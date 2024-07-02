АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
13 июля - 15.00
«На Севере - лето!». Этюды акварелью в сквере на Ленинградской.
14 июля - 13.00
«Почему нет? По следам Фиделя Кастро». Экскурсия по улицам Мурманска. 20 июля - 15.00
Пленэр «Природа лучший художник!».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
5 июля - 16.00
Открытие выставки «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время».
5 июля - 17.00
Открытие выставки «Краски мира».
13 июля - 16.00
«Амедео Клементе Модильяни». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». 21 июля - 14.00 и 17.00
Уличная арт-медиация по центру Мурманска.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
4 июля - 14.00
«Сказ о Петре и Февронии». Мероприятие с мастер- классом, посвящённое Дню семьи, любви и верности.
20 июля - 14.00
«Доброе Ремесло». Мероприятие в рамках культурной акции «На Севере - лето».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
2, 9, 16 и 30 июля - 16.00
8 июля - 12.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
3, 7, 10 и 24 июля - 16.00
Тематическая экскурсия «Покорители Арктики».
10 июля - 12.00
Музейное занятие «Сказки в музее».
19 июля - 14.00
Пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города»
25 июля - 16.00
Автобусно-пешеходная экскурсия по экотропе «Беличий хвост».
28 июля - 12.00
Пешеходная экскурсия к лабиринту.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
7 июля - 14.00
Мастер-класс «Портрет из журнальных вырезок».
13 и 20 июля - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».
19 июля - 17.00
Мастер-класс «Вам письмо».
20 июля - 14.00
Пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории».
28 июля - 15.00
Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста»
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
3 июля - 18.00
Медиация по выставке «Гоголь. К 215-летию со дня рождения писателя».
4 июля - 17.00
Мастер-класс «Акварельный коллаж».
6 июля - 17.00
Мастер-класс «Цветочная пластинка».
19 июля - 18.00
Мастер-класс «Карта желаний».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
7 июля - 12.00
Что важней всего на свете - дом, семья, любовь и дети: семейный квест.
7 июля - 14.00
Летний библиопикник.
8 июля - 14.00
«Занимательные факты о России»: увлекательное путешествие по стране.
14 июня 12.00
«Раз, два, три, четыре, пять — летом некогда скучать!». Развлекательно-игровая программа.
14 июля - 13.00 и 15.00
«Я тебя вижу!» Семейный автопортрет.
16 июля - 15.00
Мастерим что хотим: хобби-клуб.
21 июля - 15.00
Мастер-класс «Создаю яркое лето».
До конца лета
Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)
11 июля - 16.00
Мастер-класс «Поиск генеалогической информации в документах Государственного архива Мурманской области и создание семейного архива»