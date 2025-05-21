г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

29 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 и 31 мая - 19.00

«Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Премьера. Основная сцена. «Пушкинская карта».

1 июня - 19.00

«Эти свободные бабочки». Леонард Герш, перевод с французского Михаила Мишина. Комедия о любви в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».

4 июня - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 июня - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

6 и 7 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света, в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 июня - 19.00

«Ты моё». Борис Васильев, история первой любви. В одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

12 июня - 15.00

«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

13 июня - 19.00

«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

14 июня - 12.00

Премьера. «Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

14 июня - 19.00

«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

15 июня - 14.00

«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

15 июня - 19.00

«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

20 июня - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.

21 июня - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

23 мая - 19.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)

24 мая - 15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 мая - 13.30

Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

25 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

30 мая - 19.00

Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

31 мая - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

31 мая - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

1 июня - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

1 июня - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

7 июня - 11.00 и 15.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

8 июня - 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

8 июня - 15.30

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

12 июня - 17.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

14 июня - 11.00 и 15.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

15 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 июня - 15.30

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

19 июня - 10.30

Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)

20 июня - 10.30

Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)

21 июня - 15.30

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

22 июня - 15.30

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

27 июня - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

28 июня - 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 июня - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

29 июня - 11.00

Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)

29 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

24 мая - 18.00

«Музыкальное путешествие». Концертный зал.

24 мая - 18.00

«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.

25 мая - 17.00

«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

25 мая - 18.00

«Песня жаворонка». Музыкальная гостиная.

31 мая - 18.00

«На самом краешке весны». Концерт в фойе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

31 мая – 19.00

«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 и 28 мая - 18.00

«Танцплощадка». Вечера отдыха для людей старшего поколения.

22 мая - 19.00

«Папа». Спектакль. (12+)

24 мая - 12.00

День славянской письменности и культуры. Праздник «Слово» на площади Первоучителей. (0+)

24 мая - 13.00

«Пора России возродиться». Концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы и сводного детского хора. (6+)

24 мая - 18.00

«Здесь все свои». Концерт хореографического ансамбля «Божья коровка». г. Гаджиево.

25 мая - 16.00

«Пора России возродиться». Концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы. (6+)

27 мая - 19.00

Группа «Северный флот». Концерт. (12+)

1 июня - 11.00

«Самый детский день». Праздник Международному дню защиты детей. (6+)

7 июня – 18.30

«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера ансамбля солистов «Орфей». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)

Открыты выставки: «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин». (12+)

«Фронтовые письма», к 80-й годовщине Великой Победы. (12+)

«Таланты и традиции: 50 лет с филармонией», к 50-летию Мурманской областной филармонии. (6+)

24 мая - 14.00

0ткрытие выставки «Самый южный округ Арктической столицы», к 50-летию Первомайского района города Мурманска. (6+)

28 и 29 мая - 11.00

Научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

20-30 мая – 12.00-18.00

Мурманская областная научная библиотека в мае приглашает всех желающих присоединиться к проекту «Лица Победы».

Проект «Лица Победы» — это крупнейшая инициатива, посвященная сохранению и передаче будущим поколениям памяти о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Каждая история — это уникальное свидетельство подвига и самоотверженности нашего героического народа. На сайте проекта можно найти не только истории о солдатах и офицерах, но также рассказы о медсестрах, инженерах, рабочих, детях войны. Ведь Великая Победа ковалась усилиями всего народа, и мы стремимся оставить в истории вклад каждого человека. Для того чтобы стать участником проекта «Лица Победы», нужно передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы.

Мы поможем оцифровать фотографии и внести данные во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» сведения о ваших близких.

Телефон для записи и справок 45-28-39. (12+)

21 мая - 14.00-15.30

Областной краеведческий диктант. (12+)

22, 27 и 29 мая – 11.00-13.00

В научной библиотеке продолжают работать тренинги «Основы работы на компьютере». Приглашаются представители старшего возраста. Обучающиеся познакомятся с краткой историей компьютерной техники, типами устройств, узнают принципы работы клавиатуры и мыши, изучат функционал клавиш и кнопок, рассмотрят общую структуру файловой системы компьютера. Много внимания будет уделяться работе во всемирной сети Интернет. После окончания тренингов пенсионеры смогут самостоятельно общаться в социальных сетях, и пользоваться полезными и необходимыми сервисами.

Занятия комбинируют теоретическую часть и практическую работу.

Занятия проводятся в учебном классе (3-й этаж) по вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00. Для записи звонить по телефону 45-28-39. (18+)

22 и 23 мая - 10.00-18.00

Праздничная программа ко Дню славянской письменности и культуры. (12+)

24 мая - 12.00-18.00

Праздничный марафон «Слово», ко Дню славянской письменности и культуры. (12+)

28 мая - 12.00-17.00

Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область!». (12+)

31 мая - 13.00-14.30

«Посмотри на город сверху». Неформальная экскурсия. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.

Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.

В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).

Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.

Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.

Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).

22 мая - 11.00

Торжественная церемония открытия бюста Дмитрия Коржова на Аллее писателей.

25 мая - 16.00

Литературно-поэтические баттлы «Строчка» ко Дню славянской письменности и культуры.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Открыта выставка «Война. Победа. Мир». К 80-летию Великой Победы. (12+)

27-31 мая

Открытый фестиваль молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2025»

Программа фестиваля:

27 мая – 13.00-18.00 - репетиции творческих коллективов из Мурманска, Кольского района, Североморска конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг и модельных агентств.

28 мая - 11.00-16.00 - репетиции участников конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.

14.00-16.00 - предоставление коллекций на конкурс «На вешалке» участниками «АРТ-соuntuге».

16.00-19.00 - культурно-деловая программа «НаМОДнение-2025». 3

29 мая - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25», специальной номинации «Ренессанс» - апсайклинг.

11.00 – 15.00 - регистрация и размещение творческих коллективов.

12.00-16.00 - репетиции творческих коллективов конкурса «Откровение», «На стиле 25».

14.00-16:00 - конкурс «На вешалке». Работа жюри.

16.00 – 16.30 - организационное собрание для руководителей коллективов, участников конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.

17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25». 19.00-20.00 - работа жюри.

20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала-концерта фестиваля.

30 мая - 17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», специальной номинации: «Ренессанс» - апсайклинг.

19.00-20.00 - работа жюри.

20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала- концерта фестиваля.

31 мая - 16.00-18.00 - Гала-концерт фестиваля «НаМОДнение-2025»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Открыта выставка «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея, Москва. Выставка продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году. В экспозиции выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» представлены работы советских фотокорреспондентов, освещавших самый трагический период истории нашей страны, запечатлевших, рискуя жизнью, страшные уроки истории, которые не должны повторяться.

Структура выставки, с одной стороны, позволит заново пережить основные события Великой Отечественной войны. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 62 стран, участвовавших во Второй мировой войне, работавших на разных фронтах, именно российские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда просто наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.

Неслучайно, именно работы Дмитрия Бальтерманца «Атака» и «Горе» во всем мире стали самой ёмкой метафорой главной трагедии ХХ века. Кроме фотографических отпечатков, реконструирующих основные события Великой Отечественной войны, в экспозицию войдёт уникальная чёрно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 1 июня. (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.

Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.

Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».

28 мая - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Аз, буки, веди» - ко Дню славянской письменности. (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка живописных и графических произведений «Помните...» студентов Мурманского колледжа искусств, приуроченная к знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Студенты I-IV курсов представят работы, выполненные в различных жанрах изобразительного искусства: от классических портретов и тематических композиций до иллюстративных рисунков и пейзажей. Произведения написаны в технике масляной живописи, акварели, использована тушь и маркеры.

Каждая работа отражает личное восприятие студентами темы Великой Отечественной войны и Победы, демонстрирует их талант и творческое видение.

Выставка продлится до 1 июня. (12+)

25 мая - 15.00-20.00

Конкурс чтецов «Победный май» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (16+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта фотовыставка Юрия Шумилкина «Символ Победы и мужества» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (18+)

22 мая - 12.00-13.00

Литературная игра «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» - ко Дню славянской письменности и культуры. (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

24 мая - 14.00, 15.00 и 16.00

Экскурсионный день в Государственном архиве Мурманской области.