АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
29 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».
30 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
6+)
8, 9 и 12 июня - 19.00
Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
29 мая - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.
1 июня - 14.00
«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.
2 июня - 12.00
«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
2 июня 17.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
31 мая - 19.00
Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
28 мая – 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
28 мая – 14.00
Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
28-30 мая
«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
30 мая - 19.00
На сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт актрисы Екатерины Ефремовой. Она прочитает вслух рассказы Аркадия Аверченко в своём авторском исполнении. Не упустите возможность окунуться в мир литературных шедевров и насладиться выступлением замечательной актрисы.