.00

Концерт детских коллективов «Концерт-подарочек для милых бабушек и мамочек», посвящённый Международному женскому дню 8 марта. (6+)

7 марта - 18.00

Праздничный концерт ансамбля песни и танца «РОССИЯ» им. В.М. Колбасы, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. (6+)

9 марта - 16.00

Концерт «Дыхание весны» клуба авторской песни «Пять углов». (6+)

9 марта - 19.00

Концерт группы «Лейся песня!». (6+)

10 марта - 16.00

Концерт «Мама улыбнётся – весна начнётся» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (0+)

12 марта - 19.00

Конкурс материнства и детства «Миссис Великая Русь». (6+)

13 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

18 марта - 19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярной российской актрисы театра и кино Ольги Кабо и других актёров. (16+)

20 марта - 19.00

Спектакль «Унесённые Голливудом» с участием популярных российских актеров театра и кино Владислава Котлярского, Владимира Фекленко, Александра Боброва. (16+)

23 марта - 15.00

Областной конкурс семейного творчества «Родные люди». (0+)

24 марта - 15.00

Концерт «С любовью к песне» хора украинской песни «Джерела». (6+)

26 марта - 19.00

Концерт группы «САДко». (г. Москва). (6+)

27 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

30 марта - 14.00

Инклюзивный праздник «Под небом голубым» к Всемирному дню распространения информации об аутизме. (0+)

30 марта - 17.00

Концерт «Весна к нам на север приходит» фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора «Встреча друзей». (6+)

31 марта - 15.00

«Планета цирк» - представление цирка «Комплимент». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

2 марта - 11.00

Тематическая экскурсия «Один в поле воин».

3 марта - 11.00

Музейное занятие «Северная модница».

3 марта - 16.00

Мастер-класс «Краски природы».

5 марта - 13.00

Музейное занятие «Один в поле воин».

6 марта - 13.00

Мастер-класс «Возьми тайм-аут» (техника декупаж).

6 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

12 марта – 13.00

Музейное занятие «Один в поле воин».

13 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

18 марта - 16.00

Музейное мероприятие «Красота не имеет нации».

18 марта – 17.00

Начало работы мультимедийной виртуальной выставки «Два полуострова на страже России: к 170-летию героической обороны г. Колы в годы Крымской войны 1853-1856 гг.».

19 марта - 13.00

Музейное занятие «Один в поле воин».

20 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

25 марта - 11.00-18.00

День открытых дверей ко Дню работника культуры.

28 марта

Торжественное открытие выставки «Регион спорта» к 90–летию Праздника Севера и 50-летию Мурманского лыжного марафона.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

1 марта - 15.00

Начало работы мультимедийной выставки «Саамские женщины прошлого».

5 марта - 18.00

Мастер-класс «Ведучка» в молодёжном пространстве «СОПКИ».

7 марта - 17.00

Медиа-беседа «Саамские женщины прошлого».

9 марта - 12.00

Музейное мероприятие «У самовара».

14 марта - 15.00

Начало работы мультимедийной выставки «Крым в истории России».

15 марта - 11.00

Масленичная неделя.

25 марта - 15.00

Мультимедийная выставка «Культура без границ».

28 марта - 15.00

Музейное мероприятие «Праздник Севера и День оленевода - сквозь года».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Фотовыставка «Самое время жить». (16+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

До 29 февраля

«Жить жизнь». (16+)

«Театр – не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло». (12+)

«Имя подвига – Афганистан». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». (18+)

«Время Арктики». (12+)

«Служа искусству». (16+)

«Художники февраля». (16+)

«Загадочное искусство: Откройте для себя магию балета». (12+)

«Легенды северных народов». (12+)

«В лучах надежды». (18+)

«Отчизны воин – Родины солдат». Цикл выставок изданий «Родина ZOVет!»: от 1941 до СВО». Ко Дню защитника Отечества (18+)

«История страны в историях людей». (16+)

«ЕСТЕСТВЕННО!» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (12+)

«Научный потенциал России» в рамках акции «Всё вокруг – наука». (16+)

«Д.И. Менделеев. Опережать время». (16+)

«Имя крылатое – Чкалов». (16+)

«Непобедимый Ушаков». (16+)

«Военное искусство». (16+)

«Из века в век: история России». (16+)

«Места силы России». (14+)

«Великий русский баснописец». (6+)

«Мужество, доблесть и честь: воины в литературе». Ко Дню защитника Отечества (16+)

«Жизнь как дорога: путь к себе». (16+)

«Лабиринты познания». (16+)

«Следствие вели…». (18+)

«Книги на все времена: Классика ХХ века». (18+)

«100 лет вместе с нами». (18+)

«Книги, которых ждали!». (18+)

«Семейная сага». (16+)

«Фантастическое путешествие». (12+)

«Зимние праздники – это вкусно!». (6+)

«Бусины, ленты, лоскуты». (6+)

«Мир в ожидании чудес». (6+)

«Спортивная зима». (12+)

«Сам себе психолог». (16+)

«Любовь: дар или испытание?». (18+)

«Лапы и хвосты». (6+)

«Секреты привлекательности». (6+)

«Кто Вы, доктор Фрейд?». (18+)

«Новые книги». (18+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

1 марта - 17.00

Состоится открытие выставки «Керамика, рождённая огнём». Художники-керамисты из разных городов России представят свои произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, выполненные из глины при помощи дровяного обжига.

Куратор проекта, художник-керамист из Петрозаводска, Елена Тимофеева говорит о выставке с любовью: «Каждая представленная работа – уникальна, в её создании участвовали трое авторов: художник, печь и огонь. Благодаря такому тандему и рождается керамика в одном экземпляре. Эта технология сродни волшебству, поскольку большая часть процесса дровяного обжига скрыта от глаз, и можно только предположить, каков будет результат».

На открытии Елена расскажет о технике дровяного обжига керамики, экспонатах и ответит на вопросы посетителей. (12+)

1 марта - 15.00

Презентация книги «Сказки Баренцева моря» Валерии Сивачук. (6+)

2 марта - 18.00

Спектакль коллектива «Слуги Мельпомены» - «Последняя из Романовых». (12+)

3 марта - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Невезучие», 1981 г. (12+)

6 марта - 19.00

Мастер-класс по созданию закладки «Цветочное настроение». (16+)

9 марта – 18.00

Состоится творческая встреча с писательницей Евгенией Некрасовой (г. Москва). Поговорим на тему «Магический реализм и актуальная женская проза».

Евгения Некрасова – автор книг «Калечина-Малечина», «Сестромам. О тех, кто будет маяться», «Домовая любовь», «Золотинка», «Кожа» и других. В своих произведениях она смешивает фольклор, волшебство, современную повседневность и социальные проблемы. Тексты писательницы отличаются вплетением фольклорно-мифологических мотивов в язык повествования.

В рамках творческой встречи Евгения Некрасова поделится секретами писательского мастерства, представит авторскую серию, изданную в Редакции Елены Шубиной, и ответит на вопросы читателей. (16+)

Вход свободный по предварительной регистрации на https://vk.cc/cuQO7U

10 марта - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Коко до Шанель», 2009 г. (16+)

13 марта - 14.00

Лекция «Как стать космонавтом». Читает главный библиотекарь отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Владислав Кликунов. (12+)

14 марта - 16.00

Открытие фотовыставки Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)

15 марта - 17.00

Лекция-концерт «Англо-шотландский бестиарий». (12+)

16 марта - 18.00

Концерт «Art Cinema». (16+)

17 марта - 17.30

Кинозал «21А». Показ фильма «Анонимные романтики», 2010 г. (12+)

19 марта - 15.00

Отборочный этап городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

20 марта - 15.00

Отборочный этап городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

21 марта - 17.30

Открытие цикла мероприятий «Читает Екатерина Ефремова». (16+)

22 марта - 13.00

Лекция «Применение молекулярно-генетических исследований в криминалистике». Читает специалист Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области Инга Берестенникова. (16+)

23 марта - 18.00

Творческая встреча с авторами современных женских детективов - Марией Вороновой и Людмилой Мартовой. (16+)

24 марта - 17.00

Концерт «День поэзии». (16+)

29 марта - 18.00

Гала-концерт городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

30 марта - 15.30

Лекция «Художественная картина мира в повестях и рассказах Виталия Маслова». Читает кандидат филологических наук Марина Наумлюк. (12+)

30 марта - 16.00

Презентация книги Андрея Руслановича Буторина «Зона Севера. Двуединый». (12+)

31 марта - 14.00

Финисаж по выставке АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

Художественные выставки:

1 - 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Выставка АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

14 - 22 марта

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)

3 марта - 13.30

Мастер-класс по изготовлению открытки в стиле pop-up «Любимой маме». (6+)

10 марта - 14.30

Мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Ты просто космос». (6+)

17 марта - 14.30

Мастер-класс «Мини-блокнот в технике оригами». (6+)

24 марта - 14.30

Мастер-класс «Акварельный скетч Мандрагора». (12+)

31 марта - 14.30

Мастер-класс «Создание Лотерейного билета». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

3 марта - 12.00

Фестиваль «КнигоКот» к Международному дню кошек.

3 марта - 13.00

Мастер-класс «Милый злючка»: по изготовлению игольницы.

3 марта - 14.00

Встреча «У нас в гостях писатель» с писателем Александром Марковым.

3 марта - 14.00

Мастер-класс «Веселый осьминог».

3 марта - 14.00

Творческие вытворяшки «Просто! Милый котёнок из носочков».

5, 12, 19 и 26 марта - 16.00

Экскурсия «Музей Есенина в библиотеке» на английском языке.

14 марта - 10.00

Открытие комплексной тематической выставки «Семья – достояние России».

15 марта - 15 апреля

XX областной конкурс чтецов «Если вместе, если дружно…».

17 марта - 12.00

Встреча «Книги о добре» ко Дню православной книги.

17 марта

Встреча «Открывая мир тишины» в рамках волонтерского социокультурного проекта.

18-28 марта (по записи)

Литературно-игровой праздник «Проделки ужасного Бармалея».

23-31 марта

Литературный марафон «Путешествие в мир «Книгорадость».

24 марта

Литературно-игровая программа «Есть у книжки День рождения».

24 марта

Презентация книги «Сказочные истории Кольского края» с игрой-бродилкой.

28 марта

Литературный праздник «Весна по-мумитролльски».

29 марта

Мастер-класс «Кукла-желанница».

30 марта

Фестиваль семейного творчества «Моя семья».

31 марта - 12.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».

31 марта (по записи)

Литературная беседа «Обнимите меня, пожалуйста» по сказке Дж. Роу с элементами игры.

31 марта - 14.00

Встреча «Путешествие в сказку» с детским писателем Татьяной Березюк.

В течение месяца (по записи)

Путешествие по Крыму «Удивительный полуостров».

Библиообзор «Семейное чтение-сближает поколения».

Семейный конкурс комиксов «Богатырские истории».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

2 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

3 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

3 марта - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

4 марта - 19.00

«Дурочка». Комедия в 2-х действиях. (16+)

6 марта - 19.00

«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

7 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

8 марта - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта». (16+)

9 марта - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

10 марта - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). (6+)

10 марта - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

13 марта - 19.00

«Дублеры, или Ищу обманутого мужа». Авантюрная комедия в 2-х актах. (12+)

16 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

17 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

22 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

23 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

24 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

27 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

31 марта - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

31 марта - 19.00

«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

4 апреля - 19.00

«Пила вино и хохотала. Красное». Основано на историях с женских форумов. Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета вместе с неугомонными Инной Егоровой и Аникой Быковой. (18+)

24 и 25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь». «Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 марта - 19.00

24 марта - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы Серебряного века. Премьера. (12+)

3 марта - 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

3 марта - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

9 марта - 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

10 марта - 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (6+)

10 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

16 марта - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)

17 марта - 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

17 марта - 19.00

«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

24 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

30 марта - 19.00

31 марта - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. Премьера. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 марта - 18.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Камерный зал.

3 марта - 17.00

Киномузыка. Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

8 марта - 14.00

«Сказки про мам». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

8 марта - 17.00

«КИНОмания». Ансамбль «Арт Синема». Арт-кафе.

9 марта - 12.00 и 14.00

«Мама, вперёд!». Спектакль для детей. Музыкальная гостиная.

10 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

10 марта - 18.00

Гала-концерт. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Концертный зал.

11 марта - 18.00

«От классики до джаза». Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений».

12 марта - 19.00

Концерт лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. А. Ключко (ф-но), А. Тарасевич-Николаев (ф-но). Концертный зал.

15 марта - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

16 марта - 18.00

«Слово летящее». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.

17 марта - 17.00

«Музыка из воздуха». Ю. Лотова (орган), П. Термен (терменвокс). Концертный зал.

20 марта - 19.00

«Ритмы Нового Света». Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд». Концертный зал.

27 марта - 19.00

«Отзвуки театра». Музыкально-драматический коллаж. Концертный зал.

30 марта - 18.00

Сольный концерт А. Клочкова (скрипка). Партия фортепиано М. Козырев. Камерный зал.

31 марта - 17.00

«Cantate Domino». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

4 апреля 19.00

Илья Бешевли, фортепиано. Композитор-неоклассик. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

29 февраля - 19.00

Поэтический вечер «Живая классика» современного поэта и чтеца Дмитрия Кравченко.

1 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

2 марта - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

2 марта - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

3 марта - 11.00 и 13.30

Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)

3 марта - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?». (2+)

7 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

9 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

9 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

10 марта - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

10 марта - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 марта - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

16 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

16 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок | 3+)

17 марта - 11.00 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

17 марта - 15.30 и 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

22 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юрий Хабаров. «Отрываясь от земли». (16+)

23 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

23 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

24 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

29 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 марта - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

29 февраля - 14.00

Обзор периодических изданий «Февраль не злой, он просто любит спорить». (18+)

5 марта - 14.00

Информационно-краеведческий навигатор «Жизнь на пределе». (16+)

6 марта - 13.00

Поэтический вечер «Светлый праздник – женский день». (18+)

г. Мурманск, Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

13 марта - 13.00

Масленичные посиделки в рамках тифлотурне «Зиму провожаем – весну встречаем». (12+)

14 марта - 12.00

Литературный час «Вдохновленные Крымом»: Крым в русской литературе. (12+)

г. Мурманск, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

20 марта - 14.30

Литературный час «Вдохновленные Крымом»: Крым в русской литературе (12+).

г. Мурманск, Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

21 марта - 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)

22 марта - 18.00

Исторический экскурс «В служении верном Отчизне клянусь» на сайте и группа «ВКонтакте». (6+)

28 марта - 14.00

Пресс-кафе «В мире свежих новостей». (18+)

30 марта - 16.00

Ежеквартальный обзор журналов «Литературный дилижанс», напечатанных шрифтом Брайля на сайте и группе «ВКонтакте». (18+)

В течение месяца:

Фотовыставка Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)

Фотовыставка Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

1 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» к 100-летию образования треста «Мурманскжилстрой»

2 марта

Мероприятие «Знакомство с архивом» в рамках сотрудничества с многофункциональным пространством «СОПКИ.СЕМЬЯ».

10 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню архивов в России.

18 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

20 марта

Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

25 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню работника культуры.

26 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» к 90-летию ввода в строй Мурманской ТЭЦ.

28 марта

Экскурсионный день в архиве

30 марта

Электронная выставка архивных документов к 90-летию Праздника Севера.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

7 марта

Концерт студенческих коллективов колледжа «Тем, кто вдохновляет» к Международному женскому дню.

14 марта

Историко-патриотический праздник «Крым. Путь домой», посвящённый 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

21 марта

Тематический дайджест «От таблички до странички», посвящённый 450-летию со дня выхода первой «Азбуки». (печатной книги для обучения письму и чтению) Ивана Фёдорова (1574).

28 марта

Театральная гостиная «Шлягеры театральных подмостков», посвященная Всемирному дню театра.