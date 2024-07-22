АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца:
Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», экскурсия по записи.
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» постоянная экспозиция из собрания музея.
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
«Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.
«Иван-чай». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
27 июля - 14.00
«Хочу как Климт!». Мастер-класс по живописи акрилом.
28 июля - 15.00
«Лето, июль! Ботаника в печатной графике». Мастер-класс по линогравюре.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).
В течение месяца: «А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.
«Прикоснуться к Арктике». Выставка тактильных барельефов.
Выставка «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время. Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже». Из собрания музея.
Выставка «Краски мира». Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
27 июля - 13.00
Тематическое мероприятие «Матрешечки румяные» по выставке «А Север не отпускает...». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.
27 июля - 16.00
«Эдгар Дега». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».
27 июля - 13.00
Музейный урок «Секреты лаковой миниатюры» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4. Из собрания музея.
28 июля - 15.00
Мастер-класс «Покой и цвет Анри Матисса». Техника «Масляная живопись».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
В течение месяца:
«Красота России». Декоративно-прикладное искусство из собрания музея; «Делу время, потехе час. Художественная обработка дерева». Постоянная экспозиция. Из собрания музея.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
24 июля - 16.00
Тематическая экскурсия «Покорители Арктики».
25 июля - 16.00
Автобусно-пешеходная экскурсия по экотропе «Беличий хвост».
28 июля - 12.00
Пешеходная экскурсия к лабиринту.
30 июля - 16.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
28 июля - 15.00
Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
До конца лета
Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».