г. МУРМАНСК

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», экскурсия по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

«Иван-чай». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

С 16 августа

«Екатерина II. Путь к трону» Музейно-культурологическая выставка к 295-летию российской императрицы. Из собрания Государственного исторического музея.

16 августа - 17.00

Открытие выставки «Екатерина II. Путь к трону» из собрания Государственного исторического музея. (12+)

22 августа - 18.00

Экскурсия по улицам города «Мозаики Мурманска». (12+)

24 августа

Акция «Ночь кино». (16+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Открыта выставка «Пространство света». И.В. Сергиенко.

17 августа - 15.00

Тематическое мероприятие «День тельняшки».

24 августа - 16.00

«Аврам Ефимович Архипов». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

24 августа - 13.00

Тематическое мероприятие «Добрую сказку в душе сбереги». Скульптурные памятники литературным героям.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение всего месяца:

Выставка «Красота России». Декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева» из собрания музея.

17 августа - 12.00

«Доброе ремесло». Мероприятие в рамках культурной акции «На Севере - лето».

22 августа - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «Бабочка Триколор» в смешанной технике ко Дню Государственного флага России.

24 августа - 12.00

«Кино - в волшебный мир окно». Семейная программа выходного дня ко Дню российского кино: киновикторина, кинокараоке, киномастер-класс «Мой лучший кадр» в смешанной технике.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

13, 20 и 27 августа - 16.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

14 и 21 августа -16.00

Тематическая экскурсия «Покорители Арктики».

16, 23 и 30 августа – 10.00

«Арктическая викторина онлайн». Длится викторина менее 5 минут, добавляет удовольствия от знания собственного города и края на 100 пунктов. Выходить из дома не нужно, приз от музея выиграть – можно.

Подключайтесь по ссылке в соцсети «ВКонтакте» в 10.00: https://vk.com/mokm51

17 августа - 12.00

Интерактивная площадка «Российский триколор».

17 августа - 16.00-16.30

Интерактивная площадка «Назад в прошлое».

18 августа - 12.00

Автобусная экскурсия «Дорогой памяти». Маршрут: г. Мурманск - «Долина Славы».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Художественные выставки:

по 31 августа - выставка «Святые князья Борис и Глеб в русской истории и культуре»;

по 31 августа - выставка «Легенды Лапландии»;

по 31 августа – областная выставка «В мире красок».

24 августа - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

25 августа - 13.00

Квест «Классики в городе». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

До конца лета

Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».

До 30 августа

«Знаю Россию»: мастер-класс по сборке спилс-карт РФ.

«Цвета России»: познавательное мероприятие.

«Мы на Севере живём и здоровье бережём»: познавательно-развлекательное мероприятие с элементами английского языка.

«Я приглашаю вас в музей»: экскурсия по Музею детской рукописной книги.

«Почувствуй себя главной героиней»: околоквест.

13 августа - 15.00

«Мастерим, что хотим»: хобби-клуб.

14 августа - 12.00

«Урок безопасности по правилам дорожного движения»: познавательно-игровой час.

20 августа - 13.00

«Териберка. Знакомство с Арктикой»: аудиоэкскурсия.

30 августа - 12.00

«До свидания, Лето»: игровая программа на площадке около библиотеки.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка «Северный дуэт. На краю света» фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной. Двух мурманчанок, работающих в разных творческих направлениях: художественная фотография и современное изобразительное искусство, объединяет одно – любовь к природе Крайнего Севера.

20 августа - 17.00

Акция «Всероссийский день чтения вслух».

24 августа - в течение дня

Всероссийская акция «Ночь кино».

31 августа - 17.00

Мастер-класс «Уютная гирлянда».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

22 августа - 16.00

Лекция «Имена в истории Мурмана: И.Ф. Ушаков».

Предварительная запись по телефону 47-71-76.