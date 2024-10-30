г. МУРМАНСК

Череда памятных мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, пройдёт в Мурманске.

31 октября - 18.00

Будет дан старт патриотической акции «Огненные картины». В знаковых местах зажгутся выложенные из свеч символы памяти, объединенные общей фразой «Север помнит!».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

1 ноября - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

2 ноября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.

3 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия с того света. Малая сцен.

Пушкинская карта.

4 ноября - 19.00

Премьера. «Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

8 и 9 ноября - 19.00

Премьера. «Зойкина квартира». М. Булгаков, трагифарс. Пушкинская карта.

10 ноября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер (перевод с французского М. Полищука), комедия в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

13 ноября - 19.00

Премьера. «Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

15 ноября - 19.00

«Доходное место». Рязанский государственный Ордена «Знак Почёта» областной театр драмы. Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

16 ноября - 12.30

«Во весь голос». Степанакертский русский драматический театр (Армения).

Фестиваль «Арктическая сцена». В. Маяковский, поэтический спектакль. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

16 ноября - 15.00

«Женитьба Бальзаминова». Мурманский областной театр кукол. Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27).

16 ноября - 19.00

«Катерина». Театр драмы Республики Карелия. Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, драма в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

17 ноября - 12.00

«Антигона. Это миф». Ловозерский Народный театр им. Н.Д. Юшкевича. Фестиваль «Арктическая сцена». Софокл, Ж. Ануй, трагедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

17 ноября - 16.00

«Почему не остаются следы?...». Проект «Gala театр» (Киргизия). Фестиваль «Арктическая сцена». Ч. Айтматов, драма в одном действии. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

17 ноября - 19.00

Премьера. «Зойкина квартира». М. Булгаков, трагифарс. Пушкинская карта.

18 ноября - 16.00

«Скамейка». Спектакль Мастерской Союза Театральных деятелей (город Краснодар). Фестиваль «Арктическая сцена». А. Гельман, трагикомедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

18 ноября - 19.00

«Вальс на 2/4». Фольклорный центр «МОСКВА». Фестиваль «Арктическая сцена». А. Непомнящий, драма в одном действии. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

19 ноября - 16.00

«Ариадна2. Русский Театр в Белграде. Фестиваль «Арктическая сцена». Э. Петрова, Ф. Виноградов, драма в одном действии. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27).

19 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». Белорусский государственный академический театр юного зрителя совместно с театральным проектом «ТриТформаТ». Фестиваль «Арктическая сцена». М. Булгаков, фантастическая сказка для взрослых. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

20 ноября - 15.00

«Моцарт и Сальери». Государственный русский драматический театр имени Ф.М. Достоевского (Казахстан). Фестиваль «Арктическая сцена». А.С. Пушкин, /soundтрагедия/. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27).

20 ноября - 19.00

«Дни Савелия». Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова. Фестиваль «Арктическая сцена». Г. Служитель, мелодрама в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

21 ноября - 15.00

«Свои люди – сочтёмся». Драматический театр Северного флота (город Мурманск). Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Драматического театра Северного флота (Мурманск, просп. Кольский, 186).

21 ноября - 19.00

«Метель». Новый Художественный театр (город Челябинск). Фестиваль «Арктическая сцена». Л. Леонов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

23 ноября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

24 ноября - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.

27 ноября - 19.00

«Летучая мышь». Оперетта в 2-х действиях.

28 ноября - 19.00

«Девятый выпуск». Е. Исаева, историческая мелодрама. Пушкинская карта.

29 Ноября - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

30 ноября - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

31 октября - 11.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

1 ноября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

2 ноября - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

3 ноября - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

3 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

8 ноября - 19.00

Гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова (г. Москва). Алексей Бонди. «Необыкновенный концерт». (12+)

9 ноября - 11.00 и 13.30

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

9 ноября - 17.00

Гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова (г. Москва). Исидор Шток. «Божественная комедия». (12+)

10 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

10 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

15 ноября - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

17 ноября - 11.00 и 13.30

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

17 ноября - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

23 ноября - 11.00

Пётр Васильев. «Умка». (6+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

29 ноября - 19.00

Пётр Васильев «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Владимир Стачинский (г. Москва). Солистка Диана Галахова (фортепиано) (г. Санкт-Петербург). Концертный зал.

3 ноября - 21.00

«Ночные строфы». Ночь искусств. Камерный зал.

4 ноября - 12.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле).

4 ноября - 14.00

Шарль Перро «Кот в сапогах». Камерный зал.

4 ноября - 17.00

«У природы нет плохой погоды». XIV Фестиваль Андрея Петрова. Ансамбль под управлением Александра Богачева, Елена Газаева (вокал), Эдуард Хиль-младший (вокал).

6 ноября - 19.00

Концерты в филармоническом фойе. Фойе перед концертным залом (3-й этаж).

9 ноября - 14.00

«Сказка о царе Салтане». Концертный зал.

10 ноября - 17.00

«Оставайся собой». Посвящается Микаэлу Таривердиеву. Концертный зал.

11 ноября - 19.00

Ансамбль скрипачей Большого театра. Солисты. Ольга Селиверстова (сопрано), Иван Давыдов (тенор). Концертный зал.

16 ноября - 18.00

«Музыка света». Carlos Hernandez & Doody Band. Карлос Хернандез (бас/контрабас), Вадим Харченко (гитара), Павел Моисеев (клавишные), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия).

17 ноября - 17.00

Трио имени А. Хачатуряна, Ереван. Концертный зал.

17 ноября - 19.00

«Песня первой любви». Арт-кафе.

20 ноября - 19.00

Песни наших родителей. Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

23 ноября - 18.00

Сергей Колесов (саксофон), Москва и Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

24 ноября - 17.00

«Музыкальный сувенир». Анна Калинкина (орган), Санкт-Петербург. Всероссийский день органа. Концертный зал.

24 ноября - 18.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

27 ноября - 19.00

«Всегда вместе». Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкин.

30 ноября - 18.00

Моноспектакль по повести А.С. Пушкина «Метель». Евгений Князев, Москва. С участием Мурманского филармонического оркестра. Концертный зал.

1 декабря - 18.00

«Выше Арарата». Концертный зал.

15 декабря - 17.00

Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». Концертное исполнение. Мурманскому филармоническому оркестру - 25 лет! Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 ноября – 19.00

Премьера. К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

3 ноября – 12.00

С. Маршак. «Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

3 ноября – 19.00

B. Красногоров. «Кто-то должен уйти...». Служебная комедия. (12+)

9 ноября – 19.00

По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. «Чехонтэффи». Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

10 ноября – 12.00

C. Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

10 ноября – 19.00

По пьесе А. Коровкина «Тётки». «Семейка Краузе». Детектив высокого напряжения. (16+)

16 ноября – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

17 ноября – 12.00

По мотивам произведений Р. Киплинга. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. (6+)

17 ноября – 19.00

Премьера. К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

21 ноября – 15.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

23 ноября – 19.00

А. Аверченко. «Суета сует». Театральный ералаш. (12+)

24 ноября – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

24 ноября – 19.00

И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). «Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

30 ноября и 1 декабря – 19.00

Премьера. С. Лобозеров. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 ноября - 19.00

Концерт «Дворец зажигает огни».

9 ноября - 17.00

Спектакль «Люди-маяки».

17 ноября - 15.00

Концерт «Кузьминки».

17 ноября - 16.00

Концерт ансамбля солистов «Орфей».

19 ноября - 19.00

Дмитрий Певцов. г. Мурманск.

21 ноября - 19.00

«Нотр Дам де Пари». «Ромео и Джульетта».

24 ноября - 14.00

Музыкальный батл ансамблей русских народных инструментов.

26 ноября - 19.00

Комедия «Женихи».

Комедия Женихи

4 декабря - 19.00

Рок-острова.

5 декабря - 19.00

Северный флот.

6 декабря - 19.00

Олег Газманов – Юбилейный концерт «55 лет на сцене!».

7 декабря - 13.00

Балет «Щелкунчик».

7 декабря - 17.00

Балет «Лебединое озеро»

9 декабря - 19.00

Рок-опера «Юнона и Авось».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 4 декабря

Выставка «Солдаты в белых халатах».

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Открыта выставка Александра Степаненко «Будни архангельской деревни».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

31 октября - 12.00

«Хоровод дружбы»: праздник ко Дню народного единства. (8+)

По четвергам - 15.00 и субботам - 12.00

Мастерская Мэри Поппинс. (5+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

По 10 ноября открыта выставка:

Художники Анатолий Сергиенко и Михаил Глотов из цикла «Учитель/Ученик». (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (проводятся экскурсии по записи).

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея (проводятся экскурсии по записи).

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Графика В.К. Чеботарь. К 70-летию со дня рождения художника. г. Мурманск.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца:

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.

«Венера советская». Живопись, графика, скульптура из собрания ГРМ.

«Пространство цвета». Графика и декоративно-прикладное искусство И.Е. Сергиенко. г. Санкт-Петербург. (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца:

Открыты выставки «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея; «Рукам работа – и сердцу радость». Лозоплетение Н.А. Григорьевой. К 60-летию со дня рождения художника. г. Кандалакша.

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева» (по записи).

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

31 октября – 14.00, 15.00 и 16.00

Экскурсионный день (по предварительной записи по тел. 42-16-32).