г. МУРМАНСК

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», экскурсия по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» постоянная экспозиция из собрания музея.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

«Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.

«Иван-чай». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).

В течение месяца: «А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

«Прикоснуться к Арктике». Выставка тактильных барельефов.

Выставка «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время. Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже». Из собрания музея.

Выставка «Краски мира». Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца:

«Красота России». Декоративно-прикладное искусство из собрания музея; «Делу время, потехе час. Художественная обработка дерева». Постоянная экспозиция. Из собрания музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

2, 9, 16, 23 и 30 августа – 10.00

«Арктическая викторина онлайн». Длится викторина менее 5 минут, добавляет удовольствия от знания собственного города и края на 100 пунктов. Выходить из дома не нужно, приз от музея выиграть – можно.

Подключайтесь по ссылке в соцсети «ВКонтакте» в 10.00: https://vk.com/mokm51

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Художественные выставки:

по 31 августа - выставка «Святые князья Борис и Глеб в русской истории и культуре»;

по 31 августа - выставка «Легенды Лапландии»;

по 31 августа – областная выставка «В мире красок».

3 августа - 11.00-17.00

«Научка» на фестивале искусств «Табуретка». (6+)

г. Мончегорск, Городской парк имени Сергея Бровцева.

3 августа - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

4 августа - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

До конца лета

Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».

31 июля - 11.00-18.00

«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)

31 июля - 11.00-18.00

Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)

31 июля - 11.00-18.00

Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)

31 июля - 11.00-18.00

«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)

31 июля - 15.00

«Корнхол». Игра-турнир. (6+)

1 августа - 11.00-18.00

«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)

1 августа - 11.00-18.00

Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)

1 августа - 11.00-18.00

Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)

1 августа - 11.00-18.00

«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)

1 августа - 12.00

«Семейное финансовое путешествие». Занимательный час. (6+)

1 августа - 14.30-17.30

«Ягодное лукошко». Книгообозрение. (6+)

1 августа - 15.00

«Мастерим что хотим». Хобби-клуб. (6+)

1 августа - 15.00-16.00

«Табу». Территория игр. (10+)

2 августа - 11.00-18.00

«Классический твистер и дженга». Игра для весёлой компании (от 2-х игроков). (6+)

2 августа - 11.00-18.00

Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)

2 августа - 11.00-18.00

Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)

2 августа - 11.00-18.00

«Любимые книги». литературные пазлы. (12+)

2 августа - 14.30-17.30

«Лесные тропинки». Книгообозрение. (6+)

2 августа - 16.00-17.00

Сто настолок. Турнир. Играем в «Магнитный бой». (12+)

4 августа - 11.00-18.00

«Классический твистер и дженга». Игра для веселой компании (от 2-х игроков). (6+)

4 августа - 11.00-18.00

Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. (6+)

4 августа - 11.00-18.00

Настольные игры и пазлы для всех. Приходи с друзьями, приводи родителей, проведите время весело и с пользой. (6+)

4 августа - 11.00-18.00

«Любимые книги». Литературные пазлы. (12+)

4 августа - 12.00

«Программа долгосрочных сбережений». Познавательный час с ЦБ РФ. (6+)

4 августа - 16.00-17.00

Сто настолок. Турнир. Играем в «Магнитный бой». (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

2 августа - 18.00

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» откроется выставка «Северный дуэт. На краю света» фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной. Двух мурманчанок, работающих в разных творческих направлениях: художественная фотография и современное изобразительное искусство, объединяет одно – любовь к природе Крайнего Севера.

8 августа - 18.00

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках проекта «Антистресс.Перезагрузка» состоится мастер-класс по изготовлению картины «Киты» в технике коллаж.

10 августа - 17.00

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках проекта «Антистресс.Перезагрузка» состоится мастер-класс по раскрашиванию картины «Сын человеческий» акриловыми красками.