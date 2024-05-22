АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
23 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 мая - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта».
29 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».
30 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
6+)
22-26 мая
Арктическая сцена.
24 мая – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)
25 мая – 19.00
Премьера. «Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
26 мая – 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
26 мая – 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 мая - 19.00
«Всё будет хорошо». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.
26 мая - 17.00
«Танцы с саксофоном». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
29 мая - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.
1 июня - 14.00
«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.
2 июня - 12.00
«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
2 июня 17.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
25 мая - 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
26 мая - 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
26 мая - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
31 мая - 19.00
Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
22 мая - 18.00
Вечера отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
28 мая – 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
25 мая – 16.00
«Александр Александрович Дейнека». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
23 мая – 14.00
«Кто в Арктике живёт?». Мероприятие с мастер-классом, посвящённое Дню полярника.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
24 мая – 10.00
День славянской письменности и культуры «Живое слово».
28 мая – 14.00
Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
22-30 мая
«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.
22-26 мая
«Как А к ЯТЬ в гости ходила»: познавательный час. Запись то телефону 44-34-33.
23 мая – 17.00
«От письменности к поэзии»: поэтический вечер.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
24 мая – 18.00
Творческая встреча с лауреатами и дипломантами Всероссийской Арктической премии им. В.С. Маслова.
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
23 мая – 12.30
Хоровой концерт студентов-выпускников специальности «Хоровое дирижирование».
25 мая – 17.00
Отчётный концерт класса флейты.