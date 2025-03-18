АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
19 марта - 19.00
«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.
30 марта - 19.00
«Настройте настроение». Творческий вечер - добрый концерт Александра Олешко.
2 апреля - 19.00
«Наши жёны». Эрик Ассуса, комедия–детектив.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
21 марта - 19.00
Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Фрагменты из всемирно известных балетов «Гала-балет». (12+)
22 марта - 14.00 и 18.00
Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Детектив-балет мотивам по произведениям Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс». (12+)
22 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
23 марта - 11.00 и 15.30
Премьера. Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
23 марта - 14.00 и 17.00
Гастроли Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Одноактный балет по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». (6+)
25 марта - 11.00
Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)
26 марта - 11.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
27 марта - 19.00
Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
28 марта - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
29 марта - 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
29 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)
30 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
30 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5 апреля - 16.00
«Однажды в Венеции». Камерный зал.
6 апреля - 17.00
«Музыка для гурманов». Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. Елена Кейлина-Ройтер (орган), Австрия. Концертный зал.
11 апреля - 19.00
«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.
13 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Камерный зал.
13 апреля - 14.00
Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.
14 апреля - 19.00
Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
22 и 23 марта - 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
29 марта - 19.00
«Не все коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
30 марта - 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
30 марта - 19.00
Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
24 марта - 19.00
Концерт Валерия Сёмина.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на 17 марта 2025 года.
Первыми новую стационарную экспозицию музея увидят учащиеся – победители олимпиад, участники конкурса «Край Героев», кадеты, юнармейцы, молодёжь и волонтёры культуры, отличившиеся в общественной деятельности, а также почётные гости. Также в первый день работы будут организованы экскурсионные группы для детей и жён участников специальной военной операции, учителей истории, почётных граждан области и города Мурманска.
С 18 марта музей откроет свои двери для всех жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11.00 до 18.00 часов ежедневно со вторника по воскресенье. Затем время работы будет продлено.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
18 и 30 марта - 18.00–20.00
Фотовечер «Искусство в кадре».
19 марта - 13.00–16.00
Открытая встреча с представителями поискового отряда «Патриоты – наследники Победы».
21 марта - 18.00–19.00
Виниловый вечер «Виниловая поэзия» ко Дню поэзии.
22 марта - 17.00–19.00
Творческая встреча с членом Российского союза писателей Артуром Токаевым «Немного из жизни».
23 марта - 16.00–17.00
Экскурсия в книгохранилище «Книжные лабиринты Науки» (платно).
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
22 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
22 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
22 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
22 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
22 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
22 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
23 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
23 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
23 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
23 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
23 марта - 17.00
Розетта.
23 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
23 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
29 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
29 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
29 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
29 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
29 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
29 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
30 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
30 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
30 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
30 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
30 марта - 17.00
Розетта.
30 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
30 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.
На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)
По 4 апреля
Конкурс рисованных историй «Герои». «Герои» – это конкурс о людях, которые сражались и сражаются за Отечество. У участников есть возможность рассказать о героях в семье, о ветеранах боевых действий, изучить биографии известных людей, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
(https://www.libkids51.ru/news/2025/02/28/1522).
К участию приглашаются авторы от 12 до 35 лет.
1 этап – приём творческих работ с 3 февраля по 10 апреля.
2 этап – работа жюри и подведение итогов с 11 по 30 апреля.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить «Карточку автора» и выслать её вместе с творческой работой на адрес: dvizhkon-modub@yandex.ru в электронном (отсканированном) виде.
18 марта - по записи
Медиа-путешествие по Крыму «Кошка, Рыцарь, Карадаг».
27 марта - 12.00
Литературно-музыкальный праздник «Золотые зёрна сказок».
30 марта - 13.00
Презентация книги Юлии Киреевой «Сказки о больших подвигах маленьких героев».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)
Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.
Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.
Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.
Выставка продлится с 28 февраля 30 марта.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
До 29 декабря - 11.00 19.00
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия по экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».
Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
По 23 марта - 11.00-19.00
Выставка «Сторона ль моя сторонка». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Из собрания музея.
С 27 марта
Графика Анны Смирновой. Мончегорск. К 50-летию со дня рождения автора
22 марта - 15.00
«Священный лотос». Мастер-класс в технике гуашь.
23 марта - 12.00
«Лаванда». Мастер-класс по созданию магнита из полимерной глины.
29 марта - 17.00
«Альберто Джакометти и Исаму Ногучи. кризис человеческого, путь к востоку через северо-запад». Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
30 марта - 15.00
«Алые маки». Мастер-класс в акварельной технике.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
До 29 декабря - 11.00-19.00
Выставка «Скульптура ХХ– ХХI веков».
Мероприятие «День скульптуры в музее».
Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль».
Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева».
Выставка тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике». Проект Мурманского Арктического университета.
Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час».
22 марта - 16.00
Микеланджело Буонарроти. Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».
23 марта - 15.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Дама сдавала в багаж» по выставке «История одного саквояжа» Художественно-культурологическая выставка из собрания А.Н. Маевского. СПб.
29 марта - 15.00
Мастер-класс «Японская живопись тушью. Суми-э».
30 марта - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
По 23 марта - 11.00-19.00
Выставка «Лоскутная мозаика Заполярья». Региональный этап Всероссийского проекта «Лоскутная мозаика России». Посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
19 марта - 15.00
Мастер-класс по изготовлению панно «Крым – это наша Россия!».
26 марта - 18.00
Экскурсия по выставке «Лоскутная мозаика Заполярья».
30 марта - 12.00
Мастер-класс «Пирожное с апельсином» в технике лоскутного шитья
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
3 и 4 мая – 15.00 и 18.00.
Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.
...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.
Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — поженится, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.
За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.
Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
22 марта - 14.00
Киноклуб с тифлокомментариями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
27 марта - 14.00
Пресс-кафе «Март перепутал снег с дождем...».