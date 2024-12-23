г. МУРМАНСК

В рамках новогодней праздничной программы в Мурманской области пройдёт более 700 мероприятий.

По 8 января 2025 года

Работает традиционная праздничная ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых рядах северяне и гости города смогут приобрести ёлки и еловые композиции, новогодние подарки, украшения для дома, продукцию из оленины и рыбные деликатесы от местных производителей. Региональные предприниматели удивят разнообразием вкусов блюд арктической кухни и ароматных безалкогольных напитков.

Взрослых и детей ждут большая развлекательная программа, мастер-классы, тематические фотозоны и сказочный ледяной лабиринт.

По традиции каждый желающий сможет бесплатно отправить новогоднюю открытку в любой населённый пункт нашей страны из Почтового домика.

Время работы ярмарки: с 21 по 30 декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00, с 1 по 8 января - с 12.00 до 20.00.

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

24 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

24 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

26 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

26 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

28 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

28 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

30 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

30 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

31 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

31 декабря - 17.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

Уважаемые зрители! Мурманский областной театр кукол приглашает вас с 20 декабря по 12 января на новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки!

24 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

25 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

25 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

26 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

27 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

28 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

29 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

29 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

30 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

Январь 2025 год

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

9 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

11 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

11 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

12 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

12 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 декабря - 18.00

«Место встречи - филармония». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

30 декабря - 14.00

«Аленький цветочек». Проект «Сказки с оркестром». Концертный зал.

Январь 2025 год

4 января - 16.00

«Сальвадор». Танцевальный спектакль. Автор и режиссёр-постановщик Наталья Зайкова. Концертный зал.

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Музыкальные приключения в органном королевстве». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Орган и музыка космоса». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 15.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 16.00

Ансамбль средневековой музыки «DROLLS» и Молодёжный оркестр Карелии. Концертный зал.

7 января - 14.00

«Путешествие в детство». Arctic-brass. Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал.

8 января - 13.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

8 января - 16.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

12 января - 17.00

«Душа Армении». Три дудука и орган. Концертный зал.

19 января - 17.00

«Музыкальная радуга счастья». Концертный зал.

25 января - 17.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Мороз и Снегурочкой.

Премьера! «Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25-30 декабря - 11.00

Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».

25 декабря - 15.00

Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

28 декабря - 14.30

Показ мультфильмов.

29 декабря - 16.30

Мастер-класс «Свеча из вощины: исполнение желаний».

30 декабря - 11.00-18.00

Интерактивная площадка.

31 декабря - 11.00-13.00

Творческая мастерская «Новогодний сувенир».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

24 декабря - 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 и 20.00

Фотодень «Волшебство света». (12+)

25 декабря - 18.00

Мастер-класс-погружение «Новогодняя история». (16+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 25 декабря

«Одна судьба на всех». В преддверии 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда отдел художественной литературы приглашает школьников и студентов на урок-реквием «Блокадный Ленинград – одна судьба на всех».

28 декабря - 14.00

«А ёлка против!». Новогодняя игровая программа.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка живописи и дизайна художника Александры Крыловой. «АNTELL13».

24 декабря - 18.00

Фотодень «Волшебство света».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Выставки в течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» - постоянная экспозиция из собрания музея. Экскурсии по записи.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

«Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Выставки в течение месяца:

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

27 декабря - 17.00

Торжественное открытие выставки «Лица». Живопись, графика Анатолия Сергиенко.

Новогодние мероприятия

25 декабря – 12.00

«День снежных ангелов» с мастер-классом «Рождественский ангел».

26 декабря – 12.00

«День пожимания лап» с творческим заданием «Открытка «Собачка».

27 декабря – 12.00

«День троп, усыпанных конфетти и блестками» с творческим заданием «Муми-тролли встречают Новый год».

28 декабря – 12.00

Новогодний праздник.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

28 декабря - 15.00

«Подарок своими руками». Новогодняя мастерская.