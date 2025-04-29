АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 апреля - 16.00
«Девятый выпуск». Елена Исаева, историческая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
1 мая - 19.00
2 мая - 15.00
«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
3 мая - 12.00
«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
4 мая - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».
9 мая - 14.00 и 17.00
«Спасите Лёньку!» Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
10 мая - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
11 мая - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена.
«Пушкинская карта».
14 мая - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
15 мая - 19.00
«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».
16 мая - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
17 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
18 мая - 12.00
«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. «Пушкинская карта».
18 мая - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
29 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
30 и 31 мая - 19.00
«Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Премьера. Основная сцена. «Пушкинская карта».
20 июня - 19.00
«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
1 мая - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
2 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
3 мая - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
4 мая - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
6 мая - 19.00
Спектакль «Эшелон», созданный по произведениям Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина. Эта постановка — непростое размышление о войне как о судьбе целого поколения, пережившего её тяготы. (12+)
7 мая - 19.00
Зрителей ждёт пронзительный спектакль «Горькая память войны». Сюжет основан на воспоминаниях детей военного времени. Юные герои этих историй столкнулись с ужасами войны, но проявили невероятное мужество. (7+)
8 мая - 19.00
Состоится театрализованный концерт «Стоит над горою Алёша». В программе — стихи, песни военных лет, хореографические композиции и фрагменты фронтовых концертов в исполнении всей труппы театра. (12+)
9 мая - 11.00-15.00
В театральном сквере состоится праздничный концерт с участием артистов театра. Вход свободный для всех желающих. (6+)
10 и 11 мая - 11.00 и 13.30
Премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» по мотивам повести Аркадия Гайдара. Эта история о смелости, преданности Родине и героизме, рассказанная с помощью тростевых кукол, станет ярким примером для юных зрителей. (8+)
16 мая - 19.00
Бадри Цаава. «Три в одном». (6+)
17 мая - 15.30
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
17 мая - 17.00
#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family» «Бременские «МузыПанки» по следам Снежной королевы». (6+)
18 мая - 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
18 мая - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
23 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)
24 мая - 15.30
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
25 мая - 13.30
Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
25 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
30 мая - 19.00
Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)
31 мая - 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
31 мая - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 мая - 17.00
«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.
1 мая - 18.00
«Тёплый вечер в кафе». Арт-кафе.
2 мая - 17.00
«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.
3 мая - 18.00
«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.
4 мая - 17.00
«All Wе Need Is Love». Концертный зал.
10 мая - 18.00
«Этих дней не смолкнет слава». Концертный зал.
11 мая - 12.00
«Лето красное, где ты?». Музыкальная гостиная.
11 мая - 18.00
«Память сердца». Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Концертный зал.
14 мая - 19.00
Иван Бессонов (фортепиано). Концертный зал.
18 мая - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Анастасия Ведякова (г. Москва). Солист Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.
24 мая - 18.00
«Музыкальное путешествие». Концертный зал.
24 мая - 18.00
«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.
25 мая - 17.00
«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
25 мая - 18.00
«Песня жаворонка». Музыкальная гостиная.
31 мая - 18.00
«На самом краешке весны». Концерт в фойе.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 мая – 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
9, 10 и 11 мая – 19.00
80-летию Великой Победы посвящается!
Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
17 мая - 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
18 мая – 12.00
«Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)
18 мая – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). Мстория, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
31 мая – 19.00
«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
29 апреля - 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». Концерт «Изенайт».
30 апреля - 19.00
«Парфюмер». Спектакль.
4 мая - 15.00
Концерт «Песни поём — весну зовём».
25 мая - 16.00
Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)
Открыта выставка «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
29 апреля – 10.00-22.00
Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих стать участниками познавательной программы «Первомай – праздник весны и труда». Вас ожидают: зажигательная караоке-встреча, мастер-класс, авторский обзор лучших художественных произведений, викторины и выставка изданий.
Программа
10.00–22.00 – (зал отраслевой литературы, 2-й этаж) Нон-стоп викторина «Мир, труд, май!». Участники проверят, насколько хорошо они знают историю праздника 1 Мая.
10.00–22.00 – (зал отраслевой литературы, 2-й этаж) Выставка изданий «Здравствуй, Первомай!». Представлены издания об истории, становлении и развитии праздника 1 Мая и о героях разных профессий в художественной литературе.
13.00–14.00 – (зал-трансформер, 4-й этаж) Мастер-класс «Май, зажигай!». Участники узнают о том, почему сегодня модно придерживаться здорового образа жизни, о пользе овощей и фруктов и смогут освоить «фруктовую» гимнастику.
13.30–14.30 – (зал художественной литературы, 2-й этаж) Авторский обзор специалиста библиотеки Светланы Леоневской «Профессии любимых героев». Что интересного, веселого или грустного происходит с героями той или иной профессии? О книжных врачах и артистах, летчиках и моряках, кондитерах и библиотекарях узнают гости встречи.
14.00–15.00 – (зал «Развитие», 3-й этаж) Караоке-встреча «Майские мелодии». Гости споют песни о весне, о любви, о семье. (16+)
29 апреля – 13.30
Состоится авторский обзор книг специалиста библиотеки Светланы Леоневской «Профессии любимых героев» в рамках познавательной программы «Первомай – праздник весны и труда»!
Одно из главных удовольствий, которая дарит нам хорошая книга – это возможность прожить в ней совершенно новую жизнь. Так что отбросим в сторону мятущихся аристократов XIX века, которым не нужно было работать, и приглядимся к современным героям самых разных профессий. Потому что не следователями и профайлерами едиными движется сюжет. Биолог, учительница математики или библиотекарь тоже могут рассказать удивительную историю. В общем, да здравствуют булочники и лавочники, шифровальщики и татуировщики, в них соль художественного текста, а ещё в них иногда отражаемся и мы.
Поговорим о книжных врачах и артистах, лётчиках и моряках, кондитерах и библиотекарях. Некоторые книги были написаны более полувека назад, некоторые – совсем недавно. Что интересного, весёлого или грустного происходит с героями той или иной профессии? (16+)
29 апреля – 14.00
Состоится лекция «Самые распространенные схемы мошенников» из цикла «Открытые лекции в «Научке». Лектором выступит специалист Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.
Добраться до чужих сбережений преступникам в большинстве случаев помогают вредоносные программы. С их помощью мошенники перехватывают сообщения с секретными кодами и взламывают банковские приложения людей. Как отличить надежное приложение от опасного? Какие правила кибербезопасности необходимо, прежде всего, знать каждому? Об этом расскажет специалист банка.
Вход свободный. (16 +)
29 апреля – 18.00
Состоится виниловый вечер, посвящённый Всемирному дню джаза. Вечер проведёт специалист отдела информации по культуре и искусству Владимир Зевакин. Джаз — это музыкальное направление, которое возникло в начале XX века в США. Его характерными чертами считаются импровизация, полиритмия, свинг и красочные гармонии.
Исследователи выдвигают множество теорий об истоках слова «джаз». Так, самые популярные гипотезы гласят, что оно восходит к французскому jaser — «болтать», к африканскому обозначению звука барабанов jaiza или к арабскому jazib — «соблазнитель».
Участники вечера насладятся тёплым звучанием винила и культовыми джазовыми композициями. Вечер наполнится магией джаза, профессиональным звуком и неповторимой атмосферой.
Вход свободный. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.
На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)
До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.
Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.
В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).
Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.
Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.
Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).
29 апреля – 17.00
Состоится информационная встреча в пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» в рамках проекта «Школа будущих родителей. Заботливое будущее!». Участники встречи получат ценную информацию и практические рекомендации, которые помогут ориентироваться в системе социальной поддержки.
Тема лекции: «Меры социальной поддержки детей с инвалидностью». Специалист Центра социальной поддержки населения Мурманской области поделится актуальными знаниями о доступных видах помощи.
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция по ссылке: telemost.yandex.ru/j/19139159...
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
До 4 мая
В рамках культурной программы МАФ-2025 открылась выставка «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Экспозиция включает произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние». Важной частью выставки стали 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций тележурналиста Андрея Малахова и коллекционера Владимира Некрасова. (12+)
По 11 мая – 11.00 – 19.00
Областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» проводится в Мурманском областном художественном музее с 2004 года. Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодых авторов. (12+)
27-31 мая
Открытый фестиваль молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2025»
Программа фестиваля:
27 мая – 13.00-18.00 - репетиции творческих коллективов из Мурманска, Кольского района, Североморска конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг и модельных агентств.
28 мая - 11.00-16.00 - репетиции участников конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.
14.00-16.00 - предоставление коллекций на конкурс «На вешалке» участниками «АРТ-соuntuге».
16.00-19.00 - культурно-деловая программа «НаМОДнение-2025». 3
29 мая - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25», специальной номинации «Ренессанс» - апсайклинг.
11.00 – 15.00 - регистрация и размещение творческих коллективов.
12.00-16.00 - репетиции творческих коллективов конкурса «Откровение», «На стиле 25».
14.00-16:00 - конкурс «На вешалке». Работа жюри.
16.00 – 16.30 - организационное собрание для руководителей коллективов, участников конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.
17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25». 19.00-20.00 - работа жюри.
20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала-концерта фестиваля.
30 мая - 17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», специальной номинации: «Ренессанс» - апсайклинг.
19.00-20.00 - работа жюри.
20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала- концерта фестиваля.
31 мая - 16.00-18.00 - Гала-концерт фестиваля «НаМОДнение-2025»
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
30 апреля – 16.00
Состоится торжественное открытие выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея, Москва.
Выставка продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году. В экспозиции выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» представлены работы советских фотокорреспондентов, освещавших самый трагический период истории нашей страны, запечатлевших, рискуя жизнью, страшные уроки истории, которые не должны повторяться.
Структура выставки, с одной стороны, позволит заново пережить основные события Великой Отечественной войны. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 62 стран, участвовавших во Второй мировой войне, работавших на разных фронтах, именно российские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда просто наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.
Неслучайно, именно работы Дмитрия Бальтерманца «Атака» и «Горе» во всем мире стали самой ёмкой метафорой главной трагедии ХХ века. Кроме фотографических отпечатков, реконструирующих основные события Великой Отечественной войны, в экспозицию войдёт уникальная чёрно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны.
Выставка будет работать до 1 июня. (6+)
1 мая – 12.00
«Первомайская гвоздика». Гвоздика – цветок, имеющий множество значений в разных странах. В Индии они ассоциируются с материнством и женственностью, в Японии гвоздики считаются символом удачи и везения, в Китае — процветания и богатства, а в России – это символ памяти, патриотизма и Первомая.
На мероприятии участники узнают историю возникновения Праздника весны и труда, как его отмечали и отмечают в России и других странах и почему именно гвоздика стала символом Первомая.
И, конечно, каждый участник создаст свой праздничной цветок – первомайскую гвоздику.
Предварительная запись и информация по телефону 45-63-10. (6+)
1 мая – 13.00
«Картины о войне». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встрече гости музея познакомятся с произведениями виртуальной выставки «Великая Отечественная война», объединившей произведения из коллекции Русского музея и 45 художественных музеев России.
Художники поведали нам об их фронтовых буднях, о самоотверженной борьбе партизан, о беспримерных усилиях военных медиков, всех тружеников тыла, совместными действиями обеспечивших надежный отпор смертельному врагу, и не только добывших бессмертную Победу для своего Отечества, но и принесших освобождение народам Европы от фашистского порабощения.
В завершение все участники создадут общий рисунок под впечатлением от увиденных произведений в смешанной графической технике.
Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (6+)
1 мая – 15.00
Мастер-класс «Акварельный май», посвященный Дню весны и труда. В рамках мероприятия каждый создаст свою неповторимую открытку, посвящённую одному из самых радостных праздников весны – 1 мая. На мастер-классе вы научитесь работать с акварельными красками, познакомитесь с основами композиции и колористики. Мероприятие подойдёт как для начинающих художников, так и для опытных мастеров.
Погрузитесь в весеннюю атмосферу, создавая открытку, наполненную яркими красками и нежными оттенками.
Количество мест ограничено. Запись и информация по телефонам: 45-08-60, 45-08-38. (12+)
1 мая – 15.00
Мастер-класс «Портрет в стиле Пикассо». Портрет по праву считается одним из самых популярных и традиционных жанров искусства - особенно сегодня, когда для его создания достаточно открыть фронтальную камеру на своём телефоне.
На мастер-классе «Портрет в стиле Пикассо» мы предлагаем вам посмотреть на себя по-новому, ведь именно знаменитый Пабло внёс кардинальные изменения в изображение лица человека. Для этого мы познакомимся с его известными портретами, созданными в самых разных техниках - это и живопись, и рисунок, и скульптура.
Выделив особые приёмы и элементы, применявшиеся художником, участники создадут собственный портрет с помощью гуаши на холсте.
Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (12+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры к замечательному празднику 8 марта: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.
Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.
С 4 апреля
Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
4 мая – 15.00 и 18.00.
Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.
...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.
Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — пожениться, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.
За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.
Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
29 апреля - 14.00
Пресс-кафе «Улыбнись мне, апрель». (18+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
По 4 мая открыта выставка-расследование «Любовь остаётся» художницы Маяны Насыбулловой.
В 2022 году, работая во дворах улицы Победы в Апатитах, художница обнаружила возле мусорных контейнеров несколько советских чемоданов из недавно освобождённой от вещей квартиры. Содержимое чемоданов — настоящий клад для исследователя: фотографии, личные письма, документы и старые издания вперемешку с платьями и туфлями советского времени. Целая жизнь, компактно сложенная, ожидала забвения на мусорном полигоне. Художница бережно собрала артефакты памяти и истории неизвестной семьи и немедленно приступила к изучению. Владельцем всех этих вещей оказалась Любовь Михайловна Морозова. Изучение архивов и расследование плавно, в течение 2-х лет, складывались во фрагменты истории Любови Михайловны. Она любила советский джаз, преподавала вокал, выступала в разных ансамблях, широко улыбалась на фотографиях, часто смеялась, рисовала смешные картинки в нотных тетрадях, гуляла на природе и собирала грибы.
Собирая разрозненные куски памяти, художница пыталась нарисовать в голове портрет неизвестной женщины, которой они принадлежали. Её образ (одновременно мифический и реальный) — основа этой выставки, в которой каждый может разглядеть самого себя, ведь все мы тоже когда-то оставим фрагменты истории без объяснения. Вход свободный. (6+)
29 апреля – 18.00
Состоится литературно-музыкальный вечер «Пасха Красная». Гостей ждут музыкальные номера и театральные постановки, вдохновленные духом праздника Светлой Пасхи. Вечер обещает стать настоящим праздником искусства и творчества. Участниками мероприятия станут талантливые коллективы и исполнители Мурманска: детский вокальный ансамбль «Непоседы+», поражающий зрителей своим задором и искренностью исполнения; знаменитый вокальный ансамбль «Эвридика», чьи выступления неизменно вызывают восхищение слушателей; учащиеся Воскресной школы храма Всех Святых г. Мурманска представят оригинальную сценическую постановку «Час воли Божией», основанную на произведении Николая Семеновича Лескова; ученики Воскресной школы храма Спас на Водах порадуют гостей музыкальной программой и поэтическими композициями; незабываемое впечатление оставит пасхальная пьеса «Слепая принцесса Марфа и Спаситель Иисус Христос», подготовленная учащимися Воскресной школы Введенского храма; особый колорит придаст выступление учащихся Воскресной школы Свято-Никольского собора с оригинальной пасхальной постановкой.
Помимо насыщенной концертной программы, гости вечера смогут насладиться атмосферой тепла и духовности, присущей великому празднику Пасхи.
Вход свободный. (12+)