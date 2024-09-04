АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
11 сентября - 19.00
«Раневская. Одинокая насмешница».
14 сентября - 19.00
«Обними меня».
20 и 21 сентября - 19.00
«Девятый выпуск».
22 сентября - 12.00
«Летучий корабль».
22 сентября - 19.00
«Женитьба».
25 сентября - 19.00
«Сильва».
27 и 28 сентября - 19.00
«Отель двух миров».
29 сентября - 19.00
«Ужин с дураком».
3 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
27 сентября - 19.00
«Женитьба Бальзаминова». Александр Островский.
28 сентября - 13.30
«Дюймовочка». Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.
28 сентября - 15.30 и 17.00
«Муха-Цокотуха». Корней Чуковский.
29 сентября - 11.00 и 13.30
«Бармалей». Корней Чуковский.
29 сентября - 15.30 и 17.00
«Красная Шапочка». Николай Шувалов, по мотивам сказки Шарля Перро.
11 октября - 19.00
«Уединённый домик на Васильевском». Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».
13 октября - 14.00 и 18.00
«Вий. Страшная месть». Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.
27 сентября - 19.00
«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.
28 сентября - 18.00
«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.
29 сентября - 17.00
«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
7 и 8 сентября – 19.00
Премьера. А. Островский. «Свои люди - сочтёмся». Комедия. (12+)
14 сентября – 19.00
Премьера. К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)
15 сентября – 12.00
С. Маршак. «Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
15 сентября – 19.00
Спектакль-фантазия артистов Драматического театра СФ. «Страсти по-итальянски». Фантазия. (16+).
21 сентября – 19.00
А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)
22 сентября – 12.00
По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)
22 сентября – 19.00
В. Красногоров. «Кто-то должен уйти...». Служебная комедия. (12+)
28 сентября – 19.00
А. Аверченко. «Суета сует». Театральный ералаш. (12+)
29 сентября – 12.00
По мотивам произведений Р. Киплинга. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. (6+)
29 сентября – 19.00
По пьесе А. Коровкина «Тётки». «Семейка Краузе». Детектив высокого напряжения. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
7 сентября - 13.00
Областной конкурс творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Кораблик надежды». (6+)
10 сентября - 19.00
Концерт группы «Садко».
11 сентября - 19.00
Концерт-шоу «Milana Star».
14 сентября – 19.00
«Гамлет story». На сцене актеры: Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырёв, Ансамбль «4’33”» Алексея Айги. Скрипка – Антон Якушев. Режиссёр и автор сценической версии - Наталья Семенова.
15 сентября - 17.00
Спектакль «Походное место» драматического театра «Комедиограф». (12+)
17 сентября - 19.00
Моноспектакль Евгения Гришковец. Монолог-концерт «Порядок слов».
19 сентября - 19.00
Концерт Марины Девятовой.
21 сентября - 19.00
Танцевальная вечеринка «День первокурсника». (16+)
22 сентября - 14.00
Инклюзивный бал-маскарад «Золотая осень». (0+)
28 сентября - 16.00
Концерт «Вместе» клуба авторской песни «Пять углов». (16+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
7 сентября - 15.00
«Небо Севера». Мастер-класс по росписи магнитного холста акрилом.
15 сентября - 15.00
«Моя первая Мозаика!». Мастер-класс по созданию мозаичного панно из витражного стекла.
28 сентября - 15.00
Мастер-класс «Роспись текстильной сумки акрилом».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».
11 сентября - 17.00
Торжественное открытие выставки «Творчество вез границ». Лоскутное шитье Татьяны Михайловны Ишкараевой. К 65-летию со дня рождения художника.
14 сентября - 16.00
«Ольга Людвиговна Делла-Вос- Кардовская». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
28 сентября - 16.00
«Илья Иосифович Кабаков». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
6 сентября - 17.00
Торжественное открытие выставки работ учеников Школы ремёсел.
20 сентября - 17.00
Торжественное открытие выставки работ членов клубных объединений учреждений культуры.
28 сентября - 12.00
«В единстве с Россией». Мероприятие с мастер-классом ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
10, 17 и 24 сентября - 16.00
Музейное занятие «Меdicus сurat, natura sanat».
11 и 18 сентября - 16.00
Тематическая экскурсия по выставке «Солдаты в белых халатах».
13 сентября - 15.00
Автобусно-пешеходная экскурсия «Беличий хвост».
27 сентября - 12.00
Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» к мемориалу «Долина Славы».
29 сентября - 11.00
Музейное занятие «Крылья, клювы и хвосты».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
7 сентября – 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
13 сентября – 12.00
Всероссийский фестиваль «Вместе ярче». (16+)
22 сентября - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)
27 сентября - 13.00
Международная просветительская акция «Литературный диктант». (12+)
29 сентября - 12.00
Акция «День туризма». Творческий
Квартал: идеи на ходу. (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
12 сентября
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче - 2024».
21 сентября - 12.00
Открытие выставки рисунков Воронцова Матвея «Мировая архитектура».
22 сентября - 14.00
Мастер-класс «Осенний букет».
29 сентября - 14.00
Мастер-класс «ЧЧ: читающий чудик».
Каждый понедельник и четверг - 15.00
Мастерская Мэри Поппинс.
До 30 сентября
(запись по телефону 44-56-76)
Медиавикторина «СуперЗнайки».
До 27 октября
Областной творческий конкурс тематического рисунка «Поздравительная открытка: Думе – 30 лет».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
6 сентября - 18.00
Открытие выставки графики и керамики Виктории Яковлевой «Переплетения». (16+)
7 сентября - 18.00
Творческая встреча с писателем Рагимом Джафаровым. (18+)
9 сентября - 18.00
Презентация книги Веры Богдановой «Семь способов засолки душ». (8+)