г. МУРМАНСК

В рамках празднования 86-летия со дня образования Мурманской области по всему региону запланировано более 300 мероприятий.

24 мая начнёт работать масштабный форум «КультАрктика», который проводится в регионе раз в два года. Событие приурочено к годовщине со дня образования Мурманской области и посвящено развитию креативных индустрий в Арктике.

25 и 26 мая – 11.00-21.00

С 13.00 до 20.00 на улице Воровского состоится V гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Объединённая команда рестораторов и шеф-поваров представят меню арктической кухни, в которой широко используются продукты Баренцева моря. На открытой кухне пройдут гастрономические представления и многое другое. Здесь же выступят местные музыканты.

С 14.00 до 20.00 рядом будет работать уличный кинотеатр. Зрители увидят на проекторе документальные и игровые фильмы, снятые в регионе, а для детей покажут мультфильмы.

25 и 26 мая в «СОПКИ.21А» (ул. Софьи Перовской, 21а) пройдёт фестиваль науки и фантастики, где состоятся лекции ведущих российских учёных, творческие представления, литературные мастер-классы и тематические выставки.

26 мая в 11.00 на площади Пять Углов откроется выставка-ярмарка креативных предпринимателей «Придумано в Арктике». В 13.00 состоится большой праздничный концерт ведущих коллективов региона. В 19.00 с концертной программой выступит народный артист России Григорий Лепс.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

24 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 мая - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта».

29 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 мая - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6+)

24-26 мая

Арктическая сцена.

24 мая – 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)

25 мая – 19.00

Премьера. «Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

26 мая – 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

26 мая – 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 мая - 17.00

«Танцы с саксофоном». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

29 мая - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.

1 июня - 14.00

«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.

2 июня - 12.00

«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

2 июня 17.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

25 мая - 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

26 мая - 13.30

Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)

26 мая - 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)

31 мая - 19.00

Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

28 мая – 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

25 мая – 16.00

«Александр Александрович Дейнека». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

24 мая – 10.00

День славянской письменности и культуры «Живое слово».

28 мая – 14.00

Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

24-30 мая

«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.

24-26 мая

«Как А к ЯТЬ в гости ходила»: познавательный час. Запись то телефону 44-34-33.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

24 мая – 18.00

Творческая встреча с лауреатами и дипломантами Всероссийской Арктической премии им. В.С. Маслова.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

25 мая – 17.00

Отчётный концерт класса флейты.