г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 апреля - 16.00

«Девятый выпуск». Елена Исаева, историческая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

1 мая - 19.00

2 мая - 15.00

«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

3 мая - 12.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

4 мая - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

9 мая - 14.00 и 17.00

«Спасите Лёньку!» Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

10 мая - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

11 мая - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена.

«Пушкинская карта».

14 мая - 19.00

«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

15 мая - 19.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».

16 мая - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

17 мая - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 мая - 12.00

«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 мая - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

29 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 и 31 мая - 19.00

«Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Премьера. Основная сцена. «Пушкинская карта».

20 июня - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

1 мая - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

2 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

3 мая - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

4 мая - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

6 мая - 19.00

Спектакль «Эшелон», созданный по произведениям Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина. Эта постановка — непростое размышление о войне как о судьбе целого поколения, пережившего её тяготы. (12+)

7 мая - 19.00

Зрителей ждёт пронзительный спектакль «Горькая память войны». Сюжет основан на воспоминаниях детей военного времени. Юные герои этих историй столкнулись с ужасами войны, но проявили невероятное мужество. (7+)

8 мая - 19.00

Состоится театрализованный концерт «Стоит над горою Алёша». В программе — стихи, песни военных лет, хореографические композиции и фрагменты фронтовых концертов в исполнении всей труппы театра. (12+)

9 мая - 11.00-15.00

В театральном сквере состоится праздничный концерт с участием артистов театра. Вход свободный для всех желающих. (6+)

10 и 11 мая - 11.00 и 13.30

Премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» по мотивам повести Аркадия Гайдара. Эта история о смелости, преданности Родине и героизме, рассказанная с помощью тростевых кукол, станет ярким примером для юных зрителей. (8+)

16 мая - 19.00

Бадри Цаава. «Три в одном». (6+)

17 мая - 15.30

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

17 мая - 17.00

#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family» «Бременские «МузыПанки» по следам Снежной королевы». (6+)

18 мая - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

18 мая - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

23 мая - 19.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)

24 мая - 15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 мая - 13.30

Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

25 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

30 мая - 19.00

Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

31 мая - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

31 мая - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 мая - 17.00

«Саксофон ДРАЙВ». Российский квартет саксофонистов (г. Москва). Концертный зал.

1 мая - 18.00

«Тёплый вечер в кафе». Арт-кафе.

2 мая - 17.00

«Органный мир фэнтези». Кристина Ротаева (орган, вистл). Концертный зал.

3 мая - 18.00

«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.

4 мая - 17.00

«All Wе Need Is Love». Концертный зал.

10 мая - 18.00

«Этих дней не смолкнет слава». Концертный зал.

11 мая - 12.00

«Лето красное, где ты?». Музыкальная гостиная.

11 мая - 18.00

«Память сердца». Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Концертный зал.

14 мая - 19.00

Иван Бессонов (фортепиано). Концертный зал.

18 мая - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Анастасия Ведякова (г. Москва). Солист Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.

24 мая - 18.00

«Музыкальное путешествие». Концертный зал.

24 мая - 18.00

«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.

25 мая - 17.00

«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

25 мая - 18.00

«Песня жаворонка». Музыкальная гостиная.

31 мая - 18.00

«На самом краешке весны». Концерт в фойе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 мая – 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

9, 10 и 11 мая – 19.00

80-летию Великой Победы посвящается!

Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

17 мая - 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

18 мая – 12.00

«Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

18 мая – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). Мстория, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

31 мая – 19.00

«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

28 апреля – 19.00

Ирина Круг. Концерт.

29 апреля - 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». Концерт «Изенайт».

30 апреля - 19.00

«Парфюмер». Спектакль.

4 мая - 15.00

Концерт «Песни поём — весну зовём».

25 мая - 16.00

Ансамбль песни и танца Россия им. В.М. Колбасы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)

Открыта выставка «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

29 апреля – 10.00-22.00

Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих стать участниками познавательной программы «Первомай – праздник весны и труда». Вас ожидают: зажигательная караоке-встреча, мастер-класс, авторский обзор лучших художественных произведений, викторины и выставка изданий.

Программа

10.00–22.00 – (зал отраслевой литературы, 2-й этаж) Нон-стоп викторина «Мир, труд, май!». Участники проверят, насколько хорошо они знают историю праздника 1 Мая.

10.00–22.00 – (зал отраслевой литературы, 2-й этаж) Выставка изданий «Здравствуй, Первомай!». Представлены издания об истории, становлении и развитии праздника 1 Мая и о героях разных профессий в художественной литературе.

13.00–14.00 – (зал-трансформер, 4-й этаж) Мастер-класс «Май, зажигай!». Участники узнают о том, почему сегодня модно придерживаться здорового образа жизни, о пользе овощей и фруктов и смогут освоить «фруктовую» гимнастику.

13.30–14.30 – (зал художественной литературы, 2-й этаж) Авторский обзор специалиста библиотеки Светланы Леоневской «Профессии любимых героев». Что интересного, веселого или грустного происходит с героями той или иной профессии? О книжных врачах и артистах, летчиках и моряках, кондитерах и библиотекарях узнают гости встречи.

14.00–15.00 – (зал «Развитие», 3-й этаж) Караоке-встреча «Майские мелодии». Гости споют песни о весне, о любви, о семье. (16+)

29 апреля – 13.30

Состоится авторский обзор книг специалиста библиотеки Светланы Леоневской «Профессии любимых героев» в рамках познавательной программы «Первомай – праздник весны и труда»!

Одно из главных удовольствий, которая дарит нам хорошая книга – это возможность прожить в ней совершенно новую жизнь. Так что отбросим в сторону мятущихся аристократов XIX века, которым не нужно было работать, и приглядимся к современным героям самых разных профессий. Потому что не следователями и профайлерами едиными движется сюжет. Биолог, учительница математики или библиотекарь тоже могут рассказать удивительную историю. В общем, да здравствуют булочники и лавочники, шифровальщики и татуировщики, в них соль художественного текста, а ещё в них иногда отражаемся и мы.

Поговорим о книжных врачах и артистах, лётчиках и моряках, кондитерах и библиотекарях. Некоторые книги были написаны более полувека назад, некоторые – совсем недавно. Что интересного, весёлого или грустного происходит с героями той или иной профессии? (16+)

29 апреля – 14.00

Состоится лекция «Самые распространенные схемы мошенников» из цикла «Открытые лекции в «Научке». Лектором выступит специалист Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Добраться до чужих сбережений преступникам в большинстве случаев помогают вредоносные программы. С их помощью мошенники перехватывают сообщения с секретными кодами и взламывают банковские приложения людей. Как отличить надежное приложение от опасного? Какие правила кибербезопасности необходимо, прежде всего, знать каждому? Об этом расскажет специалист банка.

Вход свободный. (16 +)

29 апреля – 18.00

Состоится виниловый вечер, посвящённый Всемирному дню джаза. Вечер проведёт специалист отдела информации по культуре и искусству Владимир Зевакин. Джаз — это музыкальное направление, которое возникло в начале XX века в США. Его характерными чертами считаются импровизация, полиритмия, свинг и красочные гармонии.

Исследователи выдвигают множество теорий об истоках слова «джаз». Так, самые популярные гипотезы гласят, что оно восходит к французскому jaser — «болтать», к африканскому обозначению звука барабанов jaiza или к арабскому jazib — «соблазнитель».

Участники вечера насладятся тёплым звучанием винила и культовыми джазовыми композициями. Вечер наполнится магией джаза, профессиональным звуком и неповторимой атмосферой.

Вход свободный. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.

Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.

В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).

Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.

Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.

Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).

29 апреля – 17.00

Состоится информационная встреча в пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» в рамках проекта «Школа будущих родителей. Заботливое будущее!». Участники встречи получат ценную информацию и практические рекомендации, которые помогут ориентироваться в системе социальной поддержки.

Тема лекции: «Меры социальной поддержки детей с инвалидностью». Специалист Центра социальной поддержки населения Мурманской области поделится актуальными знаниями о доступных видах помощи.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция по ссылке: telemost.yandex.ru/j/19139159...

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 4 мая

В рамках культурной программы МАФ-2025 открылась выставка «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Экспозиция включает произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние». Важной частью выставки стали 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций тележурналиста Андрея Малахова и коллекционера Владимира Некрасова. (12+)

По 11 мая – 11.00 – 19.00

Областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» проводится в Мурманском областном художественном музее с 2004 года. Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодых авторов. (12+)

27-31 мая

Открытый фестиваль молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2025»

Программа фестиваля:

27 мая – 13.00-18.00 - репетиции творческих коллективов из Мурманска, Кольского района, Североморска конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг и модельных агентств.

28 мая - 11.00-16.00 - репетиции участников конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.

14.00-16.00 - предоставление коллекций на конкурс «На вешалке» участниками «АРТ-соuntuге».

16.00-19.00 - культурно-деловая программа «НаМОДнение-2025». 3

29 мая - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25», специальной номинации «Ренессанс» - апсайклинг.

11.00 – 15.00 - регистрация и размещение творческих коллективов.

12.00-16.00 - репетиции творческих коллективов конкурса «Откровение», «На стиле 25».

14.00-16:00 - конкурс «На вешалке». Работа жюри.

16.00 – 16.30 - организационное собрание для руководителей коллективов, участников конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.

17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25». 19.00-20.00 - работа жюри.

20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала-концерта фестиваля.

30 мая - 17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», специальной номинации: «Ренессанс» - апсайклинг.

19.00-20.00 - работа жюри.

20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала- концерта фестиваля.

31 мая - 16.00-18.00 - Гала-концерт фестиваля «НаМОДнение-2025»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

30 апреля – 16.00

Состоится торжественное открытие выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Выставка продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году. В экспозиции выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» представлены работы советских фотокорреспондентов, освещавших самый трагический период истории нашей страны, запечатлевших, рискуя жизнью, страшные уроки истории, которые не должны повторяться.

Структура выставки, с одной стороны, позволит заново пережить основные события Великой Отечественной войны. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 62 стран, участвовавших во Второй мировой войне, работавших на разных фронтах, именно российские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда просто наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.

Неслучайно, именно работы Дмитрия Бальтерманца «Атака» и «Горе» во всем мире стали самой ёмкой метафорой главной трагедии ХХ века. Кроме фотографических отпечатков, реконструирующих основные события Великой Отечественной войны, в экспозицию войдёт уникальная чёрно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 1 июня. (6+)

1 мая – 12.00

«Первомайская гвоздика». Гвоздика – цветок, имеющий множество значений в разных странах. В Индии они ассоциируются с материнством и женственностью, в Японии гвоздики считаются символом удачи и везения, в Китае — процветания и богатства, а в России – это символ памяти, патриотизма и Первомая.

На мероприятии участники узнают историю возникновения Праздника весны и труда, как его отмечали и отмечают в России и других странах и почему именно гвоздика стала символом Первомая.

И, конечно, каждый участник создаст свой праздничной цветок – первомайскую гвоздику.

Предварительная запись и информация по телефону 45-63-10. (6+)

1 мая – 13.00

«Картины о войне». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встрече гости музея познакомятся с произведениями виртуальной выставки «Великая Отечественная война», объединившей произведения из коллекции Русского музея и 45 художественных музеев России.

Художники поведали нам об их фронтовых буднях, о самоотверженной борьбе партизан, о беспримерных усилиях военных медиков, всех тружеников тыла, совместными действиями обеспечивших надежный отпор смертельному врагу, и не только добывших бессмертную Победу для своего Отечества, но и принесших освобождение народам Европы от фашистского порабощения.

В завершение все участники создадут общий рисунок под впечатлением от увиденных произведений в смешанной графической технике.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (6+)

1 мая – 15.00

Мастер-класс «Акварельный май», посвященный Дню весны и труда. В рамках мероприятия каждый создаст свою неповторимую открытку, посвящённую одному из самых радостных праздников весны – 1 мая. На мастер-классе вы научитесь работать с акварельными красками, познакомитесь с основами композиции и колористики. Мероприятие подойдёт как для начинающих художников, так и для опытных мастеров.

Погрузитесь в весеннюю атмосферу, создавая открытку, наполненную яркими красками и нежными оттенками.

Количество мест ограничено. Запись и информация по телефонам: 45-08-60, 45-08-38. (12+)

1 мая – 15.00

Мастер-класс «Портрет в стиле Пикассо». Портрет по праву считается одним из самых популярных и традиционных жанров искусства - особенно сегодня, когда для его создания достаточно открыть фронтальную камеру на своём телефоне.

На мастер-классе «Портрет в стиле Пикассо» мы предлагаем вам посмотреть на себя по-новому, ведь именно знаменитый Пабло внёс кардинальные изменения в изображение лица человека. Для этого мы познакомимся с его известными портретами, созданными в самых разных техниках - это и живопись, и рисунок, и скульптура.

Выделив особые приёмы и элементы, применявшиеся художником, участники создадут собственный портрет с помощью гуаши на холсте.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры к замечательному празднику 8 марта: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.

Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.

С 4 апреля

Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

4 мая – 15.00 и 18.00.

Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.

...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.

Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — пожениться, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.

За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.

Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

29 апреля - 14.00

Пресс-кафе «Улыбнись мне, апрель». (18+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

По 4 мая открыта выставка-расследование «Любовь остаётся» художницы Маяны Насыбулловой.

В 2022 году, работая во дворах улицы Победы в Апатитах, художница обнаружила возле мусорных контейнеров несколько советских чемоданов из недавно освобождённой от вещей квартиры. Содержимое чемоданов — настоящий клад для исследователя: фотографии, личные письма, документы и старые издания вперемешку с платьями и туфлями советского времени. Целая жизнь, компактно сложенная, ожидала забвения на мусорном полигоне. Художница бережно собрала артефакты памяти и истории неизвестной семьи и немедленно приступила к изучению. Владельцем всех этих вещей оказалась Любовь Михайловна Морозова. Изучение архивов и расследование плавно, в течение 2-х лет, складывались во фрагменты истории Любови Михайловны. Она любила советский джаз, преподавала вокал, выступала в разных ансамблях, широко улыбалась на фотографиях, часто смеялась, рисовала смешные картинки в нотных тетрадях, гуляла на природе и собирала грибы.

Собирая разрозненные куски памяти, художница пыталась нарисовать в голове портрет неизвестной женщины, которой они принадлежали. Её образ (одновременно мифический и реальный) — основа этой выставки, в которой каждый может разглядеть самого себя, ведь все мы тоже когда-то оставим фрагменты истории без объяснения. Вход свободный. (6+)

29 апреля – 18.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Пасха Красная». Гостей ждут музыкальные номера и театральные постановки, вдохновленные духом праздника Светлой Пасхи. Вечер обещает стать настоящим праздником искусства и творчества. Участниками мероприятия станут талантливые коллективы и исполнители Мурманска: детский вокальный ансамбль «Непоседы+», поражающий зрителей своим задором и искренностью исполнения; знаменитый вокальный ансамбль «Эвридика», чьи выступления неизменно вызывают восхищение слушателей; учащиеся Воскресной школы храма Всех Святых г. Мурманска представят оригинальную сценическую постановку «Час воли Божией», основанную на произведении Николая Семеновича Лескова; ученики Воскресной школы храма Спас на Водах порадуют гостей музыкальной программой и поэтическими композициями; незабываемое впечатление оставит пасхальная пьеса «Слепая принцесса Марфа и Спаситель Иисус Христос», подготовленная учащимися Воскресной школы Введенского храма; особый колорит придаст выступление учащихся Воскресной школы Свято-Никольского собора с оригинальной пасхальной постановкой.

Помимо насыщенной концертной программы, гости вечера смогут насладиться атмосферой тепла и духовности, присущей великому празднику Пасхи.

Вход свободный. (12+)