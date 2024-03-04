АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
6 марта - 17.00
Торжественное открытие выставки «Сказания о Земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова. К 80-летию со дня рождения художника (г. Мурманск).
10 марта - 12.00
Мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве» к Международному женскому дню.
14 марта - 15.00
Мастер-класс «Первые цветы» по созданию кулона из глины.
15 марта - 17.30
«Мастер-класс «Весна идёт!» по изготовлению открытки в технике пуантилизм.
23 марта - 15.00
Мастер-класс «Формула цветка» по созданию интерьерной картины.
29 марта - 15.00
Мастер-класс «Праздник Севера» по росписи керамических значков.
ВЫСТАВКИ:
До 24 марта
«Образы детей в мелкой пластике». Из собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.
До 31 марта
«Геометрия пространства. Северная вертикаль» произведений Е. М. Орлова (г. Санкт-Петербург).
«Живопись С.П. Локко. (1924-2008)». К 100-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.
Областная выставка-конкурс «Плакат молодых художников».
С 6 марта
«Сказания о Земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова. К 80-летию со дня рождения художника. Мурманск.
С 7 марта
«С днём рождения, художник!». Живопись А. Сенаторова (1964-1998). К 60-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.
С 29 марта
«Праздник Севера». К 90-летию праздника. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусства. Из собрания музея Мурманского областного художественного музея.
В течение месяца
Мультимедийный проект «Умная гостиная».
«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
9 марта - 16.00
Лекция «Мария Спартали» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
10 марта - 15.00
Тематическое мероприятие «Портрет императрицы» с мастер-классом в смешанной технике.
16 марта - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
17 марта - 15.00
Тематическое мероприятие «В гости к Винни-Пуху». Из цикла «Путешествие в сказку».
20 марта - 17.00
Торжественное открытие выставки «Отдых в Крыму». Живопись, графика. К 10-летию присоединения Крыма. Из собрания Мурманского областного художественного музея.
23 марта - 16.00
Лекция «Алексей Петрович Боголюбов» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
24 марта - 15.00
Тематическое мероприятие «Чебурашка, дядя Федор и другие» из цикла «Путешествие в сказку».
30 марта - 15.00
Тематическое мероприятие «Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» из цикла «Путешествие в сказку».
31 марта - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
ВЫСТАВКИ:
До 17 марта
Выставка Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника (г. Москва).
С 7 марта
Выставка «Святое Пушкиногорье». Графика, скульптура, живопись. К. Претро, И. Бурмистров, М. Жукова, О. Панкратова, Б. Сергеев (г. Санкт-Петербург).
Выставка В.И. Терещенко – ювелир (1944-2015). К 80-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.
С 15 марта
Открытая выставка «Точка росы» произведений молодых художников.
С 20 марта
Выставка «Отдых в Крыму». Живопись, графика. К 10-летию присоединения Крыма. Из собрания Мурманского областного художественного музея.
В течение месяца
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
6 марта - 11.00
Мероприятие с мастер-классом «Букет для мамы», посвящённое Международному женскому дню.
10 марта - 14.00
«Подарок женщине». Творческая встреча с народным самодеятельным коллективом ансамблем русской песни «Россияне».
14 марта - 14.00
Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.
16 марта - 13.30
«Масленица пришла - веселиться пора». Праздник для участников клубных формирований Отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.
22 марта - 15.00
Мероприятие «Мир кукол», посвященное Международному дню кукольника. В программе мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы «Акань».
28 марта - 14.00
«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
Выставки в течение месяца:
Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания Мурманского областного художественного музея
Выставка «Место притяжения» работ членов клуба «Гобелен».
К 30-летию создания клубного объединения (г. Мурманск).
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
7 марта - 18.00
Праздничный концерт ансамбля песни и танца «РОССИЯ» им. В.М. Колбасы, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. (6+)
9 марта - 16.00
Концерт «Дыхание весны» клуба авторской песни «Пять углов». (6+)
9 марта - 19.00
Концерт группы «Лейся песня!». (6+)
10 марта - 16.00
Концерт «Мама улыбнётся – весна начнётся» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (0+)
12 марта - 19.00
Конкурс материнства и детства «Миссис Великая Русь». (6+)
13 марта - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
18 марта - 19.00
Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярной российской актрисы театра и кино Ольги Кабо и других актёров. (16+)
20 марта - 19.00
Спектакль «Унесённые Голливудом» с участием популярных российских актеров театра и кино Владислава Котлярского, Владимира Фекленко, Александра Боброва. (16+)
23 марта - 15.00
Областной конкурс семейного творчества «Родные люди». (0+)
24 марта - 15.00
Концерт «С любовью к песне» хора украинской песни «Джерела». (6+)
26 марта - 19.00
Концерт группы «САДко». (г. Москва). (6+)
27 марта - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
30 марта - 14.00
Инклюзивный праздник «Под небом голубым» к Всемирному дню распространения информации об аутизме. (0+)
30 марта - 17.00
Концерт «Весна к нам на север приходит» фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора «Встреча друзей». (6+)
31 марта - 15.00
«Планета цирк» - представление цирка «Комплимент». (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
5 марта - 13.00
Музейное занятие «Один в поле воин».
6 марта - 13.00
Мастер-класс «Возьми тайм-аут» (техника декупаж).
6 марта - 15.00
Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».
12 марта – 13.00
Музейное занятие «Один в поле воин».
13 марта - 15.00
Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».
18 марта - 16.00
Музейное мероприятие «Красота не имеет нации».
18 марта – 17.00
Начало работы мультимедийной виртуальной выставки «Два полуострова на страже России: к 170-летию героической обороны г. Колы в годы Крымской войны 1853-1856 гг.».
19 марта - 13.00
Музейное занятие «Один в поле воин».
20 марта - 15.00
Тематическая экскурсия «Хрустальный мир природы».
25 марта - 11.00-18.00
День открытых дверей ко Дню работника культуры.
28 марта
Торжественное открытие выставки «Регион спорта» к 90–летию Праздника Севера и 50-летию Мурманского лыжного марафона.
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
5 марта - 18.00
Мастер-класс «Ведучка» в молодёжном пространстве «СОПКИ».
7 марта - 17.00
Медиа-беседа «Саамские женщины прошлого».
9 марта - 12.00
Музейное мероприятие «У самовара».
14 марта - 15.00
Начало работы мультимедийной выставки «Крым в истории России».
15 марта - 11.00
Масленичная неделя.
25 марта - 15.00
Мультимедийная выставка «Культура без границ».
28 марта - 15.00
Музейное мероприятие «Праздник Севера и День оленевода - сквозь года».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
5 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
5 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
6 марта - 15.30
Информационный час «BiblioMurman: краеведческие информационные ресурсы МГОУНБ». (12+)
6 марта - 18.00
Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
7 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
7 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
9 марта - 13.00
Литературный бранч «За дверями бальной залы». (16+)
9 марта - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
10 марта - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
10 марта - 14.00
Заседание участников клуба «Покорители Рунета». (18+)
10 марта - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
10 марта - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)
10 марта - 16.00
Игровая беседа «С мамой о прекрасном» к Международному женскому дню. (6+)
10 марта - 16.00
Интеллектуальная игра «Весенняя мозаика» к Международному женскому дню. (16+)
10 марта - 17.00
Тренинг «Офисные программы и приложения». (12+)
10 марта - 17.00
Заседание участников книжного клуба «Переплёт». (16+)
12 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
12 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
13 марта - 10.00-22.00
Областная просветительская акция «Человек в космосе!» к 90-летию со дня рождения советского лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина. (12+)
13 марта - 13.00
Лекция «История одной фотографии». Читает Елена Попова, специалист историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа. (12+)
13 марта - 14.00
Лекция «Позывной Антей». Читает Елена Попова, специалист историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа. (12+)
13 марта - 15.00
Беседа-презентация «Гагаринский урок». (12+)
13 марта - 15.00
Познавательная игра «Что мы знаем о космосе». (12+)
13 марта - 15.00
Лекция «Кольский Север в судьбе первого космонавта планеты Юрия Гагарина». (12+)
13 марта - 16.00
Интеллектуальная викторина «Поехали!». (12+)
13 марта - 19.00
Квиз «За Северным ветром». (16+)
14 марта - 10.00-22.00
Познавательная программа «Мир православия». Ко Дню православной книги. (12+)
14 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
14 марта - 15.00
Беседа «Полезные советы по уходу за комнатными растениями» для участников клуба «Старшие». (18+)
14 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
14 марта - 14.30
Мероприятие проекта «Привет с фронта». Посвящено Герою Советского Союза, народному судье г. Мурманска Н.И. Кононову. (12+)
15 марта - 10.00-18.00
День информации «Права потребителя. Это надо знать». (16+)
15 марта - 15.00
Встреча «Как сохранить здоровье печени» с врачом «Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» для участников клуба «Старшие». (18+)
15 марта - 18.00
Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
16 марта - 13.00
Лекция «Исследования качества жизни арктических городов». Читает кандидат философских наук, доцент кафедры искусств и сервиса Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического университета Зоя Желнина. Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)
16 марта - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
16 марта - 13.00
Занимательный час «Финансовое бинго» с участием Елены Гайдуковой, специалиста отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. (18+)
16 марта - 15.00
Лекция из цикла «Край, в котором я живу». (12+)
16 марта - 17.00
Творческая встреча с бардом Александром Базановым. (12+)
17 марта - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
17 марта - 16.00
Встреча из цикла «Фантастические миры». (16+)
17 марта - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)
17 марта - 16.00
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке». (12+)
17 марта - 17.00
Тренинг «Офисные программы и приложения». (12+)
19 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
19 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
20-22 марта - 13.00
Научно-познавательный марафон «Естественно». (12+)
21 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
21 марта - 15.00
Лекция «Финансовая грамотность от А до Я». (18+)
21 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
22 марта - 15.00
Встреча «Профилактика туберкулеза: о важности прохождения флюорографии» с врачом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» участников клуба «Старшие». (18+)
22 марта - 18.00
Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
22 марта - 19.00
Экскурсия «Весенние истории в кругу друзей». (12+)
23 марта - 13.00
Лекция «Археологические загадки Кольского полуострова». Читает зав. экспозиционно-выставочной деятельностью Мурманского областного краеведческого музея Георгий Дзенисов. Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)
23 марта - 15.00
Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста». (6+)
24 марта - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
24 марта - 14.00
Занятие участников клуба «Покорители Рунета». (18+)
24 марта - 14.00
Заседание Мурманского родословного общества. (16+)
24 марта - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)
24 марта - 16.00
Заседание участников клуба «Заполярная фонотека». (12+)
24 марта - 17.00
Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)
24 марта - 17.30
Кинозал «21А». Показ фильма «Французский поцелуй». (16+)
26 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
26 марта - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)
28 марта - 10.30
Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)
29 марта - 13.00
Беседа-визуализация «Города Победы» в рамках просветительского патриотического проекта «От героев прошлого к героям настоящего». (16+)
29 марта - 15.00
Встреча «Как формируются зависимости» с врачом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи участников клуба «Старшие». (18+)
29 марта - 18.00
Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
30 марта - 12.00-22.00
День новой книги. (16+)
30 марта - 13.00
Занимательный час «Финансовое бинго» с участием Елены Гайдуковой, специалиста отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. (18+)
30 марта - 13.00
Лекция «Как отстаивать свои границы и при этом не нарушать чужие». Читает Тамара Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Мурманского арктического университета, лектор российского общества «Знание». (16+)
30 марта - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
30 марта - 18.00
Заседание участников клуба разговорного английского языка. (16+)
31 марта - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
31 марта - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
6 марта - 19.00
Мастер-класс по созданию закладки «Цветочное настроение». (16+)
9 марта – 18.00
Состоится творческая встреча с писательницей Евгенией Некрасовой (г. Москва). Поговорим на тему «Магический реализм и актуальная женская проза».
Евгения Некрасова – автор книг «Калечина-Малечина», «Сестромам. О тех, кто будет маяться», «Домовая любовь», «Золотинка», «Кожа» и других. В своих произведениях она смешивает фольклор, волшебство, современную повседневность и социальные проблемы. Тексты писательницы отличаются вплетением фольклорно-мифологических мотивов в язык повествования.
В рамках творческой встречи Евгения Некрасова поделится секретами писательского мастерства, представит авторскую серию, изданную в Редакции Елены Шубиной, и ответит на вопросы читателей. (16+)
Вход свободный по предварительной регистрации на https://vk.cc/cuQO7U
10 марта - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Коко до Шанель», 2009 г. (16+)
13 марта - 14.00
Лекция «Как стать космонавтом». Читает главный библиотекарь отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Владислав Кликунов. (12+)
14 марта - 16.00
Открытие фотовыставки Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)
15 марта - 17.00
Лекция-концерт «Англо-шотландский бестиарий». (12+)
16 марта - 18.00
Концерт «Art Cinema». (16+)
17 марта - 17.30
Кинозал «21А». Показ фильма «Анонимные романтики», 2010 г. (12+)
19 марта - 15.00
Отборочный этап городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)
20 марта - 15.00
Отборочный этап городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)
21 марта - 17.30
Открытие цикла мероприятий «Читает Екатерина Ефремова». (16+)
22 марта - 13.00
Лекция «Применение молекулярно-генетических исследований в криминалистике». Читает специалист Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области Инга Берестенникова. (16+)
23 марта - 18.00
Творческая встреча с авторами современных женских детективов - Марией Вороновой и Людмилой Мартовой. (16+)
24 марта - 17.00
Концерт «День поэзии». (16+)
29 марта - 18.00
Гала-концерт городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)
30 марта - 15.30
Лекция «Художественная картина мира в повестях и рассказах Виталия Маслова». Читает кандидат филологических наук Марина Наумлюк. (12+)
30 марта - 16.00
Презентация книги Андрея Руслановича Буторина «Зона Севера. Двуединый». (12+)
31 марта - 14.00
Финисаж по выставке АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)
Художественные выставки:
До 31 марта
Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)
Выставка АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)
14-22 марта
Фотовыставка Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)
10 марта - 14.30
Мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Ты просто космос». (6+)
17 марта - 14.30
Мастер-класс «Мини-блокнот в технике оригами». (6+)
24 марта - 14.30
Мастер-класс «Акварельный скетч Мандрагора». (12+)
31 марта - 14.30
Мастер-класс «Создание Лотерейного билета». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
5, 12, 19 и 26 марта - 16.00
Экскурсия «Музей Есенина в библиотеке» на английском языке.
14 марта - 10.00
Открытие комплексной тематической выставки «Семья – достояние России».
15 марта - 15 апреля
XX областной конкурс чтецов «Если вместе, если дружно…».
17 марта - 12.00
Встреча «Книги о добре» ко Дню православной книги.
17 марта
Встреча «Открывая мир тишины» в рамках волонтерского социокультурного проекта.
18-28 марта (по записи)
Литературно-игровой праздник «Проделки ужасного Бармалея».
23-31 марта
Литературный марафон «Путешествие в мир «Книгорадость».
24 марта
Литературно-игровая программа «Есть у книжки День рождения».
24 марта
Презентация книги «Сказочные истории Кольского края» с игрой-бродилкой.
28 марта
Литературный праздник «Весна по-мумитролльски».
29 марта
Мастер-класс «Кукла-желанница».
30 марта
Фестиваль семейного творчества «Моя семья».
31 марта - 12.00
Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».
31 марта (по записи)
Литературная беседа «Обнимите меня, пожалуйста» по сказке Дж. Роу с элементами игры.
31 марта - 14.00
Встреча «Путешествие в сказку» с детским писателем Татьяной Березюк.
В течение месяца (по записи)
Путешествие по Крыму «Удивительный полуостров».
Библиообзор «Семейное чтение-сближает поколения».
Семейный конкурс комиксов «Богатырские истории».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
6 марта - 19.00
«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена. (16+)
7 марта - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
8 марта - 19.00
«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта». (16+)
9 марта - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
10 марта - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). (6+)
10 марта - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
13 марта - 19.00
«Дублеры, или Ищу обманутого мужа». Авантюрная комедия в 2-х актах. (12+)
16 марта - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
17 марта - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Премьера. И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
22 марта - 19.00
«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)
23 марта - 19.00
«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)
24 марта - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)
27 марта - 19.00
«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)
31 марта - 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)
31 марта - 19.00
«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)
4 апреля - 19.00
«Пила вино и хохотала. Красное». Основано на историях с женских форумов. Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета вместе с неугомонными Инной Егоровой и Аникой Быковой. (18+)
24 и 25 апреля - 19.00
«Всюду жизнь». «Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
9 марта - 19.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
10 марта - 12.00
«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (6+)
10 марта - 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
16 марта - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)
17 марта - 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
17 марта - 19.00
«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)
24 марта - 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
24 марта - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы Серебряного века. Премьера. (12+)
30 марта - 19.00
31 марта - 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. Премьера. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
8 марта - 14.00
«Сказки про мам». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
8 марта - 17.00
«КИНОмания». Ансамбль «Арт Синема». Арт-кафе.
9 марта - 12.00 и 14.00
«Мама, вперёд!». Спектакль для детей. Музыкальная гостиная.
10 марта - 12.00
«Все цветы тебе я подарю...». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
10 марта - 18.00
Гала-концерт. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Концертный зал.
11 марта - 18.00
«От классики до джаза». Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений».
12 марта - 19.00
Концерт лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. А. Ключко (ф-но), А. Тарасевич-Николаев (ф-но). Концертный зал.
15 марта - 19.00
Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.
16 марта - 18.00
«Слово летящее». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.
17 марта - 17.00
«Музыка из воздуха». Ю. Лотова (орган), П. Термен (терменвокс). Концертный зал.
20 марта - 19.00
«Ритмы Нового Света». Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд». Концертный зал.
27 марта - 19.00
«Отзвуки театра». Музыкально-драматический коллаж. Концертный зал.
30 марта - 18.00
Сольный концерт А. Клочкова (скрипка). Партия фортепиано М. Козырев. Камерный зал.
31 марта - 17.00
«Cantate Domino». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.
4 апреля 19.00
Илья Бешевли, фортепиано. Композитор-неоклассик. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
7 марта - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
9 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
9 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
10 марта - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
10 марта - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
15 марта - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
16 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
16 марта - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок | 3+)
17 марта - 11.00 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
17 марта - 15.30 и 17.00
Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
22 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Юрий Хабаров. «Отрываясь от земли». (16+)
23 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
23 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
24 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)
24 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
29 марта - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
30 марта - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
30 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
31 марта - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)
5 марта - 14.00
Информационно-краеведческий навигатор «Жизнь на пределе». (16+)
6 марта - 13.00
Поэтический вечер «Светлый праздник – женский день». (18+)
г. Мурманск, Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.
13 марта - 13.00
Масленичные посиделки в рамках тифлотурне «Зиму провожаем – весну встречаем». (12+)
14 марта - 12.00
Литературный час «Вдохновленные Крымом»: Крым в русской литературе. (12+)
г. Мурманск, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.
20 марта - 14.30
Литературный час «Вдохновленные Крымом»: Крым в русской литературе (12+).
г. Мурманск, Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
21 марта - 12.00
Клуб брайлистов «Шеститочие». (18+)
22 марта - 18.00
Исторический экскурс «В служении верном Отчизне клянусь» на сайте и группа «ВКонтакте». (6+)
28 марта - 14.00
Пресс-кафе «В мире свежих новостей». (18+)
30 марта - 16.00
Ежеквартальный обзор журналов «Литературный дилижанс», напечатанных шрифтом Брайля на сайте и группе «ВКонтакте». (18+)
В течение месяца:
Фотовыставка Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)
Фотовыставка Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
10 марта
Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню архивов в России.
18 марта
Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
20 марта
Экскурсия по выставке «Сквозь льды и время» для Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.
25 марта
Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню работника культуры.
26 марта
Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» к 90-летию ввода в строй Мурманской ТЭЦ.
28 марта
Экскурсионный день в архиве
30 марта
Электронная выставка архивных документов к 90-летию Праздника Севера.
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
7 марта
Концерт студенческих коллективов колледжа «Тем, кто вдохновляет» к Международному женскому дню.
14 марта
Историко-патриотический праздник «Крым. Путь домой», посвящённый 10-летию воссоединения Крыма с Россией.
21 марта
Тематический дайджест «От таблички до странички», посвящённый 450-летию со дня выхода первой «Азбуки». (печатной книги для обучения письму и чтению) Ивана Фёдорова (1574).
28 марта
Театральная гостиная «Шлягеры театральных подмостков», посвященная Всемирному дню театра.