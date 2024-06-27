АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
27 июня - 19.00
Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
28 июня - 19.00
Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
29 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (4+)
29 июня - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
30 июня - 11.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
30 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
Закрытие 91-го театрального сезона.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Выставка «Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.
29 июня - 13.00
«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.
Выставка «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей». К 30-летию создания Академии. Из собрания музея + экскурсия (до 30 июня).
«А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.
«Александр Пушкин. Жизнь и судьба». К 225-летию со дня рождения поэта Графика XIX–XX вв. Из коллекции В.Г. Беликова (до 30 июня).
29 июня - 16.00
Лекция «Наталья Гончарова».
30 июня - 17.00
Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 13.00 и 15.00:
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно, по заявкам – индивидуальная экскурсия:
Тематическая экскурсия.
Музейно-образовательное занятие, мастер-классы.
28 июня - 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
29 июня - 16.30
Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».
30 июня - 12.00
Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).
Территориальный отдел в с. Ловозеро (ул. Советская, 28)
Ежедневно по заявкам:
Обзорная экскурсия.
Территориальный отдел в п. Умба (ул. Дзержинского, 78)
Ежедневно по заявкам:
Обзорная экскурсия.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
29 июня - 17.00
Мастер-класс «Акварельный коллаж».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
29 июня - 17.00
Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,
в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
27-30 июня
«Подсмотрено у Даля»: QR-квест (запись по телефону 44-27-26).
27-30 июня
«Суматоха»: комикс-игра (запись по телефону 44-27-26).
28 июня - 14.00
Библиопикник #НаСевереЛето.