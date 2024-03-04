г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

6 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Сказания о Земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова. К 80-летию со дня рождения художника (г. Мурманск).

10 марта - 12.00

Мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве» к Международному женскому дню.

14 марта - 15.00

Мастер-класс «Первые цветы» по созданию кулона из глины.

15 марта - 17.30

«Мастер-класс «Весна идёт!» по изготовлению открытки в технике пуантилизм.

23 марта - 15.00

Мастер-класс «Формула цветка» по созданию интерьерной картины.

29 марта - 15.00

Мастер-класс «Праздник Севера» по росписи керамических значков.

ВЫСТАВКИ:

До 24 марта

«Образы детей в мелкой пластике». Из собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.

До 31 марта

«Геометрия пространства. Северная вертикаль» произведений Е. М. Орлова (г. Санкт-Петербург).

«Живопись С.П. Локко. (1924-2008)». К 100-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Областная выставка-конкурс «Плакат молодых художников».

С 6 марта

«Сказания о Земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова. К 80-летию со дня рождения художника. Мурманск.

С 7 марта

«С днём рождения, художник!». Живопись А. Сенаторова (1964-1998). К 60-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

С 29 марта

«Праздник Севера». К 90-летию праздника. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусства. Из собрания музея Мурманского областного художественного музея.

В течение месяца

Мультимедийный проект «Умная гостиная».

«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

9 марта - 16.00

Лекция «Мария Спартали» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

10 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Портрет императрицы» с мастер-классом в смешанной технике.

16 марта - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

17 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «В гости к Винни-Пуху». Из цикла «Путешествие в сказку».

20 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Отдых в Крыму». Живопись, графика. К 10-летию присоединения Крыма. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

23 марта - 16.00

Лекция «Алексей Петрович Боголюбов» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

24 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Чебурашка, дядя Федор и другие» из цикла «Путешествие в сказку».

30 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» из цикла «Путешествие в сказку».

31 марта - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

ВЫСТАВКИ:

До 17 марта

Выставка Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника (г. Москва).

С 7 марта

Выставка «Святое Пушкиногорье». Графика, скульптура, живопись. К. Претро, И. Бурмистров, М. Жукова, О. Панкратова, Б. Сергеев (г. Санкт-Петербург).

Выставка В.И. Терещенко – ювелир (1944-2015). К 80-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

С 15 марта

Открытая выставка «Точка росы» произведений молодых художников.

С 20 марта

Выставка «Отдых в Крыму». Живопись, графика. К 10-летию присоединения Крыма. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

В течение месяца

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

6 марта - 11.00

Мероприятие с мастер-классом «Букет для мамы», посвящённое Международному женскому дню.

10 марта - 14.00

«Подарок женщине». Творческая встреча с народным самодеятельным коллективом ансамблем русской песни «Россияне».

14 марта - 14.00

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

16 марта - 13.30

«Масленица пришла - веселиться пора». Праздник для участников клубных формирований Отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

22 марта - 15.00

Мероприятие «Мир кукол», посвященное Международному дню кукольника. В программе мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы «Акань».

28 марта - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Выставки в течение месяца:

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания Мурманского областного художественного музея

Выставка «Место притяжения» работ членов клуба «Гобелен».

К 30-летию создания клубного объединения (г. Мурманск).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 марта - 18.00

Праздничный концерт ансамбля песни и танца «РОССИЯ» им. В.М. Колбасы, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. (6+)

9 марта - 16.00

Концерт «Дыхание весны» клуба авторской песни «Пять углов». (6+)

9 марта - 19.00

Концерт группы «Лейся песня!». (6+)

10 марта - 16.00

Концерт «Мама улыбнётся – весна начнётся» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (0+)

12 марта - 19.00

Конкурс материнства и детства «Миссис Великая Русь». (6+)

13 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

18 марта - 19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярной российской актрисы театра и кино Ольги Кабо и других актёров. (16+)

20 марта - 19.00

Спектакль «Унесённые Голливудом» с участием популярных российских актеров театра и кино Владислава Котлярского, Владимира Фекленко, Александра Боброва. (16+)

23 марта - 15.00

Областной конкурс семейного творчества «Родные люди». (0+)

24 марта - 15.00

Концерт «С любовью к песне» хора украинской песни «Джерела». (6+)

26 марта - 19.00

Концерт группы «САДко». (г. Москва). (6+)

27 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

30 марта - 14.00

Инклюзивный праздник «Под небом голубым» к Всемирному дню распространения информации об аутизме. (0+)

30 марта - 17.00

Концерт «Весна к нам на север приходит» фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора «Встреча друзей». (6+)

31 марта - 15.00

«Планета цирк» - представление цирка «Комплимент». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

5 марта - 13.00

Музейное занятие «Один в поле воин».

6 марта - 13.00

Мастер-класс «Возьми тайм-аут» (техника декупаж).

6 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

12 марта – 13.00

Музейное занятие «Один в поле воин».

13 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

18 марта - 16.00

Музейное мероприятие «Красота не имеет нации».

18 марта – 17.00

Начало работы мультимедийной виртуальной выставки «Два полуострова на страже России: к 170-летию героической обороны г. Колы в годы Крымской войны 1853-1856 гг.».

19 марта - 13.00

Музейное занятие «Один в поле воин».

20 марта - 15.00

Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».

25 марта - 11.00-18.00

День открытых дверей ко Дню работника культуры.

28 марта

Торжественное открытие выставки «Регион спорта» к 90–летию Праздника Севера и 50-летию Мурманского лыжного марафона.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

5 марта - 18.00

Мастер-класс «Ведучка» в молодёжном пространстве «СОПКИ».

7 марта - 17.00

Медиа-беседа «Саамские женщины прошлого».

9 марта - 12.00

Музейное мероприятие «У самовара».

14 марта - 15.00

Начало работы мультимедийной выставки «Крым в истории России».

15 марта - 11.00

Масленичная неделя.

25 марта - 15.00

Мультимедийная выставка «Культура без границ».

28 марта - 15.00

Музейное мероприятие «Праздник Севера и День оленевода - сквозь года».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

5 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

5 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

6 марта - 15.30

Информационный час «BiblioMurman: краеведческие информационные ресурсы МГОУНБ». (12+)

6 марта - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

7 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

7 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

9 марта - 13.00

Литературный бранч «За дверями бальной залы». (16+)

9 марта - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

10 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

10 марта - 14.00

Заседание участников клуба «Покорители Рунета». (18+)

10 марта - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

10 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

10 марта - 16.00

Игровая беседа «С мамой о прекрасном» к Международному женскому дню. (6+)

10 марта - 16.00

Интеллектуальная игра «Весенняя мозаика» к Международному женскому дню. (16+)

10 марта - 17.00

Тренинг «Офисные программы и приложения». (12+)

10 марта - 17.00

Заседание участников книжного клуба «Переплёт». (16+)

12 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

12 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

13 марта - 10.00-22.00

Областная просветительская акция «Человек в космосе!» к 90-летию со дня рождения советского лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина. (12+)

13 марта - 13.00

Лекция «История одной фотографии». Читает Елена Попова, специалист историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа. (12+)

13 марта - 14.00

Лекция «Позывной Антей». Читает Елена Попова, специалист историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа. (12+)

13 марта - 15.00

Беседа-презентация «Гагаринский урок». (12+)

13 марта - 15.00

Познавательная игра «Что мы знаем о космосе». (12+)

13 марта - 15.00

Лекция «Кольский Север в судьбе первого космонавта планеты Юрия Гагарина». (12+)

13 марта - 16.00

Интеллектуальная викторина «Поехали!». (12+)

13 марта - 19.00

Квиз «За Северным ветром». (16+)

14 марта - 10.00-22.00

Познавательная программа «Мир православия». Ко Дню православной книги. (12+)

14 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

14 марта - 15.00

Беседа «Полезные советы по уходу за комнатными растениями» для участников клуба «Старшие». (18+)

14 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

14 марта - 14.30

Мероприятие проекта «Привет с фронта». Посвящено Герою Советского Союза, народному судье г. Мурманска Н.И. Кононову. (12+)

15 марта - 10.00-18.00

День информации «Права потребителя. Это надо знать». (16+)

15 марта - 15.00

Встреча «Как сохранить здоровье печени» с врачом «Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» для участников клуба «Старшие». (18+)

15 марта - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

16 марта - 13.00

Лекция «Исследования качества жизни арктических городов». Читает кандидат философских наук, доцент кафедры искусств и сервиса Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического университета Зоя Желнина. Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)

16 марта - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

16 марта - 13.00

Занимательный час «Финансовое бинго» с участием Елены Гайдуковой, специалиста отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. (18+)

16 марта - 15.00

Лекция из цикла «Край, в котором я живу». (12+)

16 марта - 17.00

Творческая встреча с бардом Александром Базановым. (12+)

17 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

17 марта - 16.00

Встреча из цикла «Фантастические миры». (16+)

17 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

17 марта - 16.00

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке». (12+)

17 марта - 17.00

Тренинг «Офисные программы и приложения». (12+)

19 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

19 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

20-22 марта - 13.00

Научно-познавательный марафон «Естественно». (12+)

21 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

21 марта - 15.00

Лекция «Финансовая грамотность от А до Я». (18+)

21 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

22 марта - 15.00

Встреча «Профилактика туберкулеза: о важности прохождения флюорографии» с врачом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» участников клуба «Старшие». (18+)

22 марта - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

22 марта - 19.00

Экскурсия «Весенние истории в кругу друзей». (12+)

23 марта - 13.00

Лекция «Археологические загадки Кольского полуострова». Читает зав. экспозиционно-выставочной деятельностью Мурманского областного краеведческого музея Георгий Дзенисов. Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)

23 марта - 15.00

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста». (6+)

24 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

24 марта - 14.00

Занятие участников клуба «Покорители Рунета». (18+)

24 марта - 14.00

Заседание Мурманского родословного общества. (16+)

24 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

24 марта - 16.00

Заседание участников клуба «Заполярная фонотека». (12+)

24 марта - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)

24 марта - 17.30

Кинозал «21А». Показ фильма «Французский поцелуй». (16+)

26 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

26 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

28 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

29 марта - 13.00

Беседа-визуализация «Города Победы» в рамках просветительского патриотического проекта «От героев прошлого к героям настоящего». (16+)

29 марта - 15.00

Встреча «Как формируются зависимости» с врачом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи участников клуба «Старшие». (18+)

29 марта - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

30 марта - 12.00-22.00

День новой книги. (16+)

30 марта - 13.00

Занимательный час «Финансовое бинго» с участием Елены Гайдуковой, специалиста отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. (18+)

30 марта - 13.00

Лекция «Как отстаивать свои границы и при этом не нарушать чужие». Читает Тамара Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Мурманского арктического университета, лектор российского общества «Знание». (16+)

30 марта - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

30 марта - 18.00

Заседание участников клуба разговорного английского языка. (16+)

31 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

31 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

6 марта - 19.00

Мастер-класс по созданию закладки «Цветочное настроение». (16+)

9 марта – 18.00

Состоится творческая встреча с писательницей Евгенией Некрасовой (г. Москва). Поговорим на тему «Магический реализм и актуальная женская проза».

Евгения Некрасова – автор книг «Калечина-Малечина», «Сестромам. О тех, кто будет маяться», «Домовая любовь», «Золотинка», «Кожа» и других. В своих произведениях она смешивает фольклор, волшебство, современную повседневность и социальные проблемы. Тексты писательницы отличаются вплетением фольклорно-мифологических мотивов в язык повествования.

В рамках творческой встречи Евгения Некрасова поделится секретами писательского мастерства, представит авторскую серию, изданную в Редакции Елены Шубиной, и ответит на вопросы читателей. (16+)

Вход свободный по предварительной регистрации на https://vk.cc/cuQO7U

10 марта - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Коко до Шанель», 2009 г. (16+)

13 марта - 14.00

Лекция «Как стать космонавтом». Читает главный библиотекарь отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Владислав Кликунов. (12+)

14 марта - 16.00

Открытие фотовыставки Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)

15 марта - 17.00

Лекция-концерт «Англо-шотландский бестиарий». (12+)

16 марта - 18.00

Концерт «Art Cinema». (16+)

17 марта - 17.30

Кинозал «21А». Показ фильма «Анонимные романтики», 2010 г. (12+)

19 марта - 15.00

Отборочный этап городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

20 марта - 15.00

Отборочный этап городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

21 марта - 17.30

Открытие цикла мероприятий «Читает Екатерина Ефремова». (16+)

22 марта - 13.00

Лекция «Применение молекулярно-генетических исследований в криминалистике». Читает специалист Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области Инга Берестенникова. (16+)

23 марта - 18.00

Творческая встреча с авторами современных женских детективов - Марией Вороновой и Людмилой Мартовой. (16+)

24 марта - 17.00

Концерт «День поэзии». (16+)

29 марта - 18.00

Гала-концерт городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

30 марта - 15.30

Лекция «Художественная картина мира в повестях и рассказах Виталия Маслова». Читает кандидат филологических наук Марина Наумлюк. (12+)

30 марта - 16.00

Презентация книги Андрея Руслановича Буторина «Зона Севера. Двуединый». (12+)

31 марта - 14.00

Финисаж по выставке АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

Художественные выставки:

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Выставка АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

14-22 марта

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)

10 марта - 14.30

Мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Ты просто космос». (6+)

17 марта - 14.30

Мастер-класс «Мини-блокнот в технике оригами». (6+)

24 марта - 14.30

Мастер-класс «Акварельный скетч Мандрагора». (12+)

31 марта - 14.30

Мастер-класс «Создание Лотерейного билета». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

5, 12, 19 и 26 марта - 16.00

Экскурсия «Музей Есенина в библиотеке» на английском языке.

14 марта - 10.00

Открытие комплексной тематической выставки «Семья – достояние России».

15 марта - 15 апреля

XX областной конкурс чтецов «Если вместе, если дружно…».

17 марта - 12.00

Встреча «Книги о добре» ко Дню православной книги.

17 марта

Встреча «Открывая мир тишины» в рамках волонтерского социокультурного проекта.

18-28 марта (по записи)

Литературно-игровой праздник «Проделки ужасного Бармалея».

23-31 марта

Литературный марафон «Путешествие в мир «Книгорадость».

24 марта

Литературно-игровая программа «Есть у книжки День рождения».

24 марта

Презентация книги «Сказочные истории Кольского края» с игрой-бродилкой.

28 марта

Литературный праздник «Весна по-мумитролльски».

29 марта

Мастер-класс «Кукла-желанница».

30 марта

Фестиваль семейного творчества «Моя семья».

31 марта - 12.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».

31 марта (по записи)

Литературная беседа «Обнимите меня, пожалуйста» по сказке Дж. Роу с элементами игры.

31 марта - 14.00

Встреча «Путешествие в сказку» с детским писателем Татьяной Березюк.

В течение месяца (по записи)

Путешествие по Крыму «Удивительный полуостров».

Библиообзор «Семейное чтение-сближает поколения».

Семейный конкурс комиксов «Богатырские истории».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 марта - 19.00

«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

7 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

8 марта - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта». (16+)

9 марта - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

10 марта - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). (6+)

10 марта - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

13 марта - 19.00

«Дублеры, или Ищу обманутого мужа». Авантюрная комедия в 2-х актах. (12+)

16 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

17 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

22 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

23 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

24 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

27 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

31 марта - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

31 марта - 19.00

«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

4 апреля - 19.00

«Пила вино и хохотала. Красное». Основано на историях с женских форумов. Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета вместе с неугомонными Инной Егоровой и Аникой Быковой. (18+)

24 и 25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь». «Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 марта - 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

10 марта - 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (6+)

10 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

16 марта - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)

17 марта - 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

17 марта - 19.00

«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

24 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

24 марта - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы Серебряного века. Премьера. (12+)

30 марта - 19.00

31 марта - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. Премьера. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 марта - 14.00

«Сказки про мам». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

8 марта - 17.00

«КИНОмания». Ансамбль «Арт Синема». Арт-кафе.

9 марта - 12.00 и 14.00

«Мама, вперёд!». Спектакль для детей. Музыкальная гостиная.

10 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

10 марта - 18.00

Гала-концерт. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Концертный зал.

11 марта - 18.00

«От классики до джаза». Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений».

12 марта - 19.00

Концерт лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. А. Ключко (ф-но), А. Тарасевич-Николаев (ф-но). Концертный зал.

15 марта - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

16 марта - 18.00

«Слово летящее». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.

17 марта - 17.00

«Музыка из воздуха». Ю. Лотова (орган), П. Термен (терменвокс). Концертный зал.

20 марта - 19.00

«Ритмы Нового Света». Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд». Концертный зал.

27 марта - 19.00

«Отзвуки театра». Музыкально-драматический коллаж. Концертный зал.

30 марта - 18.00

Сольный концерт А. Клочкова (скрипка). Партия фортепиано М. Козырев. Камерный зал.

31 марта - 17.00

«Cantate Domino». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

4 апреля 19.00

Илья Бешевли, фортепиано. Композитор-неоклассик. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

7 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

9 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

9 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

10 марта - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

10 марта - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 марта - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

16 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

16 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок | 3+)

17 марта - 11.00 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

17 марта - 15.30 и 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

22 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юрий Хабаров. «Отрываясь от земли». (16+)

23 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

23 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

24 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

29 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 марта - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

5 марта - 14.00

Информационно-краеведческий навигатор «Жизнь на пределе». (16+)

6 марта - 13.00

Поэтический вечер «Светлый праздник – женский день». (18+)

г. Мурманск, Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

13 марта - 13.00

Масленичные посиделки в рамках тифлотурне «Зиму провожаем – весну встречаем». (12+)

14 марта - 12.00

Литературный час «Вдохновленные Крымом»: Крым в русской литературе. (12+)

г. Мурманск, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

20 марта - 14.30

Литературный час «Вдохновленные Крымом»: Крым в русской литературе (12+).

г. Мурманск, Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

21 марта - 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)

22 марта - 18.00

Исторический экскурс «В служении верном Отчизне клянусь» на сайте и группа «ВКонтакте». (6+)

28 марта - 14.00

Пресс-кафе «В мире свежих новостей». (18+)

30 марта - 16.00

Ежеквартальный обзор журналов «Литературный дилижанс», напечатанных шрифтом Брайля на сайте и группе «ВКонтакте». (18+)

В течение месяца:

Фотовыставка Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)

Фотовыставка Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

10 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню архивов в России.

18 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

20 марта

Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

25 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню работника культуры.

26 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» к 90-летию ввода в строй Мурманской ТЭЦ.

28 марта

Экскурсионный день в архиве

30 марта

Электронная выставка архивных документов к 90-летию Праздника Севера.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

7 марта

Концерт студенческих коллективов колледжа «Тем, кто вдохновляет» к Международному женскому дню.

14 марта

Историко-патриотический праздник «Крым. Путь домой», посвящённый 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

21 марта

Тематический дайджест «От таблички до странички», посвящённый 450-летию со дня выхода первой «Азбуки». (печатной книги для обучения письму и чтению) Ивана Фёдорова (1574).

28 марта

Театральная гостиная «Шлягеры театральных подмостков», посвященная Всемирному дню театра.