г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

3 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях.

4 октября - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях.

5 октября - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.

6 октября - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка в двух действиях.

6 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях.

10 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена.

11 октября - 19.00

«Жестокие игры». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи».

Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Алексей Арбузов, драма в 2-х действиях.

12 октября - 19.00

«Загадочные вариации». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи». Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Эрик-Эмманюэль Шмитт, перевод с французского Андрея Наумова. Диалог под прицелом. Сценическая редакция Молодёжного театра на Фонтанке. Спектакль в одном акте.

13 октября - 19.00

«Касатка. Новый полёт». Программа «Большие гастроли. Для детей и молодёжи». Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке. Комедия о любви по пьесе Алексея Толстого.

17 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена.

18 октября - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях.

19 октября - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова, по сказкам северных народов, сказка в одном действии.

19 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер (перевод с французского М. Полищука), комедия в двух действиях.

20 октября - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях.

20 октября - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, комедия с привкусом трагедии.

25 октября - 19.00

«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

26 октября - 19.00

Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.

27 октября - 12.00

«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях.

27 октября - 19.00

Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

4 октября - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

5 октября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак «Кошкин дом». (4+)

5 октября - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

6 октября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

6 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

11 октября - 19.00

Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Уединённый домик на Васильевском». (18+)

12 октября - 13.30 и 15.30

Светлана Озерская «Сказки для принцесс». (5+)

12 октября - 18.00

Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Волшебное кольцо». (16+)

13 октября - 11.00 и 15.30

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

13 октября - 14.00 и 18.00

Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Олег Жюгжда. «Вий. Страшная месть». (16+)

19 октября - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

19 октября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

20 октября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

20 октября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

25 октября - 19.00

Концертная программа, посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Стоит над горою Алёша». (12+)

26 октября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

26 октября - 17.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

27 октября - 11.00 и 13.30

Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)

27 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

31 октября - 11.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 и 27 октября - 19.00

«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия.

6 октября - 12.00

«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

6 октября - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони, комедия.

12 октября - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века.

13 октября - 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга.

13 октября - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия.

19 октября - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история.

20 октября - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи.

20 октября - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия.

27 октября - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.

26 октября - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

3 октября - 17.00

Концерт «А у нас во Дворце» для детей и родителей. (6+)

5 октября - 15.00

Концерт «А у нас во Дворце».

6 октября - 15.00

Концерт «Душа Черноземья».

7 октября - 19.00

Благотворительный концерт «Тёркин снова на войне».

8 октября - 19.00

Вивальди. «Любовь и смерть в Венеции».

9 октября - 19.00

«Любэ».

С 10 по 20 октября

Концерт «Душа Черноземья» Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова. (6+)

13 октября - 15.00

Концерт «Весёлая ярмарка» хора украинской песни «Джерела».

С 15 октября - по 15 ноября

Благотворительный концерт «Тёркин снова на войне» Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. (6+)

15 и 29 октября - 14.00 и 16.00

Евгения Зима. Мультимедийное шоу классической музыки «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». (6+)

15 октября - 19.00

«Охота на мужчин».

17 октября - 19.00

Владимир Винокур (г. Мурманск).

20 октября - 12.00

Концерт «Весёлая ярмарка» хора украинской песни «Джерела». (6+)

20 октября - 14.00

Гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса для людей с ОВЗ и инвалидностью «Без границ». (6+)

26 октября - 15.00

«Душа Заполярья» - областной конкурс среди женщин элегантного возраста. (0+)

27 октября - 15.00

«Летучая мышь». Оперетта.

27 октября - 16.00

Концерт «Часовые любви» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)

27 октября - 19.00

«Призрак Оперы».

7 ноября - 19.00

Концерт «Дворец зажигает огни».

17 ноября - 16.00

Концерт ансамбля солистов «Орфей».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 4 декабря

Выставка «Солдаты в белых халатах».

4 и 26 октября – 16.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Арктики», посвящённая 108-летию города.

8, 15, 22 и 29 октября – 11.00

Музейное занятие «Medicus curat, natura sanat».

13 октября – 15.00

Автобусно-пешеходная экскурсия «Беличий хвост».

16 и 23 октября – 16.00

Тематическая экскурсия «О фронтовых медиках» по выставке «Солдаты в белых халатах».

21 октября – 11.00

Тематическая экскурсия «Десятый сталинский удар».

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

3 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

3 октября – 18.00

Фотодень «Световая картина».

4 октября – 17.00

Мурманские истории Дмитрия Ермолаева. Первый мурманский роман – книга Никиты Хаджибейского «Мурманские катакомбы».

Платно

4, 11, 18 и 25 октября – 18.00

Курс по вязанию крючком «Салфетка под горячее».

4 октября – 18.00

Открытие выставки «Учитель/Ученик».

5 октября – 13.00

Лекция «Как устроена программа долгосрочных сбережений».

5 октября – 17.00

Заседание клуба путешественников.

6 октября – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

6 октября – 14.30

Мастер-класс «Книжная закладка «Городской пейзаж».

6 октября – 15.00

Цикл встреч «Фантастические миры»: «Готический роман».

6 октября – 16.00

Научный эксперимент «Фуко Тайм».

6 октября – 17.00

Заседание клуба «Переплет».

6 октября – 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Осень в Нью-Йорке».

6 октября – 18.00

Концерт «И я любил. И я изведал» народного артиста РФ Валерия Баринова.

8 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

9 октября – 13.00-13.50

12, 13, 19, 20 и 27 октября – 15.00-16.00

Дни научного кино ФАНК.

9 октября – 13.00

Дни научного кино ФАНК. Документальный фильм «Царь горы».

9 октября – 18.00

Мастер-класс «Карта желаний».

10 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

11 октября – 18.00

Открытие выставки Александра Степаненко «Будни архангельской деревни». 11 октября – 18.00

Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».

12 октября – 12.00

Лекция научного сотрудника музея Карельского фронта Мироничева Евгения «Операция «Бирке».

12 октября – 13.00

Лекция «Как быстро распознать финансового мошенника».

12 октября – 16.00

Лекция «Жизнь и наследие Карла Брюллова».

12 октября – 17.00

Мастер-класс «Вселенная в миниатюре».

12 октября – 18.00

Занятие клуба разговорного английского языка.

13 октября – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

13 октября – 14.00

Клуб «Покорители Рунет»: «Смартфон нам друг».

13 октября – 14.30

Мастер-класс «Брелок из фетра «Авокадо».

13 октября – 16.00

Научный эксперимент «Фуко Тайм».

13 октября – 16.00

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

13 октября – 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».

13 октября – 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Лоскутное одеяло».

13 октября – 18.00

Литературный перформанс «Гоголь».

15 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

17 октября – 11.00

Цикл встреч «Книжный Мотиватор».

17 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

18 октября – 18.00

Лекция «Таинственные символы Скандинавии. Футарк».

19 октября – 13.00

Лекция «Эмоции: подавлять, управлять или расслабляться?».

19 октября – 17.00

Заседание клуба путешественников

19 октября – 17.00

Мастер-класс по изготовлению стильной почтовой открытки «Отпечаток».

20 октября – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

20 октября – 14.00

Литературный бранч «За дверями бальной залы».

20 октября – 14.30

Мастер-класс «Открытка-кружка «С теплом и любовью».

Платно.

20 октября – 16.00

Цикл встреч «Фантастические миры»: «Детская и подростковая фантастика».

20 октября – 16.00

Научный эксперимент «Фуко Тайм».

20 октября – 17.00

Заседание клуба «Переплет».

20 октября – 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Дом у озера».

20 октября – 18.00

Заседание клуба «Заполярная фонотека» «На заре»: русский рок 80-х».

С 22 по 26 октября

Неделя периодических изданий по искусству.

22 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

22 октября – 18.00

Атмосферная прогулка «Чувствуй».

23 октября – 18.00

Фотодень «Световая картина».

24 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

25 октября – 10.00-22.00

Акция «День возвращенной книги».

25 октября – 15.00

Лекция «Финансовая грамотность от А до Я».

25 октября – 18.00

Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».

26 октября - 12.00-22.00

Третьи областные чтения «Колычевская осень».

26 октября – 12.00-22.00

День новой книги.

26 октября – 13.00

Лекция «Продвижение личного бренда в социальных сетях».

26 октября – 14.00-20.00

Обзор изданий «Основано на реальных событиях». Платно

26 октября – 16.00

Лекция «Художник Карл Брюллов и его круг».

26 октября – 17.00

Концерт «Душевные монологи» от дуэта «НадяРада».

26 октября – 17.00

Мастерская прозы литературного объединения «Пристань посторонних».

26 октября – 18.00

Занятие клуба разговорного английского языка.

26 октября – 18.00

Мастер-класс «Метафорическая карта акварелью».

27 октября – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

27 октября – 14.00

Заседание клуба «Покорители Рунета».

27 октября – 14.30

Мастер-класс «Панно «Твой золотой снитч».

27 октября – 16.00

Научный эксперимент «Фуко Тайм».

27 октября – 16.00

Лекция «Как Денди лондонский одет».

27 октября – 16.00

Церемония награждения победителей конкурса «Особое мнение. Мой Пушкин».

27 октября – 16.00

Игровая беседа «Что за прелесть эти сказки!» (из цикла «С мамой о прекрасном»).

27 октября – 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».

27 октября – 17.00

«Маленькая страна»: смотрим диафильмы.

29 октября – 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Непреклонный возраст»: ко Дню бабушек и дедушек в России.

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

3 октября - 17.00

«Интеллект добра»: обучающий семинар для волонтёров. (14+)

10-20 октября

Областной конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». (6+)

15 октября - 15 ноября

XX Областной конкурс чтецов «Любимые строки любимых поэтов». (6+)

15 и 29 октября - 14.00 и 16.00

Экскурсия на английском языке «Музей Есенина в библиотеке». (12+)

20 октября - 12.00

«И это всё о нём, о папе о моём!»: семейная игровая программа. (6+)

26 октября - 14.00

«Мы в бой, в Победу веря шли...»: концерт, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. (12+)

31 октября - 12.00

«Хоровод дружбы»: праздник ко Дню народного единства. (8+)

По четвергам - 15.00 и субботам - 12.00

Мастерская Мэри Поппинс. (5+)

До 27 октября

Областной творческий конкурс тематического рисунка «Поздравительная открытка. Думе - 30 лет». (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

4 октября - 18.00-19.00

Открытие выставки художников Анатолия Сергиенко и Михаила Глотова из цикла «Учитель/Ученик». (12+)

6 октября - 18.00-20.00

Концертная программа Валерия Баринова «И я любил. И я изведал». (12+)

13 октября - 18.00-20.00

Литературный перформанс «Гоголь». (16+)

23 октября - 18.00-21.30

Фотодень «Световая картина». (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

12 октября - 15.00

«Ван Гог! Рисуем ирисы». Мастер-класс. (12+)

27 октября - 15.00

Мастер-класс для детей «НЕОН. Роспись текстильной сумки акрилом». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

5 октября - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Гостиница Арктика - визитная карточка Мурманска», посвящённое Пню города. (6+)

12 октября - 16.00

Николай Константинович Рерих. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!». (12+)

24, 25 и 26 октября - 16.00

«Час истории. Слава отстоявшим эту Землю». Посвящается 80-й годовщине разгрома немецко- фашистских войск в Заполярье. (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

4 октября - 15.00

«Мой мачтовый город». Мероприятие с мастер-классом в смешанной технике. (6+)

9 октября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Рукам работа и сердцу радость». Лозоплетение Н.А. Григорьевой. (6+)

23 октября - 15.00

Мероприятие «Георгиевская ленточка». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

31 октября – 14.00, 15.00 и 16.00

Экскурсионный день (по предварительной записи по тел. 42-16-32).