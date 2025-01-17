г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 января - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

18 января - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. Пушкинская карта.

19 января - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. Пушкинская карта.

19 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. Пушкинская карта.

22 и 23 января - 19.00

«Поздняя любовь». В. Мухарьямов, комедия. Пушкинская карта.

25 января - 12.00 и 15.00

«Жихарка». М. Романенко, музыкальная сказка. Малая сцена. Пушкинская карта.

26 января - 19.00

«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Пушкинская карта.

30 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

26 февраля - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

17 января - 19.00

Большой концерт сербской музыки «Сквозь пространство и время». (12+)

18 января - 13.30

Эдуард Успенский «Зима в Простоквашино». (5+)

18 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)

19 января - 11.00

13.30 Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)

19 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

22 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

24 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

25 января - 13.30

Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

25 января - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина «Новогодний переворот». (3+)

26 января - 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

26 января - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина «Мышка ищет маму». (3+)

31 января - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

19 января - 17.00

«Музыкальная радуга счастья». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, солисты: Евгения Красилова (сопрано), Максим Пурыжинский (фортепиано), г. Москва.

22 января - 19.00

Andrew McFadden (вокал, США) & Квартет Олега Бутмана, г. Санкт-Петербург.

25 января - 17.00

«Музыка в трёх измерениях». Елена Сафонова (скрипка), Екатерина Усатенко (флейта), Мария Макарова (фортепиано).

25 января - 18.00

«Орган и ударные в формате кино». Екатерина Огаркова (орган), Хабаровск, Сергей Дудецкий, Виталий Кондаков (ударные), г. Мурманск.

26 января - 17.00

Сольный концерт Артура Клочкова (скрипка), партия фортепиано - Петр Макаров.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 января – 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

19 января – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

19 января – 19.00

Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

25 января – 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

26 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

26 января – 19.00

«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

18 января - 15.00

Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

19 января - 14.00

Творческий вечер «Спасибо, жизнь, за радость», посвящённый юбилею балетмейстера ансамбля танца «Радость». Н.В. Русаковой.

19 января - 15.00

Концерт «Крещенские посиделки». хора украинской песни «Джерела».

26 января - 15.00

Концерт «Сполохи». В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи» с участием хореографических коллективов Мурманской области.

26 января - 16.00

Концерт «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» клуба авторской песни «Пять углов», посвящённый творчеству В.С. Высоцкого.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

25 января - 10.00

Кинопоказ выходного дня «Блокада всегда со мной».

25 января - 15.00

Экскурсия для студентов «Подарок ко Дню студента».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

25 января - 15.00

Квест-игра «Советский новый год».

24 января - 15.00

Игра «День студента».

29 января - 15.00

Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Художественные выставки:

по 19 января – фотовыставка работ сотрудников ФГУП «Атомфлот» – участников и победителей конкурса «Арктика. Люди. Ледоколы»

17 января - 18.30

Мастер-класс «Зима в сердце». (16+)

18 января - 18.00

Мастер-класс «Картина в коллажной технике». (16+)

25 января - 14.30

Мастер-класс по созданию открытки «Вишневый сад». (12+)

26 января - 14.30

Мастер-класс по созданию рисунка «Дама с собачкой». (12+)

26 января - 16.00

Экскурсия в книгохранение «Книжные лабиринты «Научки». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

18 и 25 января - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 и 25 января - 13.30

«Спасибо, Космос». (6+)

18 января - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

18 и 25 января - 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

18 и 25 января - 17.00

«Энергия Вселенной». (12+)

18 и 25 января - 18.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

18 и 25 января - 19.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

19 и 26 января - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 и 26 января - 13.30

«Вода - чудо природы». (6+)

19 и 26 января - 16.00

«Солнце Звезда нашей жизни». (12+)

19 и 26 января - 17.00

«Розетта». (12+)

19 и 26 января - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

19 и 26 января - 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 31 января

«Этот сказочный Новый год». Узнать всё-всё-всё про Новый год и прикоснуться к праздничному волшебству приглашает книжная выставка в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ».

26 января - 14.00

«Ангел на удачу». Мастер-класс.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

17 января - 18.30

Мастер-класс «Зима в сердце». (16+)

18 января - 18.00

Мастер-класс «Картина в коллажной технике», посвящённый 160-летию со дня рождения В.А. Серова. (16+)

19 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Необыкновенная история на Рождество». (12+)

24 января - 17.00

Игротека «Имаджинариум». (16+)

24 января - 18.00

Лекция «Скандинавский бестиарий». (12+)

26 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Ноэль». (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 3 января

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков».

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Огонёк». Жизнь как праздник». Фотографии из собрания Мультимедиа арт музея. г. Москва.

До 19 января

«Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

С 23 января

История собрания музея. Живопись, графика, ДПИ. К 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Из собрания музея.

18 января - 16.00

Мастер-класс по созданию диорамы «Снежная долина».

19 января - 12.00

Мастер класс по акварели «Зимний пейзаж».

19 января - 15.00

«Лики Фриды». Мастер-класс из серии «Хочу как..!».

25 января - 17.00

«Когда началось современное искусство и почему оно такое?». Лекция из цикла «10 историй о современном искусстве».

26 января - 12.00

Мастер-класс для детей по мраморированию бумаги «Здравствуй, солнце».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

С 3 января

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

Выставка «Ясненько». Живопись Михаила Глотова. г. Мурманск.

До 26 января

Выставка «Лица. Метаморфозы реальности». Живопись А.А. Сергиенко. ЗАТО г. Североморск.

С 29 января

Выставка «Петродворец 1944 года в автолитографиях Романа Жидкова». Из коллекции Владимира Беликова. Москва. Посвящена Дню полного снятия блокады Ленинграда

18 января - 12.00

Тематическое мероприятие «Самая северная сказка».

18 января - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

19 января - 12.00

Мероприятие «Красота полярной ночи» с мастер-классом «Северный пейзаж».

19 января - 15.00

Мероприятие «День пушистой нежности» с мастер-классом «Значок «Мягкая лапка».

25 января - 12.00

Мероприятие «Портрет Зимы» с мастер-классом «Зимушка - Зима».

25 января - 15.00

Экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

25 января - 16.00

Валентин Александрович Серов. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

26 января - 12.00

Мероприятие «День северного сияния в холодильнике» с творческим заданием «Морозильная история».

26 января - 15.00

Тематическое мероприятие «Где живёт Снегурочка?».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

17 января - 14.00

Мероприятие «День творчества и вдохновенья».

18 января

День открытых дверей в честь 35-летия МОХМ «У музея юбилей».

24 января

Мероприятие с мастер-классом «Наш друг – белый мишка».

25 января

Мероприятие с мастер-классом «Блокадная ласточка – символ добрых вестей».