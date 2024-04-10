АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Выставки:
Экскурсия по записи. «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
«Сердце на палитре». Живопись В.Н. Корбакова (1922-2013). Из собрания Вологодской картинной галереи.
18 апреля - 15.00
«Пуговка с древнейших времён до наших дней» Мастер-класс по изготовлению и росписи керамических пуговиц.
20 апреля - 15.00
«Хочу как Климт!». Мастер-класс по живописи. Рисуем «Дерево жизни». (12+)
24 апреля - 15.00
«Дымковская игрушка» Мастер-класс по изготовлению и росписи игрушки из глины. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция
«Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсия по выставке по записи
«Скульптура ХХ-XXI веков».
13 апреля - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
20 апреля - 16.00
«Григорий Григорьевич Мясоедов». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».
21 апреля - 15.00
Мастер-класс «Гималайская сюита». Темперная живопись.
27 апреля - 15.00
Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность». Масляная живопись.
28 апреля - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
14 апреля - 15.00
Концерт «Дальше действовать будем мы!» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».
14 апреля - 18.00
Спектакль «Доходное место» драматического театра «Комедиограф». (12+)
20 апреля - 18.00
Концерт «Весенние ритмы» ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА».
21 апреля - 15.00
Концерт «Я люблю тебя, Россия!» ансамбля танца «Сполохи».
29 апреля - 15.00
Концерт «Мы радость в сердце сохраним» ансамбля танца «Радость».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
10 апреля - 19.00
Мастер-класс «Звёздное небо». (12+)
11 апреля 18.00
Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)
12 апреля - 19.00
Мастер-класс «Млечный путь». (16+)
13 апреля - 18.00
Творческая встреча с Героем Российской Федерации, лётчиком-космонавтом Андреем Борисенко (г. Москва). (12+)
16 апреля - 18.00
Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)
18 апреля - 18.00
Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)
21 апреля - 16.00
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке». (12+)
21 апреля - 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)
23 апреля - 18.00
Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)
12 апреля - 17.30
Шоу-программа «Краткий курс подготовки космонавтов». (6+)
12 апреля - 18.30
Шоу-программа «Краткий курс подготовки космонавтов». (6+)
14 апреля - 14.30
Мастер-класс «Звёздочка». (6+)
21 апреля - 14.30
Мастер-класс «Луна». (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно по заявкам:
Индивидуальная экскурсия.
Тематическая экскурсия.
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
15, 22 и 29 апреля - 14.30
Тематическая экскурсия «Спортивная весна».
16 апреля - 11.00
Тематическая экскурсия «Герои - защитники Заполярья».
16, 23 и 27 апреля - 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
16 апреля - 16.00
Пешеходная экскурсия «Заполярные Герои».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
11 апреля - 19.00
«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
12 апреля - 19.00
«Волки и овцы». А. Островский, комедия. «Пушкинская карта». (12+)
13 апреля - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). Малая сцена. (6+)
13 апреля - 19.00
«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия. «Пушкинская карта». (16+)
14 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)
14 апреля - 19.00
«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)
18 апреля - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
19 апреля - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
20 апреля - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
21 апреля - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
24 апреля - 19.00
«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)
25 апреля - 19.00
«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)
26 апреля - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
27 апреля - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)
28 апреля - 16.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
28 апреля - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
13 апреля - 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)
14 апреля - 12.00
«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (6+)
14 апреля - 19.00
«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
20 апреля - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
21 апреля - 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
21 апреля - 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)
27 апреля - 19.00
Премьера. «Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)
28 апреля - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.
28 апреля - 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
14 апреля - 17.00
«Орган и скрипка. диалог сквозь века». Татьяна Андрианова (орган), Геннадий Акинфин (скрипка), Москва.
21 апреля - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Денис Карлов, Республика Крым. Солист - Михаил Штанько (гобой), Москва.
28 апреля - 14.00
«По следам Бременских музыкантов». Ансамбль «Калейдоскоп». (6+)
28 апреля - 17.00
«Где музы обитают…» Музыкальный салон XIX века. Ансамбль «Серенада».
29 апреля - 17.00
«Музыка городов». Дмитрий Онишенко (фортепиано), Иосиф Пуриц (баян), Москва; Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) – Мурманск.
30 апреля - 17.00
«Salut, саксофон!». Илья Макаров (саксофон). Партия фортепиано – Мария Макарова.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
12 апреля - 19.00
ПРЕМЬЕРА! Евгений Шварц «Обыкновенное чудо». (16+)
13 апреля - 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (4+)
13 апреля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)
14 апреля - 11.00 и 13.30
Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)
14 апреля - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
16 апреля - 16.00 и 19.00
Гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича. Юрий Дерский, рок-опера по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия» «Распятая юность». (12+)
17 апреля - 19.00
Гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича. Евгений Птичкин, музыкальная комедия по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова «Бабий бунт». (12+)
19 апреля - 19.00
ПРЕМЬЕРА! Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)
20 апреля - 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
20 апреля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
21 апреля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
21 апреля - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
26 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Бадри Цаава. «Иллюзионное шоу для всей семьи». (0+)
28 апреля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
28 апреля - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
29 апреля - 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
29 апреля - 17.00
Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
30 апреля - 11.00
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)