г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

12 марта - 19.00

«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

13 марта - 12.00

«А зори здесь тихие…». Борис Васильев, моноспектакль. Пушкинская карта.

13 марта - 14.00

«А зори здесь тихие…». Борис Васильев, моноспектакль. Пушкинская карта.

15 марта - 19.00

«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Премьера! Пушкинская карта.

16 марта - 19.00

«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Премьера! Пушкинская карта.

19 марта - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

30 марта - 19.00

«Настройте настроение». Творческий вечер - добрый концерт Александра Олешко.

2 апреля - 19.00

«Наши жёны». Эрик Ассуса, комедия–детектив.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

14 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

15 марта - 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (5+)

15 марта - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

16 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

16 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

21 марта - 19.00

Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Фрагменты из всемирно известных балетов «Гала-балет». (12+)

22 марта - 14.00 и 18.00

Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Детектив-балет мотивам по произведениям Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс». (12+)

22 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

23 марта - 11.00 и 15.30

Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

23 марта - 14.00 и 17.00

Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Одноактный балет по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». (6+)

25 марта - 11.00

Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)

26 марта - 11.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

27 марта - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

28 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

29 марта - 13.30

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

29 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)

30 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 марта - 17.00

«Признание в любви». Филармонии - 50 лет! Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.

5 апреля - 16.00

«Однажды в Венеции». Камерный зал.

6 апреля - 17.00

«Музыка для гурманов». Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. Елена Кейлина-Ройтер (орган), Австрия. Концертный зал.

11 апреля - 19.00

«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.

13 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Камерный зал.

13 апреля - 14.00

Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

14 апреля - 19.00

Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 марта - 19.00

«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

16 марта - 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

16 марта - 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

22 и 23 марта - 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

29 марта - 19.00

«Не все коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

30 марта - 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

30 марта - 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

24 марта - 19.00

Концерт Валерия Сёмина.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на 17 марта 2025 года.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

13 марта - 13.00–14.00

Лекция Виктории Хватовой «Эмоциональный интеллект. Практические шаги к распознаванию эмоций и чувств».

13 марта - 14.00–15.00

Интерактивная игра «Шаги к Победе» к 80-летию Великой Победы.

15 марта - 16.00–17.00

Арт-квартирник «Искусство вечно».

18 и 30 марта - 18.00–20.00

Фотовечер «Искусство в кадре».

19 марта - 13.00–16.00

Открытая встреча с представителями поискового отряда «Патриоты – наследники Победы».

21 марта - 18.00–19.00

Виниловый вечер «Виниловая поэзия» ко Дню поэзии.

22 марта - 17.00–19.00

Творческая встреча с членом Российского союза писателей Артуром Токаевым «Немного из жизни».

23 марта - 16.00–17.00

Экскурсия в книгохранилище «Книжные лабиринты Науки» (платно).

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

15 марта - 12.30

Космонавтика для детей.

15 марта - 13.30

Спасибо, Космос.

15 марта - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

15 марта - 17.00

Энергия Вселенной.

15 марта - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

15 марта - 19.00

Далекие миры — другая жизнь?

16 марта - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

16 марта - 13.30

Вода — чудо природы.

16 марта - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

16 марта - 16.00

Солнце — звезда нашей жизни.

16 марта - 17.00

Розетта.

16 марта - 18.00

В глубины Вселенной.

16 марта - 19.00

Призрак Вселенной.

22 марта - 12.30

Космонавтика для детей.

22 марта - 13.30

Спасибо, Космос.

22 марта - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

22 марта - 17.00

Энергия Вселенной.

22 марта - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

22 марта - 19.00

Далекие миры — другая жизнь?

23 марта - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

23 марта - 13.30

Вода — чудо природы.

23 марта - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

23 марта - 16.00

Солнце — звезда нашей жизни.

23 марта - 17.00

Розетта.

23 марта - 18.00

В глубины Вселенной.

23 марта - 19.00

Призрак Вселенной.

29 марта - 12.30

Космонавтика для детей.

29 марта - 13.30

Спасибо, Космос.

29 марта - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

29 марта - 17.00

Энергия Вселенной.

29 марта - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

29 марта - 19.00

Далекие миры — другая жизнь?

30 марта - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

30 марта - 13.30

Вода — чудо природы.

30 марта - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

30 марта - 16.00

Солнце — звезда нашей жизни.

30 марта - 17.00

Розетта.

30 марта - 18.00

В глубины Вселенной.

30 марта - 19.00

Призрак Вселенной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

По 4 апреля

Конкурс рисованных историй «Герои». «Герои» – это конкурс о людях, которые сражались и сражаются за Отечество. У участников есть возможность рассказать о героях в семье, о ветеранах боевых действий, изучить биографии известных людей, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

(https://www.libkids51.ru/news/2025/02/28/1522).

К участию приглашаются авторы от 12 до 35 лет.

1 этап – приём творческих работ с 3 февраля по 10 апреля.

2 этап – работа жюри и подведение итогов с 11 по 30 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить «Карточку автора» и выслать её вместе с творческой работой на адрес: dvizhkon-modub@yandex.ru в электронном (отсканированном) виде.

18 марта - по записи

Медиа-путешествие по Крыму «Кошка, Рыцарь, Карадаг».

27 марта - 12.00

Литературно-музыкальный праздник «Золотые зёрна сказок».

30 марта - 13.00

Презентация книги Юлии Киреевой «Сказки о больших подвигах маленьких героев».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)

Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.

Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.

Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.

Выставка продлится с 28 февраля 30 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 29 декабря - 11.00 19.00

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

До 16 марта - 11.00-19.00

Выставка «От классики до современного искусства», посвящённая 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.

По 23 марта - 11.00-19.00

Выставка «Сторона ль моя сторонка». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Из собрания музея.

С 27 марта

Графика Анны Смирновой. Мончегорск. К 50-летию со дня рождения автора

15 марта - 13.00

«Турецкий тюльпан». Мастер-класс в технике эбру для взрослых.

22 марта - 15.00

«Священный лотос». Мастер-класс в технике гуашь.

23 марта - 12.00

«Лаванда». Мастер-класс по созданию магнита из полимерной глины.

29 марта - 17.00

«Альберто Джакометти и Исаму Ногучи. кризис человеческого, путь к востоку через северо-запад». Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

30 марта - 15.00

«Алые маки». Мастер-класс в акварельной технике.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

До 29 декабря - 11.00-19.00

Выставка «Скульптура ХХ– ХХI веков».

Мероприятие «День скульптуры в музее».

Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль».

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева».

Выставка тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике». Проект Мурманского Арктического университета.

Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час».

По 15 марта – 11.00-19.00

«История одного саквояжа». Художественно-культорологическая выставка из собрания Андрея Маевского. СПб.

14 марта - 19.00

Концерт Екатерины Ефремовой «Портрет одной прекрасной дамы».

15 марта - 13.00

«Арктические записи» с мастер-классом «Северный гость».

15 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Тайна фарфора» с мастер-классом по росписи предмета.

22 марта - 16.00

Микеланджело Буонарроти. Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».

23 марта - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Дама сдавала в багаж» по выставке «История одного саквояжа» Художественно-культурологическая выставка из собрания А.Н. Маевского. СПб.

29 марта - 15.00

Мастер-класс «Японская живопись тушью. Суми-э».

30 марта - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

По 23 марта - 11.00-19.00

Выставка «Лоскутная мозаика Заполярья». Региональный этап Всероссийского проекта «Лоскутная мозаика России». Посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

15 марта - 14.00

«Рисуем шерстью. Маки». Мероприятие с мастер-классом от профессионального художника.

19 марта - 15.00

Мастер-класс по изготовлению панно «Крым – это наша Россия!».

26 марта - 18.00

Экскурсия по выставке «Лоскутная мозаика Заполярья».

30 марта - 12.00

Мастер-класс «Пирожное с апельсином» в технике лоскутного шитья

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

15 марта – 17.00

Спектакль «На Севере Мишка». (6+)

Сказочное представление для детей старшего дошкольного и школьного возраста.

16 марта – 11.00 и 13.00

Спектакль «Мыши в космосе». (6+)

Кукольное представление для самых юных зрителей.

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

11 марта - 12.00

Выставка художницы–любителя из Мончегорска Надежды Трубниковой «Женских рук прекрасные творения».

15 марта - 12.00

Мастер-класс для детей «Салют весне!»: 3D-шульпаны.

22 марта - 14.00

Киноклуб с тифлокомментариями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

27 марта - 14.00

Пресс-кафе «Март перепутал снег с дождем...».