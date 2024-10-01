АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
3 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях.
4 октября - 19.00
«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях.
5 октября - 19.00
«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.
6 октября - 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка в двух действиях.
6 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях.
10 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена.
11 октября - 19.00
«Жестокие игры». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи».
Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Алексей Арбузов, драма в 2-х действиях.
12 октября - 19.00
«Загадочные вариации». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи». Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Эрик-Эмманюэль Шмитт, перевод с французского Андрея Наумова. Диалог под прицелом. Сценическая редакция Молодёжного театра на Фонтанке. Спектакль в одном акте.
13 октября - 19.00
«Касатка. Новый полёт». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи». Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Комедия о любви по пьесе Алексея Толстого.
17 октября - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена.
18 октября - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях.
19 октября - 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова, по сказкам северных народов, сказка в одном действии.
19 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер (перевод с французкого М. Полищука), комедия в двух действиях.
20 октября - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях.
20 октября - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, комедия с привкусом трагедии.
25 октября - 19.00
«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
26 октября - 19.00
Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.
27 октября - 12.00
«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях.
27 октября - 19.00
Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
4 октября - 19.00
Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
5 октября - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак «Кошкин дом». (4+)
5 октября - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
6 октября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
6 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
11 октября - 19.00
Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Уединённый домик на Васильевском». (18+)
12 октября - 13.30 и 15.30
Светлана Озерская «Сказки для принцесс». (5+)
12 октября - 18.00
Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Волшебное кольцо». (16+)
13 октября - 11.00 и 15.30
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
13 октября - 14.00 и 18.00
Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Вий. Страшная месть». (16+)
19 октября - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
19 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
20 октября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
20 октября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
25 октября - 19.00
Концертная программа, посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Стоит над горою Алёша». (12+)
26 октября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
26 октября - 17.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 октября - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
27 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
31 октября - 11.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
5 и 27 октября - 19.00
«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия.
6 октября - 12.00
«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
6 октября - 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони, комедия.
12 октября - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века.
13 октября - 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга.
13 октября - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия.
19 октября - 19.00
«Туман над заливом». Мурманская история.
20 октября - 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи.
20 октября - 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия.
27 октября - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.
26 октября - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
5 октября - 15.00
Концерт «А у нас во Дворце».
6 октября - 15.00
Концерт «Душа Черноземья».
7 октября - 19.00
Благотворительный концерт «Тёркин снова на войне».
8 октября - 19.00
Вивальди. «Любовь и смерть в Венеции».
9 октября - 19.00
«Любэ».
13 октября - 15.00
Концерт «Весёлая ярмарка» хора украинской песни «Джерела».
15 октября - 19.00
«Охота на мужчин».
17 октября - 19.00
Владимир Винокур (г. Мурманск).
26 октября - 15.00
Конкурс среди женщин элегантного возраста «Душа Заполярья».
27 октября - 15.00
«Летучая мышь». Оперетта.
27 октября - 19.00
«Призрак Оперы».
7 ноября - 19.00
Концерт «Дворец зажигает огни».
17 ноября - 16.00
Концерт ансамбля солистов «Орфей».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
По 4 декабря
Выставка «Солдаты в белых халатах».
1, 8, 15, 22 и 29 октября – 11.00
Музейное занятие «Medicus curat, natura sanat».
2, 16 и 23 октября – 16.00
Тематическая экскурсия «О фронтовых медиках» по выставке «Солдаты в белых халатах».
4 и 26 октября – 16.00
Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Арктики», посвящённая 108-летию города.
13 октября – 15.00
Автобусно-пешеходная экскурсия «Беличий хвост».
21 октября – 11.00
Тематическая экскурсия «Десятый сталинский удар».
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
https://mgounb.ru/afisha/2024/10/
1 октября – 15.00
Праздничная программа «Серебряный день».
1 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
1 октября – 16.00
Виниловый вечер «Мы с вами где-то встречались»: творчество Аркадия Райкина».
2 октября – 13.00
Цикл мероприятий «Экопросвет».
3 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
3 октября – 18.00
Фотодень «Световая картина».
4 октября – 17.00
Мурманские истории Дмитрия Ермолаева. Первый мурманский роман – книга Никиты Хаджибейского «Мурманские катакомбы».
Платно
4, 11, 18 и 25 октября – 18.00
Курс по вязанию крючком «Салфетка под горячее».
4 октября – 18.00
Открытие выставки «Учитель/Ученик».
5 октября – 13.00
Лекция «Как устроена программа долгосрочных сбережений».
5 октября – 17.00
Заседание клуба путешественников.
6 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
6 октября – 14.30
Мастер-класс «Книжная закладка «Городской пейзаж».
6 октября – 15.00
Цикл встреч «Фантастические миры»: «Готический роман».
6 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
6 октября – 17.00
Заседание клуба «Переплет».
6 октября – 17.00
Киноклуб. Показ фильма «Осень в Нью-Йорке».
6 октября – 18.00
Концерт «И я любил. И я изведал» народного артиста РФ Валерия Баринова.
8 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
9 октября – 13.00-13.50
12, 13, 19, 20 и 27 октября – 15.00-16.00
Дни научного кино ФАНК.
9 октября – 13.00
Дни научного кино ФАНК. Документальный фильм «Царь горы».
9 октября – 18.00
Мастер-класс «Карта желаний».
10 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
11 октября – 18.00
Открытие выставки «Будни архангельской деревни».
11 октября – 18.00
Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».
12 октября – 12.00
Лекция научного сотрудника музея Карельского фронта Мироничева Евгения «Операция «Бирке».
12 октября – 13.00
Лекция «Как быстро распознать финансового мошенника».
12 октября – 16.00
Лекция «Жизнь и наследие Карла Брюллова».
12 октября – 17.00
Мастер-класс «Вселенная в миниатюре».
12 октября – 18.00
Занятие клуба разговорного английского языка.
13 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
13 октября – 14.00
Клуб «Покорители Рунет»: «Смартфон нам друг».
13 октября – 14.30
Мастер-класс «Брелок из фетра «Авокадо».
13 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
13 октября – 16.00
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».
13 октября – 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».
13 октября – 17.00
Киноклуб. Показ фильма «Лоскутное одеяло».
13 октября – 18.00
Литературный перформанс «Гоголь».
15 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
17 октября – 11.00
Цикл встреч «Книжный Мотиватор».
17 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
18 октября – 18.00
Лекция «Таинственные символы Скандинавии. Футарк».
19 октября – 13.00
Лекция «Эмоции: подавлять, управлять или расслабляться?».
19 октября – 17.00
Заседание клуба путешественников
19 октября – 17.00
Мастер-класс по изготовлению стильной почтовой открытки «Отпечаток».
20 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
20 октября – 14.00
Литературный бранч «За дверями бальной залы».
20 октября – 14.30
Мастер-класс «Открытка-кружка «С теплом и любовью».
Платно.
20 октября – 16.00
Цикл встреч «Фантастические миры»: «Детская и подростковая фантастика».
20 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
20 октября – 17.00
Заседание клуба «Переплет».
20 октября – 17.00
Киноклуб. Показ фильма «Дом у озера».
20 октября – 18.00
Заседание клуба «Заполярная фонотека» «На заре»: русский рок 80-х».
С 22 по 26 октября
Неделя периодических изданий по искусству.
22 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
22 октября – 18.00
Атмосферная прогулка «Чувствуй».
23 октября – 18.00
Фотодень «Световая картина».
24 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
25 октября – 10.00-22.00
Акция «День возвращенной книги».
25 октября – 15.00
Лекция «Финансовая грамотность от А до Я».
25 октября – 18.00
Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».
26 октября – 12.00-22.00
День новой книги.
26 октября – 13.00
Лекция «Продвижение личного бренда в социальных сетях».
26 октября – 14.00-20.00
Обзор изданий «Основано на реальных событиях».
Платно
26 октября – 16.00
Лекция «Художник Карл Брюллов и его круг».
26 октября – 17.00
Концерт «Душевные монологи» от дуэта «НадяРада».
26 октября – 17.00
Мастерская прозы литературного объединения «Пристань посторонних».
26 октября – 18.00
Занятие клуба разговорного английского языка.
26 октября – 18.00
Мастер-класс «Метафорическая карта акварелью».
27 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
27 октября – 14.00
Заседание клуба «Покорители Рунета».
27 октября – 14.30
Мастер-класс «Панно «Твой золотой снитч».
27 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
27 октября – 16.00
Лекция «Как Денди лондонский одет».
27 октября – 16.00
Церемония награждения победителей конкурса «Особое мнение. Мой Пушкин».
27 октября – 16.00
Игровая беседа «Что за прелесть эти сказки!» (из цикла «С мамой о прекрасном»).
27 октября – 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».
27 октября – 17.00
«Маленькая страна»: смотрим диафильмы.
29 октября – 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Непреклонный возраст»: ко Дню бабушек и дедушек в России.
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)
31 октября – 14.00, 15.00 и 16.00
Экскурсионный день (по предварительной записи по тел. 42-16-32).