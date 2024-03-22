г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

23 марта - 15.00

Мастер-класс «Формула цветка» по созданию интерьерной картины.

29 марта - 15.00

Мастер-класс «Праздник Севера» по росписи керамических значков.

ВЫСТАВКИ:

До 24 марта

«Образы детей в мелкой пластике». Из собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.

С 29 марта

«Праздник Севера». К 90-летию праздника. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусства. Из собрания музея Мурманского областного художественного музея.

В течение месяца

Мультимедийный проект «Умная гостиная».

«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

«Сказания о Земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова. К 80-летию со дня рождения художника. Мурманск.

«Геометрия пространства. Северная вертикаль» произведений Е. М. Орлова (г. Санкт-Петербург).

«Живопись С.П. Локко. (1924-2008)». К 100-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Областная выставка-конкурс «Плакат молодых художников».

«С днём рождения, художник!». Живопись А. Сенаторова (1964-1998). К 60-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

23 марта - 16.00

Лекция «Алексей Петрович Боголюбов» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

24 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Чебурашка, дядя Федор и другие» из цикла «Путешествие в сказку».

30 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» из цикла «Путешествие в сказку».

31 марта - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

ВЫСТАВКИ:

С 20 марта

Выставка «Отдых в Крыму». Живопись, графика. К 10-летию присоединения Крыма. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

В течение месяца

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка «Святое Пушкиногорье». Графика, скульптура, живопись. К. Претро, И. Бурмистров, М. Жукова, О. Панкратова, Б. Сергеев (г. Санкт-Петербург).

Выставка В.И. Терещенко – ювелир (1944-2015). К 80-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Открытая выставка «Точка росы» произведений молодых художников.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

22 марта - 15.00

Мероприятие «Мир кукол», посвященное Международному дню кукольника. В программе мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы «Акань».

28 марта - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Выставки в течение месяца:

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания Мурманского областного художественного музея

Выставка «Место притяжения» работ членов клуба «Гобелен».

К 30-летию создания клубного объединения (г. Мурманск).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 марта - 15.00

Областной конкурс семейного творчества «Родные люди». (0+)

24 марта - 15.00

Концерт «С любовью к песне» хора украинской песни «Джерела». (6+)

26 марта - 19.00

Концерт группы «САДко». (г. Москва). (6+)

27 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

30 марта - 14.00

Инклюзивный праздник «Под небом голубым» к Всемирному дню распространения информации об аутизме. (0+)

30 марта - 17.00

Концерт «Весна к нам на север приходит» фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора «Встреча друзей». (6+)

31 марта - 15.00

«Планета цирк» - представление цирка «Комплимент». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

25 марта - 11.00-18.00

День открытых дверей ко Дню работника культуры.

28 марта

Торжественное открытие выставки «Регион спорта» к 90–летию Праздника Севера и 50-летию Мурманского лыжного марафона.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

25 марта - 15.00

Мультимедийная выставка «Культура без границ».

28 марта - 15.00

Музейное мероприятие «Праздник Севера и День оленевода - сквозь года».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

22 марта - 13.00

Научно-познавательный марафон «Естественно». (12+)

22 марта - 15.00

Встреча «Профилактика туберкулеза: о важности прохождения флюорографии» с врачом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» участников клуба «Старшие». (18+)

22 марта - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

22 марта - 19.00

Экскурсия «Весенние истории в кругу друзей». (12+)

23 марта - 13.00

Лекция «Археологические загадки Кольского полуострова». Читает зав. экспозиционно-выставочной деятельностью Мурманского областного краеведческого музея Георгий Дзенисов. Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)

23 марта - 15.00

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста». (6+)

24 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

24 марта - 14.00

Занятие участников клуба «Покорители Рунета». (18+)

24 марта - 14.00

Заседание Мурманского родословного общества. (16+)

24 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

24 марта - 16.00

Заседание участников клуба «Заполярная фонотека». (12+)

24 марта - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)

24 марта - 17.30

Кинозал «21А». Показ фильма «Французский поцелуй». (16+)

26 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

26 марта - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

28 марта - 10.30

Оздоровительная гимнастика «Цигун» в рамках работы клуба «Старшие». (18+)

29 марта - 13.00

Беседа-визуализация «Города Победы» в рамках просветительского патриотического проекта «От героев прошлого к героям настоящего». (16+)

29 марта - 15.00

Встреча «Как формируются зависимости» с врачом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи участников клуба «Старшие». (18+)

29 марта - 18.00

Занятие в рамках работы клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

30 марта - 12.00-22.00

День новой книги. (16+)

30 марта - 13.00

Занимательный час «Финансовое бинго» с участием Елены Гайдуковой, специалиста отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. (18+)

30 марта - 13.00

Лекция «Как отстаивать свои границы и при этом не нарушать чужие». Читает Тамара Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Мурманского арктического университета, лектор российского общества «Знание». (16+)

30 марта - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

30 марта - 18.00

Заседание участников клуба разговорного английского языка. (16+)

31 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

31 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

21 марта - 17.30

Открытие цикла мероприятий «Читает Екатерина Ефремова». (16+)

22 марта - 13.00

Лекция «Применение молекулярно-генетических исследований в криминалистике». Читает специалист Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области Инга Берестенникова. (16+)

23 марта - 18.00

Творческая встреча с авторами современных женских детективов - Марией Вороновой и Людмилой Мартовой. (16+)

24 марта - 17.00

Концерт «День поэзии». (16+)

29 марта - 18.00

Гала-концерт городского конкурса патриотической песни «Память поколений» Объединения молодёжных центров. (16+)

30 марта - 15.30

Лекция «Художественная картина мира в повестях и рассказах Виталия Маслова». Читает кандидат филологических наук Марина Наумлюк. (12+)

30 марта - 16.00

Презентация книги Андрея Руслановича Буторина «Зона Севера. Двуединый». (12+)

31 марта - 14.00

Финисаж по выставке АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

Художественные выставки:

До 22 марта

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». (12+)

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Выставка АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)

24 марта - 14.30

Мастер-класс «Акварельный скетч Мандрагора». (12+)

31 марта - 14.30

Мастер-класс «Создание Лотерейного билета». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

23-31 марта

Литературный марафон «Путешествие в мир «Книгорадость».

24 марта

Литературно-игровая программа «Есть у книжки День рождения».

24 марта

Презентация книги «Сказочные истории Кольского края» с игрой-бродилкой.

26 марта - 16.00

Экскурсия «Музей Есенина в библиотеке» на английском языке.

По 28 марта (по записи)

Литературно-игровой праздник «Проделки ужасного Бармалея».

28 марта

Литературный праздник «Весна по-мумитролльски».

29 марта

Мастер-класс «Кукла-желанница».

30 марта

Фестиваль семейного творчества «Моя семья».

31 марта - 12.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».

31 марта (по записи)

Литературная беседа «Обнимите меня, пожалуйста» по сказке Дж. Роу с элементами игры.

31 марта - 14.00

Встреча «Путешествие в сказку» с детским писателем Татьяной Березюк.

В течение месяца (по записи)

Путешествие по Крыму «Удивительный полуостров».

Библиообзор «Семейное чтение-сближает поколения».

Семейный конкурс комиксов «Богатырские истории».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

22 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

23 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

24 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

27 марта - 19.00

«Отель двух миров». Премьера. Э-Э. Шмитт. «Пушкинская карта». (16+)

31 марта - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

31 марта - 19.00

«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

4 апреля - 19.00

«Пила вино и хохотала. Красное». Основано на историях с женских форумов. Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета вместе с неугомонными Инной Егоровой и Аникой Быковой. (18+)

24 и 25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь». «Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

24 марта - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы Серебряного века. Премьера. (12+)

30 марта - 19.00

31 марта - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. Премьера. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

27 марта - 19.00

«Отзвуки театра». Музыкально-драматический коллаж. Концертный зал.

30 марта - 18.00

Сольный концерт А. Клочкова (скрипка). Партия фортепиано М. Козырев. Камерный зал.

31 марта - 17.00

«Cantate Domino». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

4 апреля 19.00

Илья Бешевли, фортепиано. Композитор-неоклассик. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

22 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юрий Хабаров. «Отрываясь от земли». (16+)

23 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

23 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

24 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

29 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 марта - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

22 марта - 18.00

Исторический экскурс «В служении верном Отчизне клянусь» на сайте и группа «ВКонтакте». (6+)

28 марта - 14.00

Пресс-кафе «В мире свежих новостей». (18+)

30 марта - 16.00

Ежеквартальный обзор журналов «Литературный дилижанс», напечатанных шрифтом Брайля на сайте и группе «ВКонтакте». (18+)

В течение месяца:

Фотовыставка Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)

Фотовыставка Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

25 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» ко Дню работника культуры.

26 марта

Публикация на сайте архива и на странице архива «ВКонтакте» к 90-летию ввода в строй Мурманской ТЭЦ.

28 марта

Экскурсионный день в архиве

30 марта

Электронная выставка архивных документов к 90-летию Праздника Севера.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

28 марта

Театральная гостиная «Шлягеры театральных подмостков», посвященная Всемирному дню театра.