г. МУРМАНСК

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

28 июня - 19.00

Премьера. Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

29 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

29 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

30 июня - 11.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

30 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

Закрытие 91-го театрального сезона.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Выставка «Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.

29 июня - 13.00

«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей». К 30-летию создания Академии. Из собрания музея + экскурсия (до 30 июня).

«А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

«Александр Пушкин. Жизнь и судьба». К 225-летию со дня рождения поэта Графика XIX–XX вв. Из коллекции В.Г. Беликова (до 30 июня).

29 июня - 16.00

Лекция «Наталья Гончарова».

30 июня - 17.00

Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 13.00 и 15.00:

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам – индивидуальная экскурсия:

Тематическая экскурсия.

Музейно-образовательное занятие, мастер-классы.

28 июня - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

29 июня - 16.30

Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».

30 июня - 12.00

Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).

Территориальный отдел в с. Ловозеро (ул. Советская, 28)

Ежедневно по заявкам:

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба (ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно по заявкам:

Обзорная экскурсия.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,

в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

28-30 июня

«Подсмотрено у Даля»: QR-квест (запись по телефону 44-27-26).

28-30 июня

«Суматоха»: комикс-игра (запись по телефону 44-27-26).

28 июня - 14.00

Библиопикник #НаСевереЛето.