АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
3 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях.
4 октября - 19.00
«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях.
5 октября - 19.00
«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.
6 октября - 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка в двух действиях.
6 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях.
10 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена.
11 октября - 19.00
«Жестокие игры». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи».
Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Алексей Арбузов, драма в 2-х действиях.
12 октября - 19.00
«Загадочные вариации». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи». Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Эрик-Эмманюэль Шмитт, перевод с французского Андрея Наумова. Диалог под прицелом. Сценическая редакция Молодёжного театра на Фонтанке. Спектакль в одном акте.
13 октября - 19.00
«Касатка. Новый полёт». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи». Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Комедия о любви по пьесе Алексея Толстого.
17 октября - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена.
18 октября - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях.
19 октября - 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова, по сказкам северных народов, сказка в одном действии.
19 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер (перевод с французского М. Полищука), комедия в двух действиях.
20 октября - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях.
20 октября - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, комедия с привкусом трагедии.
25 октября - 19.00
«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
26 октября - 19.00
Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.
27 октября - 12.00
«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях.
27 октября - 19.00
Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
4 октября - 19.00
Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
5 октября - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак «Кошкин дом». (4+)
5 октября - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
6 октября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
6 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
11 октября - 19.00
Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Уединённый домик на Васильевском». (18+)
12 октября - 13.30 и 15.30
Светлана Озерская «Сказки для принцесс». (5+)
12 октября - 18.00
Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Волшебное кольцо». (16+)
13 октября - 11.00 и 15.30
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
13 октября - 14.00 и 18.00
Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Вий. Страшная месть». (16+)
19 октября - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
19 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
20 октября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
20 октября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
25 октября - 19.00
Концертная программа, посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Стоит над горою Алёша». (12+)
26 октября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
26 октября - 17.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 октября - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
27 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
31 октября - 11.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
4 октября - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.
5 октября - 18.00
«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.
6 октября - 14.00
«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
6 октября - 17.00
«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 октября - 17.00
«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
17 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.
18 октября - 19.00
«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.
20 ноября - 19.00
«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
5 и 27 октября - 19.00
«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия.
6 октября - 12.00
«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
6 октября - 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони, комедия.
12 октября - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века.
13 октября - 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга.
13 октября - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия.
19 октября - 19.00
«Туман над заливом». Мурманская история.
20 октября - 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи.
20 октября - 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия.
27 октября - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.
26 октября - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
3 октября - 17.00
Концерт «А у нас во Дворце» для детей и родителей. (6+)
5 октября - 15.00
Концерт «А у нас во Дворце».
6 октября - 15.00
Концерт «Душа Черноземья».
7 октября - 19.00
Благотворительный концерт «Тёркин снова на войне».
8 октября - 19.00
Вивальди. «Любовь и смерть в Венеции».
9 октября - 19.00
«Любэ».
С 10 по 20 октября
Концерт «Душа Черноземья» Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова. (6+)
13 октября - 15.00
Концерт «Весёлая ярмарка» хора украинской песни «Джерела».
С 15 октября - по 15 ноября
Благотворительный концерт «Тёркин снова на войне» Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. (6+)
15 и 29 октября - 14.00 и 16.00
Евгения Зима. Мультимедийное шоу классической музыки «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». (6+)
15 октября - 19.00
«Охота на мужчин».
17 октября - 19.00
Владимир Винокур (г. Мурманск).
20 октября - 12.00
Концерт «Весёлая ярмарка» хора украинской песни «Джерела». (6+)
20 октября - 14.00
Гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса для людей с ОВЗ и инвалидностью «Без границ». (6+)
26 октября - 15.00
«Душа Заполярья» - областной конкурс среди женщин элегантного возраста. (0+)
27 октября - 15.00
«Летучая мышь». Оперетта.
27 октября - 16.00
Концерт «Часовые любви» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)
27 октября - 19.00
«Призрак Оперы».
7 ноября - 19.00
Концерт «Дворец зажигает огни».
17 ноября - 16.00
Концерт ансамбля солистов «Орфей».
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
По 4 декабря
Выставка «Солдаты в белых халатах».
4 и 26 октября – 16.00
Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Арктики», посвящённая 108-летию города.
8, 15, 22 и 29 октября – 11.00
Музейное занятие «Medicus curat, natura sanat».
13 октября – 15.00
Автобусно-пешеходная экскурсия «Беличий хвост».
16 и 23 октября – 16.00
Тематическая экскурсия «О фронтовых медиках» по выставке «Солдаты в белых халатах».
21 октября – 11.00
Тематическая экскурсия «Десятый сталинский удар».
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
3 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
3 октября – 18.00
Фотодень «Световая картина».
4 октября – 17.00
Мурманские истории Дмитрия Ермолаева. Первый мурманский роман – книга Никиты Хаджибейского «Мурманские катакомбы».
Платно
4, 11, 18 и 25 октября – 18.00
Курс по вязанию крючком «Салфетка под горячее».
4 октября – 18.00
Открытие выставки «Учитель/Ученик».
5 октября – 13.00
Лекция «Как устроена программа долгосрочных сбережений».
5 октября – 17.00
Заседание клуба путешественников.
6 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
6 октября – 14.30
Мастер-класс «Книжная закладка «Городской пейзаж».
6 октября – 15.00
Цикл встреч «Фантастические миры»: «Готический роман».
6 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
6 октября – 17.00
Заседание клуба «Переплет».
6 октября – 17.00
Киноклуб. Показ фильма «Осень в Нью-Йорке».
6 октября – 18.00
Концерт «И я любил. И я изведал» народного артиста РФ Валерия Баринова.
8 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
9 октября – 13.00-13.50
12, 13, 19, 20 и 27 октября – 15.00-16.00
Дни научного кино ФАНК.
9 октября – 13.00
Дни научного кино ФАНК. Документальный фильм «Царь горы».
9 октября – 18.00
Мастер-класс «Карта желаний».
10 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
11 октября – 18.00
Открытие выставки Александра Степаненко «Будни архангельской деревни». 11 октября – 18.00
Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».
12 октября – 12.00
Лекция научного сотрудника музея Карельского фронта Мироничева Евгения «Операция «Бирке».
12 октября – 13.00
Лекция «Как быстро распознать финансового мошенника».
12 октября – 16.00
Лекция «Жизнь и наследие Карла Брюллова».
12 октября – 17.00
Мастер-класс «Вселенная в миниатюре».
12 октября – 18.00
Занятие клуба разговорного английского языка.
13 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
13 октября – 14.00
Клуб «Покорители Рунет»: «Смартфон нам друг».
13 октября – 14.30
Мастер-класс «Брелок из фетра «Авокадо».
13 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
13 октября – 16.00
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».
13 октября – 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».
13 октября – 17.00
Киноклуб. Показ фильма «Лоскутное одеяло».
13 октября – 18.00
Литературный перформанс «Гоголь».
15 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
17 октября – 11.00
Цикл встреч «Книжный Мотиватор».
17 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
18 октября – 18.00
Лекция «Таинственные символы Скандинавии. Футарк».
19 октября – 13.00
Лекция «Эмоции: подавлять, управлять или расслабляться?».
19 октября – 17.00
Заседание клуба путешественников
19 октября – 17.00
Мастер-класс по изготовлению стильной почтовой открытки «Отпечаток».
20 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
20 октября – 14.00
Литературный бранч «За дверями бальной залы».
20 октября – 14.30
Мастер-класс «Открытка-кружка «С теплом и любовью».
Платно.
20 октября – 16.00
Цикл встреч «Фантастические миры»: «Детская и подростковая фантастика».
20 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
20 октября – 17.00
Заседание клуба «Переплет».
20 октября – 17.00
Киноклуб. Показ фильма «Дом у озера».
20 октября – 18.00
Заседание клуба «Заполярная фонотека» «На заре»: русский рок 80-х».
С 22 по 26 октября
Неделя периодических изданий по искусству.
22 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
22 октября – 18.00
Атмосферная прогулка «Чувствуй».
23 октября – 18.00
Фотодень «Световая картина».
24 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
25 октября – 10.00-22.00
Акция «День возвращенной книги».
25 октября – 15.00
Лекция «Финансовая грамотность от А до Я».
25 октября – 18.00
Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».
26 октября - 12.00-22.00
Третьи областные чтения «Колычевская осень».
26 октября – 12.00-22.00
День новой книги.
26 октября – 13.00
Лекция «Продвижение личного бренда в социальных сетях».
26 октября – 14.00-20.00
Обзор изданий «Основано на реальных событиях». Платно
26 октября – 16.00
Лекция «Художник Карл Брюллов и его круг».
26 октября – 17.00
Концерт «Душевные монологи» от дуэта «НадяРада».
26 октября – 17.00
Мастерская прозы литературного объединения «Пристань посторонних».
26 октября – 18.00
Занятие клуба разговорного английского языка.
26 октября – 18.00
Мастер-класс «Метафорическая карта акварелью».
27 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
27 октября – 14.00
Заседание клуба «Покорители Рунета».
27 октября – 14.30
Мастер-класс «Панно «Твой золотой снитч».
27 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
27 октября – 16.00
Лекция «Как Денди лондонский одет».
27 октября – 16.00
Церемония награждения победителей конкурса «Особое мнение. Мой Пушкин».
27 октября – 16.00
Игровая беседа «Что за прелесть эти сказки!» (из цикла «С мамой о прекрасном»).
27 октября – 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».
27 октября – 17.00
«Маленькая страна»: смотрим диафильмы.
29 октября – 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Непреклонный возраст»: ко Дню бабушек и дедушек в России.
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
3 октября - 17.00
«Интеллект добра»: обучающий семинар для волонтёров. (14+)
10-20 октября
Областной конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». (6+)
15 октября - 15 ноября
XX Областной конкурс чтецов «Любимые строки любимых поэтов». (6+)
15 и 29 октября - 14.00 и 16.00
Экскурсия на английском языке «Музей Есенина в библиотеке». (12+)
20 октября - 12.00
«И это всё о нём, о папе о моём!»: семейная игровая программа. (6+)
26 октября - 14.00
«Мы в бой, в Победу веря шли...»: концерт, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. (12+)
31 октября - 12.00
«Хоровод дружбы»: праздник ко Дню народного единства. (8+)
По четвергам - 15.00 и субботам - 12.00
Мастерская Мэри Поппинс. (5+)
До 27 октября
Областной творческий конкурс тематического рисунка «Поздравительная открытка. Думе - 30 лет». (12+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
4 октября - 18.00-19.00
Открытие выставки художников Анатолия Сергиенко и Михаила Глотова из цикла «Учитель/Ученик». (12+)
6 октября - 18.00-20.00
Концертная программа Валерия Баринова «И я любил. И я изведал». (12+)
13 октября - 18.00-20.00
Литературный перформанс «Гоголь». (16+)
23 октября - 18.00-21.30
Фотодень «Световая картина». (12+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
12 октября - 15.00
«Ван Гог! Рисуем ирисы». Мастер-класс. (12+)
27 октября - 15.00
Мастер-класс для детей «НЕОН. Роспись текстильной сумки акрилом». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
5 октября - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Гостиница Арктика - визитная карточка Мурманска», посвящённое Пню города. (6+)
12 октября - 16.00
Николай Константинович Рерих. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!». (12+)
24, 25 и 26 октября - 16.00
«Час истории. Слава отстоявшим эту Землю». Посвящается 80-й годовщине разгрома немецко- фашистских войск в Заполярье. (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
4 октября - 15.00
«Мой мачтовый город». Мероприятие с мастер-классом в смешанной технике. (6+)
9 октября - 17.00
Торжественное открытие выставки «Рукам работа и сердцу радость». Лозоплетение Н.А. Григорьевой. (6+)
23 октября - 15.00
Мероприятие «Георгиевская ленточка». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)
31 октября – 14.00, 15.00 и 16.00
Экскурсионный день (по предварительной записи по тел. 42-16-32).