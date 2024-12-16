АФИША
г. МУРМАНСК
В рамках новогодней праздничной программы в Мурманской области пройдёт более 700 мероприятий.
С 13 декабря начались губернаторские ёлки для детей. Более 17 тысяч юных северян, включая детей участников СВО и ребят, отличившихся в учебе, спорте или культуре, примут в них участие.
г. Мурманск, Ледовый дворец спорта.
С 21 декабря
Стартует праздничная ярмарка на улице Воровского.
г. Мурманск, ул. Воровского.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
20 декабря - 12.00
Спектакль для детей «Хрустальная туфелька Золушки».
20 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
21 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
21 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
22 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
22 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
24 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
24 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
25 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
25 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
25 декабря - 19.00
Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».
26 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
26 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
27 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
27 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
27 декабря - 19.00
Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».
28 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
28 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
29 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
29 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
29 декабря - 19.00
Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».
30 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
30 декабря - 15.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
31 декабря - 12.00
Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».
31 декабря - 17.00
Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
Уважаемые зрители! Мурманский областной театр кукол приглашает вас с 20 декабря по 12 января на новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки!
20 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
20 декабря - 16.00 18.00
Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
21 декабря - 10.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
21 декабря - 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
22 декабря - 10.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
23 декабря - 13.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
23 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
24 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
25 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
25 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
26 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
27 декабря - 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
28 декабря - 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
29 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
29 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
30 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)
Январь 2025 год
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
9 января - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
10 января - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
11 января - 13.00
Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
11 января - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
12 января - 13.00
Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
12 января - 16.00 и 18.00
Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
21 декабря - 12.00
Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Камерный зал.
21 декабря - 18.00
Ансамбль «ART CINEMA». Музыка советского кино. Арт-кафе.
22 декабря - 17.00
«Оскар Питерсон - легенда мирового джаза!». Концертный зал.
29 декабря - 18.00
«Место встречи - филармония». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
30 декабря - 14.00
«Аленький цветочек». Проект «Сказки с оркестром». Концертный зал.
Январь 2025 год
4 января - 16.00
«Сальвадор». Танцевальный спектакль. Автор и режиссёр-постановщик Наталья Зайкова. Концертный зал.
5 января - 12.00
«Новогодняя погремушка». Музыкальная гостиная.
5 января - 14.00
«Музыкальные приключения в органном королевстве». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.
5 января - 18.00
«Орган и музыка космоса». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.
6 января - 12.00
«Самая красивая звезда». Камерный зал.
6 января - 15.00
«Самая красивая звезда». Камерный зал.
6 января - 16.00
Ансамбль средневековой музыки «DROLLS» и Молодёжный оркестр Карелии. Концертный зал.
7 января - 14.00
«Путешествие в детство». Arctic-brass. Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал.
8 января - 13.00
«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.
8 января - 16.00
«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.
12 января - 17.00
«Душа Армении». Три дудука и орган. Концертный зал.
19 января - 17.00
«Музыкальная радуга счастья». Концертный зал.
25 января - 17.00
«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
21 декабря – 19.00
Премьера! «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
22 декабря – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
22 декабря – 19.00
Премьера! «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря – 12.00 и 15.00
Новогодние представления для детей с Дедом Мороз и Снегурочкой.
Премьера! «Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
21 и 22, 25-30 декабря - 11.00
Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».
21 и 25 декабря - 15.00
Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».
7 января - 19.00
Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
18 декабря - 11.00
Музейное занятие «Животные и их детеныши».
18 декабря – 16.00
Музейное занятие «105 дней».
21 декабря - 11.00-18.00
Флешмоб «Моя семья». Культурная программа «Новогодний кавардак».
28 декабря - 14.30
Показ мультфильмов.
29 декабря - 16.30
Мастер-класс «Свеча из вощины: исполнение желаний».
30 декабря - 11.00-18.00
Интерактивная площадка.
31 декабря - 11.00-13.00
Творческая мастерская «Новогодний сувенир».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
20 декабря - 18.00
Спектакль «Рождественской бестиарий». (16+)
22 декабря - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)
24 декабря - 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 и 20.00
Фотодень «Волшебство света». (12+)
25 декабря - 18.00
Мастер-класс-погружение «Новогодняя история». (16+)
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
По 25 декабря
«Одна судьба на всех». В преддверии 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда отдел художественной литературы приглашает школьников и студентов на урок-реквием «Блокадный Ленинград – одна судьба на всех».
21 декабря - 13.00
Занятие цикла «Азбука эмоций».
22 декабря - 12.00
«Здравствуй, Зимушка-зима!». Семейная театрализованная игровая программа.
22 декабря - 17.00
«Новый год в стиле 2000-х». Вечеринка.
28 декабря - 14.00
«А ёлка против!». Новогодняя игровая программа.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
Открыта выставка живописи и дизайна художника Александры Крыловой. «АNTELL13».
20 декабря - 18.00
Спектакль «Рождественский бестиарий».
24 декабря - 18.00
Фотодень «Волшебство света».
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Выставки в течение месяца:
Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Экскурсии по записи.
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» - постоянная экспозиция из собрания музея. Экскурсии по записи.
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
До 22 декабря
«В авангарде». Живопись А.Ф. Самоделова. Фотографии А.Е. Говорова, п.г.т. Мурмаши Мурманская область.
С 20 декабря
«Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.
20 декабря - 17.00
Торжественное открытие выставки «Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Выставки в течение месяца:
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.
До 22 декабря
«Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения». Из собрания музея.
«Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника». Из собрания музея.
«Венера советская». Живопись, скульптура из собрания Государственного Русского музея». Экскурсии по записи.
21 декабря - 19.00
Вечер-концерт Екатерины Ефремовой, посвящённый Юрию Визбору.
27 декабря - 17.00
Торжественное открытие выставки «Лица». Живопись, графика Анатолия Сергиенко.
Новогодние мероприятия
18 декабря – 12.00
«День рождественских огней» с мастер-классом «Новогодний пейзаж».
19 декабря – 14.00
«День ёлки с варежками» с мастер-классом «Игрушка на ёлку - варежка».
20 декабря – 12.00
«День рождественской открытки» с творческим заданием «Открытка в подарок».
21 декабря – 12.00
«День дарения ёлочных праздничных шаров» с мастер-классом «Украшаем ёлку».
21 декабря – 14.00
«Портрет зимы» с мастер-классом «Зимушка-Зима».
22 декабря – 12.00
«День наступления ночи» с мастер-классом «Заполярные огни».
22 декабря – 14.00
«Зимний лес» с мастер-классом роспись фарфорового предмета.
25 декабря – 12.00
«День снежных ангелов» с мастер-классом «Рождественский ангел».
26 декабря – 12.00
«День пожимания лап» с творческим заданием «Открытка «Собачка».
27 декабря – 12.00
«День троп, усыпанных конфетти и блестками» с творческим заданием «Муми-тролли встречают Новый год».
28 декабря – 12.00
Новогодний праздник.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Выставки в течение месяца:
«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
21 и 22 декабря
Выставка работ мастеров народного искусства «Никольская ярмарка».
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
28 декабря - 15.00
«Подарок своими руками». Новогодняя мастерская.