АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца:
Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», экскурсия по записи.
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея.
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
«Иван-чай». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
«Екатерина II. Путь к трону» Музейно-культурологическая выставка к 295-летию российской императрицы. Из собрания Государственного исторического музея.
22 августа - 18.00
Экскурсия по улицам города «Мозаики Мурманска». (12+)
24 августа
Акция «Ночь кино». (16+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».
Открыта выставка «Пространство света». И.В. Сергиенко.
24 августа - 16.00
«Аврам Ефимович Архипов». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
24 августа - 13.00
Тематическое мероприятие «Добрую сказку в душе сбереги». Скульптурные памятники литературным героям.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
В течение всего месяца:
Выставка «Красота России». Декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева» из собрания музея.
22 августа - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Бабочка Триколор» в смешанной технике ко Дню государственного флага России.
24 августа - 12.00
«Кино - в волшебный мир окно». Семейная программа выходного дня ко Дню российского кино: киновикторина, кинокараоке, киномастер-класс «Мой лучший кадр» в смешанной технике.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
20 и 27 августа - 16.00
Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
21 августа -16.00
Тематическая экскурсия «Покорители Арктики».
23 и 30 августа – 10.00
«Арктическая викторина онлайн». Длится викторина менее 5 минут, добавляет удовольствия от знания собственного города и края на 100 пунктов. Выходить из дома не нужно, приз от музея выиграть – можно.
Подключайтесь по ссылке в соцсети «ВКонтакте» в 10.00: https://vk.com/mokm51
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Художественные выставки:
по 31 августа - выставка «Святые князья Борис и Глеб в русской истории и культуре»;
по 31 августа - выставка «Легенды Лапландии»;
по 31 августа – областная выставка «В мире красок».
24 августа - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
25 августа - 13.00
Квест «Классики в городе». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
До конца лета
Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».
До 30 августа
«Знаю Россию»: мастер-класс по сборке спилс-карт РФ.
«Цвета России»: познавательное мероприятие.
«Мы на Севере живём и здоровье бережём»: познавательно-развлекательное мероприятие с элементами английского языка.
«Я приглашаю вас в музей»: экскурсия по Музею детской рукописной книги.
«Почувствуй себя главной героиней»: околоквест.
20 августа - 13.00
«Териберка. Знакомство с Арктикой»: аудиоэкскурсия.
30 августа - 12.00
«До свидания, Лето»: игровая программа на площадке около библиотеки.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
Открыта выставка «Северный дуэт. На краю света» фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной. Двух мурманчанок, работающих в разных творческих направлениях: художественная фотография и современное изобразительное искусство, объединяет одно – любовь к природе Крайнего Севера.
20 августа - 17.00
Акция «Всероссийский день чтения вслух».
24 августа - в течение дня
Всероссийская акция «Ночь кино».
31 августа - 17.00
Мастер-класс «Уютная гирлянда».
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)
22 августа - 16.00
Лекция «Имена в истории Мурмана: И.Ф. Ушаков».
Предварительная запись по телефону 47-71-76.