г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

9 апреля - 19.00

«Двое на качелях». Уильям Гибсон, мелодрама. Современный театр антрепризы. Основная сцена.

11 апреля - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

12 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 апреля - 12.00

«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 апреля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французкого Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

16 апреля - 19.00

«Любовные письма». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Альберт Гурней. Основная сцена. «Пушкинская карта».

17 апреля - 19.00

«Записки юного врача». Санкт-Петербургский Театр «Мастерская». Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 апреля - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 апреля - 19.00

20 апреля - 16.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

20 апреля - 19.00

«По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 апреля - 19.00

«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

27 апреля - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

27 апреля - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

11 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)

12 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

12 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

13 апреля - 11.00 и 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

13 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

18 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Мурманский театр-студия фламенко «Nuevo dia» «Фламенко с нуля». (6+)

19 апреля - 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

19 апреля - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

20 апреля - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

20 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

25 апреля - 19.00

Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

26 апреля - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

26 апреля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

27 апреля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

27 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 апреля - 19.00

«Я люблю тебя, жизнь!». Программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. Концертный зал.

12 апреля - 14.00

«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.

12 апреля - 18.00

Музыкально-литературный салон «Комильфо». Ансамбль «Серенада».

Музыкальная гостиная.

13 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Камерный зал.

13 апреля - 14.00

Шарль Перро «Красная шапочка». Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

13 апреля - 17.00

«Музыка света. Перезагрузка». Концертный зал.

14 апреля - 19.00

Моноспектакль-концерт «Самое любимое». Константин Райкин. Концертный зал.

20 апреля - 17.00

«В созвездии Вивальди». Концертный зал.

23 апреля - 19.00

«Музыка & поэзия - Победа!». Концертный зал.

26 апреля - 14.00

«Когда некогда». Концертный зал.

27 апреля - 17.00

«PLAUDITE MANIBUS». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

1 мая - 17.00

«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.

2 мая - 17.00

«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.

3 мая - 18.00

«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 апреля - 12.00

«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (6+)

13 апреля - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия. (16+)

27 апреля - 12.00

«Царевна Несмеяна». Сказка-шутка. (6+)

27 апреля - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

9 апреля – 19.00

«Крик любви». Спектакль.

10 апреля – 19.00

Алексей Глызин. Концерт.

12 апреля – 18.00

«Живём, танцуем». Областной конкурс ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

13 апреля - 15.00

«Весенние мечты». Концерт хора украинской песни «Джерела» им. Е.Б. Куты.

13 апреля - 18.00

Татьяна Буланова. Концерт.

19 апреля – 15.00

«Возьмёмся за руки, друзья». Областной конкурс творчества детей и подростков с ОВЗ.

19 апреля – 16.00

«Нам жить и помнить». Концерт вокального ансамбля «Встреча друзей» и фольклорного ансамбля «Беломорье».

19 апреля – 17.00

«Планета «Цирк». Представление цирка «Комплимент».

20 апреля - 14.00

«Весенние ритмы». Праздник танца ансамбля бального танца «Ювента» и «Ониона».

20 апреля - 15.00

«Вновь за горизонт». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

27 апреля – 15.00

«Радость навсегда». Концерт ансамбля танца «Радость».

28 апреля – 19.00

Ирина Круг. Концерт.

29 апреля - 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». Концерт «Изенайт».

30 апреля - 19.00

«Парфюмер». Спектакль.

4 мая - 15.00

Концерт «Песни поём — весну зовём».

25 мая - 16.00

Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)

12 апреля - 11.00

Онлайн викторина «Покорители» об известных людях Заполярья. (12+)

25 апреля - 16.00

Открытие выставки «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Краси». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

По 24 апреля – 12.00-18.00

Проводятся квизы под названием «Непокорённый Мурманск». Они посвящены истории противостояния советских граждан вторжению немецко-фашистских захватчиков на территории Кольского полуострова.

В разных форматах тестирования участникам предложат вспомнить ключевые даты и события, а также исторических личностей, которые руководили обороной, жертвовали жизнями ради соотечественников и каждым героическим поступком приближали день Великой Победы.

Квиз даст дополнительный повод задуматься и о том, как увековечен мурманчанами и гражданами всей страны подвиг предков на северном рубеже родины. (16+)

По 12 апреля - 10.00-20.00

Научно-познавательная программа «Космос, как предчувствие» к Дню космонавтики. (16+)

12, 19 и 26 апреля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-26-48.

15 и 16 апреля - 10.00-22.00

Программа «Зелёный марафон». (12+)

17 апреля - 13.00

Интерактивная беседа «Есть люди-герои, а есть горожане». Марафон «Марш к Победе». (16+)

19 апреля - 18.00-19.00

Виниловый вечер «Подземные драконы». (12+)

20 апреля - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Эх, путь-дорожка фронтовая». Хор ветеранов «Дети войны» от ВСД «Русский Лад». (12+)

25 апреля - 12.00-13.00

Международный исторический диктант «Диктант Победы». (12+)

25 апреля - 13.00-14.30

Патриотическая акция «Именем Героя». (12+)

26 апреля - 18.00-23.00

Всероссийская акция «Библионочь» - 2025. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.

Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.

В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).

Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.

Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.

Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).

19 апреля - 12.00

«Культурный субботник» на «Аллее писателей» по Дню охраны памятников и исторических мест. (12+)

25 апреля - 12.00

Всероссийская акция «Диктант Победы». (12+)

26 апреля - 15.00–20.00

Всероссийская просветительская акция «Библиосумерки — 2025». (12+)

27 апреля - 14.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня». (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

По 4 мая открыта выставка-расследование «Любовь остаётся» художницы Маяны Насыбулловой.

В 2022 году, работая во дворах улицы Победы в Апатитах, художница обнаружила возле мусорных контейнеров несколько советских чемоданов из недавно освобождённой от вещей квартиры. Содержимое чемоданов — настоящий клад для исследователя: фотографии, личные письма, документы и старые издания вперемешку с платьями и туфлями советского времени. Целая жизнь, компактно сложенная, ожидала забвения на мусорном полигоне. Художница бережно собрала артефакты памяти и истории неизвестной семьи и немедленно приступила к изучению. Владельцем всех этих вещей оказалась Любовь Михайловна Морозова. Изучение архивов и расследование плавно, в течение 2-х лет, складывались во фрагменты истории Любови Михайловны. Она любила советский джаз, преподавала вокал, выступала в разных ансамблях, широко улыбалась на фотографиях, часто смеялась, рисовала смешные картинки в нотных тетрадях, гуляла на природе и собирала грибы.

Собирая разрозненные куски памяти, художница пыталась нарисовать в голове портрет неизвестной женщины, которой они принадлежали. Её образ (одновременно мифический и реальный) — основа этой выставки, в которой каждый может разглядеть самого себя, ведь все мы тоже когда-то оставим фрагменты истории без объяснения. Вход свободный. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 4 мая

В рамках культурной программы МАФ-2025 открылась выставка «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Экспозиция включает произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние». Важной частью выставки стали 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций тележурналиста Андрея Малахова и коллекционера Владимира Некрасова.

По 27 апреля – 11.00-19.00

Выставка творческих и учебных работ студентов профильных факультетов высших и средних учебных заведений Мурманска и Мурманской области «Молодёжь Мурмана» проводится в Мурманском областном художественном музее раз в два года.

Главными её задачами являются раскрытие творческого потенциала молодежи области и активизация выставочной деятельности молодых художников. (12+)

По 11 мая – 11.00 – 19.00

Областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» проводится в Мурманском областном художественном музее с 2004 года. Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодых авторов. (12+)

17 апреля - 12.00

Ледовое побоище. «Славная Русь. Ко Дню воинской славы России».

19 апреля - 17.00

Лекторий «Марк Ротко и Джексон Поллок: погружение в цвет, или Холст как место происшествия?».

27 апреля - 13.00

Детский мастер-класс «Волшебные узоры эбру».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

13 апреля - 13.00

Мероприятие «Космические пространства» ко Дню космонавтики.

19 апреля - 13.00

«Арктические зарисовки» с мастер-классом «Северный гость».

19 апреля - 16.00

Лекция «Эрнст Иосифович Неизвестный».

20 апреля - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

26 апреля - 15.00

Мастер-класс «Японская живопись тушью Суми-Е»

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры к замечательному празднику 8 марта: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.

Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.

С 4 апреля

Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».

13 апреля - 14.00

Мастер-класс «Космическая ракета».

27 апреля - 15.00

Бесплатная экскурсия по выставке «Храмы мира».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

4 мая – 15.00 и 18.00.

Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.

...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.

Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — пожениться, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.

За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.

Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

10 апреля - 10.30

Игра-путешествие для детей «Звёздам навстречу» ко Дню космонавтики. (6+)

17 апреля - 12.00

Творческая встреча с Дмитрием Ермолаевым. (18+)

23 апреля - 10.30

Экологическое путешествие «Наш дом Земля». (6+)

24 апреля - 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (16+)

26 апреля - 15.00

«Библиосумерки» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2025». (6+)

29 апреля - 14.00

Пресс-кафе «Улыбнись мне, апрель». (18+)