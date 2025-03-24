г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 марта - 19.00

«Настройте настроение». Творческий вечер - добрый концерт Александра Олешко.

2 апреля - 19.00

«Наши жёны». Эрик Ассуса, комедия – детектив. Основная сцена.

3 апреля - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

4 апреля - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 апреля - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

6 апреля - 12.00 и 14.00

Рождение спектакля «Укрощение Шекспира». Творческая лаборатория по пластике артистов Мурманского драматического театра от хореографа Албертса Альбертса. Режиссёр лаборатории. Яков Ломкин.

6 апреля - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

9 апреля - 19.00

«Двое на качелях». Уильям Гибсон, мелодрама. Современный театр антрепризы. Основная сцена.

11 апреля - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

12 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 апреля - 12.00

«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 апреля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французкого Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

16 апреля - 19.00

«Любовные письма». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Альберт Гурней. Основная сцена. «Пушкинская карта».

17 апреля - 19.00

«Записки юного врача». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 апреля - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 апреля - 19.00

20 апреля - 16.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

20 апреля - 19.00

«По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 апреля - 19.00

«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

27 апреля - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

27 апреля - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

25 марта - 11.00

Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)

26 марта - 11.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

27 марта - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

28 марта - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

29 марта - 13.30

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

29 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)

30 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

1 апреля - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

5 апреля - 16.00

Гала-концерт I Открытого фестиваля «Za СВОих». (12+)

6 апреля - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

6 апреля - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

11 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)

12 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

12 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

13 апреля - 11.00 и 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

13 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

18 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Мурманский театр-студия фламенко «Nuevo dia» «Фламенко с нуля». (6+)

19 апреля - 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

19 апреля - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

20 апреля - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

20 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

25 апреля - 19.00

Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

26 апреля - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

26 апреля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

27 апреля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

27 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 апреля - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

5 апреля - 16.00

«Однажды в Венеции». Камерный зал.

6 апреля - 17.00

«Музыка для гурманов». Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. Елена Кейлина-Ройтер (орган), Австрия. Концертный зал.

6 апреля - 18.00

«В настроении весны». Музыкальная гостиная

11 апреля - 19.00

«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.

12 апреля - 14.00

«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.

12 апреля - 18.00

Музыкально-литературный салон «Комильфо». Ансамбль «Серенада».

Музыкальная гостиная.

13 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Камерный зал.

13 апреля - 14.00

Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

13 апреля - 17.00

«Музыка света. Перезагрузка». Концертный зал.

14 апреля - 19.00

Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.

20 апреля - 17.00

«В созвездии Вивальди». Концертный зал.

23 апреля - 19.00

«Музыка & поэзия - Победа!». Концертный зал.

26 апреля - 14.00

«Когда некогда». Концертный зал.

27 апреля - 17.00

«PLAUDITE MANIBUS». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

1 мая - 17.00

«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.

2 мая - 17.00

«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.

3 мая - 18.00

«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 марта - 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

30 марта - 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

30 марта - 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

24 марта - 19.00

Концерт Валерия Сёмина.

5 апреля - 15.00

Областной конкурс «Мы юности нашей верны».

6 апреля - 15.00

Концерт «Я люблю тебя, Россия!» ансамбля танца «Сполохи».

6 апреля - 16.00

Концерт «Настроение – весна!».

12 апреля - 18.00

Юбилейный концерт «Живём, танцуя».

13 апреля - 15.00

Концерт «Весенние мечты».

19 апреля - 15.00

Областной конкурс инклюзивного творчества «Возьмёмся за руки, друзья!».

20 апреля - 14.00

Праздник танца «Весенние ритмы».

4 мая - 15.00

Концерт «Песни поём — весну зовём».

25 мая - 16.00

Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 марта музей открыл свои двери для всех жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11.00 до 18.00 часов ежедневно со вторника по воскресенье. Затем время работы будет продлено.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

30 марта - 18.00–20.00

Фотовечер «Искусство в кадре».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

29 марта - 12.30

Космонавтика для детей.

29 марта - 13.30

Спасибо, Космос.

29 марта - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

29 марта - 17.00

Энергия Вселенной.

29 марта - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

29 марта - 19.00

Далекие миры — другая жизнь?

30 марта - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

30 марта - 13.30

Вода — чудо природы.

30 марта - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

30 марта - 16.00

Солнце — звезда нашей жизни.

30 марта - 17.00

Розетта.

30 марта - 18.00

В глубины Вселенной.

30 марта - 19.00

Призрак Вселенной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

По 4 апреля

Конкурс рисованных историй «Герои». «Герои» – это конкурс о людях, которые сражались и сражаются за Отечество. У участников есть возможность рассказать о героях в семье, о ветеранах боевых действий, изучить биографии известных людей, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

(https://www.libkids51.ru/news/2025/02/28/1522).

К участию приглашаются авторы от 12 до 35 лет.

1 этап – приём творческих работ с 3 февраля по 10 апреля.

2 этап – работа жюри и подведение итогов с 11 по 30 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить «Карточку автора» и выслать её вместе с творческой работой на адрес: dvizhkon-modub@yandex.ru в электронном (отсканированном) виде.

27 марта - 12.00

Литературно-музыкальный праздник «Золотые зёрна сказок».

30 марта - 13.00

Презентация книги Юлии Киреевой «Сказки о больших подвигах маленьких героев».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)

Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.

Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.

Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.

Выставка продлится с 28 февраля по 30 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 29 декабря - 11.00 19.00

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

С 27 марта

Графика Анны Смирновой. Мончегорск. К 50-летию со дня рождения автора

29 марта - 17.00

«Альберто Джакометти и Исаму Ногучи. кризис человеческого, путь к востоку через северо-запад». Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

30 марта - 15.00

«Алые маки». Мастер-класс в акварельной технике.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

До 29 декабря - 11.00-19.00

Выставка «Скульптура ХХ– ХХI веков».

Мероприятие «День скульптуры в музее».

Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль».

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева».

Выставка тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике». Проект Мурманского Арктического университета.

Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час».

29 марта - 15.00

Мастер-класс «Японская живопись тушью. Суми-э».

30 марта - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

26 марта - 18.00

Экскурсия по выставке «Лоскутная мозаика Заполярья».

30 марта - 12.00

Мастер-класс «Пирожное с апельсином» в технике лоскутного шитья

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

3 и 4 мая – 15.00 и 18.00.

Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.

...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.

Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — поженится, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.

За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.

Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

27 марта - 14.00

Пресс-кафе «Март перепутал снег с дождем...».