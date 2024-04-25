г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Выставки:

Экскурсия по записи. «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

«Сердце на палитре». Живопись В.Н. Корбакова (1922-2013). Из собрания Вологодской картинной галереи.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция

«Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке по записи

«Скульптура ХХ-XXI веков».

27 апреля - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность». Масляная живопись.

28 апреля - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 апреля - 15.00

Концерт «Мы радость в сердце сохраним» ансамбля танца «Радость».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно по заявкам:

Индивидуальная экскурсия.

Тематическая экскурсия.

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

27 апреля - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

29 апреля - 14.30

Тематическая экскурсия «Спортивная весна».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

26 апреля - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

27 апреля - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)

28 апреля - 16.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

28 апреля - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)

1 мая - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта».

2 мая - 19.00

«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена.

3 мая - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта».

4 мая - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта».

5 мая - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). Малая сцена.

5 мая - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. «Пушкинская карта».

8 мая - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. «Пушкинская карта».

9 мая - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».

11 мая - 12.00

«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько. Акция «На Севере – Театр» к Международному Дню семьи. «Пушкинская карта».

11 мая - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях.

12 мая - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «На Севере – Театр» к Международному Дню семьи. «Пушкинская карта».

12 мая - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

16 мая - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 мая - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».

18 мая - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена.

18 мая - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».

19 мая - 16.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. «Пушкинская карта».

19 мая - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. «Пушкинская карта».

23 мая - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 мая - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта».

29 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 мая - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 апреля - 19.00

Премьера. «Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)

28 апреля - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.

28 апреля - 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)

4 мая – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

11 мая – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

12 мая – 12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)

12 мая – 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)

18 мая – 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

19 мая – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

19 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра. (6+)

17-26 мая

Арктическая сцена.

24 мая – 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)

25 мая – 19.00

Премьера. «Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

26 мая – 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

26 мая – 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 апреля - 14.00

«По следам Бременских музыкантов». Ансамбль «Калейдоскоп». (6+)

28 апреля - 17.00

«Где музы обитают…» Музыкальный салон XIX века. Ансамбль «Серенада».

29 апреля - 17.00

«Музыка городов». Дмитрий Онишенко (фортепиано), Иосиф Пуриц (баян), Москва; Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) – Мурманск.

30 апреля - 17.00

«Salut, саксофон!». Илья Макаров (саксофон). Партия фортепиано – Мария Макарова.

1 мая - 17.00

Вокальный квартет «Per4men» («Перфомен»). Концертный зал.

4 мая - 18.00

Квартет Артура Медведева. Концертный зал.

9 мая - 16.00

«Этих дней не смолкнет слава». Оркестр народных инструментов «Полярис». Концертный зал.

12 мая - 17.00

«Мелодии Победы». Филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

15 мая - 19.00

«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.

18 мая - 17.00

«Бах и наследие кельтов. Орган и вистл». Кристина Ротаева (орган), г. Петрозаводск.

19 мая - 12.00

«Лето красное, где ты?». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

19 мая - 17.00

«Сны Миядзаки». Концертный зал.

19 мая - 18.00

«Ритмы ХХ века». Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано). Арт-кафе.

22 мая - 19.00

«Всё будет хорошо». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.

26 мая - 17.00

«Танцы с саксофоном». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

29 мая - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.

1 июня - 14.00

«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.

2 июня - 12.00

«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

2 июня 17.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

26 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Бадри Цаава. «Иллюзионное шоу для всей семьи». (0+)

28 апреля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

28 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

29 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

29 апреля - 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

30 апреля - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

1 мая - 13.30

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

1 мая - 15.30

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

3 мая - 19.00

#ОткрытаяСцена. Концерт фламенко «Странствие по Андалусии». (6+)

4 мая - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

4 мая - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

5 мая - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

5 мая - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

10 мая - 19.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

11 мая - 13.30

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

11 мая - 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

12 мая - 11.00 и 13.30

Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)

12 мая - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

17 мая - 19.00

#ОткрытаяСцена. Школа укулеле и гитары «Music Family». Театрализованный концерт «Бременские музыканты». (6+)

18 мая - 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

18 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

19 мая - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

19 мая - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

25 мая - 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

26 мая - 13.30

Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)

26 мая - 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)

31 мая - 19.00

Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)