АФИША
г. МУРМАНСК
Череда памятных мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, пройдёт в Мурманске.
До 30 октября
В Детской художественной школе (ул. Полярной Дивизии, 1/16) располагается выставка работ учащихся, посвящённая 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
23 октября - 10.00
Ключевым событием в городе-герое Мурманске станет торжественный митинг, который состоится на верхней площадке мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
23 октября - 14.00
Филиал №6 ЦГБ города Мурманска (ул. Генерала Фролова, 4/6) организует краеведческую игру «Дневник войны».
23 октября - 14.00
В филиале №12 ЦГБ города Мурманска (жилой район Росляково, ул. Молодёжная, 13) состоится тематическая встреча «Мурманск в огне».
23 октября - 15.00
В филиале №1 ЦГБ города Мурманска (ул. Зои Космодемьянской, 9) мурманчане примут участие в исторической игре «Оборона Заполярья».
23 октября - 16.50
Концерт-лекция пройдёт в Детской школе искусств №1 (ул. Баумана, 42).
24 октября - 12.30
Урок патриотизма «Они сражались в Заполярье» проведут в модельной библиотеке-филиале №4 ЦДБ города Мурманска (ул. Пономарева, 9/5).
25 октября - 13.30
В филиале №5 ЦДБ города Мурманска (просп. Героев-североморцев, 27) начнётся патриотический час памяти «И мир для славы мал».
25 октября - 16.30
Мурманская молодёжь примет участие в военно-исторической интеллектуальной игре «Петсамо-Киркенесская операция» в Военно-морском музее Северного флота (ул. Александра Торцева, 15).
25 октября - 18.00
Праздничный концерт в ДК «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2а).
26 октября
Северяне отправятся в Долину Славы. В этот день там впервые зажгут Вечный огонь от частицы пламени, расположенного на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и доставленного в рамках автопробега. Кроме того, гостям презентуют новый выставочный зал, созданный в рамках реконструкции. Экспозиция расскажет историю одного из важнейших этапов противостояния советских войск в суровых климатических условиях Заполярья.
31 октября - 18.00
Будет дан старт патриотической акции «Огненные картины». В знаковых местах зажгутся выложенные из свеч символы памяти, объединенные общей фразой «Север помнит!».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
25 октября - 19.00
«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
26 октября - 19.00
Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.
27 октября - 12.00
«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях.
27 октября - 19.00
Премьера! «Фонтан страстей». Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова. Малая сцена.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
25 октября - 19.00
Концертная программа, посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Стоит над горою Алёша». (12+)
26 октября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
26 октября - 17.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 октября - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
27 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
31 октября - 11.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 октября - 19.00
Евгений Южин (вокал) (г. Санкт-Петербург). Оркестр русских народных инструментов «Полярис». (г. Мурманск). Солист Евгений Южин (вокал) (г. Санкт-Петербург).
26 октября - 17.00
«Заполярный вальс». Ансамбль «Серенада». Камерный зал.
26 октября - 18.00
Инструментальное трио. Концертный зал
27 октября - 17.00
«Агафонников-Band» под управлением Владимира Агафонникова. Солистка Александра Шерлинг (г. Москва). Концертный зал.
3 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Владимир Стачинский (г. Москва). Солистка Диана Галахова (фортепиано) (г. Санкт-Петербург). Концертный зал.
3 ноября - 21.00
«Ночные строфы». Ночь искусств. Камерный зал.
4 ноября - 12.00
«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле).
4 ноября - 14.00
Шарль Перро «Кот в сапогах». Камерный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
27 октября - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.
26 октября - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения.
27 октября - 19.00
«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
26 октября - 15.00
«Душа Заполярья» - областной конкурс среди женщин элегантного возраста. (0+)
27 октября - 15.00
«Летучая мышь». Оперетта.
27 октября - 16.00
Концерт «Часовые любви» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)
27 октября - 19.00
«Призрак Оперы».
29 октября - 14.00 и 16.00
Евгения Зима. Мультимедийное шоу классической музыки «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». (6+)
7 ноября - 19.00
Концерт «Дворец зажигает огни».
17 ноября - 16.00
Концерт ансамбля солистов «Орфей».
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
По 4 декабря
Выставка «Солдаты в белых халатах».
23 октября – 16.00
Тематическая экскурсия «О фронтовых медиках» по выставке «Солдаты в белых халатах».
26 октября – 16.00
Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Арктики», посвящённая 108-летию города.
29 октября – 11.00
Музейное занятие «Medicus curat, natura sanat».
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Открыта выставка Александра Степаненко «Будни архангельской деревни».
По 26 октября
Неделя периодических изданий по искусству.
23 октября – 18.00
Фотодень «Световая картина».
24 октября – 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК».
25 октября – 10.00-22.00
Акция «День возвращенной книги».
25 октября – 15.00
Лекция «Финансовая грамотность от А до Я».
25 октября – 18.00
Арт-медиация по выставке «Учитель/Ученик».
25 октября – 18.00
Курс по вязанию крючком «Салфетка под горячее».
26 октября - 12.00-22.00
Третьи областные чтения «Колычевская осень».
26 октября – 12.00-22.00
День новой книги.
26 октября – 13.00
Лекция «Продвижение личного бренда в социальных сетях».
26 октября – 14.00-20.00
Обзор изданий «Основано на реальных событиях». Платно
26 октября – 16.00
Лекция «Художник Карл Брюллов и его круг».
26 октября – 17.00
Концерт «Душевные монологи» от дуэта «НадяРада».
26 октября – 17.00
Мастерская прозы литературного объединения «Пристань посторонних».
26 октября – 18.00
Занятие клуба разговорного английского языка.
26 октября – 18.00
Мастер-класс «Метафорическая карта акварелью».
27 октября – 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
27 октября – 14.00
Заседание клуба «Покорители Рунета».
27 октября – 14.30
Мастер-класс «Панно «Твой золотой снитч».
27 октября – 15.00-16.00
Дни научного кино ФАНК.
27 октября – 16.00
Научный эксперимент «Фуко Тайм».
27 октября – 16.00
Лекция «Как Денди лондонский одет».
27 октября – 16.00
Церемония награждения победителей конкурса «Особое мнение. Мой Пушкин».
27 октября – 16.00
Игровая беседа «Что за прелесть эти сказки!» (из цикла «С мамой о прекрасном»).
27 октября – 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих».
27 октября – 17.00
«Маленькая страна»: смотрим диафильмы.
29 октября – 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Непреклонный возраст»: ко Дню бабушек и дедушек в России.
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
26 октября - 14.00
«Мы в бой, в Победу веря шли...»: концерт, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. (12+)
29 октября - 14.00 и 16.00
Экскурсия на английском языке «Музей Есенина в библиотеке». (12+)
31 октября - 12.00
«Хоровод дружбы»: праздник ко Дню народного единства. (8+)
По четвергам - 15.00 и субботам - 12.00
Мастерская Мэри Поппинс. (5+)
До 27 октября
Областной творческий конкурс тематического рисунка «Поздравительная открытка. Думе - 30 лет». (12+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
По 10 ноября открыта выставка:
Художники Анатолий Сергиенко и Михаил Глотов из цикла «Учитель/Ученик». (12+)
23 октября - 18.00-21.30
Фотодень «Световая картина». (12+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца:
Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (проводятся экскурсии по записи).
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея (проводятся экскурсии по записи).
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Графика В.К. Чеботарь. К 70-летию со дня рождения художника. г. Мурманск.
До 27 октября
«Екатерина II. Путь к трону». Музейно-культурологическая выставка. К 295-летию российской императрицы. Из собрания Государственного исторического музея (проводятся экскурсии по записи).
26 октября 15.00
Мастер-класс «Как приручить акварель. Приём лессировка». (12+)
27 октября 15.00
Мастер-класс для детей «НЕОН. Роспись текстильной сумки акрилом. (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца:
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.
Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.
«Венера советская». Живопись, графика, скульптура из собрания ГРМ.
«Пространство цвета». Графика и декоративно-прикладное искусство И.Е. Сергиенко. г. Санкт-Петербург. (12+)
24, 25 и 26 октября - 16.00
«Час истории. Слава отстоявшим эту Землю». Посвящается 80-й годовщине разгрома немецко- фашистских войск в Заполярье. (6+)
26 октября - 16.00
Филипп Андреевич Малявин. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!». (12+)
27 октября - 15.00
Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность». Техника «Холст, масло». (12+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
В течение месяца:
Открыты выставки «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея; «Рукам работа – и сердцу радость». Лозоплетение Н.А. Григорьевой. К 60-летию со дня рождения художника. г. Кандалакша.
Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева» (по записи).
23 октября - 15.00
Мероприятие «Георгиевская ленточка». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)
31 октября – 14.00, 15.00 и 16.00
Экскурсионный день (по предварительной записи по тел. 42-16-32).