АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
2 мая - 19.00
«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена.
3 мая - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта».
4 мая - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта».
5 мая - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). Малая сцена.
5 мая - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. «Пушкинская карта».
8 мая - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. «Пушкинская карта».
9 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».
11 мая - 12.00
«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько. Акция «На Севере – Театр» к Международному Дню семьи. «Пушкинская карта».
11 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях.
12 мая - 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «На Севере – Театр» к Международному Дню семьи. «Пушкинская карта».
12 мая - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
16 мая - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
17 мая - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».
18 мая - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена.
18 мая - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».
19 мая - 16.00
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. «Пушкинская карта».
19 мая - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. «Пушкинская карта».
23 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 мая - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта».
29 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».
30 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 мая – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
11 мая – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
12 мая – 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)
12 мая – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)
18 мая – 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
19 мая – 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)
19 мая – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра. (6+)
17-26 мая
Арктическая сцена.
24 мая – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)
25 мая – 19.00
Премьера. «Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
26 мая – 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
26 мая – 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
4 мая - 18.00
Квартет Артура Медведева. Концертный зал.
9 мая - 16.00
«Этих дней не смолкнет слава». Оркестр народных инструментов «Полярис». Концертный зал.
12 мая - 17.00
«Мелодии Победы». Филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
15 мая - 19.00
«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.
18 мая - 17.00
«Бах и наследие кельтов. Орган и вистл». Кристина Ротаева (орган), г. Петрозаводск.
19 мая - 12.00
«Лето красное, где ты?». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
19 мая - 17.00
«Сны Миядзаки». Концертный зал.
19 мая - 18.00
«Ритмы ХХ века». Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано). Арт-кафе.
22 мая - 19.00
«Всё будет хорошо». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.
26 мая - 17.00
«Танцы с саксофоном». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
29 мая - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.
1 июня - 14.00
«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.
2 июня - 12.00
«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
2 июня 17.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
3 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена. Концерт фламенко «Странствие по Андалусии». (6+)
4 мая - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
4 мая - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
5 мая - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
5 мая - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
10 мая - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
11 мая - 13.30
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
11 мая - 17.00
Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
12 мая - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
12 мая - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
17 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена. Школа укулеле и гитары «Music Family». Театрализованный концерт «Бременские музыканты». (6+)
18 мая - 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
18 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
19 мая - 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
19 мая - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
25 мая - 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
26 мая - 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
26 мая - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
31 мая - 19.00
Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
5 мая – 15.00
Концерт «Как у наших у ворот» ансамблей народной песни «Любава», «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».
8 и 22 мая - 18.00
Вечера отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
11 мая – 15.00
Областной фестиваль детских талантов «Я могу».
11 мая – 17.00
Концерт «Мир и радость вашему дому». Ансамбль танца «Радость» ко Дню семьи.
17 мая – 18.00
ХХХ областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару» (концерт с участием гостей и членов жюри).
18 мая – 16.00
Концерт «Музыкальные краски весны» ансамбля «Цветные сны» и студии эстрадной песни «Вернисаж».
19 мая – 14.00
XXIX областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару» (гала-концерт).
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
6 и 13 мая – 14.30
Тематическая экскурсия «Спортивная весна».
7, 4, 21 и 28 мая – 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
8 мая – 11.00-18.00
Квест «Артефакты Победы».
18 и 19 мая – 18.00-1.00
Всероссийская акция «Ночь музеев».
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
8 мая – 14.00
«Не ради славы и наград». Мероприятие, посвящённое 79-й годовщине Победы: в Великой Отечественной войне.
12 мая – 15.00
«Как приручить акварель. Приём лессировка». Мастер-класс
18 мая
Всероссийская акция «Ночь музеев». Выступления музыкальных коллективов, ярмарка изделий мастеров, мастер-классы.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
4 мая – 16.00
«Григорий Иванович Угрюмов». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
25 мая – 16.00
«Александр Александрович Дейнека». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
8 мая – 13.00
«Георгиевская ленточка». Мероприятие с мастер-классом, посвящённое Победе в Великой Отечественной войне.
23 мая – 14.00
«Кто в Арктике живёт?». Мероприятие с мастер-классом, посвящённое Дню полярника.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
4 мая – 15.30
Литературно-музыкальный вечер «Они знали цену жизни».
7 мая - 18.00
Литературно-музыкальный вечер «Пасхальные традиции царской семь»
17 мая – 14.00
Областной краеведческий диктант.
24 мая – 10.00
День славянской письменности и культуры «Живое слово».
28 мая – 14.00
Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
2-12 мая
«Заповедными тропами»: виртуальная экскурсия по заповедникам и паркам РФ. Запись по телефону 44-27-26.
7 мая
«Читаем детям о войне»: международная акция.
9 мая – 13.00
«Мемориальный комплекс «Долина Славы»: аудиоэкскурсия.
12 мая
«Маме бабушка сказала, брата папа научил»: познавательно-игровое мероприятие.
15-30 мая
«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.
19 мая
«Что важней всего на свете - дом, семья, любовь и дети»: семейный квест. Запись по телефону 44-08-75.
19 мая – 14.00
«Очаровательный совёнок из пряжи и меха»: мастер-класс. «Пушкинская карта».
19 мая – 16.00
«Креативный вызов: развитие творческого мышления». Тренинг. «Пушкинская карта».
20-26 мая
«Как А к ЯТЬ в гости ходила»: познавательный час. Запись то телефону 44-34-33.
23 мая – 17.00
«От письменности к поэзии»: поэтический вечер.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
12 мая – 18.00
Творческая встреча с писателем, журналистом и финалистом премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Анной Матвеевой.
16 мая – 19.30
Литературный перформанс «Гоголь».
18 мая – 18.00
Летний кубок КВН Мурманской молодёжной Лиги КВН.
24 мая – 18.00
Творческая встреча с лауреатами и дипломантами Всероссийской Арктической премии им. В.С. Маслова.
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
16 мая – 12.30
Музыкально-поэтическая композиция «Не верь, что мёртвые — мертвы. Покуда в мире есть живые…». Исполнители - студенческий хор колледжа (художественный руководитель, дирижёр Светлана Ляшова, концертмейстер Михаил Козырев) студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады».
17 мая – 18.00
Концерт французской музыки, Исполнители: Екатерина Усатенко (флейта), Юлия Козырева (фортепиано).
21 мая – 17.30
Отчетный концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.
23 мая – 12.30
Хоровой концерт студентов-выпускников специальности «Хоровое дирижирование».
25 мая – 17.00
Отчётный концерт класса флейты.