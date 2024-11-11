г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

13 ноября - 19.00

Премьера. «Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

15 ноября - 19.00

«Доходное место». Рязанский государственный Ордена «Знак Почёта» областной театр драмы. Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

16 ноября - 12.30

«Во весь голос». Степанакертский русский драматический театр (Армения).

Фестиваль «Арктическая сцена». В. Маяковский, поэтический спектакль. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

16 ноября - 15.00

«Женитьба Бальзаминова». Мурманский областной театр кукол. Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27).

16 ноября - 19.00

«Катерина». Театр драмы Республики Карелия. Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, драма в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

17 ноября - 12.00

«Антигона. Это миф». Ловозерский Народный театр им. Н.Д. Юшкевича. Фестиваль «Арктическая сцена». Софокл, Ж. Ануй, трагедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

17 ноября - 16.00

«Почему не остаются следы?...». Проект «Gala театр» (Киргизия). Фестиваль «Арктическая сцена». Ч. Айтматов, драма в одном действии. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

17 ноября - 19.00

Премьера. «Зойкина квартира». М. Булгаков, трагифарс. Пушкинская карта.

18 ноября - 16.00

«Скамейка». Спектакль Мастерской Союза Театральных деятелей (город Краснодар). Фестиваль «Арктическая сцена». А. Гельман, трагикомедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Детской театральной школы города Мурманска (просп. Ленина, 16).

18 ноября - 19.00

«Вальс на 2/4». Фольклорный центр «МОСКВА». Фестиваль «Арктическая сцена». А. Непомнящий, драма в одном действии. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

19 ноября - 16.00

«Ариадна2. Русский Театр в Белграде. Фестиваль «Арктическая сцена». Э. Петрова, Ф. Виноградов, драма в одном действии. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27).

19 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». Белорусский государственный академический театр юного зрителя совместно с театральным проектом «ТриТформаТ». Фестиваль «Арктическая сцена». М. Булгаков, фантастическая сказка для взрослых. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

20 ноября - 15.00

«Моцарт и Сальери». Государственный русский драматический театр имени Ф.М. Достоевского (Казахстан). Фестиваль «Арктическая сцена». А.С. Пушкин, /soundтрагедия/. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27).

20 ноября - 19.00

«Дни Савелия». Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова. Фестиваль «Арктическая сцена». Г. Служитель, мелодрама в 2-х действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

21 ноября - 15.00

«Свои люди – сочтёмся». Драматический театр Северного флота (город Мурманск). Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Драматического театра Северного флота (Мурманск, просп. Кольский, 186).

21 ноября - 19.00

«Метель». Новый Художественный театр (город Челябинск). Фестиваль «Арктическая сцена». Л. Леонов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

23 ноября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

24 ноября - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.

27 ноября - 19.00

«Летучая мышь». Оперетта в 2-х действиях.

28 ноября - 19.00

«Девятый выпуск». Е. Исаева, историческая мелодрама. Пушкинская карта.

29 Ноября - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

30 ноября - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

15 ноября - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

17 ноября - 11.00 и 13.30

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

17 ноября - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

23 ноября - 11.00

Пётр Васильев. «Умка». (6+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

29 ноября - 19.00

Пётр Васильев «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 ноября - 19.00

Ансамбль скрипачей Большого театра. Солисты. Ольга Селиверстова (сопрано), Иван Давыдов (тенор). Концертный зал.

16 ноября - 18.00

«Музыка света». Carlos Hernandez & Doody Band. Карлос Хернандез (бас/контрабас), Вадим Харченко (гитара), Павел Моисеев (клавишные), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия).

17 ноября - 17.00

Трио имени А. Хачатуряна, Ереван. Концертный зал.

17 ноября - 19.00

«Песня первой любви». Арт-кафе.

20 ноября - 19.00

Песни наших родителей. Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

23 ноября - 18.00

Сергей Колесов (саксофон), Москва и Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

24 ноября - 17.00

«Музыкальный сувенир». Анна Калинкина (орган), Санкт-Петербург. Всероссийский день органа. Концертный зал.

24 ноября - 18.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

27 ноября - 19.00

«Всегда вместе». Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкин.

30 ноября - 18.00

Моноспектакль по повести А.С. Пушкина «Метель». Евгений Князев, Москва. С участием Мурманского филармонического оркестра. Концертный зал.

1 декабря - 18.00

«Выше Арарата». Концертный зал.

15 декабря - 17.00

Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». Концертное исполнение. Мурманскому филармоническому оркестру - 25 лет! Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 ноября – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

17 ноября – 12.00

По мотивам произведений Р. Киплинга. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. (6+)

17 ноября – 19.00

Премьера. К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

21 ноября – 15.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

23 ноября – 19.00

А. Аверченко. «Суета сует». Театральный ералаш. (12+)

24 ноября – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

24 ноября – 19.00

И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). «Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

30 ноября и 1 декабря – 19.00

Премьера. С. Лобозеров. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

17 ноября - 15.00

Концерт «Кузьминки».

17 ноября - 16.00

Концерт ансамбля солистов «Орфей».

19 ноября - 19.00

Дмитрий Певцов. г. Мурманск.

21 ноября - 19.00

«Нотр Дам де Пари». «Ромео и Джульетта».

24 ноября - 14.00

Музыкальный батл ансамблей русских народных инструментов.

26 ноября - 19.00

Комедия «Женихи».

Комедия Женихи

4 декабря - 19.00

Рок-острова.

5 декабря - 19.00

Северный флот.

6 декабря - 19.00

Олег Газманов – Юбилейный концерт «55 лет на сцене!».

7 декабря - 13.00

Балет «Щелкунчик».

7 декабря - 17.00

Балет «Лебединое озеро»

9 декабря - 19.00

Рок-опера «Юнона и Авось».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 4 декабря

Выставка «Солдаты в белых халатах».

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

11, 18 и 25 ноября – 12.00

Музейные занятия «Юные медики».

12 ноября – 11.00

Музейное занятие «Пернатые соседи».

13 и 20 ноября – 16.00

Музейное занятия «105 дней».

16, 23 и 30 ноября – 14.30

Демонстрация учебных программ «История Кольского края», «Природа Мурманской области».

17 и 24 ноября – 14.30

Демонстрация учебных программ «Война в Заполярье», «История Мурманска».

19 ноября - 16:00

Автобусная экскурсия «Мурманск — город-герой».

20 ноября – 11.00

Мастер-класс «Открытка для лучшей мамы на свете».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

15 ноября - 17.00

Презентация сборника Виктора Георги «Байки старого Мурманска 3.0».

24 ноября - 11.00-18.00

Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение».

28 ноября - 10.00-22.00

День периодических изданий «Динамичный мир периодики».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

17 ноября - 14.30

Мастер-класс «Брелок из термомозаики». (6+)

24 ноября - 14.30

Мастер-класс «Открытка «Ночное освещение». (12+)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 14 ноября по записи

«Нам годы эти позабыть нельзя»: квиз по Петсамо-Киркенесской наступательной операции.

17 ноября по записи

«Все на борт!»: пиратский мини-фест.

17 ноября – 14.00

«Нескучные «Крестики-нолики»: мастер-класс класс.

20 ноября – 12.00

«Свет материнской любви»: семейный театрализованный праздник.

24 ноября – 12.00-17.00

«Читающая мама - читающий ребёнок: семейный фестиваль.

24 ноября – 14.00

«Подсвечник своими руками»: мастер-класс.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

22 ноября - 17.00

Концерт молодых мурманских музыкантов «Солнце и Луна».

29 ноября - 19.00

Юмористический поэтическо-прозаический вечер журналиста, писателя Михаила Шахназарова «Шах и мат».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Открыта выставка

«Графические миры Владимира Воробья. 1924-2000». К 100-летию со дня рождения художника. г. Мончегорск.

Постоянная экспозиция

«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея + экскурсии по записи.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная»

До 24 ноября – Графика В.К. Чеботарь. К 70-летию со дня рождения художника. г. Мурманск.

16 ноября - 15.00

«Волшебный узор». Экспериментальный мастер-класс для детей.

17 ноября - 16.00

«Знакомьтесь: гуашь!». Мастер-класс из серии «Секреты мастерства».

23 ноября - 14.00

«Открытка для мамы». Мастер-класс ко Дню матери.

24 ноября - 16.00

«Знакомьтесь: акварель!». Мастер-класс из серии «Секреты мастерства».

30 ноября - 17.00

«Вторая половина ХХ века. Оттепель и поиски альтернативы официальному искусству». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Выставки:

«Венера советская». Живопись, скульптура из собрания Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Живопись В.В. Крайнева (1879-1955 г.г.). К 145-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.

До 24 ноября

«Пространство цвета». Графика и декоративно-прикладное искусство И.Е. Сергиенко. Санкт-Петербург.

С 28 ноября

Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012 г.г.). К 90-летию со дня рождения. Из собрания музея.

23 ноября - 13.00

Тематическое мероприятие «Чудесная акварель».

24 ноября - 15.00

Тематическое мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки:

С 15 ноября

49-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. 10 лет открытия Дома ремёсел.

В течение месяца

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. (по записи).

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

11, 18 и 25 ноября - 12:00

Музейное занятие «Юные медики» на базе временной выставки «Солдаты в белых халатах». (12+)

12 ноября – 11.00

Музейное занятие «Пернатые соседи». (6+)

13 и 20 ноября – 16.00

Музейное занятие «105 дней» на базе временной выставки «Зимняя война». (12+)

19 ноября – 16.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - город герой». (16+)

20 ноября – 11.00

Мастер-класс «Открытка для лучшей мамы на свете». (6+)

15 ноября - 17.00

Торжественное открытие 49-й выставки любительского изобразительного и декоративно прикладного искусства.

20 ноября - 14.00

«Подарок любимой маме». Мероприятие с мастер-классом ко Дню матери.

29 ноября - 14.00

«Государственные символы России». Мероприятие с мастер-классом «Сердце России».

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

12 ноября - 10.30

Экологическая игра-викторина «Чудо в перьях».

12 ноября - 11.00

Открытие выставки «Слепому подарили краски».

12 ноября - 11.30

Мастер-класс по живописи для слабовидящих северян.

16 ноября - 16.00

Проект «Наука рядом»: участие в международной просветительской акции «Географический диктант».

20 ноября - 14.30

Брайлевские чтения для незрячих детей «Добрая планета — Мама».

21 ноября - 12.00

Брайлевские чтения к Международному дню слепых.

22 ноября - 10.30

Час досуга «Я помню о маме везде и всегда».

26 ноября - 14.00

Открытие выставки «Мурманская область в огне войны. 1941-1945». Госархива Мурманской области.

28 ноября - 14.00

Пресс-кафе «Интересно об актуальном».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

21 ноября – 16.00

Лекция цикла «Имена в истории Мурмана», посвящённая натуралисту, доктору биологических наук Олегу Измайловичу Семёнову-Тян-Шанскому.

Предварительная запись по телефону 47-71-76.