АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца:
Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», экскурсия по записи.
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» постоянная экспозиция из собрания музея.
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
«Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.
«Иван-чай». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).
В течение месяца: «А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.
«Прикоснуться к Арктике». Выставка тактильных барельефов.
Выставка «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время. Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже». Из собрания музея.
Выставка «Краски мира». Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
В течение месяца:
«Красота России». Декоративно-прикладное искусство из собрания музея; «Делу время, потехе час. Художественная обработка дерева». Постоянная экспозиция. Из собрания музея.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
30 июля - 16.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
2, 9, 16, 23 и 30 августа – 10.00
«Арктическая викторина онлайн». Длится викторина менее 5 минут, добавляет удовольствия от знания собственного города и края на 100 пунктов. Выходить из дома не нужно, приз от музея выиграть – можно.
Подключайтесь по ссылке в соцсети «ВКонтакте» в 10.00: https://vk.com/mokm51
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Художественные выставки:
по 31 августа - выставка «Святые князья Борис и Глеб в русской истории и культуре»;
по 31 августа - выставка «Легенды Лапландии»;
по 31 августа – областная выставка «В мире красок».
3 августа - 11.00-17.00
«Научка» на фестивале искусств «Табуретка». (6+)
г. Мончегорск, Городской парк имени Сергея Бровцева.
3 августа - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
4 августа - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
До конца лета
Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».
30 июля - 11.00-18.00
«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)
30 июля - 11.00-18.00
Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)
30 июля - 11.00-18.00
Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)
30 июля - 11.00-18.00
«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)
30 июля - 15.00
«Мастерим что хотим». Хобби-клуб. (6+)
30 июля - 15.00-16.00
«Волонтёрство в вопросах и ответах». Информационный час. (12+)
31 июля - 11.00-18.00
«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)
31 июля - 11.00-18.00
Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)
31 июля - 11.00-18.00
Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)
31 июля - 11.00-18.00
«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)
31 июля - 15.00
«Корнхол». Игра-турнир. (6+)
1 августа - 11.00-18.00
«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)
1 августа - 11.00-18.00
Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)
1 августа - 11.00-18.00
Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)
1 августа - 11.00-18.00
«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)
1 августа - 12.00
«Семейное финансовое путешествие». Занимательный час. (6+)
1 августа - 14.30-17.30
«Ягодное лукошко». Книгообозрение. (6+)
1 августа - 15.00
«Мастерим что хотим». Хобби-клуб. (6+)
1 августа - 15.00-16.00
«Табу». Территория игр. (10+)
2 августа - 11.00-18.00
«Классический твистер и дженга». Игра для весёлой компании (от 2-х игроков). (6+)
2 августа - 11.00-18.00
Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)
2 августа - 11.00-18.00
Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)
2 августа - 11.00-18.00
«Любимые книги». литературные пазлы. (12+)
2 августа - 14.30-17.30
«Лесные тропинки». Книгообозрение. (6+)
2 августа - 16.00-17.00
Сто настолок. Турнир. Играем в «Магнитный бой». (12+)
4 августа - 11.00-18.00
«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)
4 августа - 11.00-18.00
Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)
4 августа - 11.00-18.00
Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)
4 августа - 11.00-18.00
«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)
4 августа - 12.00
«Программа долгосрочных сбережений». Познавательный час с ЦБ РФ. (6+)
4 августа - 16.00-17.00
Сто настолок. Турнир. Играем в «Магнитный бой». (12+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
2 августа - 18.00
В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» откроется выставка «Северный дуэт. На краю света» фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной. Двух мурманчанок, работающих в разных творческих направлениях: художественная фотография и современное изобразительное искусство, объединяет одно – любовь к природе Крайнего Севера.
8 августа - 18.00
В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках проекта «Антистресс.Перезагрузка» состоится мастер-класс по изготовлению картины «Киты» в технике коллаж.
10 августа - 17.00
В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках проекта «Антистресс.Перезагрузка» состоится мастер-класс по раскрашиванию картины «Сын человеческий» акриловыми красками.