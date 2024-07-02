г. МУРМАНСК

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

13 июля - 15.00

«На Севере - лето!». Этюды акварелью в сквере на Ленинградской.

14 июля - 13.00

«Почему нет? По следам Фиделя Кастро». Экскурсия по улицам Мурманска. 20 июля - 15.00

Пленэр «Природа лучший художник!».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

5 июля - 16.00

Открытие выставки «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время».

5 июля - 17.00

Открытие выставки «Краски мира».

13 июля - 16.00

«Амедео Клементе Модильяни». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». 21 июля - 14.00 и 17.00

Уличная арт-медиация по центру Мурманска.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

4 июля - 14.00

«Сказ о Петре и Февронии». Мероприятие с мастер- классом, посвящённое Дню семьи, любви и верности.

20 июля - 14.00

«Доброе Ремесло». Мероприятие в рамках культурной акции «На Севере - лето».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

2, 9, 16 и 30 июля - 16.00

8 июля - 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

3, 7, 10 и 24 июля - 16.00

Тематическая экскурсия «Покорители Арктики».

10 июля - 12.00

Музейное занятие «Сказки в музее».

19 июля - 14.00

Пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города»

25 июля - 16.00

Автобусно-пешеходная экскурсия по экотропе «Беличий хвост».

28 июля - 12.00

Пешеходная экскурсия к лабиринту.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

7 июля - 14.00

Мастер-класс «Портрет из журнальных вырезок».

13 и 20 июля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

19 июля - 17.00

Мастер-класс «Вам письмо».

20 июля - 14.00

Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».

28 июля - 15.00

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста»

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

3 июля - 18.00

Медиация по выставке «Гоголь. К 215-летию со дня рождения писателя».

4 июля - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж».

6 июля - 17.00

Мастер-класс «Цветочная пластинка».

19 июля - 18.00

Мастер-класс «Карта желаний».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

7 июля - 12.00

Что важней всего на свете - дом, семья, любовь и дети: семейный квест.

7 июля - 14.00

Летний библиопикник.

8 июля - 14.00

«Занимательные факты о России»: увлекательное путешествие по стране.

14 июня 12.00

«Раз, два, три, четыре, пять — летом некогда скучать!». Развлекательно-игровая программа.

14 июля - 13.00 и 15.00

«Я тебя вижу!» Семейный автопортрет.

16 июля - 15.00

Мастерим что хотим: хобби-клуб.

21 июля - 15.00

Мастер-класс «Создаю яркое лето».

До конца лета

Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

11 июля - 16.00

Мастер-класс «Поиск генеалогической информации в документах Государственного архива Мурманской области и создание семейного архива»