г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 июня - 19.00

Спектакль «Страсти по Торчалову».

7 июня - 11.30

Спектакль «Остров Непослушания».

7 июня - 19.00

Спектакль «Тартюф».

8 июня - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене».

9 июня - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком».

12 июня - 19.00

Спектакль «Ты моё воскресенье».

20 и 21 июня - 19.00

Премьера. Спектакль «Девятый выпуск»

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6+)

8, 9 и 12 июня - 19.00

Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 сентября - 17.00

«Неоклассика и не только». Заслуженный артист России Виктор Зинчук. Концертный зал.

15 сентября - 17.00

«Кругосветное путешествие со скрипкой и органом». Анна Юркова (орган), Наталья Дьяченко (скрипка), Москва. Концертный зал.

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

7 июня - 19.00

Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)

8 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

9 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

9 июня - 15.30

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

13 июня - 10.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

14 июня - 10.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

15 июня - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

15 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

16 июня - 13.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

16 июня - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

20 июня - 10.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

21 июня - 10.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

22 июня - 11.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

22 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

23 июня - 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

27 июня - 19.00

Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

28 июня - 19.00

Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

29 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

29 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

30 июня - 11.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

30 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

Закрытие 91-го театрального сезона.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Выставка «Пушкин». Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея (до 23 июня).

«Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.

8 июня - 12.00

«Куколка-красавица, красная девица!». Тематическое мероприятие ко Дню России.

9 июня - 13.00

«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.

9 июня - 16.00

«Хозяин бархатных рогов. Иллюстрация к саамской сказке». Мастер-класс по линогравюре.

22 июня - 17.00

«Первая половина XIX века. Расцвет русской живописной школы. Национальное осмысление романтической традиции». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».

23 июня - 12.00

Мероприятие «Сокровища музея. Игрушка».

29 июня - 13.00

«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей». К 30-летию создания Академии. Из собрания музея + экскурсия (до 30 июня).

«А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

«Александр Пушкин. Жизнь и судьба». К 225-летию со дня рождения поэта Графика XIX–XX вв. Из коллекции В.Г. Беликова (до 30 июня).

8 июня - 15.00

Музейный урок «Величава, будто пава». Вышивка Русского Севера».

8 июня - 17.00

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XX вв.»

9 июня - 13.00

Музейный урок «Секреты лаковой миниатюры».

9, 22 и 30 июня - 17.00

Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».

15 июня - 16.00

Лекция «Василий Дмитриевич Поленов».

16 июня - 13.00

Музейный урок «Цветочный букет. Жостовская роспись».

16 июня - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

23 июня - 13.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».

23 июня - 15.00

Тематическое мероприятие «Тайна фарфора».

29 июня - 16.00

Лекция «Наталья Гончарова».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

8 июня - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», посвящённое Дню России.

22 июня - 13.00

Мастер-класс «Три цвета праздника», посвящённый Дню России.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 13.00 и 15.00:

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам – индивидуальная экскурсия:

Тематическая экскурсия.

Музейно-образовательное занятие, мастер-классы

7, 14, 21 и 28 - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

11 июня - 11.00-18.00

Фотосушка. Выставка «Герб моей семьи».

11, 18 и 25 июня - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи». По выставке «Во досюлишны от веки».

19 июня - 12.00

Музейное занятие «Покорители Арктики» по выставке «Арктика. От падения до взлёта».

22 июня - 16.00

Тематическая экскурсия «На Мурманском направлении». Ко дню памяти и скорби.

23 июня - 16.00

Квест «Окна «Полярной правды».

29 июня - 16.30

Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».

30 июня - 12.00

Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).

Территориальный отдел в с. Ловозеро (ул. Советская, 28)

Ежедневно по заявкам:

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба (ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно по заявкам:

Обзорная экскурсия.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

7 июня - 18.00

Мастер-класс «Кофейная миниатюра».

8 и 9 июня - 12.00

Познавательная программа «Открываем Россию!». Ко Дню России.

9 июня - 14.00

Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».

15 июня - 12.00

Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».

15 июня - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».

21 июня - 15.00

Встреча «Они сражались в Заполярье». Ко Дню памяти и скорби.

22 июня - 14.00

Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».

23 июня - 17.00

Мастер-класс «Душевная картинка».

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,

в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

6-30 июня

«Подсмотрено у Даля»: QR-квест (запись по телефону 44-27-26).

6-30 июня

«Суматоха»: комикс-игра (запись по телефону 44-27-26).

6 июня - 11.00

«Лето книжных открытий»: старт областной программы летних чтений.

6 июня - 16.30-18.00

«Декламируй»: акция.

11 июня - 11.00

«Музыкальная аллея»: аудиоэкскурсия (на сайте).

11 июня - 14.00

«Занимательные факты о России»: увлекательное путешествие по стране #НаСевереЛето

18 июня - 15.00

«Мастерим, что хотим»: хобби-клуб.

28 июня - 14.00

Библиопикник #НаСевереЛето.