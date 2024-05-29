АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
29 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».
30 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
1 июня - 19.00
Спектакль «Эти свободные бабочки».
2 июня - 19.00
Спектакль «День отдыха».
3 и 4 июня - 19.00
«Научи меня жить». Моноспектакль Максима Аверина по стихотворениям русских и советских поэтов.
6 июня - 19.00
Спектакль «Страсти по Торчалову».
7 июня - 11.30
Спектакль «Остров Непослушания».
7 июня - 19.00
Спектакль «Тартюф».
8 июня - 19.00
Спектакль «Сочельник в Манхэттене».
9 июня - 19.00
Спектакль «Ужин с дураком».
12 июня - 19.00
Спектакль «Ты моё воскресенье».
20 и 21 июня - 19.00
Премьера. Спектакль «Девятый выпуск»
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
6+)
8, 9 и 12 июня - 19.00
Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
29 мая - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.
1 июня - 14.00
«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.
2 июня - 12.00
«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
2 июня 17.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
31 мая - 19.00
Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
8 июня - 12.00
«Куколка-красавица, красная девица!». Тематическое мероприятие ко Дню России.
9 июня - 13.00
«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.
23 июня - 12.00
Мероприятие «Сокровища музея. Игрушка».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
1 июня - 15.00
Мероприятие «Яркие краски детства», посвящённое Дню защиты детей.
1, 9, 22 и 30 июня - 17.00
Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
1 июня - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «История игрушек», посвящённое Дню защиты детей.
8 июня - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», посвящённое Дню России.
22 июня - 13.00
Мастер-класс «Три цвета праздника», посвящённый Дню России.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
1 июня - 16.00
Интерактивная площадка «Мир вокруг нас».
1 июня - 11.00-18.00
День открытых дверей.
4, 11, 18 и 25 июня - 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи». По выставке «Во досюлишны от веки».
5 и 19 июня - 12.00
Музейное занятие «Покорители Арктики» по выставке «Арктика. От падения до взлёта».
11 июня - 11.00-18.00
Фотосушка. Выставка «Герб моей семьи».
22 июня - 16.00
Тематическая экскурсия «На Мурманском направлении». Ко дню памяти и скорби.
23 июня - 16.00
Квест «Окна «Полярной правды».
29 июня - 16.30
Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».
30 июня - 12.00
Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
1 июня - 17.00
Мастер-класс «Семейное древо». К Международному дню защиты детей.
1, 9 и 22 июня - 14.00
Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».
8 и 9 июня - 12.00
Познавательная программа «Открываем Россию!». Ко Дню России.
21 июня - 15.00
Встреча «Они сражались в Заполярье». Ко Дню памяти и скорби.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
30 мая - 19.00
На сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт актрисы Екатерины Ефремовой. Она прочитает вслух рассказы Аркадия Аверченко в своём авторском исполнении. Не упустите возможность окунуться в мир литературных шедевров и насладиться выступлением замечательной актрисы.
2 июня - 17.00
Концерт «Признание», посвящённый юбилейным датам двух гениев русского
искусства М.И. Глинки и А.С. Пушкина.
5 июня - 18.30
Лекция «Книжная медицина: писатели-медики, болезни и синдромы литературных персонажей» научного журналиста Алексея Водовозова (г. Москва).
29 июня - 17.00
Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,
в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
29 и 30 мая
«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.