г. МУРМАНСК

В рамках новогодней праздничной программы в Мурманской области пройдёт более 700 мероприятий.

С 13 декабря

Начнутся губернаторские ёлки для детей. Более 17 тысяч юных северян, включая детей участников СВО и ребят, отличившихся в учебе, спорте или культуре, примут в них участие.

г. Мурманск, Ледовый дворец спорта.

С 21 декабря

Стартует праздничная ярмарка на улице Воровского.

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

11 декабря - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена.

Пушкинская карта.

20 декабря - 12.00

Спектакль для детей «Хрустальная туфелька Золушки».

20 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

21 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

21 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

22 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

22 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

24 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

24 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

26 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

26 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

28 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

28 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

30 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

30 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

31 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

31 декабря - 17.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

14 декабря - 15.00

#ОткрытаяСцена. Музыкальный моноспектакль «Ожидание». (12+)

15 декабря - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

15 декабря - 17.00

#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family». «Бременские «МузыПанки» по следам Снежной королевы». (6+)

Уважаемые зрители! Мурманский областной театр кукол приглашает вас с 20 декабря по 12 января на новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки!

20 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

20 декабря - 16.00 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

21 декабря - 10.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

21 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

22 декабря - 10.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

23 декабря - 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

23 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

24 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

25 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

25 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

26 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

27 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

28 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

29 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

29 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

30 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

Январь 2025 год

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

9 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

11 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

11 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

12 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

12 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 декабря - 17.00

Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». Концертное исполнение. Мурманскому филармоническому оркестру - 25 лет! Концертный зал.

21 декабря - 12.00

Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Камерный зал.

21 декабря - 18.00

Ансамбль «ART CINEMA». Музыка советского кино. Арт-кафе.

22 декабря - 17.00

«Оскар Питерсон - легенда мирового джаза!». Концертный зал.

29 декабря - 18.00

«Место встречи - филармония». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

30 декабря - 14.00

«Аленький цветочек». Проект «Сказки с оркестром». Концертный зал.

Январь 2025 год

4 января - 16.00

«Сальвадор». Танцевальный спектакль. Автор и режиссёр-постановщик Наталья Зайкова. Концертный зал.

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Музыкальные приключения в органном королевстве». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Орган и музыка космоса». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 15.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 16.00

Ансамбль средневековой музыки «DROLLS» и Молодёжный оркестр Карелии. Концертный зал.

7 января - 14.00

«Путешествие в детство». Arctic-brass. Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал.

8 января - 13.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

8 января - 16.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

12 января - 17.00

«Душа Армении». Три дудука и орган. Концертный зал.

19 января - 17.00

«Музыкальная радуга счастья». Концертный зал.

25 января - 17.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 декабря – 19.00

«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

15 декабря – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

15 декабря – 12.00

«Не всё коту Масленица». А Островский. Комедия. (12+)

21 декабря – 19.00

Премьера! «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

22 декабря – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

22 декабря – 19.00

Премьера! «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Мороз и Снегурочкой.

Премьера! «Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9 декабря - 19.00

Рок-опера «Юнона и Авось».

10 декабря - 12.00

Моноспектакль «Евгений Онегин» заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского.

10 декабря - 15.00

Моноспектакль «Мёртвые души» заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского.

14 декабря - 10.00

Концерт «Планета «Визбор» клуба авторской песни «Пять углов».

21 и 22, 25-30 декабря - 11.00

Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».

21 и 25 декабря - 15.00

Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

11 и 18 декабря – 16.00

Музейное занятие «105 дней».

18 декабря - 11.00

Музейное занятие «Животные и их детеныши».

21 декабря - 11.00-18.00

Флешмоб «Моя семья». Культурная программа «Новогодний кавардак».

28 декабря - 14.30

Показ мультфильмов.

29 декабря - 16.30

Мастер-класс «Свеча из вощины: исполнение желаний».

30 декабря - 11.00-18.00

Интерактивная площадка.

31 декабря - 11.00-13.00

Творческая мастерская «Новогодний сувенир».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

12 декабря - 13.00-19.00

Областная акция «Брюлловский диктант».

14 декабря - 12.00-20.00

Интерактивная программа «Творческий квартал. Чудеса под ёлкой».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 25 декабря

«Одна судьба на всех». В преддверии 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда отдел художественной литературы приглашает школьников и студентов на урок-реквием «Блокадный Ленинград – одна судьба на всех».

14 декабря - 15.00

«Основы фотографии». Обучающая лекция.

15 декабря - 13.00

«Новогодний гном для интерьера». Мастер-класс.

15 декабря - 14.00

Занятие цикла «Большое чтение».

21 декабря - 13.00

Занятие цикла «Азбука эмоций».

22 декабря - 12.00

«Здравствуй, Зимушка-зима!». Семейная театрализованная игровая программа.

22 декабря - 17.00

«Новый год в стиле 2000-х». Вечеринка.

28 декабря - 14.00

«А ёлка против!». Новогодняя игровая программа.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

13 декабря - 18.00

Открытие выставки живописи и дизайна художника Александры Крыловой. «АNTELL13».

20 декабря - 18.00

Спектакль «Рождественский бестиарий».

24 декабря - 18.00

Фотодень «Волшебство света».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Выставки в течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» - постоянная экспозиция из собрания музея. Экскурсии по записи.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

До 15 декабря

«Графические миры Владимира Воробья. 1924-2000». К 100-летию со дня рождения художника. г. Мончегорск.

До 22 декабря

«В авангарде». Живопись А.Ф. Самоделова. Фотографии А.Е. Говорова, п.г.т. Мурмаши Мурманская область.

С 20 декабря

«Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

15 декабря - 15.00

«Хочу как Ван Гог! Подсолнухи». Мастер-класс.

20 декабря - 17.00

Торжественное открытие выставки «Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Выставки в течение месяца:

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

До 22 декабря

«Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения». Из собрания музея.

«Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника». Из собрания музея.

«Венера советская». Живопись, скульптура из собрания Государственного Русского музея». Экскурсии по записи.

14 декабря - 19.00

Мультимедийное театрализованное представление «Поэма Карла Брюллова».

21 декабря - 19.00

Вечер-концерт Екатерины Ефремовой, посвящённый Юрию Визбору.

27 декабря - 17.00

Торжественное открытие выставки «Лица». Живопись, графика Анатолия Сергиенко.

Новогодние мероприятия

12 декабря – 12.00

«Что такое Новый год?» с мастер-классом «Здравствуй, Дедушка Мороз!».

13 декабря – 12.00

«День медведя в России» с мастер-классом «Под северным сиянием».

14 декабря – 12.00

«День пушистой нежности» с мастер-классом «Значок «Мягкая лапка».

14 декабря – 14.00

«Красота полярной ночи» с мастер-классом «Северный пейзаж».

15 декабря – 12.00

«День северного сияния в холодильнике» с творческим заданием «Морозильная история».

15 декабря – 14.00

«Зимние забавы» с мастер-классом «Снеговик».

18 декабря – 12.00

«День рождественских огней» с мастер-классом «Новогодний пейзаж».

19 декабря – 14.00

«День ёлки с варежками» с мастер-классом «Игрушка на ёлку - варежка».

20 декабря – 12.00

«День рождественской открытки» с творческим заданием «Открытка в подарок».

21 декабря – 12.00

«День дарения ёлочных праздничных шаров» с мастер-классом «Украшаем ёлку».

21 декабря – 14.00

«Портрет зимы» с мастер-классом «Зимушка-Зима».

22 декабря – 12.00

«День наступления ночи» с мастер-классом «Заполярные огни».

22 декабря – 14.00

«Зимний лес» с мастер-классом роспись фарфорового предмета.

25 декабря – 12.00

«День снежных ангелов» с мастер-классом «Рождественский ангел».

26 декабря – 12.00

«День пожимания лап» с творческим заданием «Открытка «Собачка».

27 декабря – 12.00

«День троп, усыпанных конфетти и блестками» с творческим заданием «Муми-тролли встречают Новый год».

28 декабря – 12.00

Новогодний праздник.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

До 15 декабря

49-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. 10 лет открытия Дома ремесел. Экскурсии по записи.

21 и 22 декабря

Выставка работ мастеров народного искусства «Никольская ярмарка».

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

28 декабря - 15.00

«Подарок своими руками». Новогодняя мастерская.