АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 февраля - 19.00
«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.
27 февраля - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
1 марта - 12.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
1 марта - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французкого Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Пушкинская карта.
2 марта - 12.00
«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Пушкинская карта.
2 марта - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Пушкинская карта.
5 марта - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
6 марта - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.
7 марта - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французкого Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Пушкинская карта.
8 марта - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Пушкинская карта.
9 марта - 16.00
«Дарите женщинам цветы». Николай Гадомский, Михаил Романенко, музыкально-литературная композиция.
12 марта - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
13 марта - 12.00
«А зори здесь тихие…». Борис Васильев, моноспектакль. Пушкинская карта.
13 марта - 14.00
«А зори здесь тихие…». Борис Васильев, моноспектакль. Пушкинская карта.
15 марта - 19.00
«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Премьера! Пушкинская карта.
16 марта - 19.00
«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Премьера! Пушкинская карта.
19 марта - 19.00
«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.
30 марта - 19.00
«Настройте настроение». Творческий вечер - добрый концерт Александра Олешко.
2 апреля - 19.00
«Наши жёны». Эрик Ассуса, комедия–детектив.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
28 февраля - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
1 марта - 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
1 марта - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
2 марта - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
2 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 марта - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
8 марта - 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
8 марта - 15.30
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
9 марта - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
9 марта - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
14 марта - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
15 марта - 13.30
Премьера. Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (5+)
15 марта - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
16 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)
16 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
21 марта - 19.00
Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Фрагменты из всемирно известных балетов «Гала-балет». (12+)
22 марта - 14.00 и 18.00
Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Детектив-балет мотивам по произведениям Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс». (12+)
22 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
23 марта - 11.00 и 15.30
Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
23 марта - 14.00 и 17.00
Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Одноактный балет по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». (6+)
25 марта - 11.00
Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)
26 марта - 11.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
27 марта - 19.00
Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
28 марта - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
29 марта - 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
29 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)
30 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
30 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 марта - 12.00
«Мама, вперёд!». Камерный зал.
1 марта, 14.00
«Мама, вперёд!». Камерный зал.
2 марта - 17.00
«Светлое прошлое». Автор проекта Алена Лебедева. Концертный зал.
7 марта - 18.00
«Музыкальный букет». Концерт из цикла «Открытая филармония». Фойе.
8 марта - 17.00
«В предчувствии солнца». Терем-квартет, г. Санкт-Петербург. Концертный зал.
8 марта - 18.00
«Лирическое отступление». Арт-кафе.
9 марта - 12.00
«Все цветы тебе я подарю...». Музыкальная гостиная.
9 марта - 12.00
«Мама, вперед!». Камерный зал.
9 марта - 14.00
«Мама, вперед!». Камерный зал.
16 марта - 17.00
«Признание в любви». Филармонии - 50 лет! Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.
5 апреля - 16.00
«Однажды в Венеции». Камерный зал.
6 апреля - 17.00
«Музыка для гурманов». Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. Елена Кейлина-Ройтер (орган), Австрия. Концертный зал.
11 апреля - 19.00
«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.
13 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Камерный зал.
13 апреля - 14.00
Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.
14 апреля - 19.00
Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
1 марта - 19.00
«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
2 марта - 12.00
«Царевна-несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)
2 марта - 19.00
«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)
8 марта - 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина» А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
9 марта - 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
9 марта - 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
15 марта - 19.00
«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
16 марта - 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
16 марта - 19.00
Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
22 и 23 марта - 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
29 марта - 19.00
«Не все коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
30 марта - 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
30 марта - 19.00
Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
25 февраля - 19.00
Алексей Глызин.
2 марта – 14.00
Концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек» Совсем скоро наступит самый нежный, светлый и прекрасный женский праздник, который ассоциируется с началом весны, началом жизни в природе, первым теплом.
Заполярная «Кировка» приглашает на концерт, посвящённый Международному женскому Дню. В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов Дворца культуры. Участники ансамблей подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение. (12+)
5 марта - 19.00
«Парфюмер».
9 марта -15.00
Концерт «Песни поём — весну зовём».
9 марта - 16.00
Концерт «Настроение – весна!».
24 марта - 19.00
Концерт Валерея Сёмина.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
27 февраля – 12.00-20.00
Познавательная программа «День Арктики. Мурманчан и гостей города ждёт увлекательная программа, посвящённая истории освоения Арктики, Северного морского пути, полярным исследователям и экспедициям в высокие широты, отражению арктической тематики в литературном и музыкальном творчестве, кинодокументалистике.
28 февраля – 11.00
Конференция «Фотосевер: путешествие во времени с фотографом Яковом Лейцингером».
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
1 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
1 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
1 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
1 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
1 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
1 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
2 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
2 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
2 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
2 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
2 марта - 17.00
Розетта.
2 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
2 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
9 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
9 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
9 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
9 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
9 марта - 17.00
Розетта.
9 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
9 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
15 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
15 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
15 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
15 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
15 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
15 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
16 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
16 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
16 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
16 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
16 марта - 17.00
Розетта.
16 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
16 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
22 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
22 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
22 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
22 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
22 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
22 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
23 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
23 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
23 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
23 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
23 марта - 17.00
Розетта.
23 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
23 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
29 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
29 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
29 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
29 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
29 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
29 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
30 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
30 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
30 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
30 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
30 марта - 17.00
Розетта.
30 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
30 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.
На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)
2 марта – 14.30
Книги не горят? Участники клуба «Что хотел сказать автор?» обсудят культовый роман Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Рэй Брэдбери писал его в подвальном помещении публичной библиотеки Лос-Анджелеса на прокатной пишущей машинке, у которой была прорезь для монет, и за 10 центов она включалась на полчаса. Роман был написан за девять дней, аренда машинки обошлась в 9 долларов 80 центов.
В библиотеке все желающие совершенно бесплатно рассмотрят все смысловые слои романа, попытаются понять насколько этот текст актуален сегодня, вспомнят все отсылки в массовой культуре и, конечно, определят своё отношение к нему. (12+)
По 4 апреля
Конкурс рисованных историй «Герои». «Герои» – это конкурс о людях, которые сражались и сражаются за Отечество. У участников есть возможность рассказать о героях в семье, о ветеранах боевых действий, изучить биографии известных людей, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации (https://www.libkids51.ru/news/2025/02/28/1522).
К участию приглашаются авторы от 12 до 35 лет.
1 этап – приём творческих работ с 3 февраля по 10 апреля.
2 этап – работа жюри и подведение итогов с 11 по 30 апреля.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить «Карточку автора» и выслать её вместе с творческой работой на адрес: dvizhkon-modub@yandex.ru в электронном (отсканированном) виде.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка «Рельефы» художницы Анастасии Коневой.
Анастасия Конева – педагог-организатор Центра выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи «Полярная звезда» ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». С раннего возраста она проявляла интерес к творчеству: рисовала, училась играть на гитаре в музыкальной школе, занималась уличной и портретной фотографией. В старших классах освоила профессию художника-оформителя, а затем получила высшее образование в Мурманском Арктическом Университете (МАУ), став бакалавром по направлению «Педагог дополнительного образования» с подготовкой по дизайну интерьера и компьютерной графике.
Для создания работ Анастасия использует широкий спектр материалов: художественные (акриловые краски, поталь, заготовки для творчества), строительные (штукатурку, шпаклевку, уплотнительную ленту) и другие. Творческий процесс помогает ей отдохнуть от повседневности, направить свою энергию в созидательное русло, чтобы после радовать окружающих прекрасными работами. Благодаря своему воображению и мастерству, она создает уникальные произведения искусства, которые гармонично вписываются в современные интерьеры, привнося уют и находя своих почитателей.
Выставка продлится с 1 по 23 февраля. (16+)
28 февраля – 18.00
Состоится открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)
Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.
Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.
Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.
Выставка продлится с 28 февраля 30 марта.
1 марта – 15.30
В рамках интерактивной программы «Творческий квартал: расцветай» состоится лекция художников театра и кино, реконструкторов, коллекционеров Андрея Скаткова и Марии Орловой «Последнее десятилетие Прекрасной Эпохи. Корсет, розы, кружева» из авторского цикла «Гордость и предубеждение в историческом гардеробе».
«В лёгком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьёзнее, чем обыкновенно» (Куприн А. И., «Молох», 1896 г.).
Такой желало видеть женщину общество начала ХХ века, и такой в определенном смысле желала быть сама она – легкой, непринужденной, естественной, желанной и в тоже время недоступной. Прошёл ровно век с тех пор, как женщины создали свой новый образ в подражание античным героиням, и теперь вновь вернулись к этому. С ещё большим рвением стали добиваться необходимого эффекта за счёт новых корсетов, нательного белья. О том, как нелегко достигался этот эффект пойдёт речь на лекции-демонстрации. (16+)
Вход свободный по предварительной регистрации: vk.cc/cIOoJv
1 марта – 18.00
В рамках «Творческого квартала: расцветай» состоится концерт в исполнении кавер-группы ЩербакоффBand.
Вас ждут любимые песни о весне и о любви, наполненные теплом и радостью. Это идеальное мероприятие, чтобы встретить первый весенний месяц в кругу друзей, коллег или близких. (16+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
28 февраля 11.00
Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
Выставка «От классики до современного искусства», посвященная 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.
Выставка «Сторона ль моя, сторонка».
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Экскурсия по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVI-XXI веков».
Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи, скульптуры и ДПИ России».
Экскурсия по выставке «От классики до современного искусства».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
28 февраля - 11.00
Выставка «Скульптура XX–XXI вв.».
Выставка «Делу время - потехе час». Художественная обработка дерева. Текстиль. Из собрания музея.
Выставка «Музыка Севера. Декоративно-прикладное искусство, живопись, графика. Из собрания музея. К 70-летию со дня рождения художника».
Выставка тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике».
Мастер-класс «Рисование».
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
Мероприятие «День скульптуры в музее».
Программа «В поле выросла рубаха».
Программа «Герои и победы в русском искусстве».
Программа «Проведи урок в музее!».
Проект «Разговоры о важном в музее».
Тематическое мероприятие «Тайна фарфора».
Цикл встреч для подростков «Искусство. видеть и понимать».
Экскурсия по выставке «Скульптура XX–XXI вв.».
Экскурсия по выставке тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике».
Экскурсия по экспозиции «Делу время – потехе час».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Выставки в течение месяца:
Выставка-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья» к 80-летию Великой Победы (по 30 марта).
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
1 марта – 17.00-18.30
Спектакль «Пушкин.Чехов.Гоголь». (12+)
Творческая работа учащихся Детской театральной школы, в основе которой лежат произведения одноимённых русских классиков.
15 марта – 17.00
Спектакль «На Севере Мишка». (6+)
Сказочное представление для детей старшего дошкольного и школьного возраста.
16 марта – 11.00 и 13.00
Спектакль «Мыши в космосе». (6+)
Кукольное представление для самых юных зрителей.
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
г. Апатиты
Открыта выставка тактильных картин «Небесные покровители» к 280-летию флотоводца, адмирала Федора Ушаков.
26 февраля – 13.00
г. Оленегорск
Масленичные гуляния «Солнечный праздник в рамках тифлотурне «На активной волне».