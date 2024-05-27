г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

29 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 мая - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6+)

8, 9 и 12 июня - 19.00

Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 мая - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.

1 июня - 14.00

«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.

2 июня - 12.00

«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

2 июня 17.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

31 мая - 19.00

Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

28 мая – 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

28 мая – 14.00

Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

27-30 мая

«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

30 мая - 19.00

На сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт актрисы Екатерины Ефремовой. Она прочитает вслух рассказы Аркадия Аверченко в своём авторском исполнении. Не упустите возможность окунуться в мир литературных шедевров и насладиться выступлением замечательной актрисы.