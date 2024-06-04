АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
4 июня - 19.00
«Научи меня жить». Моноспектакль Максима Аверина по стихотворениям русских и советских поэтов.
6 июня - 19.00
Спектакль «Страсти по Торчалову».
7 июня - 11.30
Спектакль «Остров Непослушания».
7 июня - 19.00
Спектакль «Тартюф».
8 июня - 19.00
Спектакль «Сочельник в Манхэттене».
9 июня - 19.00
Спектакль «Ужин с дураком».
12 июня - 19.00
Спектакль «Ты моё воскресенье».
20 и 21 июня - 19.00
Премьера. Спектакль «Девятый выпуск»
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
6+)
8, 9 и 12 июня - 19.00
Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
8 сентября - 17.00
«Неоклассика и не только». Заслуженный артист России Виктор Зинчук. Концертный зал.
15 сентября - 17.00
«Кругосветное путешествие со скрипкой и органом». Анна Юркова (орган), Наталья Дьяченко (скрипка), Москва. Концертный зал.
22 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
7 июня - 19.00
Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)
8 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (4+)
9 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
9 июня - 15.30
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
13 июня - 10.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
14 июня - 10.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
15 июня - 11.00
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
15 июня - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
16 июня - 13.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
16 июня - 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
20 июня - 10.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
21 июня - 10.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
22 июня - 11.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
22 июня - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
23 июня - 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
27 июня - 19.00
Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
28 июня - 19.00
Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
29 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (4+)
29 июня - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
30 июня - 11.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
30 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
Закрытие 91-го театрального сезона.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Выставка «Пушкин». Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея (до 23 июня).
«Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.
8 июня - 12.00
«Куколка-красавица, красная девица!». Тематическое мероприятие ко Дню России.
9 июня - 13.00
«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.
9 июня - 16.00
«Хозяин бархатных рогов. Иллюстрация к саамской сказке». Мастер-класс по линогравюре.
22 июня - 17.00
«Первая половина XIX века. Расцвет русской живописной школы. Национальное осмысление романтической традиции». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».
23 июня - 12.00
Мероприятие «Сокровища музея. Игрушка».
29 июня - 13.00
«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.
Выставка «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей». К 30-летию создания Академии. Из собрания музея + экскурсия (до 30 июня).
«А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.
«Александр Пушкин. Жизнь и судьба». К 225-летию со дня рождения поэта Графика XIX–XX вв. Из коллекции В.Г. Беликова (до 30 июня).
8 июня - 15.00
Музейный урок «Величава, будто пава». Вышивка Русского Севера».
8 июня - 17.00
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XX вв.»
9 июня - 13.00
Музейный урок «Секреты лаковой миниатюры».
9, 22 и 30 июня - 17.00
Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».
15 июня - 16.00
Лекция «Василий Дмитриевич Поленов».
16 июня - 13.00
Музейный урок «Цветочный букет. Жостовская роспись».
16 июня - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
23 июня - 13.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».
23 июня - 15.00
Тематическое мероприятие «Тайна фарфора».
29 июня - 16.00
Лекция «Наталья Гончарова».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
8 июня - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», посвящённое Дню России.
22 июня - 13.00
Мастер-класс «Три цвета праздника», посвящённый Дню России.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 13.00 и 15.00:
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно, по заявкам – индивидуальная экскурсия:
Тематическая экскурсия.
Музейно-образовательное занятие, мастер-классы
5 и 19 июня - 12.00
Музейное занятие «Покорители Арктики» по выставке «Арктика. От падения до взлёта».
7, 14, 21 и 28 - 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
11 июня - 11.00-18.00
Фотосушка. Выставка «Герб моей семьи».
11, 18 и 25 июня - 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи». По выставке «Во досюлишны от веки».
22 июня - 16.00
Тематическая экскурсия «На Мурманском направлении». Ко дню памяти и скорби.
23 июня - 16.00
Квест «Окна «Полярной правды».
29 июня - 16.30
Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».
30 июня - 12.00
Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).
Территориальный отдел в с. Ловозеро (ул. Советская, 28)
Ежедневно по заявкам:
Обзорная экскурсия.
Территориальный отдел в п. Умба (ул. Дзержинского, 78)
Ежедневно по заявкам:
Обзорная экскурсия.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
7 июня - 18.00
Мастер-класс «Кофейная миниатюра».
8 и 9 июня - 12.00
Познавательная программа «Открываем Россию!». Ко Дню России.
9 июня - 14.00
Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».
15 июня - 12.00
Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».
15 июня - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».
21 июня - 15.00
Встреча «Они сражались в Заполярье». Ко Дню памяти и скорби.
22 июня - 14.00
Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».
23 июня - 17.00
Мастер-класс «Душевная картинка».
29 июня - 17.00
Мастер-класс «Акварельный коллаж».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
5 июня - 18.30
Лекция «Книжная медицина: писатели-медики, болезни и синдромы литературных персонажей» научного журналиста Алексея Водовозова (г. Москва).
29 июня - 17.00
Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,
в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
4-30 июня
«Подсмотрено у Даля»: QR-квест (запись по телефону 44-27-26).
4-30 июня
«Суматоха»: комикс-игра (запись по телефону 44-27-26).
6 июня - 11.00
«Лето книжных открытий»: старт областной программы летних чтений.
6 июня - 16.30-18.00
«Декламируй»: акция.
11 июня - 11.00
«Музыкальная аллея»: аудиоэкскурсия (на сайте).
11 июня - 14.00
«Занимательные факты о России»: увлекательное путешествие по стране #НаСевереЛето
18 июня - 15.00
«Мастерим, что хотим»: хобби-клуб.
28 июня - 14.00
Библиопикник #НаСевереЛето.