г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

21 ноября - 15.00

«Свои люди – сочтёмся». Драматический театр Северного флота (город Мурманск). Фестиваль «Арктическая сцена». А. Островский, комедия. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Драматического театра Северного флота (Мурманск, просп. Кольский, 186).

21 ноября - 19.00

«Метель». Новый Художественный театр (город Челябинск). Фестиваль «Арктическая сцена». Л. Леонов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.

Спектакль состоится на сцене Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49).

23 ноября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

24 ноября - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.

27 ноября - 19.00

«Летучая мышь». Оперетта в 2-х действиях.

28 ноября - 19.00

«Девятый выпуск». Е. Исаева, историческая мелодрама. Пушкинская карта.

29 Ноября - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

30 ноября - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

23 ноября - 11.00

Пётр Васильев. «Умка». (6+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

29 ноября - 19.00

Пётр Васильев «Ночь перед Рождеством». (16+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 ноября - 18.00

Сергей Колесов (саксофон), Москва и Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

24 ноября - 17.00

«Музыкальный сувенир». Анна Калинкина (орган), Санкт-Петербург. Всероссийский день органа. Концертный зал.

24 ноября - 18.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

27 ноября - 19.00

«Всегда вместе». Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкин.

30 ноября - 18.00

Моноспектакль по повести А.С. Пушкина «Метель». Евгений Князев, Москва. С участием Мурманского филармонического оркестра. Концертный зал.

1 декабря - 18.00

«Выше Арарата». Концертный зал.

15 декабря - 17.00

Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». Концертное исполнение. Мурманскому филармоническому оркестру - 25 лет! Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 ноября – 15.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

23 ноября – 19.00

А. Аверченко. «Суета сует». Театральный ералаш. (12+)

24 ноября – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

24 ноября – 19.00

И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). «Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

30 ноября и 1 декабря – 19.00

Премьера. С. Лобозеров. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 ноября - 19.00

«Нотр Дам де Пари». «Ромео и Джульетта».

24 ноября - 14.00

Музыкальный батл ансамблей русских народных инструментов.

26 ноября - 19.00

Комедия «Женихи».

Комедия Женихи

4 декабря - 19.00

Рок-острова.

5 декабря - 19.00

Северный флот.

6 декабря - 19.00

Олег Газманов – Юбилейный концерт «55 лет на сцене!».

7 декабря - 13.00

Балет «Щелкунчик».

7 декабря - 17.00

Балет «Лебединое озеро»

9 декабря - 19.00

Рок-опера «Юнона и Авось».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 4 декабря

Выставка «Солдаты в белых халатах».

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

23 и 30 ноября – 14.30

Демонстрация учебных программ «История Кольского края», «Природа Мурманской области».

24 ноября – 14.30

Демонстрация учебных программ «Война в Заполярье», «История Мурманска».

25 ноября – 12.00

Музейные занятия «Юные медики».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

24 ноября - 11.00-18.00

Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение».

28 ноября - 10.00-22.00

День периодических изданий «Динамичный мир периодики».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

24 ноября - 14.30

Мастер-класс «Открытка «Ночное освещение». (12+)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

24 ноября – 12.00-17.00

«Читающая мама - читающий ребёнок: семейный фестиваль.

24 ноября – 14.00

«Подсвечник своими руками»: мастер-класс.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

22 ноября - 17.00

Концерт молодых мурманских музыкантов «Солнце и Луна».

29 ноября - 19.00

Юмористический поэтическо-прозаический вечер журналиста, писателя Михаила Шахназарова «Шах и мат».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Открыта выставка

«Графические миры Владимира Воробья. 1924-2000». К 100-летию со дня рождения художника. г. Мончегорск.

Постоянная экспозиция

«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея + экскурсии по записи.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная»

До 24 ноября – Графика В.К. Чеботарь. К 70-летию со дня рождения художника. г. Мурманск.

23 ноября - 14.00

«Открытка для мамы». Мастер-класс ко Дню матери.

24 ноября - 16.00

«Знакомьтесь: акварель!». Мастер-класс из серии «Секреты мастерства».

30 ноября - 17.00

«Вторая половина ХХ века. Оттепель и поиски альтернативы официальному искусству». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Выставки:

«Венера советская». Живопись, скульптура из собрания Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Живопись В.В. Крайнева (1879-1955 г.г.). К 145-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.

До 24 ноября

«Пространство цвета». Графика и декоративно-прикладное искусство И.Е. Сергиенко. Санкт-Петербург.

С 28 ноября

Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012 г.г.). К 90-летию со дня рождения. Из собрания музея.

23 ноября - 13.00

Тематическое мероприятие «Чудесная акварель».

24 ноября - 15.00

Тематическое мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки: 49-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. 10 лет открытия Дома ремёсел.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

25 ноября – 12.00

Музейное занятие «Юные медики» на базе временной выставки «Солдаты в белых халатах». (12+)

29 ноября - 14.00

«Государственные символы России». Мероприятие с мастер-классом «Сердце России».

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка

«Слепому подарили краски».

21 ноября - 12.00

Брайлевские чтения к Международному дню слепых.

22 ноября - 10.30

Час досуга «Я помню о маме везде и всегда».

26 ноября - 14.00

Открытие выставки «Мурманская область в огне войны. 1941-1945». Госархива Мурманской области.

28 ноября - 14.00

Пресс-кафе «Интересно об актуальном».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

21 ноября – 16.00

Лекция цикла «Имена в истории Мурмана», посвящённая натуралисту, доктору биологических наук Олегу Измайловичу Семёнову-Тян-Шанскому.

Предварительная запись по телефону 47-71-76.