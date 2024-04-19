г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Выставки:

Экскурсия по записи. «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

«Сердце на палитре». Живопись В.Н. Корбакова (1922-2013). Из собрания Вологодской картинной галереи.

20 апреля - 15.00

«Хочу как Климт!». Мастер-класс по живописи. Рисуем «Дерево жизни». (12+)

24 апреля - 15.00

«Дымковская игрушка» Мастер-класс по изготовлению и росписи игрушки из глины. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция

«Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке по записи

«Скульптура ХХ-XXI веков».

20 апреля - 16.00

«Григорий Григорьевич Мясоедов». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

21 апреля - 15.00

Мастер-класс «Гималайская сюита». Темперная живопись.

27 апреля - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность». Масляная живопись.

28 апреля - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

20 апреля - 18.00

Концерт «Весенние ритмы» ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА».

21 апреля - 15.00

Концерт «Я люблю тебя, Россия!» ансамбля танца «Сполохи».

29 апреля - 15.00

Концерт «Мы радость в сердце сохраним» ансамбля танца «Радость».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

21 апреля - 16.00

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке». (12+)

21 апреля - 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)

23 апреля - 18.00

Тренинг «Электронная презентация с нуля». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)

21 апреля - 14.30

Мастер-класс «Луна». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно по заявкам:

Индивидуальная экскурсия.

Тематическая экскурсия.

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

22 и 29 апреля - 14.30

Тематическая экскурсия «Спортивная весна».

23 и 27 апреля - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

19 апреля - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

20 апреля - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

21 апреля - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

24 апреля - 19.00

«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

26 апреля - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

27 апреля - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)

28 апреля - 16.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

28 апреля - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 апреля - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

21 апреля - 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

21 апреля - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

27 апреля - 19.00

Премьера. «Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)

28 апреля - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.

28 апреля - 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 апреля - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Денис Карлов, Республика Крым. Солист - Михаил Штанько (гобой), Москва.

28 апреля - 14.00

«По следам Бременских музыкантов». Ансамбль «Калейдоскоп». (6+)

28 апреля - 17.00

«Где музы обитают…» Музыкальный салон XIX века. Ансамбль «Серенада».

29 апреля - 17.00

«Музыка городов». Дмитрий Онишенко (фортепиано), Иосиф Пуриц (баян), Москва; Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) – Мурманск.

30 апреля - 17.00

«Salut, саксофон!». Илья Макаров (саксофон). Партия фортепиано – Мария Макарова.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

19 апреля - 19.00

ПРЕМЬЕРА! Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

20 апреля - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

20 апреля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

21 апреля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

21 апреля - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

26 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Бадри Цаава. «Иллюзионное шоу для всей семьи». (0+)

28 апреля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

28 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

29 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

29 апреля - 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

30 апреля - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)