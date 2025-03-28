АФИША
г. МУРМАНСК
По 29 марта включительно – 12.00-20.00
В Мурманске работает выставка макетов ледоколов «Через пять морей». Она приурочена к работе Международного арктического форума. Жителей и гостей города приглашают познакомиться с историей Мурманского порта и узнать больше про путь Кольского Севера на протяжении тысячи лет с середины XII века.
На выставке представлены макеты ледоколов и познавательные информационные стенды, которые помогут погрузиться в захватывающую историю о том, как Мурманск стал воротами в Арктику.
г. Мурманск, Портовый проезд, 25. Морской вокзал, 2-й этаж. Вход свободный. (6+)
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 марта - 19.00
«Настройте настроение». Творческий вечер - добрый концерт Александра Олешко.
2 апреля - 19.00
«Наши жёны». Эрик Ассуса, комедия – детектив. Основная сцена.
3 апреля - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
4 апреля - 19.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
5 апреля - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
6 апреля - 12.00 и 14.00
Рождение спектакля «Укрощение Шекспира». Творческая лаборатория по пластике артистов Мурманского драматического театра от хореографа Албертса Альбертса. Режиссёр лаборатории. Яков Ломкин.
6 апреля - 19.00
«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
9 апреля - 19.00
«Двое на качелях». Уильям Гибсон, мелодрама. Современный театр антрепризы. Основная сцена.
11 апреля - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
12 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
13 апреля - 12.00
«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
13 апреля - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французкого Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
16 апреля - 19.00
«Любовные письма». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Альберт Гурней. Основная сцена. «Пушкинская карта».
17 апреля - 19.00
«Записки юного врача». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова. Основная сцена. «Пушкинская карта».
18 апреля - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».
19 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».
19 апреля - 19.00
20 апреля - 16.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
20 апреля - 19.00
«По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
25 апреля - 19.00
«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
26 апреля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
27 апреля - 12.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
27 апреля - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
28 марта - 19.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
29 марта - 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
29 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Маша и медведь». (2+)
30 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
30 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
1 апреля - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
5 апреля - 16.00
Гала-концерт I Открытого фестиваля «Za СВОих». (12+)
6 апреля - 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
6 апреля - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
11 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)
12 апреля - 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
12 апреля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
13 апреля - 11.00 и 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)
13 апреля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
18 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Мурманский театр-студия фламенко «Nuevo dia» «Фламенко с нуля». (6+)
19 апреля - 13.30
Пётр Васильев «Умка». (6+)
19 апреля - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
20 апреля - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
20 апреля - 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
25 апреля - 19.00
Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)
26 апреля - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
26 апреля - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
27 апреля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
27 апреля - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 апреля - 19.00
Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.
5 апреля - 16.00
«Однажды в Венеции». Камерный зал.
6 апреля - 17.00
«Музыка для гурманов». Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. Елена Кейлина-Ройтер (орган), Австрия. Концертный зал.
6 апреля - 18.00
«В настроении весны». Музыкальная гостиная
11 апреля - 19.00
«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.
12 апреля - 14.00
«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.
12 апреля - 18.00
Музыкально-литературный салон «Комильфо». Ансамбль «Серенада».
Музыкальная гостиная.
13 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Камерный зал.
13 апреля - 14.00
Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.
13 апреля - 17.00
«Музыка света. Перезагрузка». Концертный зал.
14 апреля - 19.00
Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.
20 апреля - 17.00
«В созвездии Вивальди». Концертный зал.
23 апреля - 19.00
«Музыка & поэзия - Победа!». Концертный зал.
26 апреля - 14.00
«Когда некогда». Концертный зал.
27 апреля - 17.00
«PLAUDITE MANIBUS». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.
1 мая - 17.00
«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.
2 мая - 17.00
«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.
3 мая - 18.00
«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
29 марта - 19.00
«Свои люди - сочтёмся»!». А. Островский. Комедия. (12+)
30 марта - 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
30 марта - 19.00
Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
5 апреля - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (12+)
6 апреля - 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (6+)
6 апреля - 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (16+)
13 апреля - 12.00
«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (6+)
13 апреля - 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия. (16+)
27 апреля - 12.00
«Царевна Несмеяна». Сказка-шутка. (6+)
27 апреля - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
3 апреля - 19.00
«Мисс и миссис Великая Рус». Финал X областного проекта материнства и детства.
5 апреля – 15.00
«Мы юности нашей верны». Областной конкурс творчества людей старшего поколения.
5 апреля – 16.00
«Весна-красная радость в дом принесла». Концерт ансамбля танца «Радость».
6 апреля – 15.00
«Я люблю тебя, Россия!». Концерт ансамбля танца «Сполохи».
6 апреля – 16.00
«Настроение - весна!». Концерт клуба авторской песни «Пять углов».
9 апреля – 19.00
«Крик любви». Спектакль.
10 апреля – 19.00
Алексей Глызин. Концерт.
12 апреля – 18.00
«Живём, танцуем». Областной конкурс ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».
13 апреля - 15.00
«Весенние мечты». Концерт хора украинской песни «Джерела» им. Е.Б. Куты.
13 апреля - 18.00
Татьяна Буланова. Концерт.
19 апреля – 15.00
«Возьмёмся за руки, друзья». Областной конкурс творчества детей и подростков с ОВЗ.
19 апреля – 16.00
«Нам жить и помнить». Концерт вокального ансамбля «Встреча друзей» и фольклорного ансамбля «Беломорье».
19 апреля – 17.00
«Планета «Цирк». Представление цирка «Комплимент».
20 апреля - 14.00
«Весенние ритмы». Праздник танца ансамбля бального танца «Ювента» и «Ониона».
20 апреля - 15.00
«Вновь за горизонт». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж».
27 апреля – 15.00
«Радость навсегда». Концерт ансамбля танца «Радость».
28 апреля – 19.00
Ирина Круг. Концерт.
29 апреля - 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». Концерт «Изенайт».
30 апреля - 19.00
«Парфюмер». Спектакль.
4 мая - 15.00
Концерт «Песни поём — весну зовём».
25 мая - 16.00
Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 марта музей открыл свои двери для всех жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11.00 до 18.00 часов ежедневно со вторника по воскресенье. Затем время работы будет продлено.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
30 марта - 18.00–20.00
Фотовечер «Искусство в кадре».
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
29 марта - 12.30
Космонавтика для детей.
29 марта - 13.30
Спасибо, Космос.
29 марта - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
29 марта - 17.00
Энергия Вселенной.
29 марта - 18.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
29 марта - 19.00
Далекие миры — другая жизнь?
30 марта - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
30 марта - 13.30
Вода — чудо природы.
30 марта - 14.30
Кокомонг. Космическое приключение.
30 марта - 16.00
Солнце — звезда нашей жизни.
30 марта - 17.00
Розетта.
30 марта - 18.00
В глубины Вселенной.
30 марта - 19.00
Призрак Вселенной.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.
На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)
По 4 апреля
Конкурс рисованных историй «Герои». «Герои» – это конкурс о людях, которые сражались и сражаются за Отечество. У участников есть возможность рассказать о героях в семье, о ветеранах боевых действий, изучить биографии известных людей, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
(https://www.libkids51.ru/news/2025/02/28/1522).
К участию приглашаются авторы от 12 до 35 лет.
1 этап – приём творческих работ с 3 февраля по 10 апреля.
2 этап – работа жюри и подведение итогов с 11 по 30 апреля.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить «Карточку автора» и выслать её вместе с творческой работой на адрес: dvizhkon-modub@yandex.ru в электронном (отсканированном) виде.
30 марта - 13.00
Презентация книги Юлии Киреевой «Сказки о больших подвигах маленьких героев».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)
Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.
Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.
Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.
Выставка продлится с 28 февраля по 30 марта.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
До 29 декабря - 11.00 19.00
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия по экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».
Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Графика Анны Смирновой. Мончегорск. К 50-летию со дня рождения автора.
29 марта - 17.00
«Альберто Джакометти и Исаму Ногучи. кризис человеческого, путь к востоку через северо-запад». Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
30 марта - 15.00
«Алые маки». Мастер-класс в акварельной технике.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
До 29 декабря - 11.00-19.00
Выставка «Скульптура ХХ– ХХI веков».
Мероприятие «День скульптуры в музее».
Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль».
Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева».
Выставка тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике». Проект Мурманского Арктического университета.
Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час».
29 марта - 15.00
Мастер-класс «Японская живопись тушью. Суми-э».
30 марта - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
30 марта - 12.00
Мастер-класс «Пирожное с апельсином» в технике лоскутного шитья
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
3 и 4 мая – 15.00 и 18.00.
Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.
...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.
Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — поженится, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.
За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.
Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)