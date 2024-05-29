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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.24 08:30

АФИША

г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

29 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 мая - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

1 июня - 19.00

Спектакль «Эти свободные бабочки».

2 июня - 19.00

Спектакль «День отдыха».

3 и 4 июня - 19.00

«Научи меня жить». Моноспектакль Максима Аверина по стихотворениям русских и советских поэтов.

6 июня - 19.00

Спектакль «Страсти по Торчалову».

7 июня - 11.30

Спектакль «Остров Непослушания».

7 июня - 19.00

Спектакль «Тартюф».

8 июня - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене».

9 июня - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком».

12 июня - 19.00

Спектакль «Ты моё воскресенье».

20 и 21 июня - 19.00

Премьера. Спектакль «Девятый выпуск»

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6+)

8, 9 и 12 июня - 19.00

Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 мая - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.

1 июня - 14.00

«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.

2 июня - 12.00

«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

2 июня 17.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

31 мая - 19.00

Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

8 июня - 12.00

«Куколка-красавица, красная девица!». Тематическое мероприятие ко Дню России.

9 июня - 13.00

«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.

23 июня - 12.00

Мероприятие «Сокровища музея. Игрушка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

1 июня - 15.00

Мероприятие «Яркие краски детства», посвящённое Дню защиты детей.

1, 9, 22 и 30 июня - 17.00

Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

1 июня - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «История игрушек», посвящённое Дню защиты детей.

8 июня - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», посвящённое Дню России.

22 июня - 13.00

Мастер-класс «Три цвета праздника», посвящённый Дню России.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

1 июня - 16.00

Интерактивная площадка «Мир вокруг нас».

1 июня - 11.00-18.00

День открытых дверей.

4, 11, 18 и 25 июня - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи». По выставке «Во досюлишны от веки».

5 и 19 июня - 12.00

Музейное занятие «Покорители Арктики» по выставке «Арктика. От падения до взлёта».

11 июня - 11.00-18.00

Фотосушка. Выставка «Герб моей семьи».

22 июня - 16.00

Тематическая экскурсия «На Мурманском направлении». Ко дню памяти и скорби.

23 июня - 16.00

Квест «Окна «Полярной правды».

29 июня - 16.30

Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».

30 июня - 12.00

Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

1 июня - 17.00

Мастер-класс «Семейное древо». К Международному дню защиты детей.

1, 9 и 22 июня - 14.00

Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».

8 и 9 июня - 12.00

Познавательная программа «Открываем Россию!». Ко Дню России.

21 июня - 15.00

Встреча «Они сражались в Заполярье». Ко Дню памяти и скорби.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

30 мая - 19.00

На сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт актрисы Екатерины Ефремовой. Она прочитает вслух рассказы Аркадия Аверченко в своём авторском исполнении. Не упустите возможность окунуться в мир литературных шедевров и насладиться выступлением замечательной актрисы.

2 июня - 17.00

Концерт «Признание», посвящённый юбилейным датам двух гениев русского

искусства М.И. Глинки и А.С. Пушкина.

5 июня - 18.30

Лекция «Книжная медицина: писатели-медики, болезни и синдромы литературных персонажей» научного журналиста Алексея Водовозова (г. Москва).

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,

в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

29 и 30 мая

«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.

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