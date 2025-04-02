г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

2 апреля - 19.00

«Наши жёны». Эрик Ассуса, комедия – детектив. Основная сцена.

3 апреля - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

4 апреля - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 апреля - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

6 апреля - 12.00 и 14.00

Рождение спектакля «Укрощение Шекспира». Творческая лаборатория по пластике артистов Мурманского драматического театра от хореографа Албертса Альбертса. Режиссёр лаборатории. Яков Ломкин.

6 апреля - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

9 апреля - 19.00

«Двое на качелях». Уильям Гибсон, мелодрама. Современный театр антрепризы. Основная сцена.

11 апреля - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

12 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 апреля - 12.00

«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 апреля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французкого Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

16 апреля - 19.00

«Любовные письма». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Альберт Гурней. Основная сцена. «Пушкинская карта».

17 апреля - 19.00

«Записки юного врача». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 апреля - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 апреля - 19.00

20 апреля - 16.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

20 апреля - 19.00

«По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 апреля - 19.00

«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

27 апреля - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

27 апреля - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

5 апреля - 16.00

Гала-концерт I Открытого фестиваля «Za СВОих». (12+)

6 апреля - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

6 апреля - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

11 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)

12 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

12 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

13 апреля - 11.00 и 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

13 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

18 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Мурманский театр-студия фламенко «Nuevo dia» «Фламенко с нуля». (6+)

19 апреля - 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

19 апреля - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

20 апреля - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

20 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

25 апреля - 19.00

Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

26 апреля - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

26 апреля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

27 апреля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

27 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 апреля - 16.00

«Однажды в Венеции». Камерный зал.

6 апреля - 17.00

«Музыка для гурманов». Полина Шамаева (меццо-сопрано), г. Москва. Елена Кейлина-Ройтер (орган), Австрия. Концертный зал.

6 апреля - 18.00

«В настроении весны». Музыкальная гостиная

11 апреля - 19.00

«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.

12 апреля - 14.00

«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.

12 апреля - 18.00

Музыкально-литературный салон «Комильфо». Ансамбль «Серенада».

Музыкальная гостиная.

13 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Камерный зал.

13 апреля - 14.00

Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

13 апреля - 17.00

«Музыка света. Перезагрузка». Концертный зал.

14 апреля - 19.00

Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.

20 апреля - 17.00

«В созвездии Вивальди». Концертный зал.

23 апреля - 19.00

«Музыка & поэзия - Победа!». Концертный зал.

26 апреля - 14.00

«Когда некогда». Концертный зал.

27 апреля - 17.00

«PLAUDITE MANIBUS». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

1 мая - 17.00

«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.

2 мая - 17.00

«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.

3 мая - 18.00

«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 апреля - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (12+)

6 апреля - 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (6+)

6 апреля - 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (16+)

13 апреля - 12.00

«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (6+)

13 апреля - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия. (16+)

27 апреля - 12.00

«Царевна Несмеяна». Сказка-шутка. (6+)

27 апреля - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

3 апреля - 19.00

«Мисс и миссис Великая Рус». Финал X областного проекта материнства и детства.

5 апреля – 15.00

«Мы юности нашей верны». Областной конкурс творчества людей старшего поколения.

5 апреля – 16.00

«Весна-красная радость в дом принесла». Концерт ансамбля танца «Радость».

6 апреля – 15.00

«Я люблю тебя, Россия!». Концерт ансамбля танца «Сполохи».

6 апреля – 16.00

«Настроение - весна!». Концерт клуба авторской песни «Пять углов».

9 апреля – 19.00

«Крик любви». Спектакль.

10 апреля – 19.00

Алексей Глызин. Концерт.

12 апреля – 18.00

«Живём, танцуем». Областной конкурс ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

13 апреля - 15.00

«Весенние мечты». Концерт хора украинской песни «Джерела» им. Е.Б. Куты.

13 апреля - 18.00

Татьяна Буланова. Концерт.

19 апреля – 15.00

«Возьмёмся за руки, друзья». Областной конкурс творчества детей и подростков с ОВЗ.

19 апреля – 16.00

«Нам жить и помнить». Концерт вокального ансамбля «Встреча друзей» и фольклорного ансамбля «Беломорье».

19 апреля – 17.00

«Планета «Цирк». Представление цирка «Комплимент».

20 апреля - 14.00

«Весенние ритмы». Праздник танца ансамбля бального танца «Ювента» и «Ониона».

20 апреля - 15.00

«Вновь за горизонт». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

27 апреля – 15.00

«Радость навсегда». Концерт ансамбля танца «Радость».

28 апреля – 19.00

Ирина Круг. Концерт.

29 апреля - 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». Концерт «Изенайт».

30 апреля - 19.00

«Парфюмер». Спектакль.

4 мая - 15.00

Концерт «Песни поём — весну зовём».

25 мая - 16.00

Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 марта музей открыл свои двери для всех жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11.00 до 18.00 часов ежедневно со вторника по воскресенье. Затем время работы будет продлено.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

По 24 апреля – 12.00-18.00

Проводятся квизы под названием «Непокорённый Мурманск». Они посвящены истории противостояния советских граждан вторжению немецко-фашистских захватчиков на территории Кольского полуострова.

В разных форматах тестирования участникам предложат вспомнить ключевые даты и события, а также исторических личностей, которые руководили обороной, жертвовали жизнями ради соотечественников и каждым героическим поступком приближали день Великой Победы.

Квиз даст дополнительный повод задуматься и о том, как увековечен мурманчанами и гражданами всей страны подвиг предков на северном рубеже родины. (16+)

2 и 4 апреля – 16.00-18.00

Продолжают работать тренинги «Основы работы на компьютере». Приглашаются представители старшего возраста.

Обучающиеся познакомятся с краткой историей компьютерной техники, типами устройств, узнают принципы работы клавиатуры и мыши, изучат функционал клавиш и кнопок, рассмотрят общую структуру файловой системы компьютера. Много внимания будет уделяться работе во всемирной сети Интернет. После окончания тренингов пенсионеры смогут самостоятельно общаться в социальных сетях, и пользоваться полезными и необходимыми сервисами.

Занятия будут комбинировать теоретическую часть и практическую работу.

Для записи звонить по телефону 45-28-39. (18+)

3 и 4 апреля

Пройдёт акция «Живи здорОво!», посвящённая Международному Дню здоровья (7 апреля). В эти дни каждому, кто заботится о здоровом теле и крепком духе, предлагаем принять участие в познавательно-игровых мероприятиях, лекциях, беседах, мастер-классах.

3 апреля – 13.00 - состоится мастер-класс «Изготовление нейротренажёра» от участников Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики». Арт-занятие включает создание нейропсихологического игрового оборудования, улучшающего работу мозга через воздействие на тело. (16+)

3 апреля – 14.00 - урок здоровья «Движение – путь к здоровью и успеху!», проводит Екатерина Шафен, специалист по коррекции осанки, терапевт по движению и практикующий преподаватель метода пилатес. Вы узнаете, как с помощью несложных физических упражнений вернуть свободу и радость движения, как избавиться от хронической боли и как безопасно владеть своим телом. (16+)

4 апреля – 12.00 - беседа-рекомендация «Энергетические напитки – история обмана». Главный врач Мурманского областного наркологического диспансера Сергей Колосов обсудит с молодыми людьми вопросы пагубного влияния энергетических напитков на организм и то, как «бодрость взаймы» неминуемо потребует расплаты в будущем. (16+)

4 апреля – 13.00 - лекция «Медицинские работники – на все времена». Проводит Дарья Лапина, специалист Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. Будут рассмотрены вопросы актуальности медицинской профессии, состояния и перспектив развития здравоохранения.

4 апреля – 14.00 - познавательная игра «Здравия желаю!». Игра позволит узнать о знаменитых врачах всех времен и народов, об интересных фактах, касающихся здоровья человека, которые встречаются в художественной литературе, истории и медицинской науке. (12+)

Запись по телефону 45-08-57.

3 и 4 апреля – 10.00-22.00

Выставка изданий «В центре внимания – здоровье». (16+)

5 апреля – 14.00

Мурманская областная научная библиотека приглашает горожан принять участие в акции «Тотальный диктант». Регистрация на все активированные очные площадки открыта на сайте «Тотального диктанта» - выбираем Мурманск и площадку, на которой вы хотите зарегистрироваться – vk.cc/cKg2ld

Диктующий на площадке в Мурманской областной научной библиотеке – радиоведущая, актриса, член регионального отделения СТД РФ Юлия Китова. Автор текста – писательница, сценарист, телеведущая и журналистка, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почётного диплома Андерсена Марина Москвина.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-26-48.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

По 4 апреля

Конкурс рисованных историй «Герои». «Герои» – это конкурс о людях, которые сражались и сражаются за Отечество. У участников есть возможность рассказать о героях в семье, о ветеранах боевых действий, изучить биографии известных людей, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

(https://www.libkids51.ru/news/2025/02/28/1522).

К участию приглашаются авторы от 12 до 35 лет.

1 этап – приём творческих работ с 3 февраля по 10 апреля.

2 этап – работа жюри и подведение итогов с 11 по 30 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить «Карточку автора» и выслать её вместе с творческой работой на адрес: dvizhkon-modub@yandex.ru в электронном (отсканированном) виде.

По 3 апреля

В отделах библиотеки для всех желающих будут представлены книжные выставки:

Любимые книжки для особых детей (центр чтения «Читай и познавай», зал психологической поддержки читателей),

Открываем мир закрытых людей (центр «БиблиоДвиж», зал «Территория Z»),

и художественные выставки:

выставка рисунков «Дети-Ангелы Мурмана» (Центр добровольческих инициатив «Наше Дело», холл),

выставка портретов с историями особых детей (центр «БиблиоДвиж», холл).

До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.

Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.

В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).

Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.

Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.

Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).

3 апреля

В холле молодёжного центра «БиблиоДвиж» состоится торжественное открытие площадки Фестиваля #ЛюдиКакЛюди. Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме проходит с 30 марта по 4 апреля.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой подготовила программу для детей с РАС и их родителей.

3 апреля – 17.00 - состоится торжественное открытие площадки Фестиваля #ЛюдиКакЛюди, организованной совместно с Мурманской региональной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». В холле молодёжного центра «БиблиоДвиж» организаторы выступят с приветственными словами. Далее запланировано выступление мам особых детей – участниц коллектива этнических барабанов «Drum Tаm Tаm». После мини-концерта дети смогут пообщаться с барабанщицами и сами попробуют себя в роли музыкантов.

3 апреля – 17.15 - волонтёры центра добровольческих инициатив «Наше Дело» проведут мастер-класс «Тёплый коврик». В процессе творческого занятия ребята создадут необыкновенно мягкий уютный коврик. Особые умения и навыки не потребуются, под руководством опытного наставника они смогут включиться в работу. Каждый участник получит миниатюрный станок для изготовления коврика и пряжу. Занимательный процесс ковроткачества понравится как детям, так и взрослым. Готовое изделие послужит прекрасным подарком для родных и близких. Его можно использовать в качестве оригинальной подставки для папиной кружки, маминой вазочки или украсить прикроватную тумбочку бабушки.

3 апреля – 18.00 - в зале «Счастливое детство» состоится игровая программа «Веселый паровозик». Маленьких гостей ждёт увлекательная игровая танцевальная программа. Ребята отправятся в интересное мини-путешествие по станциям паровоза, научатся исполнять танец единорога, полетают на самолёте, а также слепят большого снеговика.

В зале психологической поддержки читателей пройдёт мастер-класс по изготовлению магнитов.

3 апреля – 16.00

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» состоится встреча в рамках нового губернаторского проекта «На Севере – малыш».

Если вы испытываете трудности в поиске работы, решили открыть своё дело или вам нужна помощь в трудной жизненной ситуации, это мероприятие именно для вас. Специалисты Центра социальной поддержки населения подробно расскажут об условиях заключения социального контракта, помогут разобраться в тонкостях законодательства, ответят на ваши вопросы и окажут необходимую помощь.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная запись: пройдите по ссылке https://www.libkids51.ru/news/2025/04/03/vk.cc/cwP8ce, заполните данные, нажмите кнопку «Отправить», и специалисты свяжутся с вами.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

4 апреля – 17.00

Состоится торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Книга года».

Конкурс «Книга года» организован Мурманской областной научной библиотекой при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Это масштабный проект, направленный на поддержку издательской деятельности, популяризации лучших изданий, изучение книжной культуры Кольского Заполярья. В этом году конкурс проводится в четвертый раз.

На победу в конкурсе претендовали более ста изданий, двенадцать из которых по решению жюри вошли в короткий список. Награды получат победители основных номинаций конкурса:

«Автор года» – лучшее произведение (отмечается автор или авторский коллектив);

«Классная книга» – лучшее издание для детей и молодежи (отмечается издатель/издающая организация/автор);

«Выбор читателей» – лучшая книга по версии читателей (отмечается издатель/издающая организация/автор);

«Книга года» – гран-при конкурса (отмечается издатель/издающая организация/автор).

Участников церемонии ожидают сюрпризы от жюри, учредившего дополнительные номинации. Имена их обладателей назовут на торжественной церемонии. Перед гостями встречи выступит кавер-группа Щербаков Band.

Вход свободный. (16+)

4 апреля – 18.30

Состоится открытие выставки-расследования «Любовь остаётся» художницы Маяны Насыбулловой.

В 2022 году, работая во дворах улицы Победы в Апатитах, художница обнаружила возле мусорных контейнеров несколько советских чемоданов из недавно освобождённой от вещей квартиры. Содержимое чемоданов — настоящий клад для исследователя: фотографии, личные письма, документы и старые издания вперемешку с платьями и туфлями советского времени. Целая жизнь, компактно сложенная, ожидала забвения на мусорном полигоне. Художница бережно собрала артефакты памяти и истории неизвестной семьи и немедленно приступила к изучению. Владельцем всех этих вещей оказалась Любовь Михайловна Морозова. Изучение архивов и расследование плавно, в течение 2-х лет, складывались во фрагменты истории Любови Михайловны. Она любила советский джаз, преподавала вокал, выступала в разных ансамблях, широко улыбалась на фотографиях, часто смеялась, рисовала смешные картинки в нотных тетрадях, гуляла на природе и собирала грибы.

Собирая разрозненные куски памяти, художница пыталась нарисовать в голове портрет неизвестной женщины, которой они принадлежали. Её образ (одновременно мифический и реальный) — основа этой выставки, в которой каждый может разглядеть самого себя, ведь все мы тоже когда-то оставим фрагменты истории без объяснения.

Выставка продлится по 4 мая 2025 года. Вход свободный. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 4 мая

В рамках культурной программы МАФ-2025 открылась выставка «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Экспозиция включает произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние». Важной частью выставки стали 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций тележурналиста Андрея Малахова и коллекционера Владимира Некрасова.

4-27 апреля – 11.00-19.00

Выставка творческих и учебных работ студентов профильных факультетов высших и средних учебных заведений Мурманска и Мурманской области «Молодежь Мурмана» проводится в Мурманском областном художественном музее раз в два года.

Главными её задачами являются раскрытие творческого потенциала молодежи области и активизация выставочной деятельности молодых художников. (12+)

4 апреля - 11 мая – 11.00 – 19.00

Областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» проводится в Мурманском областном художественном музее с 2004 года. Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодых авторов. (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

2 апреля – 11.00

Выставка «Скульптура XX–XXI вв.» (запись по телефону 99-43-57).

Лекция «История освоения русской Арктики» (запись по телефону 45-63-10).

Тематическое мероприятие «Арктические зарисовки».

2 апреля – 13.00

Мероприятие «День скульптуры в музее» (запись по телефону 99-43-57).

3 апреля - 11.00

Лекция «История освоения русской Арктики» (запись по телефону 45-63-10).

Тематическое мероприятие «Арктические зарисовки».

5 апреля – 11.00

Лекция «История освоения русской Арктики» (запись по телефону 45-63-10).

Тематическое мероприятие «Арктические зарисовки»

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры к замечательному празднику 8 марта: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.

Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

3 и 4 мая – 15.00 и 18.00.

Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.

...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.

Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — пожениться, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.

За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.

Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)