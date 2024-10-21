г. МУРМАНСК

Череда памятных мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, пройдёт в Мурманске.

До 30 октября

В Детской художественной школе (ул. Полярной Дивизии, 1/16) располагается выставка работ учащихся, посвящённая 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

22 октября - 11.00

В филиале №10 ЦДБ города Мурманска (пр. Михаила Бабикова, 8) начнётся урок мужества «Они сражались в Заполярье».

22 октября - 13.00

Филиал №4 ЦГБ города Мурманска (ул. Октябрьская, 21) приглашает на тематическую встречу «Петсамо. время и память».

23 октября - 10.00

Ключевым событием в городе-герое Мурманске станет торжественный митинг, который состоится на верхней площадке мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

23 октября - 14.00

Филиал №6 ЦГБ города Мурманска (ул. Генерала Фролова, 4/6) организует краеведческую игру «Дневник войны».

23 октября - 14.00

В филиале №12 ЦГБ города Мурманска (жилой район Росляково, ул. Молодёжная, 13) состоится тематическая встреча «Мурманск в огне».

23 октября - 15.00

В филиале №1 ЦГБ города Мурманска (ул. Зои Космодемьянской, 9) мурманчане примут участие в исторической игре «Оборона Заполярья».

23 октября - 16.50

Концерт-лекция пройдёт в Детской школе искусств №1 (ул. Баумана, 42).

24 октября - 12.30

Урок патриотизма «Они сражались в Заполярье» проведут в модельной библиотеке-филиале №4 ЦДБ города Мурманска (ул. Пономарева, 9/5).

25 октября - 13.30

В филиале №5 ЦДБ города Мурманска (просп. Героев-североморцев, 27) начнётся патриотический час памяти «И мир для славы мал».

25 октября - 16.30

Мурманская молодёжь примет участие в военно-исторической интеллектуальной игре «Петсамо-Киркенесская операция» в Военно-морском музее Северного флота (ул. Александра Торцева, 15).

25 октября - 18.00

Праздничный концерт в ДК «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2а).

26 октября

Северяне отправятся в Долину Славы. В этот день там впервые зажгут Вечный огонь от частицы пламени, расположенного на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и доставленного в рамках автопробега. Кроме того, гостям презентуют новый выставочный зал, созданный в рамках реконструкции. Экспозиция расскажет историю одного из важнейших этапов противостояния советских войск в суровых климатических условиях Заполярья.

31 октября - 18.00

Будет дан старт патриотической акции «Огненные картины». В знаковых местах зажгутся выложенные из свеч символы памяти, объединенные общей фразой «Север помнит!».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 октября - 19.00

«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

26 октября - 19.00

Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.

27 октября - 12.00

«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях.

27 октября - 19.00

Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

25 октября - 19.00

Концертная программа, посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Стоит над горою Алёша». (12+)

26 октября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

26 октября - 17.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

27 октября - 11.00 и 13.30

Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)

27 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

31 октября - 11.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 октября - 19.00

Евгений Южин (вокал) (г. Санкт-Петербург). Оркестр русских народных инструментов «Полярис». (г. Мурманск). Солист Евгений Южин (вокал) (г. Санкт-Петербург).

26 октября - 17.00

«Заполярный вальс». Ансамбль «Серенада». Камерный зал.

26 октября - 18.00

Инструментальное трио. Концертный зал

27 октября - 17.00

«Агафонников-Band» под управлением Владимира Агафонникова. Солистка Александра Шерлинг (г. Москва). Концертный зал.

3 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Владимир Стачинский (г. Москва). Солистка Диана Галахова (фортепиано) (г. Санкт-Петербург). Концертный зал.

3 ноября - 21.00

«Ночные строфы». Ночь искусств. Камерный зал.

4 ноября - 12.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле).

4 ноября - 14.00

Шарль Перро «Кот в сапогах». Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 октября - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.

26 октября - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения.

27 октября - 19.00

«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26 октября - 15.00

«Душа Заполярья» - областной конкурс среди женщин элегантного возраста. (0+)

27 октября - 15.00

«Летучая мышь». Оперетта.

27 октября - 16.00

Концерт «Часовые любви» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)

27 октября - 19.00

«Призрак Оперы».

29 октября - 14.00 и 16.00

Евгения Зима. Мультимедийное шоу классической музыки «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». (6+)

7 ноября - 19.00

Концерт «Дворец зажигает огни».

17 ноября - 16.00

Концерт ансамбля солистов «Орфей».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 4 декабря

Выставка «Солдаты в белых халатах».

21 октября – 11.00

Тематическая экскурсия «Десятый сталинский удар».

22 и 29 октября – 11.00

Музейное занятие «Medicus curat, natura sanat».

23 октября – 16.00

Тематическая экскурсия «О фронтовых медиках» по выставке «Солдаты в белых халатах».

26 октября – 16.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Арктики», посвящённая 108-летию города.

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Открыта выставка Александра Степаненко «Будни архангельской деревни».

С 22 по 26 октября

Неделя периодических изданий по искусству.

22 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

22 октября – 18.00

Атмосферная прогулка «Чувствуй».

23 октября – 18.00

Фотодень «Световая картина».

24 октября – 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК».

25 октября – 10.00-22.00

Акция «День возвращенной книги».

25 октября – 15.00

Лекция «Финансовая грамотность от А до Я».

25 октября – 18.00

Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».

25 октября – 18.00

Курс по вязанию крючком «Салфетка под горячее».

26 октября - 12.00-22.00

Третьи областные чтения «Колычевская осень».

26 октября – 12.00-22.00

День новой книги.

26 октября – 13.00

Лекция «Продвижение личного бренда в социальных сетях».

26 октября – 14.00-20.00

Обзор изданий «Основано на реальных событиях». Платно

26 октября – 16.00

Лекция «Художник Карл Брюллов и его круг».

26 октября – 17.00

Концерт «Душевные монологи» от дуэта «НадяРада».

26 октября – 17.00

Мастерская прозы литературного объединения «Пристань посторонних».

26 октября – 18.00

Занятие клуба разговорного английского языка.

26 октября – 18.00

Мастер-класс «Метафорическая карта акварелью».

27 октября – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

27 октября – 14.00

Заседание клуба «Покорители Рунета».

27 октября – 14.30

Мастер-класс «Панно «Твой золотой снитч».

27 октября – 15.00-16.00

Дни научного кино ФАНК.

27 октября – 16.00

Научный эксперимент «Фуко Тайм».

27 октября – 16.00

Лекция «Как Денди лондонский одет».

27 октября – 16.00

Церемония награждения победителей конкурса «Особое мнение. Мой Пушкин».

27 октября – 16.00

Игровая беседа «Что за прелесть эти сказки!» (из цикла «С мамой о прекрасном»).

27 октября – 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».

27 октября – 17.00

«Маленькая страна»: смотрим диафильмы.

29 октября – 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Непреклонный возраст»: ко Дню бабушек и дедушек в России.

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

26 октября - 14.00

«Мы в бой, в Победу веря шли...»: концерт, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. (12+)

29 октября - 14.00 и 16.00

Экскурсия на английском языке «Музей Есенина в библиотеке». (12+)

31 октября - 12.00

«Хоровод дружбы»: праздник ко Дню народного единства. (8+)

По четвергам - 15.00 и субботам - 12.00

Мастерская Мэри Поппинс. (5+)

До 27 октября

Областной творческий конкурс тематического рисунка «Поздравительная открытка. Думе - 30 лет». (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

По 10 ноября открыта выставка:

Художники Анатолий Сергиенко и Михаил Глотов из цикла «Учитель/Ученик». (12+)

23 октября - 18.00-21.30

Фотодень «Световая картина». (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (проводятся экскурсии по записи).

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея (проводятся экскурсии по записи).

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Графика В.К. Чеботарь. К 70-летию со дня рождения художника. г. Мурманск.

До 27 октября

«Екатерина II. Путь к трону». Музейно-культурологическая выставка. К 295-летию российской императрицы. Из собрания Государственного исторического музея (проводятся экскурсии по записи).

26 октября 15.00

Мастер-класс «Как приручить акварель. Приём лессировка». (12+)

27 октября 15.00

Мастер-класс для детей «НЕОН. Роспись текстильной сумки акрилом. (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца:

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.

«Венера советская». Живопись, графика, скульптура из собрания ГРМ.

«Пространство цвета». Графика и декоративно-прикладное искусство И.Е. Сергиенко. г. Санкт-Петербург. (12+)

24, 25 и 26 октября - 16.00

«Час истории. Слава отстоявшим эту Землю». Посвящается 80-й годовщине разгрома немецко- фашистских войск в Заполярье. (6+)

26 октября - 16.00

Филипп Андреевич Малявин. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!». (12+)

27 октября - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность». Техника «Холст, масло». (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца:

Открыты выставки «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея; «Рукам работа – и сердцу радость». Лозоплетение Н.А. Григорьевой. К 60-летию со дня рождения художника. г. Кандалакша.

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева» (по записи).

23 октября - 15.00

Мероприятие «Георгиевская ленточка». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

31 октября – 14.00, 15.00 и 16.00

Экскурсионный день (по предварительной записи по тел. 42-16-32).