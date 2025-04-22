АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
25 апреля - 19.00
«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
26 апреля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
27 апреля - 12.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
27 апреля - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
25 апреля - 19.00
Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)
26 апреля - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
26 апреля - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
27 апреля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
27 апреля - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 мая - 19.00
Спектакль «Эшелон», созданный по произведениям Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина. Эта постановка — непростое размышление о войне как о судьбе целого поколения, пережившего её тяготы. (12+)
7 мая - 19.00
Зрителей ждёт пронзительный спектакль «Горькая память войны». Сюжет основан на воспоминаниях детей военного времени. Юные герои этих историй столкнулись с ужасами войны, но проявили невероятное мужество. (7+)
8 мая - 19.00
Состоится театрализованный концерт «Стоит над горою Алёша». В программе — стихи, песни военных лет, хореографические композиции и фрагменты фронтовых концертов в исполнении всей труппы театра. (12+)
9 мая - 11.00-15.00
В театральном сквере состоится праздничный концерт с участием артистов театра. Вход свободный для всех желающих. (6+)
10 и 11 мая - 11.00 и 13.30
Премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» по мотивам повести Аркадия Гайдара. Эта история о смелости, преданности Родине и героизме, рассказанная с помощью тростевых кукол, станет ярким примером для юных зрителей. (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 апреля - 19.00
«Музыка & поэзия - Победа!». Концертный зал.
26 апреля - 14.00
«Когда некогда». Концертный зал.
27 апреля - 17.00
«PLAUDITE MANIBUS». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.
1 мая - 17.00
«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.
2 мая - 17.00
«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.
3 мая - 18.00
«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
27 апреля - 12.00
«Царевна Несмеяна». Сказка-шутка. (6+)
27 апреля - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
27 апреля – 15.00
«Радость навсегда». Концерт ансамбля танца «Радость».
28 апреля – 19.00
Ирина Круг. Концерт.
29 апреля - 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». Концерт «Изенайт».
30 апреля - 19.00
«Парфюмер». Спектакль.
4 мая - 15.00
Концерт «Песни поём — весну зовём».
25 мая - 16.00
Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)
25 апреля - 16.00
Открытие выставки «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Краси». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
По 24 апреля – 12.00-18.00
Проводятся квизы под названием «Непокорённый Мурманск». Они посвящены истории противостояния советских граждан вторжению немецко-фашистских захватчиков на территории Кольского полуострова.
В разных форматах тестирования участникам предложат вспомнить ключевые даты и события, а также исторических личностей, которые руководили обороной, жертвовали жизнями ради соотечественников и каждым героическим поступком приближали день Великой Победы.
Квиз даст дополнительный повод задуматься и о том, как увековечен мурманчанами и гражданами всей страны подвиг предков на северном рубеже родины. (16+)
25 апреля - 12.00-13.00
Международный исторический диктант «Диктант Победы». (12+)
25 апреля - 13.00-14.30
Патриотическая акция «Именем Героя». (12+)
26 апреля - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-26-48.
26 апреля - 18.00-23.00
Всероссийская акция «Библионочь» - 2025. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.
На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)
До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.
Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.
В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).
Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.
Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.
Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).
25 апреля - 12.00
Всероссийская акция «Диктант Победы». (12+)
26 апреля - 15.00–20.00
Всероссийская просветительская акция «Библиосумерки — 2025». (12+)
27 апреля - 14.00
Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня». (6+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
По 4 мая открыта выставка-расследование «Любовь остаётся» художницы Маяны Насыбулловой.
В 2022 году, работая во дворах улицы Победы в Апатитах, художница обнаружила возле мусорных контейнеров несколько советских чемоданов из недавно освобождённой от вещей квартиры. Содержимое чемоданов — настоящий клад для исследователя: фотографии, личные письма, документы и старые издания вперемешку с платьями и туфлями советского времени. Целая жизнь, компактно сложенная, ожидала забвения на мусорном полигоне. Художница бережно собрала артефакты памяти и истории неизвестной семьи и немедленно приступила к изучению. Владельцем всех этих вещей оказалась Любовь Михайловна Морозова. Изучение архивов и расследование плавно, в течение 2-х лет, складывались во фрагменты истории Любови Михайловны. Она любила советский джаз, преподавала вокал, выступала в разных ансамблях, широко улыбалась на фотографиях, часто смеялась, рисовала смешные картинки в нотных тетрадях, гуляла на природе и собирала грибы.
Собирая разрозненные куски памяти, художница пыталась нарисовать в голове портрет неизвестной женщины, которой они принадлежали. Её образ (одновременно мифический и реальный) — основа этой выставки, в которой каждый может разглядеть самого себя, ведь все мы тоже когда-то оставим фрагменты истории без объяснения. Вход свободный. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
До 4 мая
В рамках культурной программы МАФ-2025 открылась выставка «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Экспозиция включает произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние». Важной частью выставки стали 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций тележурналиста Андрея Малахова и коллекционера Владимира Некрасова.
По 27 апреля – 11.00-19.00
Выставка творческих и учебных работ студентов профильных факультетов высших и средних учебных заведений Мурманска и Мурманской области «Молодёжь Мурмана» проводится в Мурманском областном художественном музее раз в два года.
Главными её задачами являются раскрытие творческого потенциала молодежи области и активизация выставочной деятельности молодых художников. (12+)
По 11 мая – 11.00 – 19.00
Областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» проводится в Мурманском областном художественном музее с 2004 года. Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодых авторов. (12+)
27 апреля - 13.00
Детский мастер-класс «Волшебные узоры эбру».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
26 апреля - 15.00
Мастер-класс «Японская живопись тушью Суми-Е»
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры к замечательному празднику 8 марта: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.
Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.
С 4 апреля
Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».
27 апреля - 15.00
Бесплатная экскурсия по выставке «Храмы мира».
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
4 мая – 15.00 и 18.00.
Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.
...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.
Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — пожениться, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.
За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.
Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
23 апреля - 10.30
Экологическое путешествие «Наш дом Земля». (6+)
24 апреля - 12.00
Клуб брайлистов «Шеститочие» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (16+)
26 апреля - 15.00
«Библиосумерки» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2025». (6+)
29 апреля - 14.00
Пресс-кафе «Улыбнись мне, апрель». (18+)