г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

21 февраля - 20.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

22 февраля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

23 февраля - 15.00

«Ты моё воскресенье». Борис Васильев, история первой любви по рассказу «Пятница». В одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

23 февраля - 19.00

«Девятый выпуск». Елена Исаева, историческая мелодрама в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

26 февраля - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.

27 февраля - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

21 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

22 февраля - 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

22 февраля - 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

23 февраля - 11.00 и 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

23 февраля - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

28 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

1 марта - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

1 марта - 15.30 и 17.00

Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)

2 марта - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

2 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

6 марта - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

8 марта - 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

8 марта - 15.30

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

9 марта - 11.00 и 13.30

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

9 марта - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

14 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

15 марта - 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (5+)

15 марта - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

16 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

16 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

21 марта - 19.00

Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Фрагменты из всемирно известных балетов «Гала-балет». (12+)

22 марта - 14.00 и 18.00

Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Детектив-балет мотивам по произведениям Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс». (12+)

22 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

23 марта - 11.00 и 15.30

Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

23 марта - 14.00 и 17.00

Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Одноактный балет по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». (6+)

25 марта - 11.00

Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)

26 марта - 11.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

27 марта - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

28 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

29 марта - 13.30

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

29 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)

30 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 февраля - 12.00

«Папины потешки». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

22 февраля - 14.00

С. Михалков. «Три поросёнка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

22 февраля - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Солист Иван Дыма (саксофон), г. Москва.

23 февраля - 16.00

«Морские песни бардов». Проект «Бард-вагон». Концертный зал.

1 марта - 12.00

«Мама, вперёд!». Камерный зал.

1 марта, 14.00

«Мама, вперёд!». Камерный зал.

2 марта - 17.00

«Светлое прошлое». Автор проекта Алена Лебедева. Концертный зал.

8 марта - 17.00

«В предчувствии солнца». Терем-квартет, г. Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Музыкальная гостиная.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 февраля - 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

23 февраля - 12.00

«Аленький цветочек». А. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

23 февраля - 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

21 февраля (время уточняется)

Торжественное мероприятие и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.

22 февраля – 15.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры», посвящённый 80-летию Великой Победы.

22 февраля - 16.00

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» имени Владимира Моисеевича Колбасы приглашает каждого посетить концерт «Пора России возродиться». (16+)

Необъятна наша страна – Россия. Здесь, в добром соседстве проживают представители многих национальностей, все они сохранили свои обычаи, традиции, национальные костюмы и язык. Но все мы – единый народ. Веками складывались духовные традиции, объединяющие все нации и народности нашей страны. Мы богаты, когда вместе, и сильны, когда едины!

Именно об этом концерт «Пора России возродиться».

25 февраля - 19.00

Алексей Глызин.

2 марта – 14.00

Концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек» Совсем скоро наступит самый нежный, светлый и прекрасный женский праздник, который ассоциируется с началом весны, началом жизни в природе, первым теплом.

Заполярная «Кировка» приглашает на концерт, посвящённый Международному женскому Дню. В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов Дворца культуры. Участники ансамблей подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение. (12+)

5 марта - 19.00

«Парфюмер».

9 марта -15.00

Концерт «Песни поём — весну зовём».

9 марта - 16.00

Концерт «Настроение – весна!».

24 марта - 19.00

Концерт Валерея Сёмина.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

28 февраля – 11.00

Конференция «Фотосевер: путешествие во времени с фотографом Яковом Лейцингером».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

22 февраля - 12.30

Космонавтика для детей.

22 февраля - 13.30

Спасибо, Космос.

22 февраля - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

22 февраля - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

22 февраля - 17.00

Энергия Вселенной.

22 февраля - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

22 февраля – 16.00

Мастер-класс «Тёплый коврик». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает на увлекательное творческое занятие по ковроткачеству. (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка «Рельефы» художницы Анастасии Коневой.

Анастасия Конева – педагог-организатор Центра выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи «Полярная звезда» ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». С раннего возраста она проявляла интерес к творчеству: рисовала, училась играть на гитаре в музыкальной школе, занималась уличной и портретной фотографией. В старших классах освоила профессию художника-оформителя, а затем получила высшее образование в Мурманском Арктическом Университете (МАУ), став бакалавром по направлению «Педагог дополнительного образования» с подготовкой по дизайну интерьера и компьютерной графике.

Для создания работ Анастасия использует широкий спектр материалов: художественные (акриловые краски, поталь, заготовки для творчества), строительные (штукатурку, шпаклевку, уплотнительную ленту) и другие. Творческий процесс помогает ей отдохнуть от повседневности, направить свою энергию в созидательное русло, чтобы после радовать окружающих прекрасными работами. Благодаря своему воображению и мастерству, она создает уникальные произведения искусства, которые гармонично вписываются в современные интерьеры, привнося уют и находя своих почитателей.

Выставка продлится с 1 по 23 февраля. (16+)

28 февраля – 18.00

Состоится открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)

Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.

Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.

Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.

Выставка продлится с 28 февраля 30 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков».

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Огонёк». Жизнь как праздник». Фотографии из собрания Мультимедиа арт музея. г. Москва.

История собрания музея. Живопись, графика, ДПИ. К 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Из собрания музея.

22 февраля – 16.00

Мастер-класс по декорированию «Открытка ко Дню защитника Отечества».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

Выставка «Ясненько». Живопись Михаила Глотова. г. Мурманск.

Выставка «Петродворец 1944 года в автолитографиях Романа Жидкова». Из коллекции Владимира Беликова. Москва. Посвящена Дню полного снятия блокады Ленинграда.

21 февраля – 17.00

Торжественное открытие выставки «На параллели. Живопись и графика Владимира Кумашова. К 75-летию со дня рождения художника».

23 февраля – 15.00

Василий Верещагин. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Выставка-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья» к 80-летию Великой Победы.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

22 февраля – 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Подарок для героя».

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

г. Апатиты

Открыта выставка тактильных картин «Небесные покровители» к 280-летию флотоводца, адмирала Федора Ушаков.

26 февраля – 13.00

г. Оленегорск

Масленичные гуляния «Солнечный праздник в рамках тифлотурне «На активной волне».